|ПРиключения сметофора
|Monday, 25 September 2017
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На инновационной карте ЗАТО появился новый объект?
Регулярно хожу по перекрёстку "Советская-Свердлова".
Хожу и всё больше удивляюсь.
Конца-краю ремонту не видно, похоже.
Светофоры ожидаются на сей раз поющие и танцующие?
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