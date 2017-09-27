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Железногорск
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Комментарии
  • Теннис вам в глотку
    Выбирай не выбирай, пока сам не там, получишь кукишь, валить нужно от сюда валить..... >>>

  • Мы поедим, мы помчимся
    "...выиграл выборы за счёт своих популистских высказываний..." Пообещаешь не согрешишь, а дураков потешишь. >>>

  • Теннис вам в глотку
    О чем спорим пацаны?Пусть Сергей оттягивается на пенсионерах и иногда с ракеткой,коль он ни в чем другом так не силен.Пу... >>>

  • Мы поедим, мы помчимся
    Это же прекрасно! "Элитная гражданка" Клаус решила противопоставить себя "народным массам": ваши плебейские стенания ник... >>>

  • Теннис вам в глотку
    А его вскрыли? >>>

  • Теннис вам в глотку
    Кто его пустит в Госдуму, он никто и звать его никак и денег нет. Туда запускают такие личности как Пимашков, Зубов....... >>>

  • Теннис вам в глотку
    Не надо было водку пить. Надо было на дереве сидеть. >>>

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Настойчивость - путь к успеху Печатать E-mail
Tuesday, 26 September 2017

Казалось бы, где Сыктывкар, а где Железногорск? Ан нет.

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