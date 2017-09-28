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Чудный букет: незаконный предприниматель, полиция и власть.
Сотрудники ГИБДД проводят рейды по выявлению нелегальных перевозчиков
27 Сентября 12:15
В течение недели сотрудники ГИБДД совместно с представителями Управления государственного автодорожного надзора проводят мероприятия по выявлению водителей, занимающихся пассажирскими перевозками незаконно.
Во многом качество поездки и безопасность пассажиров зависит от конкретного перевозчика. Не все пользователи общественного транспорта смогут определить, какой автобус выезжает на линию с соблюдением всех требований безопасности, а какой нет. Именно поэтому Госавтоинспекция часто проводит рейды по выявлению водителей, нарушающих действующее законодательство.
Накануне автополицейские проверили три точки, где могут подрабатывать «частники», следующие по направлению в Кызыл, Железногорск, Новосибирск и другие города России. Такие водители часто распространяют информацию о рейсе в сети интернет или «сарафанным радио», предлагают минимальную оплату своих услуг, но не могут обеспечить пассажирам необходимую безопасность.
За один день стражи порядка выявили два факта незаконной перевозки пассажиров. Автобусы были технически неисправны, в них отсутствовали тахографы, а ремни безопасности находились в нерабочем состоянии. О данных рейсах не были уведомлены надзорные органы и не получено соответствующее разрешение, а пассажиры автобусов были не застрахованы.
«Рекомендуем не идти на поводу у нелегальных перевозчиков, игнорировать все предложения в интернете о предоставлении дешевых услуг по перевозке и приобретать билеты через кассы, не подвергая тем самым свою жизнь риску», - отмечает заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское», Константин Шульц.
24.мвд.рф.
«23 сентября в районе КПП-1 пострадали в аварии шесть пассажиров микроавтобуса ООО «Агропром», следующего по маршруту «Красноярск-Железногорск». 45-летний водитель совершил столкновение с «Тойотой Короной», за рулём которой находился абориген 1987 года рождения. По счастью, полученные травмы были лёгкими, но это только вопрос времени, как я понимаю, ибо «Агропром» третий год абсолютно незаконно бомбит на межгороде, и власти якобы ничего с ним поделать не могут».
uranbator.ru.
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