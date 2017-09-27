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Четыре прибора видеофиксации незаконно штрафовали водителей

Штрафы, которые были выписаны красноярским автомобилистам с четырех приборов видеофиксации нарушений ПДД, незаконны. Речь идет о штрафах, которые выписаны на основании данных приборов КРИС-П.

Они установлены на ул. Пограничников и на трассе Красноярск-Железногорск. В бумагах (документы имеются в распоряжении редакции Sibnovosti.ru), которые руководитель компании «Эман» Максим Иванов получил по запросу в федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, говорится, что данные комплексы измерения скорости движения транспортных средств должны быть установлены на переносных штативах. Размещение их над полосой движения технически не предусмотрено.

«Отдел фото-видеофиксации в КрУДоре непонятно почему и зачем занимается противозаконной самодеятельностью. Вместо того, чтобы купить и использовать оборудование по назначению, используют его противозаконно и не по назначению. Сам КрУДор это позволяет делать, значит на лицо факт полного отсутствия контроля со стороны руководства КрУДора и, соответственно, Минтранса», — рассказал Иванов. В краевом ГИБДД не смогли оперативно прокомментировать факт незаконного сбора штрафов. Связаться с краевым управлением дорог не удалось.

sibnovosti.ru .

Чуть позже комментарий подоспел, единственный: