|Идиоты нужны всегда
|Wednesday, 27 September 2017
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"Совместный труд на благо меня облагораживает" (кот Матроскин).
Кому нужен субботник "к юбилею Путина"?
7 октября свой 65-летний юбилей будет отмечать президент Владимир Путин. К его дню рождения омичи планируют навести порядок в городе.
Ожидается, что во дворы и на улицы выйдут более 50 тысяч горожан, которые бесплатным и ударным трудом отметят славную дату. Вопрос в том, кому эта затея понадобилась? Неужели Путину? Как сообщают региональные СМИ, инициатором акции стал ВРИО мэра Сергей Фролов на работу выйдут представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, промышленных предприятий, студенты, общественники и чиновники.
В ходе субботника планируется выполнить очистку дорог, тротуаров, кюветов, газонов, бесхозяйных территорий и мест общего пользования от мусора. Размер территорий, которые будут подвергнуты очистке, составляет свыше четырех тысяч гектаров. Как сообщили в мэрии, также планируется вывоз не менее пяти тысяч кубометров мусора, ремонт и покраска ограждений, уборка сухих деревьев и поросли.
– Благоустройство территории города в период «месячника чистоты» не должно ограничиваться только уборкой мусора. Планируются осенние посадки деревьев на территории Омска, в том числе на территориях общего пользования, многоквартирных жилых домов, организаций всех форм собственности, – отметил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.
Дело, конечно, нужное и важное, учитывая весьма запущенное состояние Омска, о котором "Новые Известия" не раз писали. Но вот ответственным за благоустройство города был как раз Сергей Фролов, который с 6 октября 2014 года был первым заместителем мэра и директором департамента городского хозяйства.
Одно из последних омских ноу-хау в благоустройстве города состояло в том, что дорожную яму там присыпали ... картошкой. Комментаторы оценили новацию как прорыв в биотехнологиях 21 века. Но можно считать это и жестом отчаяния в сторону чиновников. Которые, несмотря на разруху и дефицит бюджета, получали приличные премии.
Да-да, в июле 2017 года прокуратура выявила, что бывший мэр Омска Двораковский на протяжении всего срока своего правления получал незаслуженные премии. И не он один! В списке счастливчиков мы видим нынешнего врио Омска и инициатора бесплатного субботника Сергея Фролова.
Получается, что 50 тысяч горожан (в основном, это зависимые от властей бюджетники и работники коммунальных служб) выйдут поработать бесплатно, устраняя результаты скверной работы чиновников. Которые за своё безделие многотысячные премии уже получили!
С точки зрения обычной человеческий логики объяснить неожиданный субботник весьма сложно (если, конечно, не считать предвыборный пиар врио мэра). Поэтому понадобился "неубиваемый" аргумент в виде грядущего юбилея президента Путина,- как будто бы лично Путину нужно, чтобы омичи убирали собственный мусор и сажали деревья.
Кстати, поисковый запрос в Яндексе "Путин - о субботниках" не выдал никаких цитат президента относительно бесплатного труда по субботам. Зато нашёлся прецедент: в августе 2014 года, накануне приезда Путина в Хабаровск, местные власти выгнали полторы тысячи госслужащих на благоустройство района, в котором построили дома для пострадавших от наводнения. Причина аврала была совершенно прозаичной: строители не успели доделать новые кварталы к приезду Путина. Вот и выгнали в прямом смысле чиновников из кабинетов на улицы.
Нынешняя инициатива омских властей уже разлетелась по информационному пространству России. Можно предположить, что чиновники и других регионов не останутся в стороне и решат преподнести Путину свои "подарки" за счёт населения.
newizv.
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Активисты омского отделения Общероссийского народного фронта продолжают работу по реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». На сегодняшний день жители Омска отметили на интерактивной карте 116 дорог общей протяженностью 242 км. За текущий год ямочный ремонт был проведен на пяти дорогах, капитальный ремонт – на 17 дорогах, отмеченных на сайте dorogi-onf.ru. На сегодняшний день 11 участков из числа нанесенных на карту включены в план ремонта на 2018 г.
onf.ru.
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В редакцию «БК55» продолжают поступать звонки от возмущенных холодом в неотапливаемых квартирах горожан. Пожаловались жильцы с улицы Свободы, с Дмитриева. «Ревут ребятишки в кроватках от холода по ночам», – кричала в трубку пенсионерка и требовала предоставить ей личный номер телефона губернатора Назарова.
bk55.ru.
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Как сообщил 25 сентября «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, на этой неделе возможны отставки глав нескольких регионов России, включая Омскую область. В этот же день пост губернатора покинул глава Самарской области Николай Меркушкин — этот регион также входил в список «Коммерсанта». О возможной отставке омского губернатора сообщается уже второй раз за месяц. НГС.ОМСК спросил у политологов, насколько правдивы эти слухи и с чем они связаны.
Доктор политических наук, завкафедрой политологии ОмГУ имени Ф.М. Достоевского Инна Ветренко считает, что информация о возможных отставках основывается на рейтингах регионов и эффективности губернаторов. При этом, по словам политолога, в Кремле обращают внимание только на рейтинг фонда развития гражданского общества. «И то это для них своего рода информационный маркер», — пояснила она. «Ситуация в нашем регионе не может характеризоваться как позитивная или даже как стабильно устойчивая, но к критической её тоже отнести нельзя. Поэтому объективных оснований я не вижу для отставки губернатора. Может быть у Кремля есть ещё свои критерии, но они непубличные», — подытожила политолог.
По мнению кандидата политических наук, доцента ОмГУ имени Ф.М. Достоевского Ивана Жукова, Виктора Назарова с большой долей вероятности могут отправить в отставку. «Почему все так обсуждают волну замены губернаторов? Потому что в следующем году в марте состоятся президентские выборы. Чтобы регион нормально подготовился к выборам президента, необходимо своевременно сменить губернатора. Если отставка и состоится, то этой осенью, чтобы у нового главы было время для того, чтобы подготовить регион к президентским выборам», — рассказал он.
«Одним из серьёзных факторов было фиаско с выборами мэра. Во всех рейтингах, в том числе и тех, которые считаются рупором Кремля, наш губернатор опускался на последние места», — пояснил Иван Жуков. Как считает политолог, Виктор Назаров показал, что не может полностью контролировать политическую ситуацию в регионе. Он предположил, что новым губернатором станет человек из другого региона, чтобы стабилизировать эту ситуацию.
ngs55.ru.
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