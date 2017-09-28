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Идиоты нужны всегда Печатать E-mail
Wednesday, 27 September 2017

"Совместный труд на благо меня облагораживает" (кот Матроскин).

Кому нужен субботник "к юбилею Путина"?

7 октября свой 65-летний юбилей будет отмечать президент Владимир Путин. К его дню рождения омичи планируют навести порядок в городе.

Ожидается, что во дворы и на улицы выйдут более 50 тысяч горожан, которые бесплатным и ударным трудом отметят славную дату. Вопрос в том, кому эта затея понадобилась? Неужели Путину? Как сообщают региональные СМИ, инициатором акции стал ВРИО мэра Сергей Фролов на работу выйдут представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, промышленных предприятий, студенты, общественники и чиновники.

В ходе субботника планируется выполнить очистку дорог, тротуаров, кюветов, газонов, бесхозяйных территорий и мест общего пользования от мусора. Размер территорий, которые будут подвергнуты очистке, составляет свыше четырех тысяч гектаров. Как сообщили в мэрии, также планируется вывоз не менее пяти тысяч кубометров мусора, ремонт и покраска ограждений, уборка сухих деревьев и поросли.

Благоустройство территории города в период «месячника чистоты» не должно ограничиваться только уборкой мусора. Планируются осенние посадки деревьев на территории Омска, в том числе на территориях общего пользования, многоквартирных жилых домов, организаций всех форм собственности, – отметил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

Дело, конечно, нужное и важное, учитывая весьма запущенное состояние Омска, о котором "Новые Известия" не раз писали. Но вот ответственным за благоустройство города был как раз Сергей Фролов, который с 6 октября 2014 года был первым заместителем мэра и директором департамента городского хозяйства.

Одно из последних омских ноу-хау в благоустройстве города состояло в том, что дорожную яму там присыпали ... картошкой. Комментаторы оценили новацию как прорыв в биотехнологиях 21 века. Но можно считать это и жестом отчаяния в сторону чиновников. Которые, несмотря на разруху и дефицит бюджета, получали приличные премии.

Да-да, в июле 2017 года прокуратура выявила, что бывший мэр Омска Двораковский на протяжении всего срока своего правления получал незаслуженные премии. И не он один! В списке счастливчиков мы видим нынешнего врио Омска и инициатора бесплатного субботника Сергея Фролова.

Получается, что 50 тысяч горожан (в основном, это зависимые от властей бюджетники и работники коммунальных служб) выйдут поработать бесплатно, устраняя результаты скверной работы чиновников. Которые за своё безделие многотысячные премии уже получили!

С точки зрения обычной человеческий логики объяснить неожиданный субботник весьма сложно (если, конечно, не считать предвыборный пиар врио мэра). Поэтому понадобился "неубиваемый" аргумент в виде грядущего юбилея президента Путина,- как будто бы лично Путину нужно, чтобы омичи убирали собственный мусор и сажали деревья.

Кстати, поисковый запрос в Яндексе "Путин - о субботниках" не выдал никаких цитат президента относительно бесплатного труда по субботам. Зато нашёлся прецедент: в августе 2014 года, накануне приезда Путина в Хабаровск, местные власти выгнали полторы тысячи госслужащих на благоустройство района, в котором построили дома для пострадавших от наводнения. Причина аврала была совершенно прозаичной: строители не успели доделать новые кварталы к приезду Путина. Вот и выгнали в прямом смысле чиновников из кабинетов на улицы.

Нынешняя инициатива омских властей уже разлетелась по информационному пространству России. Можно предположить, что чиновники и других регионов не останутся в стороне и решат преподнести Путину свои "подарки" за счёт населения.

newizv.

***

Активисты омского отделения Общероссийского народного фронта продолжают работу по реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». На сегодняшний день жители Омска отметили на интерактивной карте 116 дорог общей протяженностью 242 км. За текущий год ямочный ремонт был проведен на пяти дорогах, капитальный ремонтна 17 дорогах, отмеченных на сайте dorogi-onf.ru. На сегодняшний день 11 участков из числа нанесенных на карту включены в план ремонта на 2018 г.

onf.ru.

***

В редакцию «БК55» продолжают поступать звонки от возмущенных холодом в неотапливаемых квартирах горожан. Пожаловались жильцы с улицы Свободы, с Дмитриева. «Ревут ребятишки в кроватках от холода по ночам», – кричала в трубку пенсионерка и требовала предоставить ей личный номер телефона губернатора Назарова.

bk55.ru.

***

Как сообщил 25 сентября «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, на этой неделе возможны отставки глав нескольких регионов России, включая Омскую область. В этот же день пост губернатора покинул глава Самарской области Николай Меркушкинэтот регион также входил в список «Коммерсанта». О возможной отставке омского губернатора сообщается уже второй раз за месяц. НГС.ОМСК спросил у политологов, насколько правдивы эти слухи и с чем они связаны.

Доктор политических наук, завкафедрой политологии ОмГУ имени Ф.М. Достоевского Инна Ветренко считает, что информация о возможных отставках основывается на рейтингах регионов и эффективности губернаторов. При этом, по словам политолога, в Кремле обращают внимание только на рейтинг фонда развития гражданского общества. «И то это для них своего рода информационный маркер», — пояснила она. «Ситуация в нашем регионе не может характеризоваться как позитивная или даже как стабильно устойчивая, но к критической её тоже отнести нельзя. Поэтому объективных оснований я не вижу для отставки губернатора. Может быть у Кремля есть ещё свои критерии, но они непубличные», — подытожила политолог.

По мнению кандидата политических наук, доцента ОмГУ имени Ф.М. Достоевского Ивана Жукова, Виктора Назарова с большой долей вероятности могут отправить в отставку. «Почему все так обсуждают волну замены губернаторов? Потому что в следующем году в марте состоятся президентские выборы. Чтобы регион нормально подготовился к выборам президента, необходимо своевременно сменить губернатора. Если отставка и состоится, то этой осенью, чтобы у нового главы было время для того, чтобы подготовить регион к президентским выборам», — рассказал он.

«Одним из серьёзных факторов было фиаско с выборами мэра. Во всех рейтингах, в том числе и тех, которые считаются рупором Кремля, наш губернатор опускался на последние места», — пояснил Иван Жуков. Как считает политолог, Виктор Назаров показал, что не может полностью контролировать политическую ситуацию в регионе. Он предположил, что новым губернатором станет человек из другого региона, чтобы стабилизировать эту ситуацию.

ngs55.ru.
 
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открылось физиотерапевтическое отделение ЦМСЧ-51

27.09.1986
первый городской конкурс на звание "Лучший молодой повар города"

по материалам библиотеки им.Горького
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