А почитайте-ка официальный отчёт Счётной палаты России... Выступление Председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой на пленарном заседании Государственной Думы по вопросу о проекте федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 2016 год» В своем заключении мы констатируем рост объема выявленных фактов недостоверности бюджетной отчетности за 2016 год по сравнению с 2015 годом в 5,5 раз (со 101 млрд до 655 млрд руб.). Однако выстроенное в течение последних лет взаимодействие с Минфином России позволило уже на стадии доработки отчета по 45 фактам из 71 провести корректировку бюджетной отчетности на 403 млрд руб., из которых основной объем приходится на ликвидированный «Роскосмос» (332 млрд руб.). По остальным 26 фактам недостоверности бюджетной отчетности произведено уточнение, проведены и проводятся инвентаризации и служебные проверки, результаты которых будут отражены в бюджетной отчетности за 2017 год. Эта тема находится на контроле в Счетной палате. Рост объема иных нарушений по сравнению с 2015 годом составил 22% (с 443 до 542 млрд руб.). В числе этих нарушений рост использования средств без достижения социально-экономического результата в 12,5 раз. Так, Федеральной службой исполнения наказаний разработана в рамках ФЦП «Развитие УИС (2007-2016 годы)» проектная документация на строительство и реконструкцию объектов в количестве 127 единиц на сумму почти 940 млн руб., реализация которой в программные сроки невозможна. Кратно выросли объемы неэффективного использования федеральных ресурсов при реализации ФАИП. В 2016 году в системе Минобрнауки был предусмотрен ввод 47 объектов капстроительства, 32 объекта федеральной собственности и 15 объектов региональной и муниципальной собственности, из которых введены 10 и 11, соответственно. При этом аналогичная картина сложилась и по всей адресной программе в 2016 г., из 443 объектов предусмотренных к вводу, завершены строительством 244. Как следствие, растет объем незавершенного строительства, который согласно отчету Правительства составил 2,2 трлн. руб. или 12 тыс. объектов. Примечательна структура незавершенного строительства: 3,4 тыс. объектов не начаты строительством, но средства на ПСД потрачены, перспектива неясна, документация устаревает; 2,4 тыс. объектов – строительство ведется; еще 2,4 тыс. объектов завершены строительством и введены в эксплуатацию, но государственная регистрация прав на эти объекты не начата, либо не завершена, соответственно возникает вопрос законности их ввода в эксплуатацию; 2 тыс. объектов приостановлены строительством, как правило, без консервации с понятной перспективой их последующей ненадлежащей пригодности и, наконец, еще 1,7 тыс. объектов, по которым вообще информация отсутствует. Такое положение дел в этой сфере требует самой серьёзной оценки и принятия мер, о чем было дано соответствующее поручение Президента России в августе 2015 года. Пока поручение в полном объеме не выполнено. Еще ряд проблемных вопросов, по которым, по-нашему мнению, принимаемые меры не являются достаточными или реализуются медленно. В соответствии с упомянутым поручением Правительством РФ принята «дорожная карта» по улучшению администрирования доходов бюджетной системы и повышению эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам. «Дорожной картой» на 2016 год была предусмотрена реализация 67 мероприятий, реализовано 42. Вместе с тем, в 2016 году продолжился рост дебиторской задолженности по доходам, которая составила на 1 января 2017 года 2,2 трлн руб. или с ростом на 13,7%. Больше половины в ней накопленная задолженность ликвидированного Росфиннадзора, которая в результате ликвидационных мероприятий передана в основном Федеральной таможенной службе, в результате чего доля ФТС в общем объеме дебиторской задолженности возросла с 3,4% в 2015 году до 36,7% в 2016 году. Кроме того, на 1 января 2017 года совокупная задолженность по налогам, сборам, таможенным платежам, пеням и штрафам в бюджетную систему РФ и платежам в государственные внебюджетные фонды составила 1,4 трлн руб. и увеличилась на 20,6%. При этом в ней еще не учтена вся накопленная задолженность по страховым взносам. Аналогичная ситуация сложилась с реализацией «дорожной карты» по сокращению дебиторской задолженности по расходам, её рост за год составил 14,8%, а общий объем 3,7 трлн руб. или 22,5% от фактического объема расходов 2016 года . Доля дебиторской задолженности в расходах Минспорта составила 62%, Росавиации – 50%. Дебиторская задолженность Роскосмоса превысила его годовые бюджетные ассигнования на 20%. Перечисленные мною проблемы не могли не сказаться на показателях и оценке эффективности госпрограмм. По результатам проведенной Минэкономразвития оценки эффективности и з 37 госпрограмм (по открытой части) по 19 оценка дана ниже среднего и низкая на сумму 3,7 трлн руб. В прошлом году эта цифра составляла 1,6 трлн руб., рост в 2,3 раза. На протяжении 3-х лет на низком уровне, по мнению Минэкономразвития, остается оценка 2-х госпрограмм: «Развитие авиационной промышленности» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». По направлениям «Новое качество жизни» и « Инновационное развитие и модернизация экономики», по оценке Минэкономразвития России, более половины госпрограмм имеют низкую и ниже среднего степень эффективности на сумму почти 3 трлн руб. Это очень тревожные оценки, которые требуют самого серьёзного внимания при оценке проектировок федерального бюджета на 2018-2020 годы. Наша оценка эффективности реализации госпрограмм иная. Она отличается тем, что, по нашему мнению, оценивать эффективность 17 из 37 госпрограмм в принципе нецелесообразно или невозможно, так как показатели, характеризующие их исполнение не имеют фактического значения или носят предварительный характер. По итогам 2016 года не выполнены плановые показатели государственных заданий по 268 видам услуг (работ) или 7,2%. Чтобы было понятно, о чем идет речь, приведу примеры: выполнение учреждениями Минприроды плановых показателей по госработе «Авиационное патрулирование территории» составило 44,5 тыс. летных часов вместо установленных 504,7 тыс. часов, то есть всего 8,8% от плана. Следствие – недостаточная работа по предотвращению и профилактике лесных пожаров. Другой пример: показатель по услугам на получение высшего образования по программе магистратуры по специальности «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника» исполнен на 15,4%. Таких примеров, к сожалению, много. С признаками нецелевого использования средств выявлено нарушений на сумму 2,8 млрд руб., основной объем 2,2 млрд руб. – это субсидии, которые были выделены Минобрнауки на цели реализации госзадания, но использованы на работы, связанные с модернизацией имущественного комплекса, объектов научно-производственной и социальной инфраструктуры. По указанному факту материалы были направлены в Генпрокуратуру, которая подтвердила указанные факты. Региональными прокуратурами возбуждены дела об административных правонарушениях, по отдельным фактам организованы процессуальные проверки, которые пока не завершены и контролируются генпрокуратурой. Перечисленные мною в докладе нарушения стали возможны, в том числе, в связи с ненадлежащей организацией внутреннего финансового контроля внутри отдельных главных распорядителей. Из 96 главных распорядителей подразделения созданы в 84, при этом в 11 из этих 84 проведение внутреннего финансового аудита не осуществлялось. Среди них: Минтранс России, Минкавказ России, Росмолодежь, Ростуризм и ряд других. И только в 13 из 84 можно признать эффективной работу по внутреннему финансовому аудиту. Кстати, на первом месте Министерство финансов. ЕДИНАЯ РОССИЯ: Татьяна Алексеевна, Президентом РФ в августе 2015 г. поручалось Правительству принять меры по устранению условий, способствующих росту дебиторской задолженности по доходам и сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета. Принятая Правительством «дорожная карта» во исполнение поручения Президента по доходам выполнена только на 63%. В чем, по Вашему мнению, проблемы? Как обстоят дела с дебиторской задолженностью по расходам? Достаточны ли принимаемые меры? ГОЛИКОВА: Спасибо, уважаемые депутаты, уважаемый Айрат Закиевич! Я в своем выступлении уже приводила цифры роста дебиторской задолженности по доходам и по расходам. И сейчас хочу остановиться вот на чем. Дело в том, что «дорожная карта» по доходам и ее исполнение на сегодняшний день не координируется ни одним федеральным органом. Понятно, что в целом за формирование доходной части отвечает Министерство финансов. Но, тем не менее, доходы – это главные администраторы. И собственно те меры, которые были в этой карте предусмотрены, они не были реализованы. И поэтому, в том числе те параметры, которые мы на сегодняшний день имеем, имеют тенденцию к росту. В числе наиболее явных мероприятий, которые не были исполнены по 2016 г., - это повышение эффективности работы главных администраторов доходов, это усиление взаимодействия налоговой службы, таможенной службы, службы судебных приставов и банков по соответствующей уплате задолженности по исполнительным листам, это работа с неэффективными налоговыми льготами и ряд других позиций. Я думаю, что если бы соответствующими уполномоченными эта работа была бы проведена, то на сегодняшний день мы имели бы другой результат. Хотя справедливости ради надо сказать, что в 2017 г. были приняты поправки в Бюджетный кодекс, которые говорят в возможности списания безнадежной задолженности. Я думаю, что эту работу, в первую очередь Министерство финансов в отношении таможенной службы и ликвидированного Росфиннадзора, в ближайшее время проведет Что касается расходов, то самая серьезная проблема сегодня это авансы. И самая серьезная проблема – это не текущая задолженность дебиторская, а просроченная. Вот она, к сожалению, возросла на 42,6% и составила, как говорил Андрей Михайлович, 718 млрд рублей. И вот с ней нужно очень детально разбираться, как нам, так и коллегам из Министерства финансов. Причины, возможности ее взыскания, чтобы не были утрачены эти финансовые ресурсы. Мы видим проект бюджета, который еще не поступил в Думу, но мы его имеем в распоряжении. Я имею в виду проект закона о бюджете на 2018-2020 гг. И мы рассчитываем, что механизмы, которые будут предложены Правительством (по казначейскому сопровождению, по казначейским аккредитивам, по ограничению авансов), они все-таки свой результат дадут. gov.ru .