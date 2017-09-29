|Осень в Стране Олении
|Thursday, 28 September 2017
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Всё-таки жаль, что танки у нас по улицам не ездят.
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А тут угрожать бессмысленно: железяка же:
Бонусом - просто очень странный водитель)))
|След. >
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Уран-Батор
|Главная Публикации Окружающая среда Осень в Стране Олении
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Friday, 29 September 2017
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Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
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