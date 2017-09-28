"Совместный труд на благо меня облагораживает" (кот Матроскин). Кому нужен субботник "к юбилею Путина"? 7 октября свой 65- летний юбилей будет отмечать президент Владимир Путин . К его дню рождения омичи планируют навести порядок в городе . Ожидается , что во дворы и на улицы выйдут более 50 тысяч горожан , которые бесплатным и ударным трудом отметят славную дату . Вопрос в том , кому эта затея понадобилась ? Неужели Путину ? Как сообщают региональные СМИ , инициатором акции стал ВРИО мэра Сергей Фролов на работу выйдут представители ресурсоснабжающих организаций , управляющих компаний , промышленных предприятий , студенты , общественники и чиновники . В ходе субботника планируется выполнить очистку дорог , тротуаров , кюветов , газонов , бесхозяйных территорий и мест общего пользования от мусора . Размер территорий , которые будут подвергнуты очистке , составляет свыше четырех тысяч гектаров . Как сообщили в мэрии , также планируется вывоз не менее пяти тысяч кубометров мусора , ремонт и покраска ограждений , уборка сухих деревьев и поросли . – Благоустройство территории города в период « месячника чистоты » не должно ограничиваться только уборкой мусора . Планируются осенние посадки деревьев на территории Омска , в том числе на территориях общего пользования , многоквартирных жилых домов , организаций всех форм собственности , – отметил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов . Дело , конечно , нужное и важное , учитывая весьма запущенное состояние Омска , о котором " Новые Известия " не раз писали . Но вот ответственным за благоустройство города был как раз Сергей Фролов , который с 6 октября 2014 года был первым заместителем мэра и директором департамента городского хозяйства . Одно из последних омских ноу - хау в благоустройстве города состояло в том , что дорожную яму там присыпали ... картошкой . Комментаторы оценили новацию как прорыв в биотехнологиях 21 века . Но можно считать это и жестом отчаяния в сторону чиновников . Которые , несмотря на разруху и дефицит бюджета , получали приличные премии . Да - да , в июле 2017 года прокуратура выявила , что бывший мэр Омска Двораковский на протяжении всего срока своего правления получал незаслуженные премии . И не он один ! В списке счастливчиков мы видим нынешнего врио Омска и инициатора бесплатного субботника Сергея Фролова . Получается , что 50 тысяч горожан ( в основном , это зависимые от властей бюджетники и работники коммунальных служб ) выйдут поработать бесплатно , устраняя результаты скверной работы чиновников . Которые за своё безделие многотысячные премии уже получили ! С точки зрения обычной человеческий логики объяснить неожиданный субботник весьма сложно ( если , конечно , не считать предвыборный пиар врио мэра ). Поэтому понадобился " неубиваемый " аргумент в виде грядущего юбилея президента Путина ,- как будто бы лично Путину нужно , чтобы омичи убирали собственный мусор и сажали деревья . Кстати , поисковый запрос в Яндексе " Путин - о субботниках " не выдал никаких цитат президента относительно бесплатного труда по субботам . Зато нашёлся прецедент : в августе 2014 года , накануне приезда Путина в Хабаровск , местные власти выгнали полторы тысячи госслужащих на благоустройство района , в котором построили дома для пострадавших от наводнения . Причина аврала была совершенно прозаичной : строители не успели доделать новые кварталы к приезду Путина . Вот и выгнали в прямом смысле чиновников из кабинетов на улицы . Нынешняя инициатива омских властей уже разлетелась по информационному пространству России . Можно предположить , что чиновники и других регионов не останутся в стороне и решат преподнести Путину свои " подарки " за счёт населения . newizv. *** Активисты омского отделения Общероссийского народного фронта продолжают работу по реализации проекта « Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог ». На сегодняшний день жители Омска отметили на интерактивной карте 116 дорог общей протяженностью 242 км . За текущий год ямочный ремонт был проведен на пяти дорогах , капитальный ремонт – на 17 дорогах , отмеченных на сайте dorogi-onf.ru. На сегодняшний день 11 участков из числа нанесенных на карту включены в план ремонта на 2018 г . onf.ru . *** В редакцию « БК 55» продолжают поступать звонки от возмущенных холодом в неотапливаемых квартирах горожан . Пожаловались жильцы с улицы Свободы , с Дмитриева . « Ревут ребятишки в кроватках от холода по ночам », – кричала в трубку пенсионерка и требовала предоставить ей личный номер телефона губернатора Назарова . bk55.ru . *** Как сообщил 25 сентября « КоммерсантЪ » со ссылкой на источник , близкий к администрации президента , на этой неделе возможны отставки глав нескольких регионов России , включая Омскую область . В этот же день пост губернатора покинул глава Самарской области Николай Меркушкин — этот регион также входил в список « Коммерсанта ». О возможной отставке омского губернатора сообщается уже второй раз за месяц . НГС . ОМСК спросил у политологов , насколько правдивы эти слухи и с чем они связаны . Доктор политических наук , завкафедрой полит ологии ОмГУ имени Ф . М . Достоевского Инна Ветренко считает , что информация о возможных отставках основывается на рейтингах регионов и эффективности губернаторов . При этом , по словам политолога , в Кремле обращают внимание только на рейтинг фонда развития гражданского общества . « И то это для них своего рода информационный маркер », — пояснила она . « Ситуация в нашем регионе не может характеризоваться как позитивная или даже как стабильно устойчивая , но к критической её тоже отнести нельзя . Поэтому объективных оснований я не вижу для отставки губернатора . Может быть у Кремля есть ещё свои критерии , но они непубличные », — подытожила политолог . По мнению кандидата политических наук , доцента ОмГУ имени Ф . М . Достоевского Ивана Жукова , Виктора Назарова с большой долей вероятности могут отправить в отставку . « Почему все так обсуждают волну замены губернаторов ? Потому что в следующем году в марте состоятся президентские выборы . Чтобы регион нормально подготовился к выборам президента , необходимо своевременно сменить губернатора . Если отставка и состоится , то этой осенью , чтобы у нового главы было время для того , чтобы подготовить регион к президентским выборам », — рассказал он . « Одним из серьёзных факторов было фиаско с выборами мэра . Во всех рейтингах , в том числе и тех , которые считаются рупором Кремля , наш губернатор опускался на последние места », — пояснил Иван Жуков . Как считает политолог , Виктор Назаров показал , что не может полностью контролировать политическую ситуацию в регионе . Он предположил , что новым губернатором станет человек из другого региона , чтобы стабилизировать эту ситуацию . ngs55.ru .