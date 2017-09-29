Хорошо, что Виктор Петрович Астафьев умер. Не застал он этого. ТЕБЕ ЕЩЁ У НАС УЧИТЬСЯ или СВИНЬЯ ПОД ДУБОМ-2 Персоналу 96 школы я бы предложил снять крестик и надеть уже трусы. Фигурально выражаясь. Как и следовало ожидать, вчерашний скандал с демонстративным положением прибора на отечественную Конституцию в гимназии имени Виктора Петровича Астафьева предпочли в Нашгороде не заметить, во-первых, а во-вторых, все участники его резко дали задний ход. Невольная ассоциация с тараканами на ночной кухне, когда там ненароком включают свет, является личным ощущением автора, но от этого ничуть не теряет в точности, на мой взгляд. Итак, по фактам. Ещё вчера понятно было, что пацана, выложившего в сеть запись «воспитательной беседы» под грифом «Вы все под колпаком у Мюллера», старшие товарищи мгновенно привели к общему знаменателю и нужному товарному виду. Вынесенная в заголовок фраза если и не прозвучала в своей исторически-совковкой формулировке, то наверняка воспроизведена была не раз в точном смысловом аналоге. Как результат, аккаунт во «ВК», где располагался пост про «Припёрлись и запугивали», исчез почти сразу. Ближе к вечеру в комментариях к одной из двух красноярских публикаций появилось вот такое сообщение. Сами понимаете, заметку никто убирать не стал. Мало ли кто чего напишет? Но сам факт сообщения о многом говорил понимающему человеку: Единственное место, где всё ещё сохраняется материальное свидетельство имевшего место в 96 школе вопиющего правового ЧП, это пендосовский « Youtube ». Пятьсот двадцать пять просмотров ролика за сутки угрозы путинскому режиму не представляют, очевидно. Вот если бы Навальный эту сельскую бодягу пропиарил на федеральном уровне... Впрочем, очень может быть, что владелец страницы « Артём Ленц» и перепуганный заколючинский гимназист — просто разные люди. Однако возможен и другой вариант. Как выяснится чуть ниже, мальчишка действительно интересовался работой «команды Навального» и аккаунт свой удалил, похоже, ещё и по этой причине. Под роликом, кстати, образовалось за сутки всего два комментария. Без пиара в России никуда. - Физически людей не хватит прочитать всё, что пишут даже за 1 минуту. - Какая же у нас "власть" и мусарьё ссыкливые! Даже детей уже запугивать пытаются((( ВозбУждено. (( Далее - официальная часть марлезонского балета. «Где-то я преувеличила»: участники скандального урока о слежке в интернете рассказали свою версию событий Напомним, 26 сентября пользователь «ВКонтакте» опубликовал запись, сделанную на уроке с диктофона. По его словам, в класс с профилактической беседой пришли представитель гимназии ?96 в Железногорске и неназванный полицейский. Он рассказал, какие дела возбуждали по мотивам аудио и видео на страницах соцсети, и предупредил, что «в ГУВД Красноярского края есть специальная группа программистов, которые отслеживают в том числе посещение сайтов различных », после чего учеников с родителями вызывают на допрос . «7 канал» созвонился с представителем гимназии, которая на условиях анонимности рассказала о том, что происходило на беседе. По её словам, во вторник, 26 сентября, она и инспектор по делам несовершеннолетних проводили беседу — такие проводят в начале каждого учебного года. На уроке предупреждали о нарушении ПДД, о вреде курения, просили не находиться без родителей на улицах после 22:00. «И коснулись темы групп [в соцсетях. — «7 канал»] — что они должны быть осторожны, когда куда-то заходят, общаются и так далее. Думать, прежде чем вступают в переписки. И вообще не нужно проявлять интерес, случайно интересоваться вот этими китами». Представитель прокомментировала свои цитаты из беседы. Первая — с ученицей «начальных классов»: «мама по случайности зашла в эту группу [«смерти»] — пострадала девочка, её допрашивали» (цитата по записи): «У нас в одной семье был вход в группу — мама проявила интерес, ничего не было ». После прослушивания фрагмента записи сотрудник уточнила: «Может, я в эмоциях это рассказывала». Вторая — о сотрудниках ФСБ, изучавших абитуриента специальности, «близкой к ФСБ»: «Приходили сотрудники службы безопасности, приглашали в кабинет директора, и он спрашивал всё про него — отношения с одноклассниками, выполнение локальных актов, открыл личное дело и смотрел всё». По её словам, они пришли в гимназию только «посмотреть характеристику на будущих абитуриентов. Беседовали с классным руководителем». Позже представитель заявила: «Я просто пришла и сказала — дети, не надо заходить, будьте осторожны на сайтах! Нужно было привести какие-то аргументы, примеры. Где-то я, конечно, преувеличила, кого-то что-то не было . Я же не могу сказать: не заходите в группы, точка! Надо же было как-то детей убедить [...] Мы пришли как к своим детям, разговаривали как со своими людьми. […] Я не могу работать, понимаете, уже! [...] Он уже сам не рад, что это на пять минут выставил. Весь класс, которому это проводили, тут же написал: „[Ученик], ты не прав, ты что делаешь *1 , всё было в рамках!“ ». В это же время в кабинете представителя гимназии находился автор записи . Он пришёл, чтобы извиниться перед женщиной. На условии анонимности ученик подтвердил «7 каналу» — беседа прошла именно так, как говорил сотрудник. Её он назвал «нормальной»: «Сначала [часть беседы про соцсети] показалась странной. Когда я в школе ещё сидел, залил [на основной аккаунт. — «7 канал»]. Потом, уже когда выложил, переслушал и подумал, что в принципе, ничего такого . Просто удалил, а уже дальше пошло». О популярности записи он узнал, когда уже удалил пост. В чат «Телеграма» ученику скинули ссылку на текст по мотивам записи, где «переврали конкретно всю информацию, все места», позже он разнёсся «исключительно в негативном ключе». Ученик считает: угроз, которые звучали в беседе, на самом деле нет — их просто хотели оградить от опасностей, а инспектор пришёл «по работе». Единственное, что могло бы вызвать претензии в его профиле — подписка на страницу «Команда Навального»: «интересуюсь помаленьку». Также гимназист уточнил, что учится не в 11-м, а в 10-м классе в школе-одиннадцатилетке. Добавим, запись разговора «7 канал» нашёл на запасной странице ученика. Днём (в 12:20) пост уже удалили, в кэше Google страница не находится. Вместо неё в 12:27 появился текст: «Запись о „запугивании“ имела совершенно другой характер. Публично приношу извинение перед моим педагогом и инспектором. Я не представлял, что всё пойдёт так, как не должно было пойти . Претензий к инспектору или завучу у меня не было совершенно, но сколько людей, столько и мнений». «7 каналу» в пресс-службе ГУ МВД предложили написать официальный запрос за подписью главного редактора. Мы направили его и ждём ответа. Начальник отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД по Железногорску не ответил на наши звонки. trk7.ru . *** Как всегда в подобных случаях, логика тут и не ночевала, как видите. Но главное в другом всё-таки. Факт беседы-запугивания имел место, и оба спикера — педагог и полицейский — прекрасно понимали, что говорят о вещах абсолютно противоправных, во-первых, а во-вторых, о технически неисполнимых и даже реально абсурдных. По какой статье Уголовного кодекса, к примеру, вы заведёте дело на кадета, который вывешивает в сеть фотографии своего, гм-гм, организма? «Оскорбление чувств верующих в непорочное зачатие»? Несовершеннолетнего-то? Ещё раз повторяю: «Такие беседы проводят в начале каждого учебного года». То есть, педагоги и полицейские регулярно ломают заколючинских детей мифическими *2 угрозами и не менее мифическими карами за них — и не видят в этом ничего особенного. Достойные уроки жизни снова получают от них школяры, нечего сказать. Сиди и не вякай. Ты говно в нашей великой прекрасной стране и зовут тебя никак. Знай свой шесток. Не то придёт дядя-милиционер и отрежет тебе голову хорошую характеристику... Правда, когда такие факты становятся достоянием гласности, когда запугивание в режиме «как со своими людьми» банально проецируется на гарантированные Конституцией права любого и каждого гражданина России, начинается вполне понятный тремор: «Я не могу работать уже!» То есть, педагог «на условиях анонимности» отчётливо понимает, что государство, чьи интересны она так истово блюдёт, не шевельнёт ради неё и пальцем, если что. И она совершенно права. Фамилия завуча гимназии имени Астафьева была названа в том самом тексте, что зажёг из искры пламя. Дальше дело техники. Заходим на её страничку во «ВКонтактике» и в течение пары минут получаем в совершенно открытом доступе материалы для полновесного патриотического доноса, как минимум. Если такой донос грамотно написать куда надо, «не могу работать» запросто превратится в увольнение по какой-нибудь экзотической статье. Поскольку налицо: а) участие в антиправительственных акциях протеста, б) связь с иностранцами и в) возмутительно низкий моральный облик. Исчерпывающий букет, согласитесь? *** *** *** Возвращаясь к заголовку, я ещё раз повторяю мадам Бреус: в нынешних временах совместные с колледжем Дувра театральные постановки лучше свернуть и забыть, как страшный сон, это во-первых. Во-вторых, в школе необходимо установить глушилку интернета, пока не поздно, и отбирать у учеников гаждеты прямо на входе. В-третьих, имя Виктора Астафьева, этого пещерного антисоветчика и злобного очернителя нашей Великой Победы («Можем Повторить!»), из названия учебного заведения надо убрать. Ну, и никаких танцев на столах, даже в Новый год, фигурально выражаясь. По крайней мере, под запись. Никаких отпусков и фотосессий у тёплых морей. Крым - строго по согласованию с первым отделом. Колёса государственной любви снова и всегда едут по людям, не обращая внимания на их должности, убеждения или социальный бэкграунд. Жалкий лепет про «Кого-то что-то не было» у следака, если что, не прокатит, граждане. Хотели Сталина взад, получите и распишитесь. Неприкосновенных у нас нет. Сегодня ты стукнешь на соседа, завтра он на тебя. Справедливость! . *1 «Разве ты не видишь, что раскалённое олово капает на голову твоего товарища?» (с). Рыдаю. *2 В 2016 году на дорогах России погибли 710 и получили ранения 20.621 подростков и детей. Никаким «китам» подобная эффективность и не снилась. Давайте запретим автомобили?