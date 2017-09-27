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Активней провожаем, товарищи, активней! Печатать E-mail
Wednesday, 27 September 2017

Кажется, на этот раз мы всё-таки с гауляйтером расстанемся.

Красноярский губернатор уйдет в отставку

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в ближайшее время уйдет в отставку, рассказали источники РБК. По данным собеседников РБК, основным кандидатом в преемники Толоконского является глава ФАНО.

О скорой отставке главы Красноярского края Виктора Толоконского рассказали три источника РБК. Среди возможных кандидатур рассматриваются в том числе первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер, замглавы Минфина Андрей Иванов и депутат Госдумы, зампредседателя комитета по обороне Юрий Швыткин, отметил источник РБК, близкий к администрации края. Кроме того, среди возможных кандидатов на пост главы края — экс-гендиректор «Россетей» и бывший таймырский губернатор Олег Бударгин и председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко, добавил РБК источник, знакомый с обсуждаемым в Кремле списком кандидатов.

Основным кандидатом на этот пост является руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков, добавил источник, близкий к администрации края. По словам источника, близкого к ФАНО, решение по Котюкову еще не принято окончательно, оно будет известно в ближайшие дни. По информации «РИА Новости», на этот пост также рассматривается кандидатура руководителя «Оборонпрома» Сергея Сокола.

Источник РБК, близкий к руководству края, рассказал, что в понедельник губернатор не стал проводить традиционное оперативное совещание в краевой администрации, чего до этого он не помнит. «Также Толоконский отменил две ближайшие командировки — в Норильск и Китай», — добавил он. При этом ранее, в понедельник, 25 сентября, источник «Интерфакса» в краевой администрации сообщал, что губернатор не писал заявление об отставке и у него запланированы встречи и совещания.

Связаться с администрацией красноярского губернатора не удалось. РБК направил официальный запрос в управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

Внутренних причин для отставки в крае нет, скорее она связана с естественным процессом ротации губернаторов, в том числе по причине возраста, сказал РБК красноярский политолог Сергей Комарицын. 64-летнего Толоконского он описал как губернатора «без особых достижений и провалов». По его мнению, губернатор-«варяг» из Новосибирска так до конца и не смог стать в крае своим для местных жителей и элит. Также у главы края не сложились отношения с «Роснефтью» — важным игроком в регионе, отметил эксперт.

Источник РБК, близкий к администрации Красноярского края, связал возможную отставку Виктора Толоконского с курсом, выбранным федеральным центром на омоложение губернаторского корпуса. «Толоконский мыслит по ​старинке — нормативными актами — и не готов рисковать при принятии решений. А сейчас идет тренд, когда власть присылает на места молодых эффективных исполнителей», — добавил он. По мнению собеседника РБК, других очевидных поводов для отставки Толоконского нет. «У него прицеп, квартира, дача и все. И жена мало зарабатывает», — считает он.

Комарицын называет основного претендента на пост главы края Михаила Котюкова человеком «аппаратно-технократической карьеры», подходящим под новую линейку назначенцев — «молодых технократов» — людей моложе 50 лет без опыта губернаторской работы. 40-летний Котюков родом из Красноярска, с конца 1990-х по 2008 год занимал ряд должностей в краевой администрации, связанных с финансами и инвестициями. В 2007 году стал заместителем красноярского губернатора Александра Хлопонина. Позже работал министром финансов и вице-премьером краевого правительства. Затем Котюков перешел в Минфин и в 2012 году занял пост замминистра. В 2013 году он возглавил ФАНО, которое в рамках реформы РАН получило функции управления институтами Академии.

Виктор Толоконский родом из Новосибирска, в 1996–2000 годах занимал пост мэра родного города. Затем, до 2010 года, был губернатором Новосибирской области, до 2014-го был полпредом президента в Сибирском федеральном округе. В мае 2014-го был назначен врио губернатора Красноярского края, в сентябре того же года получил 63,28% голосов на выборах главы региона.

rbc.ru.

 
 
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открылось физиотерапевтическое отделение ЦМСЧ-51

27.09.1986
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