Владелец "Тинькофф-банка" пошёл на попятный. Победа интернета Действия Олега Тинькова создали для его банка опасность реального краха. Владелец «Тинькофф-банка» пообещал, что он отзовет все свои заявления против авторов «Немагии». «Во вторник я отзову иски все — то есть, и административные, и уголовные. Там уже МВД как посмотрит: скорее всего, они закроют уголовное дело», — заявил Тиньков в интервью блогеру Амирану Сардарову. Это – большая история. Это – история победы интернета над ментовским беспределом оффлайн. Впервые в России мнение интернет-сообщества оказалось убийственным фактором, с которым надо считаться. И хотя считаться пока пришлось только Олегу Тинькову, мини-олигарху с железной хваткой и непомерным самомнением, это только начало. Напомню коротко историю событий. Олег Тиньков активно рекламирует свой банк в интернете; даже известный баттл Oxxymiron’а и Гнойного на Versus спонсировал Тиньков. При этом Тиньков к блогерам относится с высокомерием и даже заявил, что «все блогеры, (нецензурное слово), за бабки любую маму продадут». Самовлюбленные люди вообще очень легко оскорбляют других, но при этом очень чувствительны к оскорблением в свой адрес. Слова Тинькова про блогеров не остались незамеченными, и 8 августа ведущие популярного видеоблога «Немагия» Алексей Псковитин и Михаил Печерский выложили в интернет про Тинькова ролик аж на 44 минуты. Это был такой ответ кемеровских блогеров Тинькову. Выдержан он был в той же, что у Тинькова, стилистике. Более бессодержательно текста, наполненного лобным юмором, трудно придумать. Все доводы ведущих о том, что Тиньков – кусок г..на сводились к тому, что он кусок г..на, а в качестве доказательства один из ведущих, надев белокурый парик, символизировавший Тинькова, изображал, как Тиньков лижет задницу Фридману, или как Фридман на него мочится. У Олега Тинькова было несколько вариантов ответа. Первый – проигнорировать ролик. Второй – снять свой, на котором уже он бы, Тиньков, мочился на Псковитина. И третий – подать в суд за оскорбление чести и достоинства. Вместо этого «Немагии» было возбуждено дело о клевете, и 13 сентября у Псковитина при обыске топором вынесли дверь. На обыск этот, происходивший в Кемерово, прилетели ни кто иные, как московские опера из управления «К». Почему потребовалось присылать москвских оперов, спросите вы? Элементарно, Ватсон. Потому что Тинькову было трудно купить кемеровских. Это мое личное оценочное предположение. Опера изъяли из квартиры все, что можно, - в том числе, разумеется, сервера. По утверждениям блогеров, их сопровождали сотрудники СБ Тинькова. Это был второй в России обыск по уголовном делу о клевете. Первый был у Навального, когда на него жаловался фигурант списка Магнитского Карпов. Даже Алишеру Усманову – запомним и оценим его поведение – не пришло в голову возбуждать против Навального уголовное дело, хотя адмресурса и денег у Усманова, мягко говоря, больше, чем у Тинькова. Понятно, на что рассчитывал заказчик уголовного дела: на то, что интернет испугается и замолчит. В случае с обычными медиа так бы оно и случилось. Иски против традиционного СМИ обыкновенно приводят к тому, что остальные СМИ становятся осторожней в выражениях. Но в интернете эффект был ровно обратный. Ролик Псковитина и Печерского стал бить все рекорды популярности, и в настоящий момент его посмотрели уже 7,2 млн. чел, - то есть больше, чем число клиентов Тинькофф-банка. Блогеры разрезали кредитки Тинькова и отказывались от рекламных контрактов. И, что еще неприятней, они начали подсчитывать, какие же реальные проценты «зашиты» в кредитках Тинькова. Получался совершенно грабительский процент – от 50 до 70. Такой процент характерен для «акулы-ростовщика», а не для банка. Действия Тинькова не просто возымели обратный эффект. Перед «Тинькофф-банком» замаячила реальная опасность краха. Дело в том, что «Тинькофф-банк» - особый банк. Олег Тиньков позиционировал его как продвинутый банк без офисов, перенесший все свои операции в интернет и доставляющий свои кредитки прямо курьерами. Но что значит, что у Тинькова он-лайн банк? Это значит, что он не ведет обычной банковской деятельности. У него нет корпоративных клиентов, которые нуждаются в размещении займов, реструктуризации долга, IPO, и пр. Это к лоху может приехать курьер с кредиткой. IPO с помощью курьера не делается. У Тинькофф-банка по состоянию на 1 сентября 2017 года около 5 млн. клиентов. При этом кредиты физическим лицам (т.е. те самые кредитки) составляют больше половины активов - 123 млрд. руб. (Для сравнения: кредиты юрлицам – 7,8 млрд. руб.) А вклады физлиц – это 135 млрд. руб. Это значит, что источником средств Тинькофф является его клиентская база. Других денег у Тинькофф-банка нет. Пока приток новых денег в банк продолжается – Тинькофф кредитоспособен. А если этот приток кончится? При нынешней экономической ситуации риски невозврата по потребительским кредитам очень высоки, особенно по высоким ставкам. Все может накрыться медным тазом. Как только Тиньков понял, что его действия возымели обратный эффект, он сдал назад. Он принялся уверять, что готов отозвать иски после извинений. Потом он нашел другую формулу: оказывается, ребята из “Немагии” оскобили его жену. Он, Олег Тиньков, оказывается, настоящий рыцарь и джентльмен – он всего лишь оскорбился за любимую женщину. А когда стало ясно, что и на эту уловку никто не купился, Тиньков окончательно сдал назад. “Я забираю иски без кондиций, без условий”, - заявил он. Про оскорбленную жену он, видимо, уже позабыл. Что это значит? Это значит, что в битве между административным ресурсом и интернет-сообществом выиграло интернет-сообщество. Впервые – за много лет – оказалось, что административный ресурс в России – это еще не все. Правда, пока это был административный ресурс всего лишь банкира Тинькова. Но это - только начало. novayagazeta. *** Председатель совета директоров и основной акционер Тинькофф банка Олег Тиньков и сам Тинькофф банк подали в органы внутренних дел заявления об отказе по всем возбужденным делам в отношении блогеров канала Nemagia в Youtube, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации. "И Олег, и банк подготовили и подали заявления об отказе по всем возбужденным делам (гражданско-правовым и уголовному - прим. ТАСС). После этого все процессуальные действия и суды будут прекращены", - сказал собеседник агентства. Как сообщалось ранее, в начале августа Михаил Печерский и Алексей Псковитин на своем канале Nemagia в Youtube, где выкладываются ролики в жанрах пародии и карикатуры, опубликовали видеоматериал о Тинькове. Публикация содержит выдержки из его интервью, комментарии блогеров о личности банкира и работе Тинькофф банка. В конце августа Тинькофф банк подал иск в Арбитражный суд Москвы и в Центральный районный суд Кемерово. В начале сентября сообщалось о том, что Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видеоматериала. При этом 14 сентября Тиньков заявил о готовности отозвать иск о защите деловой репутации к блогерам при условии их извинений и удаления соответствующих видеоматериалов. tass. *** Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с НСНподелился мнением, почему предприниматель решил прекратить преследование блогеров. «Несмотря на то, что банкир припугнул блогеров, он вовремя сдал назад, чтобы не навредить собственному бизнесу» - отметил Свинцов. По словам депутата, вся история с исками и возбуждением уголовного дела нужна была Тинькову для пиара, однако, увидев, что эта кампания может стоить ему серьезных репутационных потерь, банкир отказался от нее. «Понимая, что если он не отзовет иск, то получит огромное количество врагов, которые имеют большое влияние на молодежную аудиторию, а он как раз в эту молодежную аудиторию и целится. Молодые умы, современная молодежь и есть потенциальные будущие клиенты банка» - добавил Свинцов. nsn.fm . *** Один из участников видеоблога «Немагия» Алексей Псковитин стал подозреваемым по делу о клевете из-за ролика об Олеге Тинькове, по которому раньше он проходил в статусе свидетеля. Об этом 20 сентября объявил журналистам неназванный представитель Псковитина. Об изменении статуса Псковитину объявили 19 сентября, когда он прилетел в Москву на допрос. С него взяли подписку о неразглашении. По словам представителя видеоблогера, тот при подготовке ролика о Тинькове использовал непроверенные данные из открытых источников. meduza . *** Адвокат блогеров Александр Зинуров рассказал Дождю, почему с заявлениями Тинькова не все так просто, как кажется. Зинуров сказал, что информации о заявлениях об отзыве исков пока не получал, но Тиньков «имеет на это право» в гражданском суде, но прекращение уголовного дела возможно только с согласия обеих сторон, а это подразумевает, что блогеры Nemagia «должны согласиться со всеми предъявленными обвинениями». tvrain .