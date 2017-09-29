Осень в Стране Олении Всё-таки жаль, что танки у нас по улицам не ездят. *** А тут угрожать бессмысленно: железяка же: Бонусом - просто очень странный водитель))) Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий След. > [Назад]