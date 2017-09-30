На окончательную смерть российской государственности. Урфин Джюс и его молодые и перспективные. Явный смысл губернаторских отставок Почему одних губернаторов меняют на других? Не надо нам об этом думать. Газета «Известия» сообщает: «Отставки губернаторов будут продолжаться, это плановый процесс смены элит, позволяющий бороться с плохими показателями, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко». Это первый абзац совсем короткой новости. Но там есть и второй, прямая цитата: «“Это не кампанейщина, а плановая ротация. Она будет продолжаться, и связана она не с плохими показателями, а с необходимостью смены элит”, – заявила в среду Матвиенко». Смена элит, позволяющая бороться с плохими показателями, которая не связана с плохими показателями. Поди пойми, что они тебе хотят сказать. Ну да, разумеется, это просто плод невнимательности падкого на штампы новостника, которому надо стремительно сочинить новость, к тому же это не просто новость, а одна из важнейших новостей дня: губернаторы косяком пошли, как лосось на нерест, журналисту улов, думать некогда. Но за ошибкой нетерпеливого сочинителя – настоящее прозрение, так часто бывает. Триумф технократов Никогда такого не было, и вот опять! В феврале Путин оптом отправил в отставку шесть губернаторов. Вернее, все они вдруг почувствовали, что засиделись, и написали заявления, а президент милостиво заявления принял. Политологи взялись судить да рядить и заметили, что у всех губернаторов, внезапно сообразивших, что пора и честь знать, заканчиваются сроки, а значит, нужно идти на выборы, регионы почти у всех неспокойные, главы их – умеренно популярные, иные – с тягой к скандальности, и получается, что мудрый Путин просто не хочет рисковать. Поживших меняет на молодых, уставших – на свежих, на тех, кто способен выиграть выборы. Или это мудрый Кириенко? Да, наверное, Кириенко. Их, этих врио, даже стали звать кириенковскими технократами. Поговаривали даже, что выборы будут конкурентные, некоторым из свеженабранных технократов обещали серьезных противников. Всех серьезных противников убрали еще до выборов (слово «убрали» опасное, колючее, нет, никто никого не убивал, просто одних уговорили не выдвигаться, других без всяких уговоров не допустили, как Евгения Ройзмана), выборы вышли тоскливые, кириенковские технократы, как и прочие ставленники Кремля, их, разумеется, выиграли. Великие люди, каждому хватило шести месяцев, чтобы сделаться самым популярным политиком в подведомственном регионе. Вот только фамилии их специалисты вспоминают не без труда. Телезрители – тем более. Хотя телезрителям показали, как президент хвалит «молодых и перспективных». Да, кириенковскими технократами их в телевизоре уже не называли – видимо, сложновато, не очень красиво звучит, когда произносишь вслух. Царапает рот, вызывает недоумение. Много «р», мало нежности. Старое объяснение про риски на выборах забыто, впереди совсем другие выборы, Путина на царство, и вот, значит, он решил нам показать, что политическая молодость – понятие не биологическое, встречается с детьми, беседует с роботами (сделайте зарубку, это важный момент), окружает себя молодыми и перспективными. Такими же то есть, как и он сам. В эту схему легко вписывается и новая череда отставок, накрывшая страну. Та самая, о которой рассуждала Валентина Матвиенко. Всего два дня – и уже минус четыре губернатора. Самарский Николай Меркушкин. Легенда, кстати, борец с планом Даллеса, человек, всерьез утверждавший, что Соединенные Штаты собираются оккупировать Самару, отправлявший рабочих ВАЗа получать долги по зарплате у посла США. Нижегородский Валерий Шанцев тоже легенда, хоть и в ином роде, соратник Лужкова, помнящий другую Россию и другую политику. Дагестанский Рамазан Абдулатипов, красноярский Виктор Толоконский. Это на момент написания текста, знатоки поляны называют еще несколько фамилий и предрекают как минимум одно уголовное дело. Так тоже бывает, последний пока пример – экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, тревожащий из узилища сердца упоительными стихами. Трудно удержаться и не процитировать упоительные стихи, хоть они и не имеют отношения к предмету нашей речи: Изгой – как это ни прискорбно, Но это новый статус мой. Коллеги бросили проворно, А я за них стоял горой. Всем помогал, за всех сражался И с чем же я теперь остался, Что я в итоге получил, Я столько лет стране служил. Заслуги, видимо, забыты, Я оклеветан пред царем, А я был так уверен в нем. Меня прогнали из элиты И черную вручили метку И следом посадили в клетку. Меняют, в общем, потрепанных жизнью и неуравновешенных психически на свежих, подтянутых, готовых без сучка и задоринки провести главные выборы страны. Заодно еще раз подчеркнув, что вокруг юного душой президента – перспективная молодь. С такими можно еще два срока править. Или три. Или… Явление Урфина Джюса Вскрывать логику кампании – дело нехитрое, и в общем порывы такие объяснимы – для одних это хлеб, для других – возможность произнести мудрую речь на ток-шоу (то есть тоже, если подумать, хлеб), для третьих – просто метод самоуспокоения: все-таки остатки демократии пока в наличии, есть выборы, и даже Кремлю приходится придумывать программу и стратегию. Дело нехитрое, но дико раздражающее именно потому, что нет никаких выборов. Мысль не то чтобы очень уж свежая, но как раз сентябрьские губернаторские выборы с зачищенным до блеска региональным политическим полем это показали. Нет выборов, нет рисков, нет необходимости что-то там придумывать. Интереса к ним нет, явки нет, рассуждения об опасностях и выгодах стоят меньше, чем выеденное яйцо. Потому что Самарская область проголосовала бы за Путина и с пламенным Меркушкиным во главе. Даже если бы он всерьез начал готовиться к американской агрессии и на месте дорог вырыл окопы. И Дагестан проголосовал бы за Путина. И Красноярск. И Нижний. И вот тут время еще раз перечитать новость из «Известий». В первом абзаце «плохие показатели» и во втором «плохие показатели». Если считать, что и там и там это словосочетание имеет один и тот же смысл, абзацы вступят в конфликт. Но безвестный новостник, достигший уровня даосского мудреца, словно бы намекает нам, что одинаковые вещи одинаковы не всегда. То же бывает и с людьми. На место Шанцева в Нижегородскую область назначен врио Никитин. В Новгородской области тоже Никитин – почти уже не врио, осталось только инаугурации дождаться, он как раз из молодых и перспективных сентябрьских триумфаторов февральского призыва. Еще в Тамбове губернатор Никитин, тоже, кстати, молодой и перспективный, правда, он с 2015-го правит, но это не сильно меняет дело. Зато новый нижегородский врио Никитин до степени неотличимости похож на самарского врио Азарова, конечно же, молодого и перспективного, хотя они, как нетрудно заметить, даже не однофамильцы. Это уже какая-то непрямая отсылка, но не к замыслам кремлевских мудрецов, а к знаменитой в советские времена книге писателя Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Которую теперь можно читать не как детскую фантастическую повесть, а как солидный конспирологический труд. Возможно, на что-то подобное и намекал как раз мудрый и опытный Рамазан Абдулатипов, когда завел речь про «озеленение кадров». Можно также задуматься, о чем на самом деле инновационный и перспективный Путин говорил, помимо котиков, с роботом Алисой в головном офисе инновационной и перспективной компании «Яндекс». Вдруг в телерепортажи не попал какой-то важный фрагмент? Правление неизвестных За всеми этими знаками – очень ясный сигнал, для понимания которого совсем не нужны размышления о логике кампании, замыслах Администрации президента и связанных с выборами рисках. Нам говорят прямым текстом: вам даже знать не нужно, кто вами правит. Вам не нужно отличать их друг от друга. Вам не нужно понимать, как и почему один Никитин появился в Нижегородской области, а другой в Новгородской. Не нужно гадать, по каким таким показателям одного могут заменить на другого. И задумываться об этом не надо. Да и вообще ни о чем не надо задумываться. Вы не можете создать им проблем, повлиять на их действия, переместить новгородского Никитина в Нижний, а нижегородского Никитина – ну, например, в Самару, которой правит нынче его тайный близнец. Вам следует платить налоги и выражать восторг, когда это понадобится. И уж точно не следует размышлять о том, как вы проголосуете на очередных выборах и как на характер вашего голосования повлияет придуманная в Кремле стратегия. Потому что даже если вдруг вы проголосуете неправильно – вы все равно в итоге проголосуете правильно. И включите потом телевизор, и мудрые люди в телевизоре объяснят вам, зачем вокруг молодого душой и перспективного во всех прочих отношениях президента – молодые и перспективные губернаторы, фамилий которых вы уже не в состоянии запомнить. Когда-то давно, после того как на похоронах очередного убитого в городе авторитета засветились несколько федеральных чиновников, я написал небольшой скетч – выдуманный некролог в газете «Российская малява»: «Верховный совет ЕР, Президиум ЦК партии, Совет министров РФ и держатели общака с глубоким прискорбием сообщают, что вчера на сороковом году жизни после тяжелой и непродолжительной перестрелки скоропостижно скончался выдающийся общественный деятель, авторитетный предприниматель, верный сын Церкви и народа Вася Сиплый. Сегодня в храме Христа Спасителя состоялась церемония прощания. Мероприятие вел патриарх Московский и всея Руси Мефодий; присутствовали премьер-министр РФ Владимир Владимирович Путин, президент РФ Никита Джигурда, мэр Москвы, пожелавший остаться неизвестным, представители общественных организаций – Сеня Клык, Арсен Таганский, Ахмед Хромой и другие официальные лица…». Так вот тогда казалось, что фраза про мэра, пожелавшего остаться неизвестным, – это смешная, удачная шутка. republic.ru . *** Директор Института российской истории РАН Юрий Петров, выступая на «Воскресном вечере» у Соловьева 24.09.17, сообщил важную новость: «Как же можно говорить, что на аллее правителей России должны быть и ханы? Никогда монголы Русью не правили!» И далее доктор исторических наук поясняет, что ханы выдавали русским князьям ярлыки на княжение, а уж те управляли вверенными им территориями. В соответствии с этой концепцией можно сказать, что поскольку некоторое время назад ханская ставка переместилась в Москву, то и сегодня Путин не управляет Россией, а лишь раздает ярлыки губернаторам. В сентябре 2017-го состоялась обильная раздача ярлыков. Сначала действие 16 ранее выданных ярлыков было подтверждено 10.09.2017 в ходе странной процедуры, названной почему-то «выборами губернаторов». Затем началась увлекательная процедура отъема старых ярлыков и раздачи новых. Процедура эта проходила всегда по одному и тому же сценарию. В прессе появлялись сообщения об отставке губернатора. Губернаторская пресс-служба немедленно с возмущением опровергала эти сообщения, называя их, как правило, происками врагов России. Тогда через какое-то время в прессе появлялась информация, что губернатор пакует чемоданы, на что губернаторская пресс-служба отвечала презрительным молчанием. Логика замены ярлыкодержателей довольно прозрачна. Путину важно с блеском провести собственное переназначение в марте 2018 года и футбольное мировое первенство летом того же 2018-го. Эти две цели — приоритетны. Есть еще несколько целей второго ряда. Одна из них: в регионе должно быть тихо. В том смысле, что из региона не должно доноситься никаких громких звуков. Ни от подведомственной популяции, ни от оппозиции, ни от самого держателя ярлыка. Поэтому отбираются ярлыки у всех глав регионов, имеющих самостоятельный политический вес и, как следствие, способных издавать какие-то самостоятельные звуки. В стране уже давно нет местных начальников, способных говорить с президентом если и не на равных, то хотя бы с достоинством, без угодничества. В сентябре лишились своих ярлыков главы Самарской, Нижегородской областей и Красноярского края. На очереди еще несколько, в первую очередь эксперты называют губернаторов Мурманской и Омской областей. Теперь уже бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин отправлен налаживать отношения с Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Чтобы оценить специфическое чувство юмора Владимира Путина, надо представлять себе, что такое Николай Иванович. Бывший самарский и бывший мордовский наместник, Меркушкин — человек изумительный и очень яркий. За долгие годы руководства Республикой Мордовия он зачистил ее до уровня кадыровской Чечни и явно ставил задачу достичь северокорейского уровня стерильности. При нем в Мордовии за «Единую Россию» голосовало 92%. Переброшенный на Самарскую область, он активно начал процесс мордовизации этого региона. И некоторых успехов добился: до него за «ЕР» в Самаре голосовали 40%, при нем — 51%. При этом Николай Иванович — оригинальный мыслитель. Россиянам он советовал «молиться богу, чтобы получать пенсии». От избирателей Самарской области требовал, чтобы они «подставили плечо федеральному центру, иначе у него ничего не попросишь». Губернатор Меркушкин лично видел «инструкцию по захвату власти», которую привезла из США Галина Старовойтова, которая, как выяснил Меркушкин, была «связной». Кроме того, Меркушкин просвещал жителей подведомственной популяции в отношении Навального, который «все равно что Саакашвили. Он прислан в Россию исполнять план Даллеса» (главы ЦРУ в 1953-1961 гг). «План Даллеса», о котором сам Аллен Даллес понятия не имел, зато его идеи излагал писатель Анатолий Иванов в романе «Вечный зов», — из той же серии, что и «Протоколы сионских мудрецов». Так что Самара, несомненно, много потеряла, а финно-угорским народам следует подготовиться — их ждет масса новых впечатлений... Как говорят, на очереди губернаторы Омской и Мурманской областей. Слухи об отставке омского наместника Виктора Назарова идут давно, поскольку считается, что он не вполне в состоянии контролировать область, где традиционно сильны левые настроения. Что касается мурманской начальницы, Марины Ковтун, то тут проще. В отношении ее ближайшего окружения ведется следственная проверка на предмет уголовного преступления. Поскольку все это уже вышло на поверхность, то вероятность ее замены довольно велика. Закон путинской России гласит: воровать надо тихо. Марина Ковтун допустила утечку, и краешек ее одежды уже попал в зубчатые колесики следствия. Если и вырвется, то, скорее всего, ценой сдачи ярлыка на Мурманскую область. Хан всея Руси Владимир теперь раздает ярлыки сравнительно молодым, сравнительно молчаливым, сравнительно скромным гражданам. Кодовое наименование такого типажа «молодые технократы». Это серые аппаратные мыши-переростки, шустрые, сообразительные и осторожные. Хорошо знают ходы-выходы, помнят про крысиные яды и мышеловки, а главное, прошли отличную школу аппаратной дрессировки. Таков новый начальник Нижегородской губернии Глеб Никитин (40 лет, стаж аппаратной работы 18 лет). Примерно по этим лекалам скроены и все остальные путинские назначенцы последнего времени. В регионах России после очередной губернаторской зачистки станет немного тише. После отставок Шанцева, Меркушкина и предполагаемой отставки Абдулатипова на местах останется всего два человека, которых можно назвать «тяжеловесами»: Кадыров и Тулеев. Во всех остальных случаях на местах присматривать за населением станут путинские назначенцы новой волны. Они, как правило, отлично ориентируются в коридорах власти, точно знают, куда поставить ногу, чтобы случайно не наступить на интересы Сечина или Чемезова. Но в случае нештатных ситуаций такой вышколенный аппаратчик обычно теряется, впадает в панику и либо делает глупости, либо погружается в ступор. Поэтому результатом кадровой региональной политики Путина скорее всего будет потеря контроля за происходящим в стране в случае первого же потрясения. ej.ru . ***