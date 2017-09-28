История обычно повторяется в виде фарса. Для туповатых. «Что-то среднее между уркой и ментом» Нападение на Ляскина и другие странные события вокруг штаба Навального в Москве. 15 сентября глава московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин подвергся уличному нападению — его ударили по голове металлической трубой. Спустя пять дней МВД сообщило: подозреваемый задержан и дает показания, по его словам, нападение было инсценировкой, Ляскин обещал хорошо заплатить исполнителю... Подозреваемый в нападении на оппозиционера Николая Ляскина Алексей Щербаков в своих показаниях утверждает, что Ляскин сам попросил ударить его по голове. После задержания Щербаков рассказывал: он приехал из Петербурга, так как «узнал, что можно подзаработать волонтером». В родном городе в штаб Алексея Навального он не обращался — сразу поехал в Москву, потому что «вся власть и деньги сосредоточены в этом городе». 31 августа Щербаков пришел в московский штаб Навального на улице Гиляровского и встретился там с Ляскиным. Во время этого разговора, говорит подозреваемый, Ляскин сразу же предложил ему «совершить инсценировку нападения» сначала на одного из волонтеров, а затем и на самого главу штаба. За это, по словам Щербакова, Ляскин пообещал заплатить 150 тысяч рублей и при рукопожатии передал ему в качестве задатка «два Хабаровска» — то есть две пятитысячные купюры. Николай Ляскин утверждает, что разговор со странным посетителем, который настойчиво добивался встречи с ним, был совершенно бессодержательным и продлился от силы минут десять; никаких денег он Щербакову не передавал и бить никого не просил. «Медиазона» восстановила хронологию появления Алексея Щербакова в московском штабе Навального и последовавших за этим странных событий. Биг Ланч и Щербаков приходят в штаб В пятницу, 25 августа агитировавшие возле станции метро «Чертановская» волонтеры встречают двух непрезентабельных мужчин, которые берут у них газеты и расспрашивают о штабе Навального. Сначала к агитаторам подходит один, спустя некоторое время — второй мужчина. В одном из них впоследствии опознают Алексея Щербакова; его имя станет известно только после задержания. Имя второго достоверно не известно, в штабе его называют Биг Ланч (по нику @Big_Lanch в телеграме, вероятно, в честь лапши быстрого приготовления; на сообщение «Медиазоны» этот пользователь не ответил), сам он представлялся как Мишка, а «ВКонтакте» зарегистрирован под именем «Михаил Мельников». В тот же день Биг Ланч, указав, что живет где-то в районе метро «Текстильщики», добавился в телеграм-чат волонтеров ЮВАО Москвы. С этого момента Биг Ланч настойчиво предлагает сторонникам Навального свою помощь. «Я хочу куда не будь)», — пишет он в чате, объясняя: готов агитировать «по преколу так то делать не фиг)». 26 августа Биг Ланч с активистами идет на митинг «За свободный интернет» на проспекте Сахарова, 27-го принимает участие в агитации у метро «Авиамоторная», а 28-го ходит вместе с волонтерами по квартирам. «Он показался мне каким-то странноватым, но ничего особо подозрительного не делал. Шутил какие-то странные шутки, говорил, что пришел в штаб после того, как ему волонтер на улице дал листовку. И решил волонтерством заняться из-за того, что недавно в Москве, знакомых нет и делать нечего», — рассказывает участвовавшая вместе с ним в поквартирном обходе агитатор Мария Можаровская. Ей показалось, что Биг Ланч «вообще не знает ничего ни о кандидате, за которого агитирует, ни о его программе». 27 августа. Координатор штаба Николай Ляскин и его заместитель Виталий Серуканов идут от штаба в сторону метро «Проспект мира». Они вспоминают, что с Ляскиным поздоровался шедший им навстречу мужчина. ««Здравствуйте, Николай, я вот к вам, — приводит его слова Ляскин. — Я говорю: некогда сейчас, приходите позже». Впоследствии, когда Ляскин увидел задержанного по подозрению в нападении на него Алексея Щербакова, он понял, что именно этот человек поздоровался с ним на улице 27 августа. 29 августа. Алексей Щербаков приходит в штаб на улице Гиляровского. «"Кто у вас за старшего?" — вспоминает его слова волонтер Елена Слесарева. — В тот момент я была за старшего. "Мне нужно с Николаем поговорить". Я ему объяснила, что Николай уехал на два дня, соответственно, через два дня приходите». Ляскин в это время находился в Подмосковье, где проходил «Штабикон» — общая встреча руководителей региональных штабов Навального. Посетитель показался Слесаревой подозрительным: «Видно, что человек на зека похож, у него это на лице написано». Когда 31 августа он снова пришел в штаб, Ляскина еще не было, вспоминает Слесарева. Щербаков отлучился куда-то на пару часов, а когда вернулся, повстречал Ляскина и Серуканова перед входом в штаб. «Я хорошо помню этот эпизод, потому что он реально запоминающийся тип — что-то среднее между уркой и ментом. Дешевый костюм, сумочка, туфли. Он подходит и говорит типа: "Я в командировке из Питера, но мне продлили ее, я три дня сюда хожу, наконец-то я вас, Николай, встретил"», — рассказывает Виталий Серуканов. Ляскин предложил визитеру подождать внутри и через некоторое время спустился к нему. В штабе в это время было много людей. «Мы минут десять говорили ни о чем», — вспоминает Ляскин. После этого Щербаков попросил сделать с ним селфи и ушел. 2 сентября в штабе смотрели «Тряпичный союз» Михаила Местецкого. На фотографиях с кинопоказа засветились и Алексей Щербаков, и Биг Ланч. Последнего в штабе к тому времени уже сторонились и старались не допускать до агитации. «Чистый гопник, человек, который сразу вызывает какие-то подозрения, — описывает его Серуканов. — Он был как-то избит, у него нет зуба, и одет как-то… видно, что это не московский человек, явно не наш волонтер и не наш сторонник». Ляскин соглашается: «В моих глазах это должна была быть такая провокация, что он пойдет агитировать и нападет на кого-нибудь. То есть такая медиапровокация: агитаторы Навального избили человека при агитации от двери к двери. И поэтому мы его отшивали». Несмотря на это, Биг Ланч регулярно приходил в штаб и просто сидел там, рассказывает Серуканов. «В штаб приехал шарик не дают(», — жаловался Биг Ланч в чате ЮВАО еще 3 сентября. В тот день, впрочем, ему удалось поагитировать у метро «Братиславская». Через некоторое время Биг Ланч появляться в штабе перестал. 4 сентября Ляскин проводил в штабе одну из регулярных открытых встреч с волонтерами, на которых он рассказывает о ходе избирательной кампании. На этой встрече был и Щербаков. Нападение на волонтера и сообщения анонимов Вечером 11 сентября Сергей Говоров (это псевдоним волонтера Ивана Хромеева) возвращался домой после встречи окружных координаторов кампании. Он шел по тропинке от метро «Варшавская». «Вдруг на меня начинает надвигаться какая-то тень в капюшоне и дает мне по лицу, — вспоминает Говоров. — Он подкарауливал, чтобы никого не было. Обычно-то там ходят люди. Он ударяет меня с левой руки». Говорову, который в прошлом занимался спортивной борьбой, удается задержать нападавшего: «Я его нейтрализовал и дальше позвал людей — прижал его к земле и начал кричать: "Помогите!". Прибежали три мужчины и одна женщина». Одна из свидетельниц рассказала Говорову, что видела, как возле тропинки стояли двое подозрительных мужчин. Волонтер хорошо разглядел и запомнил нападавшего. Пока его держали, в кармане мужчины названивал телефон; на вопросы о том, чем вызвана его агрессия, он не отвечал, вспоминает Говоров. «Патруль, который приехал и начал проверять его паспорт, они тут же сказали, что этот человек — сидевший, — рассказывает Говоров. — За что, я не помню. Они называли его "презерватив". Полицейский позвонил в дежурную часть и говорит: "Мы нашли презерватива". Я так понимаю, это их сленг». Волонтера и нападавшего полицейские отвезли в ОВД «Нагорный», где мужчину не поместили за решетку, а отвели в один из кабинетов. Тот был совершенно спокоен. Говоров написал на него заявление и поехал в травмпункт; врачи зафиксировали у него ушиб позвонков шейного отдела. Говоров вспоминает, что полицейские не уговаривали его забрать заявление, а наоборот, даже вызвали эксперта и съездили с ним на место происшествия. На следующий день он узнал, что нападавшего отпустили из полиции. О возбуждении уголовного дела волонтеру не сообщали. 12 сентября. По словам Говорова, поначалу он не связывал нападение со своей деятельностью в штабе Навального и был очень удивлен, когда в оппозиционных чатах в телеграме стали появляться сообщения от человека с ником Anna DM, в которых достаточно точно излагались все обстоятельства случившегося: «Буквально вчера видела как на Варшавской, на выходе к Чонгарскому бульвару было совершенно нападение на одного из ваших активистов. Я потом позже узнала, что это был координатор по ЮАО Сергей Говоров. Времени было где-то около 11-ти часов вечера. Неожиданно подбежал мужик в маске, говорят, что это был активист SERB. Он повалил Сергея и начал бить. Рядом мужики стояли, они и оттащили чела в маске, скрутили его и в полицию. Так почему же об этом до сих пор никто не рассказал нигде?! Никто не в курсе что ли? Если сейчас не начать говорить, если замолчать эту историю, то преступника же снова отпустят. Сейчас, вроде он до сих пор в участке ОВД по Нагорному району», — писала Anna DM. Сам Говоров к тому моменту еще не успел никому рассказать о случившемся. Волонтер не знает, каков источник информации, которую вслед за «Анной» начали распространять и другие анонимные пользователи телеграма (на сообщение «Медиазоны» Anna DM не ответила). Заподозрив возможную провокацию, в штабе о странном нападении решили пока публично не сообщать. В тот же день бывшему координатору «Открытой России» Марии Бароновой позвонили с неопределившегося номера и рассказали о нападении на волонтера, которое замалчивает штаб Навального. Баронова спросила в твиттере, знает ли Говорова кто-то из читателей, но ей никто не ответил. Сергей Говоров вспоминает, что 12 сентября он во время агитации упомянул о нападении в разговоре с фотографом Никитой Семенихиным (обычно агитировать активисты ходят втроем: два волонтера и фотограф). По словам Говорова, когда он упомянул, что на него напал «какой-то гопник», фотограф сразу же ответил: «Подожди, у меня есть пара подходящих лиц». И показал ему несколько фотографий Биг Ланча и Алексея Щербакова: с кинопоказа, марша «За свободный интернет» и с агитации возле «Чертановской». Говоров сам был среди агитаторов, которые 25 августа у метро вручили Щербакову газеты, но его лицо волонтер вспомнил только после того, как увидел фотографии Семенихина: «Опа, это же он, напавший на меня». Говорова насторожило, что фотограф, руководствуясь столь расплывчатым описанием нападавшего, тут же нашел в своем архиве его портрет. «Он говорит, что у него глаз наметанный, он всех подозрительных видит, мы с ним стояли на Дне округа, он говорит — вот эшник пошел. А как ты понял? А вот посмотри на его штаны и берцы, где, как ты думаешь, он их может купить? Комплект стоит 20 тысяч. Это их форма», — приводит Говоров один из своих разговоров с фотографом. Семенихин, по словам других волонтеров, очень немногословен, но иногда рассказывает, что раньше служил в органах и работал в детективном агентстве. Обычно он приходит на встречи волонтеров и агитацию, «довольно пассивно себя ведет», но все время фотографирует окружающих. Вечером того же дня, 12 сентября, домой к Сергею Говорову пришел сотрудник полиции, который показал удостоверение на имя Дмитрия Стрешнева. «Я его еще спрашиваю — а почему не участковый? Он отвечает: "Петровка, 38, контролирующая организация"», — рассказывает активист. По его словам, полицейский попросил нарисовать план-схему места нападения и ушел. Труба в газете и смс: «Выполнил» 13 сентября Ляскину на телефон с неизвестного ему номера приходит смс: «День добрый.alex». Ляскин ничего не отвечает. По его словам, уже позже, заказав детализацию своих звонков, он выяснил, что 13 и 14 сентября ему несколько раз звонили с того же номера. Пару раз он даже перезвонил сам, однако содержание этих коротких разговоров глава московского штаба Навального не помнит — слишком много звонков каждый день. 15 сентября около 19:00 Николай Ляскин помогал донести несколько упаковок с газетами до машины волонтера Артема Просякова, которая была припаркована на улице Гиляровского в нескольких домах от штаба. Когда они собирались перейти улицу (автомобиль стоял на противоположной стороне), Ляскин почувствовал удар по голове. «Я сначала подумал, что камни сверху валятся», — вспоминает он. Прикрывая голову, он обернулся, получил еще один удар (теперь — по левому плечу) и увидел нападавшего: мужчину в капюшоне, державшего в правой руке металлическую трубу. Швырнув эту завернутую в газету трубу в Просякова, тот убежал в сторону центра. «Нападавший, после того как ударил Колю, двинулся на меня. Я кинул в его сторону пачку газет, а он в меня — трубу. Он был в кепке и капюшоне, я его видел где-то секунду», — рассказывает Артем Просяков. В 19:14, через несколько минут после нападения, с того же неизвестного номера Ляскин получил сообщение с одним словом: «Выполнил». Сейчас этот номер недоступен. Активисты позвонили в полицию и скорую помощь, Ляскин написал о нападении в своем твиттере. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга. «Там прямо творился караул, — вспоминает Ляскин тот вечер. — Все на ушах стояли, начальник уголовного розыска ЦАО до часу ночи в ОВД "Мещанский", тут перекрывают улицу, кинологи с собаками, Центр "Э", угрозыск, какие-то опера, человек двадцать здесь было». В одном из дворов на улице Гиляровского полицейские нашли сложенные под деревом куртку, рюкзак и кепку — эти вещи предположительно принадлежат нападавшему. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 213 УК (хулиганство). 16 сентября в 1:17 Алексей Щербаков сохраняет в альбом «Работа» на своей странице «ВКонтакте» селфи с Ляскиным, которое он сделал после их разговора в штабе 31 августа, а в 11:54 добавляет туда свою фотографию с кинопоказа 2 сентября. Это не тот снимок, который показывал Говорову фотограф Никита Семенихин — здесь в кадре нет Биг Ланча, и сделан он с другого ракурса. В 13:40 Щербаков выкладывает фото, где он стоит на фоне надписи «AlexПитер forever» в том же спортивном костюме с полосками, в котором он будет давать показания после задержания. В тот же день анонимный телеграм-канал «Кремлевская прачка» публикует копию постановления о возбуждении уголовного дела с такой подписью: «После нападения, Ляскин получил смс: "Исполнил". Зачем было дело возбуждать? Мальчик играется. Не ждите больше подробностей». При этом Ляскин нигде не писал о странной смс; публично об этом сообщении впервые рассказал глава федерального штаба Навального Леонид Волков, его пост появился только 20 сентября. Телеканал «Рен ТВ» в опубликованном 16 сентября материале «Почему бьют сторонников Навального?» упоминает нападение на Сергея Говорова, который «поздно вечером на улице повздорил с совершенно незнакомым ему человеком», а тот «ударил агитатора Навального кулаком в лицо». Центр «Э» и анонимные телеграм-каналы 19 сентября в 14:23 Ляскину позвонил дознаватель Иван Аносов из ОВД «Мещанский», который попросил его зайти и дать дополнительные пояснения. А к вечеру, когда Ляскин был уже в ОВД, стало известно о задержании подозреваемого в нападении. В тот же день телеграм-канал «Кремлевская прачка» опубликовал фотографию задержанного, и Ляскин вспомнил, что несколько раз видел этого человека в штабе. Одновременно еще один анонимный канал, «Рудники свободы», публикует фотографию с кинопоказа — ту, которую сохранил на своей странице Алексей Щербаков. Николай Ляскин и его адвокат ушли из ОВД, не дожидаясь опознания, поскольку на часах было уже больше десяти вечера, а в ночное время запрещены любые следственные действия, кроме неотложных. По словам Ляскина, на это им указал сам дознаватель. 20 сентября на опознание Алексея Щербакова — только в этот момент стало известно имя задержанного — и на очную ставку с ним вызвали Артема Просякова. По его словам, Щербаков оказался «похож на нападавшего», но с уверенностью утверждать, что именно этот человек ударил Ляскина трубой, волонтер не может. Просяков вспоминает, что на очной ставке присутствовал сотрудник Центра «Э», который разговаривал с ним и Ляскиным в отделе полиции накануне. В 13:00 на сайте МВД появляется новость, в которой говорится, что задержанный рассказал, как Ляскин «предложил ему инсценировать за вознаграждение нападение на 2-х человек, одним из которых был сам пострадавший». Ляскин и его адвокат Владимир Воронин все это время дожидаются опознания задержанного. Пока они находятся в отделе полиции, телеканал НТВ в 17:24 публикует видеозапись, сделанную во время допроса Щербакова через открытую дверь. На видео Алексей Щербаков — мужчина в спортивном костюме с тремя желто-зелеными полосками — рассказывает, что он познакомился с Ляскиным «в штабе, как это называется, волонтерская, предвыборная, Алексея Ляскина… Алексея Навального». По словам Щербакова, когда он сказал Ляскину, что хочет заработать денег, тот сразу же ему «предложил инсценировать нападение на двоих человек». Опознание все-таки состоялось, и Николай Ляскин узнал среди статистов человека, которого он видел в штабе, но не смог опознать в нем нападавшего — по его словам, тот был выше и с более округлым лицом. Сейчас, сидя в штабе и разглядывая фотографии Биг Ланча, Ляскин замечает, что тот больше похож на нападавшего, чем Щербаков. Впрочем, он подчеркивает, что не уверен в этом на все сто процентов. Очную ставку между Ляскиным и Щербаковым в тот день снова не успели провести до 22:00. Напоследок дознаватель попытался изъять у Ляскина телефон. Последний пересказывает их диалог так: — Николай, а нам бы ваш телефон в рамках уголовного дела? — Нет. — Ну ладно. В тот же день еще один анонимный телеграм-канал — «Теория элит» — публикует все то же селфи Щербакова с Ляскиным и пишет про нападение на Сергея Говорова, называя его настоящее имя и номер, под которым обращение волонтера было зарегистрировано в полицейской книге учета сообщений о преступлениях и происшествиях (КУСП). «Нападение на этого активиста, известного в сети как Сергей Говоров, подозреваемый совершил еще в понедельник 11 сентября, но информацию об этом в сети вы не найдёте. Ни жалоб, ни претензий к властям», — пишет автор «Теории элит» и выкладывает вслед за этим фото с кинопоказа, сделанное Никитой Семенихиным. Очередной телеграм-канал — на этот раз «Опер слил» — пишет, что после нападения Алексей Щербаков жил в хостеле в Реутове (на допросе задержанный говорил то же самое) и «каждый день звонил в полицию, и признавался, что напал на главу московского штаба Навального. Никто к нему не ехал». 21 сентября между Ляскиным и Щербаковым наконец проходит очная ставка. Интересы оппозиционера представляет адвокат Татьяна Соломина, а предполагаемого нападавшего — приехавшая из Петербурга защитник Инна Духовская, которая 21 год прослужила следователем МВД и только летом 2016 года получила статус адвоката. Соломина рассказывает, что когда Щербакова привезли в ОВД, его провели в кабинет дознавателя, где с ним сорок минут о чем-то разговаривали оперативники Центра «Э». «При этом адвокат была в коридоре отдела полиции задолго до его доставки, но даже не попыталась войти вместе с подзащитным в кабинет», — замечает Соломина. Когда началась очная ставка, в небольшом кабинете оказались двое неизвестных мужчин, похожих на оперативников, вспоминает защитник. Когда она попросила дознавателя указать их в протоколе как участников следственного действия, тот не стал этого делать, а просто предложил мужчинам выйти за дверь. Очная ставка записывалась на видео, рассказывает Соломина, но в протокол упоминание об этом дознаватель внес только после ее настойчивой просьбы. «По УПК это обязательное условие — вписываются все технические средства, которые используются при следственном действии. Он вписал компьютер, но "забыл" видеокамеру. Специалиста-оператора он тоже "забыл" вписать, — замечает защитник. — А теперь видеосъемка очной ставки должна храниться при уголовном деле. Но могло быть и по-другому, просто плюнули бы в лицо и сказали: да вы что, никто не вел никакой съемки, вам показалось». Во время очной ставки Щербаков продолжал настаивать, что Ляскин просил его инсценировать нападение на самого себя и на одного из волонтеров — задержанный не называет волонтера по имени, но описывает его как юношу с длинными волосами и в очках, что совпадает с приметами Сергея Говорова. Несмотря на то, что Щербаков признался в нападении на Говорова, на опознание или другие следственные действия волонтера до сих пор не вызывали. В протоколе, обратил внимание Ляскин, Щербаков расписывался правой рукой — в то время как Говорова нападавший ударил «с левой». По словам адвоката Соломиной, подозреваемый угрожал ее подзащитному: «На уточняющие вопросы про характер ударов [Щербаков] прорывался блатной истерикой и сыпал самыми разнообразными вариантами удачного исполнения убийства Коли или нанесения ему тяжелых травм, если б такая была цель. "Да я б тя в темном переулке подкараулил и прибил бы чисто, зачем в центре светиться"». «Первый вопрос дознавателя — зачем вы заказали нападение на себя? Первый же вопрос!» — возмущается Николай Ляскин. Он рассказывает, что на очной ставке дознаватель Аносов снова пытался забрать его телефон и даже подготовил акт об изъятии, но мобильного у Ляскина с собой не было. Утром 22 сентября становится известно, что после 48 часов задержания Алексея Щербакова отпустили под подписку о невыезде. Достоверной информации о том, когда и по каким статьям судим Щербаков, нет. «Московский комсомолец» называет его ранее судимым 36-летним уроженцем Всеволожского района Ленинградской области. Условия подписки о невыезде неизвестны. Адвокат Инна Духовская сказала «Медиазоне», что не получила от своего клиента разрешения рассказывать о ходе предварительного следствия, а потому вынуждена воздержаться от комментариев. Представлять интересы Щербакова она приехала в Москву из Петербурга. По заверению Духовской, в этом нет ничего удивительного. «Вышли люди, предложили работу, пожалуйста, заключается соглашение. Это нормально. Я молодой адвокат достаточно, данные обо мне есть в свободном доступе, есть мои мобильные телефоны. Сами понимаете, работы в городе не так много, была возможность схватиться, поэтому я встряхнулась да поехала. Работа небольшая, какая-то хулиганка, поэтому все экспромтом. Приехала, только на месте узнала обстоятельства дела», — рассказывает защитник. Судя по информации на странице «ВКонтакте», Биг Ланч — тоже из Всеволожска. На его странице указана дата рождения: 14 февраля 1993 года; волонтерам Навального Биг Ланч говорил, что ему 24 года. Во «ВКонтакте» он зарегистрирован под именем «Миша Мельников». Настоящее ли это имя, неизвестно. На сайте Всеволожского городского суда есть информация об уголовном деле в отношении Мельникова М.В. — он обвиняется в краже, совершенной группой лиц (пункт «а» части 3 статьи 158 УК). Уголовное дело поступило в суд 22 августа этого года, процесс должен был начаться 26 сентября, но его отложили из-за неявки подсудимого. На сайте Всеволожского городского суда дважды упоминается и некто Щербаков А.В., чьи инициалы совпадают с инициалами задержанного за нападение на Ляскина. В мае 2011 года ему вынесли приговор за кражу (пункт «в» части 2 статьи 158 УК), а в ноябре 2012 года осудили за попытку применить насилие к представителю власти (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 318 УК). На своей странице «ВКонтакте» Алексей Щербаков постоянно репостит записи из пабликов, специализирующихся на юморе и афоризмах. Особенно часто — паблик «Волки», который сопровождает изображения хищников глубокомысленными фразами, например: «Все лучшее еще впереди. Главное верить». «Это точно», — прокомментировал эту сентенцию Щербаков. zona.media .