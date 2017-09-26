ПРиключения сметофора На инновационной карте ЗАТО появился новый объект? Регулярно хожу по перекрёстку "Советская-Свердлова". Хожу и всё больше удивляюсь. Конца-краю ремонту не видно, похоже. Светофоры ожидаются на сей раз поющие и танцующие? Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий След. > [Назад] Реклама











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