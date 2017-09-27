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Слово за слово Печатать E-mail
Tuesday, 26 September 2017

Вниманию путешественников из Нашгорода в Кырск и обратно.

Четыре прибора видеофиксации незаконно штрафовали водителей

Штрафы, которые были выписаны красноярским автомобилистам с четырех приборов видеофиксации нарушений ПДД, незаконны. Речь идет о штрафах, которые выписаны на основании данных приборов КРИС-П.

Они установлены на ул. Пограничников и на трассе Красноярск-Железногорск. В бумагах (документы имеются в распоряжении редакции Sibnovosti.ru), которые руководитель компании «Эман» Максим Иванов получил по запросу в федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, говорится, что данные комплексы измерения скорости движения транспортных средств должны быть установлены на переносных штативах. Размещение их над полосой движения технически не предусмотрено.

«Отдел фото-видеофиксации в КрУДоре непонятно почему и зачем занимается противозаконной самодеятельностью. Вместо того, чтобы купить и использовать оборудование по назначению, используют его противозаконно и не по назначению. Сам КрУДор это позволяет делать, значит на лицо факт полного отсутствия контроля со стороны руководства КрУДора и, соответственно, Минтранса», — рассказал Иванов. В краевом ГИБДД не смогли оперативно прокомментировать факт незаконного сбора штрафов. Связаться с краевым управлением дорог не удалось.

sibnovosti.ru.

Чуть позже комментарий подоспел, единственный:

- Данная информация не соответствует действительности. Это первое. Второе, с КРУДОР никто из журналистов даже не пытался связаться, чтобы уточнить информацию. Третье, целенаправленная работа, которую проводит редакция, размещая недостоверную информацию о системе видеофиксации нарушений ПДД, будет иметь юридические последствия. Причины ваших статей понятны абсолютно!

 
 
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