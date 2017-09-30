|Эволюция наоборот
|Friday, 29 September 2017
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В борьбе забора и жизни всегда побеждает жизнь.
ЭВОЛЮЦИЯ НАОБОРОТ
Давеча занесло меня в окрестности 97 школы и душа моя увиденным паки и паки уязвлена стала.
Практически три года тому назад написано: «В девяносто седьмую ваш покорный слуга честно отходил десять лет, и это очень удобно – жить в двух минутах ходьбы от альма матер. Утром можно спать до упора, забытые дома учебники/тетрадки не составляют особой проблемы. Поэтому с автобусной остановки на Восточной я всегда возвращаюсь через пришкольную территорию. По старой традиции, типа. В среду дорога оказалась перекрыта...
Понуждение прокуратурой муниципальных руководителей ЗАТО к исполнению требований закона, которые выражаются в установке ограждений вокруг образовательных учреждений, производится нынче в судебном порядке. То есть, забор привести в порядок нужно обязательно, хотя денег на это директору никто специально не даст. Поджимайся сам, дружок, как сумеешь. И те поджимаются – аж по три раза, и всё три раза безрезультатно, как уверяет, например, депутат Федотов. Потому что, если не исполнить прокурорское предписание, по карману хлопнут уже самого директора.
… Это было ровно то самое место, над разрушением коего аборигенами всплакнулось депутату Федотову. Законопослушный гейропеец или пиндос тут же вернулся бы к исходной точке маршрута и обошёл запретную зону стороной. Советского же человека столь дешёвой провокацией не возьмёшь. Забор не очень высок, перелезть через него не составляет труда. Не обессудьте, товарищи прокуроры: там нигде не было написано, что лазить через ограждение запрещено.
Отсюда вопрос. Если коммунист Федотов не обмишулился в подсчётах, злосчастный «контролируемый периметр» вокруг 97 школы починен был за последнее время в четвёртый раз. Фактическая ценность подобного капиталовложения, очевидно, равна нулю. Тогда зачем вся эта дурь, разрешите спросить?» (отсюда).
Приятно видеть, что естественные природные законы продолжают доминировать на территории Нашгорода. Заваренная три года назад калитка освобождена, похоже, уже давным-давно от административного запретительства. Я только не понял, что означают старые колготки, развешанные на первой линии антитеррористической обороны одной из ведущих инновационных школ ЗАТО Железногорск. Может, условный знак какой для «ИГИЛа»?
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