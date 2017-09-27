Новейшая история Красноярска-26. Светлый сентябрь 2012-го. ПЯТЬ ЛЕТ В ОБЕД Новейшая история Красноярска-26. Светлый сентябрь 2012-го. Первого сентября депутаты Совдепа от ОАО «ИСС» вручили 17 школьникам стипендии имени Решетнёва. Химзавод признал, что вонючий ды м над Подгорным имел причиной повышенный процент серы в перерабатываемой нефти. Детский сад ?18 в Сером доме обещают ввести в эксплуатацию «к концу года». Семейная пара из Железногорска задержана при перевозке первитина (на сленге наркоманов – «винт»). Марта Прокофьева, толкнув ядро в Лондоне на 12,25 метра, стала на Паралимпиаде только восьмой. Главное ведь – как считать. На планёрке в горУВД целых полчаса рассказывает милиполиции о нравственности… поп. Экспозиция «ИСС» развлечёт участников саммита АТЭС-2012. Успехи отечественной космонавтики символизируют макеты «ГЛОНАССа-К» и «Луча-5А». Град напоминает: осень в Сибири – штука ненадёжная. Приближение отопительного сезона заставило «молодого и энергичного» номер два вспомнить про ЖТЭЦ: «Заканчивается переходный период, в ходе которого Росатом брал на себя расходы (порядка миллиарда рублей). Теперь мы должны это перевести в нормальное русло, с участием средств регионального бюджета. Постараемся получить средства федерального бюджета». Мощи Матроны Московской доставлены для массового лобзания в собор Михаила Архангела. Фанерный завод в Сосновоборске продавливает через краевое «правительство» проект отопления Подгорного опилками. Чего только не придумаешь перед банкротством. Восемь нелегалов задержаны в ЗАТО. Общее число нарушителей режима (60 человек) в текущем году в два раза выше, чем в 2011-м. Молния на Кольце ударила точнёхонько в мэрский джип. Жаль, Чебурашкина в нём не было. 60-летие отмечает ВНИПИЭТ. Санитарные врачи выявили гигиенические нарушения в музыкальной школе. Смягчение режима ожидается на городских КПП. Детишек теперь можно будет провозить без свидетельства о рождении. Почти год морочили зачем-то голову людям вахтёры. Режиссёр «Отдельного театра» Андрей Пашнин с телеэкрана убеждает аборигенов в том, что Микки Маус – «это агрессия». МП «ГЖКУ» составляет списки претендентов на отключение канализации за долги. В них - почти полторы тысячи квартир. На Международном авиакосмическом салоне в Берлине отечественную космонавтику представляет шапито в составе макетов КА «AMOS-5», «Луч-5А» и «ГЛОНАСС-К». Первая смерть в ДТП в 2012 году пришлась на сентябрь. На международном форуме «Атомная энергия, общество, безопасность - 2012» Медведев выступил с докладом «Выбор инновационного пути развития территории. Роль градообразующего предприятия». Тридцать поджогов зафиксировала пожарная охрана в ЗАТО с начала года. «Чудотворная икона и мощи Святой Матроны прибыли в часовню Клинической больницы ?51». Главный инженер Химзавода Юрий Филатов поясняет: вонять в Подгорном будет ещё около десяти дней, но особого вреда для здоровья миазмы предприятия не представляют. Анатолий Тубольцев-младший пытается через суд восстановиться на работу в Спецстрой. При большом скоплении руководящего народа возле автобусной остановки у бывшего Опытного завода расстрелян охотниками несанкционированный медведь. На ремонт разрушающейся арки на ул. ХХII партсъезда чиновникам потребовался миллион. В суде начались разборки мадам Ботовой с ОАО «Первое коллекторское бюро» и ООО «Русфинанс Банк». Дополнительные поездки в общественном транспорте достались не всем льготникам, а только детям. Пенсионеры тут же принялись жаловаться. На базе СТС ГХК ушедшим летом была создана коммерческая фирма, случайно (?) проговаривается «сити-менеджер». При задержании грабителей на Ленинградском полимилиционеры избили якобы за сопротивление несовершеннолетнего железногорца. Родственники пишут в прокуратуру и на ТВ. Место уполномоченного по правам ребенка освободилось. Людмила Замятина ушла на пенсию, сославшись на здоровье и семейные обстоятельства. Дежурная часть МУМВД стала второй в краевом конкурсе. «Представителями общественности был организован социологический опрос среди граждан», оказывается. Николай Пасечкин, директор МП «КБУ»: «Вопрос о сокращении персонала пока не стоит и не идёт». «Представители архитектурных школ страны и ближнего зарубежья» проехали по улицам Нашгорода и отметили, что он похож вовсе не на Питер, а на Биробиджан. В возрасте 45 лет скончался (якобы, от отравления уксусом) Владимир Решетников. Парусная регата «имени мэра» наткнулась не нехватку воды в озере. Её с избытком слили после ливня, оказывается. Отдел санитарного надзора после расследования случая гнойно-септической инфекции новорожденного в КБ-51 докладывает: «Комната для сбора грязного белья не имеет необходимого оборудования; не устраняются своевременно дефекты санитарно-технического состояния помещений; производственный контроль в акушерских подразделениях проводится не в полном объеме». Передано в суд дело Геннадия Сергиенко, по случаю которого в непримиримом клинче со всеми заколючинскими правоохранителями почти полгода пребывала «СГ-26». «Молодой и энергичный» наведался в МП «Горэлектросеть». Миша Симонов в «Информ-Экспрессе» с восторгом: «В отрасль пришла стабильность!». ОАО «ИСС» решило увековечить память Альберта Козлова посредством размещения мемориальной доски на доме ?60 по пр. Курчатова. Аналогичная акция запланирована на ул. Свердлова, 16, где жил Георгий Соколов, лауреат Госпремии СССР и папа Людмилы Кротовой. 50-летний сотрудник ГХК сбил на пешеходном переходе ученика третьего класса. Это уже 15-й ребёнок, пострадавший на дорогах ЗАТО с начала года. Новая схема оплаты за потреблённую электроэнергию поставила раком железногорский офис «Красэнергосбыта». Пенсионеры в ярости ломятся в прокуратуру. Краевой «министр» Резников признал, что ЖТЭЦ «будет работать в том же режиме, в котором функционировала в прошлом году. Дополнительная нагрузка на граждан не предполагается . В полную силу объект заработает в следующем году». Замначальника местного подразделения Следственного комитета России Ольга Ковалевская в детстве мечтала, по её собственным словам, стать либо балериной, либо милиционером. «Возможно, в следующем году в Новом Пути заработает конноспортивная школа», - мечтает в «Информе» Любовь Ляйс. Лучших бойцов трудовых отрядов старшеклассников в Сером доме накормил хлебом и сгущёнкой Вадим Медведев. После чего убыл в Новосибирск, на какой-то очередной форум. На смену ему в зоопарк прибыл пятилетний шимпанзе Рики из Дивногорска. 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Число наркопреступлений в ЗАТО выросло на 10%. Владимир Гронский сообщает: «Нами возбуждено 75 уголовных дел, из них 41 уголовное дело связанно с незаконным сбытом. Изъято более 9 кг наркотических средств, в т.ч. более килограмма героина. Возбуждено 12 уголовных дел, связанных с содержанием притона». Краевой бюджет выделил в июле 23 млн рублей на ремонт улицы Матросова. Красноярская фирма «ИмперияСтрой» приступила к работам. В шоу-проекте «Звезда ГХК» победительницей названа сотрудница ИХЗ Анна Толстикова. Стартовал уголовный процесс над депутатом Вадимом Шевченко, аkа «Красный бульдозер». Санитарные врачи наведались в буфет ТЭА: «Нет горячей воды, набор помещений не обеспечивает соблюдение санитарных норм, нарушаются условия хранения столовых приборов и кулинарных изделий» и т.д. «ИмперияСтрой» кладёт асфальт на ул. Матросова в дождь. «Подрядчик непростой», - пожимает плечами депутат Сергей Свиридов. ОАО «Мегафон» жалуется в УФАС на школу ?180 за снятие с конкурса интернет-провайдеров. С уд начал удовлетворять иски прокуратуры Центрального района Красноярска об оплате труда к ЗАО «СУОС», перерегистрированному в Нашгороде с лёгкой руки депутата Кулеша . В детских дошкольных учреждениях Нашгорода остаются не заполнены 48 вакансий. Директор МУ «Управление образования» Валерий Головкин награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В День атомщика более 90 человек получили награды за пуск «сухого» хранилища ОЯТ. С поздравлениями в ДК выступает вице-губернатор Михаил Кузичев. В «Горном» проходит «инновационный форум молодёжи». Депутат Анатолий Ощепков считает, что в поселковом клубе вместо дискотек должен быть организован кружок макраме. ОАО «ИСС» сформировало резерв навигационных аппаратов. На ответственном хранении находятся три спутника «ГЛОНАСС-М» и один «ГЛОНАСС-К». Конкурсная комиссия Серого дома п/у Натальи Соловьёвой в городском суде вынужденно знакомится с частью 2 статьи 7.30 Кодекса об административных правонарушениях. «Возможной причиной смерти 14-летнего подростка в лесном массиве стало употребление сжиженного газа». ГЖКУ предупреждает: потребители, не передающие в управляющую компанию показания индивидуальных приборов учёта, будут обсчитываться по нормативам. Железногорск победил в конкурсе «Лучшая школа Росатома», как самый активный его участник. Директор лицея «Гармония» Елена Дубровская отмечена за «лучшую стажировку в рамках проекта». В районе лагеря «Орбита» стартует трофи-рейд (плюс плов, шашлык, фейерверк и группа «Озоновый слой»). «Железногорцы находятся в более выигрышном положении по сравнению с жителями краевого центра». В местной «скорой помощи» нет проблем с персоналом, заверяет газета «Город и горожане». Проверка зафиксировала отсутствие горячей воды в пищеблоке и столовой школы ?107. Горячего питания тоже не обнаружено, как ни странно. Бывший главный архитектор Красноярска-26 Леонид Кузнецов уезжает на ПМЖ к сыну в Кисловодск. «Спор из-за трассы, пролегающей через Берёзовку, ведется давно. Юридически она принадлежит Железногорску. Край эти пять километров принимать отказался. Администрация Берёзовки в свою очередь отказывается её обслуживать, ссылаясь на отсутствие средств». Два новых случая ВИЧ-инфицирования зарегистрированы в бывшем Соцгороде за месяц. Плюс пять случаев туберкулёза лёгких (один — с бацилловыделением). Крепления мусорных баков во дворах не соответствуют новеньким «МАЗам». КБУ требуются дополнительные капиталовложения. Любители велосипедного спорта проехали колонной по городу, а потом запустили на воздушных шариках послание в олимпийский Сочи. Может, долетит? В Сером доме публично пересчитывают кластерную манну. Москва-де выделит деньги на инженерные сети для «молодёжного посёлка» и строительство крытого катка. «Дай Бог нам их освоить!» - тревожится Сергей Проскурнин. Девятнадцать человек в сентябре пострадали от укусов животных. В том числе восемь детей. Пять раз обращались железные горцы к врачам по поводу педикулёза за месяц. Половина случаев относилась к детям. И ещё четыре чесотки. Брррр. Анатолий Коновалов избран вторым заместителем председателя Совета депутатов. Отвечать он якобы будет за «кластер». Во всяком случае, «молодой и энергичный» требует срочно «перестроить систему управления городом». Самое время. Продолжение следует.