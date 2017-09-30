В борьбе забора и жизни всегда побеждает жизнь. ЭВОЛЮЦИЯ НАОБОРОТ Давеча занесло меня в окрестности 97 школы и душа моя увиденным паки и паки уязвлена стала. Практически три года тому назад написано: «В девяносто седьмую ваш покорный слуга честно отходил десять лет, и это очень удобно – жить в двух минутах ходьбы от альма матер. Утром можно спать до упора, забытые дома учебники/тетрадки не составляют особой проблемы. Поэтому с автобусной остановки на Восточной я всегда возвращаюсь через пришкольную территорию. По старой традиции, типа. В среду дорога оказалась перекрыта... Понуждение прокуратурой муниципальных руководителей ЗАТО к исполнению требований закона, которые выражаются в установке ограждений вокруг образовательных учреждений, производится нынче в судебном порядке. То есть, забор привести в порядок нужно обязательно, хотя денег на это директору никто специально не даст. Поджимайся сам, дружок, как сумеешь. И те поджимаются – аж по три раза, и всё три раза безрезультатно, как уверяет, например, депутат Федотов. Потому что, если не исполнить прокурорское предписание, по карману хлопнут уже самого директора. … Это было ровно то самое место, над разрушением коего аборигенами всплакнулось депутату Федотову. Законопослушный гейропеец или пиндос тут же вернулся бы к исходной точке маршрута и обошёл запретную зону стороной. Советского же человека столь дешёвой провокацией не возьмёшь. Забор не очень высок, перелезть через него не составляет труда. Не обессудьте, товарищи прокуроры: там нигде не было написано, что лазить через ограждение запрещено. Отсюда вопрос. Если коммунист Федотов не обмишулился в подсчётах, злосчастный «контролируемый периметр» вокруг 97 школы починен был за последнее время в четвёртый раз. Фактическая ценность подобного капиталовложения, очевидно, равна нулю. Тогда зачем вся эта дурь, разрешите спросить?» ( отсюда ). Приятно видеть, что естественные природные законы продолжают доминировать на территории Нашгорода. Заваренная три года назад калитка освобождена, похоже, уже давным-давно от административного запретительства. Я только не понял, что означают старые колготки, развешанные на первой линии антитеррористической обороны одной из ведущих инновационных школ ЗАТО Железногорск. Может, условный знак какой для «ИГИЛа»?