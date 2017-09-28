Всё идёт отлично, граждане. Это кодло Путина похоронит само. ПРИПЁРЛИСЬ И ЗАПУГИВАЛИ Чем нормальный ребёнок отличается от гитлерюгенда? Сами смотрите. «Ученик из Красноярского края сообщил, что якобы инспектор полиции пригрозил школьникам тотальной слежкой в интернете. Запись разговора 26 сентября опубликовал пользователь «ВКонтакте» А. По его словам, в класс с профилактической беседой пришли завуч Ольга Мигиль (совпадает с именем завуча гимназии №96 в Железногорске) и неназванный участковый. На записи якобы представитель полиции рассказывает, какие дела возбудили по мотивам аудиозаписей и видео на страницах подростков «ВКонтакте» — за песню, признанную экстремистской, за видеоролик воспитанника кадетского корпуса, «где он не совсем одетый интимные части тела демонстрирует». Затем он добавил: «У нас есть в ГУВД края специальная группа программистов, которые отслеживают в том числе посещение сайтов различных — наверно, слышали про различные «группы смерти», возбужден ряд уголовных дел в Красноярском крае и по всей России... Рассказываю, как она работает — отслеживает посещение этих сайтов, потом списочно отправляет их по месту жительства. Если с телефона папы — значит, пишут данные папы. Если просто с компьютера — это легко устанавливается. Эти списки приходят к нам, и потом товарищи, которые хотя из любопытства залезли посмотреть, тратят своё драгоценное время на то, чтобы ходить потом к следователям с родителями на допрос! Причём в то время, когда не вам удобно и родителям, а следователю. Если вы хотите потратить массу времени и рассказывать на допросе, что вы не хотели сбрасываться с крыши или что-то ещё делать с собой, думайте, зачем туда лезть!» Завуч добавила — ученицу начальных классов гимназии в прошлом году поймали на посещении «групп смерти». Позже выяснилось, что она зашла туда случайно, но школьницу всё равно вызывали на допрос. Затем участковый и завуч отметили, что дети учатся в выпускном классе. Якобы представитель полиции заявил: «По поводу вашего дальнейшего будущего: если вы совершите правонарушение, вы будете числиться правонарушителем, в базе данных будете находиться — 50 лет эта база данных хранится... Примерно весной, в мае, начинают собирать документы на поступление в высшее учебное заведение. К нам приходит запрос: состоял на учёте, не состоял, привлекался, не привлекался». Завуч добавила: когда ученики поступали на «пограничные с ФСБ» и «чем-то связанные с военными» специальности, в школу приходили представители ФСБ и «спрашивали всё про него», смотрели личное дело, все характеристики, нарушения правил школы, посещаемость школьников и родителей. «Моя задача — не запугать, чтобы вы сидели тряслись, а берегли себя. Чтобы не допускали тех ошибок, которые допускали другие», — заключил якобы представитель полиции. «В части, которая не попала на запись, они утверждали, что мы не можем выкладывать что попало на наши странички», — пишет ученик. Нам удалось найти его второй профиль — в нём указано, что он учится в указанной гимназии в 11 классе. В пресс-службе ГУ МВД (на круглосуточном номере для прессы) «7 каналу» отказались от комментариев: «Сотрудники закончили свой рабочий день, всё возможно будет только завтра». trk7.ru. О беседе с инспектором по делам несовершеннолетних сообщил один из одиннадцатиклассников гимназии №98 Железногорска, прикрепив к посту диктофонную запись. В полиции подтвердили, что инспектор действительно проводил на днях профилактическую беседу. Руководство школы и проводивший беседу инспектор на момент написания новости оказались недоступны для комментариев. ngs24.ru. Р.S. А ещё, оказывается, на поляне смертного боя с Госдепом активизировались наши штатные клоуны-упырята. Списочек кооптированных Серым домом во «ВК» бойцов заполняется персоналиями очень быстро. Кто б сомневался. Проект ДНД "Витязи" ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ У ОППОЗИЦИИ! Здравствуйте! На днях 24-25 сентября по Железногорским пабликам прокатилась волна вброса фейковых и грязных новостей в отношении городской власти. Манера поданная со стороны авторов с поддельных и взломанных страниц, самая что ни наесть нечистоплотная и трусливая. Некоторые паблики с удовольствием опубликовали предложенную новость на своих ресурсах в контакте. Отметим, что вбросов было два, в день по одному. Если первая новость "кричала" о возмущении на счёт Железногорских тарифов ЖКХ, с просьбой устроить митинг. То вторая просто некорректная, с применением в лучшей манере пиара оппозиции в городе. Из всех СМИ, только одна решилась опубликовать эту провокационную и лживую новость. Жаренное и горяченькое ещё никто не отменял для своего падающего рейтинга. Двинемся дальше, для чего это всё было устроено? Тема, как всегда была выбрана острая, это ЖКХ. Чтобы подогреть народ, нужно было просто надавить на больное, что в принципе у них и получилось. Помните новость, про ЖКХ, товарищи, кто это всё устроили, не постеснялись найти спецов, чтобы взломать аккаунт женщины, которая проживает в другом городе и распространять информацию весь вечер. Та бедненькая, только на утро увидела, что рассылали с её страницы в контакте. За основу взяли городского депутата, Евгения Балашова. Приглянулась, видите ли его информация о тарифах. Вожди «ПЖИВ» психически неустойчивы и русским владеют слабо. Два дня в паблике Информ-Экспресса и других известных, активно муссировали эту тему, обвиняя власть и депутатов, как от городского уровня, так и до краевого. Естественно в стороне не могли остаться, как жители, так и избранники. Прошлись по всем, кто вступил и не вступил в полемику, а именно Евгений Балашов, Семён Ташев и косвенно Алексей Кулеш. К последнему были вопросы именно относящиеся к теме ЖКХ, мол пообещал снизить тарифы, так снизь. Два года прошло, ресурсы и полномочия краевого уровня есть, а ситуация не меняется, замечание в принципе здесь в тему. Вернёмся к вопросу, для чего это всё было нужно и какой реакции ждали те самые маргиналы и их поклонники, которые потом с удовольствием хватают, как последнюю кость горячие новости, для размещения на своих интернет ресурсах. Ответ простой, расшатать власть и устроить недовольство через митинги, по примеру Майдана, только в пределах городской черты. А сами тихо, стоя в сторонке, будут покуривать и смеяться над происходящим с перспективой взять бразды правления в городе. А по итогу жителями просто воспользуются в своих интересах, манипулируя через эмоции, а дальше сидя в своих кулуарах, продолжат плести интриги в отношении города в надежде выступить на бис! Просим правоохранительные органы разобраться с этой ситуацией и показать горожанам авторов и инициатора этих новостей. Горожане, берегите себя и своих близких и не забывайте про разум! vk.com . Последнее замечание очень кстати нам пришлось. Не к ночи помянутый депутат Балашов давеча преудивительным постом разразился (скоро у него гаджеты «Единая Россия» отберёт и ручки по колено купирует, сто пудов): «Заявляю официальную информацию тариф с 01 января 2018 года повышаться не будет и останется на прежнем уровне! Долг МП Гортеплоэнерго перед КРАСЭКО скорей всего закроется концессией, то есть скорей всего весь тепловой комплекс МП Гортеплоэнерго будет передан КРАСЭКО. Но остаётся долг МП ГЖКУ перед МП Гортеплоэнерго и вот там я не знаю как ситуация разрулится. С 1 октября сокращают 42 человека на котельной СТС ГХК, которую по всей видимости в скором времени закроют. На данной ноте предлагаю закончить треп». Действительно, зачем этот трёп? Электросети слили — тепловые сети сам бог слить велел. Где там наш команданте Пешков-то подзатерялся? Не пора ли ещё одну речь про энергетическую безопасность бывшего Соцгорода задвинуть перед этим стадом баранов? Р.Р.S. Про тарифы. Всё можно было решить относительно бескровно, и даже кое-какие движения делались в этом направлении. Только желание неожиданно кончилось весной 2010-го, когда «партия жуликов и воров» вернула себе власть в бывшем Красноярске-26. Граммар-наци ушли в запой, к слову сказать. Деньги — ладно. Их крали, крадут и будут красть, и без пресловутого майдана тут вряд ли что можно изменить. Но интеллектуальный выхлоп «Единой России» просто подавляет, согласитесь. В бой брошена публика, не знакомая даже с букварём. Это в таком режиме нам до самых до выборов Путина в Путины теперь существовать? Кошмар...