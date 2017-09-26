Мало нам своих жмуриков, их ещё из Кырска подвозят... СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска -26. СВОИХ ЖМУРОВ НАМ МАЛО ? « В производстве Следственного комитета РФ по Красноярскому краю находится уголовное дело , возбужденное в отношении 46- летнего жителя города Красноярска , подозреваемого в совершении преступлений , предусмотренных п . « а , з » ч .2 ст . 105 ( убийство двух лиц из корыстных побуждений ) УК РФ . По версии следствия , в 2008 году 37- летний житель Красноярска , имеющий незаконченное среднее образование , оказывал гражданам услуги в качестве риэлтора . Зная , что его 27- летний знакомый накануне продал свою квартиру , он в один из дней осени 2008 года решил убить последнего в целях хищения полученных денежных средств . Пригласив мужчину отпраздновать это событие , злоумышленник и его 37- летний подельник отправились в уединенное место вблизи города Железногорска . Находясь на природе , мужчины распивали спиртное , в это время подозреваемый незаметно для потерпевшего насыпал в стакан , где находился сок , заранее раскрошенные сильнодействующие таблетки . Ничего не подозревавший о намерениях своего знакомого , потерпевший выпив содержимое стакана , уснул и перестал подавать признаки жизни . После этого злоумышленник с целью сокрытия следов преступления , заранее приготовленной лопатой выкопал яму , в которую сбросил труп жертвы , и , прикрыл тело землей , с места происшествия скрылся . Деньги похищенные у мужчины злоумышленники разделили между собой ... В сентябре 2017 года в ходе следственных и оперативно - розыскных мероприятий удалось установить личность « черного риэлтора », который дал признательные показания по обстоятельствам уголовного дела и показал места совершения им преступлений , где были обнаружены скелетированные останки потерпевших . В настоящее время подозреваемый задержан и содержится под стражей в СИЗО для выполнения необходимых следственных действий и завершения расследования уголовного дела ». sledcomrf.ru . НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА В ходе осмотра квартиры подозреваемого изъят синтетический наркотик массой 2,238 граммов . В отношении 29- летнего безработного и ранее судимого аборигена возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления , предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ « Хранение наркотических средств и запрещенных веществ ». Максимальная санкция - до десяти лет . СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ Образец безукоризненной журналистской работы демонстрирует муниципальная газета . Триумф интеллекта и профессионализма : « В садоводческий кооператив ?19 днем 16 сентября прибыли несколько полицейских машин и скорая . Соседи видели , как правоохранители допрашивали хозяйку одного из участков , прославившуюся в округе злоупотреблением спиртными напитками . Очевидцы рассказывали , что женщина , вновь нетрезвая , вела себя с сотрудниками полиции довольно агрессивно и все время повторяла : « Он сам упал на нож ». Газета выясняла , что произошло . Как сообщила представитель пресс - службы УМВД Оксана Забродская , в 19 садах в прошлую субботу женщина ударила ножом мужчину в брюшную область . Потерпевшего госпитализировали . Ранее судимая подозреваемая 1988 года рождения нигде не работает . Точно так же характеризуется и 35- летний потерпевший . Данные преступления относятся к неофициальной категории « бытовуха », поскольку совершаются , как правило , в состоянии сильного алкогольного опьянения . Во время ссоры нетрезвая дачница схватила кухонный нож и кинулась на обидчика . Как рассказали очевидцы , крови было много , поэтому они предположили , что буйная особа прирезала своего визави до смерти . Однако , на его счастье , ножевое ранение оказалось непроникающим . Видимо , силы удара пьяной женщины было недостаточно для нанесения серьезных повреждений . Пока речь идет только об умышленном причинении легкого вреда здоровью , говорят полицейские . Женщину не изолировали от общества , она находится под обязательством о явке » ( отсюда ). ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО Телевизор стоимостью 11.000 рублей исчез из квартиры 49- летней женщины . Следственно - оперативная группа установила , что неизвестные воспользовались открытым балконом , а чуть позже уголовный розыск лично познакомился с незваными гостями . Ими оказались 19- летняя как бы девушка и 21- летний ранее судимый чувачок . Зобоящичек они успели снести в ломбард , а деньги потратить , за что по статье УК РФ « Кража » им светит до шести лет со штрафом до 80.000 рубликов . К девице 21 года зашёл в гости знакомый 23 лет , после чего у неё пропал мобильник . П арнишечку доставили в МУВД и пообещали принудительные каникулы на срок до двух лет . Но судя по тексту пресс - релиза , это его пока не особенно впечатлило . Десять тысяч из кармана пиджака 84- летнего дедули вынул и был таков 31- летний внучок , который зашёл типа навестить стариков . Судимому безработному обещают до пяти лет лишения свободы . ОХОТА НА ДОРОГАХ Примерно в 19:45 прошлого вторника на регулируемом переходе у ТЦ « Сибирский городок » гражданин 1936 года рождения преспокойно снёс двух девушек . Пострадавшую 2001 года рождения пришлось отправить в больницу . Качество видео не фонтан , да это и хорошо , пожалуй . Железные горцы смертельно опасны для окружающих в любое время суток . *** 23 сентября в районе КПП -1 пострадали в аварии шесть пассажиров микроавтобуса ООО « Агропром », следующего по маршруту « Красноярск - Железногорск ». 45- летний водитель совершил столкновение с « Тойотой Короной », за рулём которой находился абориген 1987 года рождения . По счастью , полученные травмы были лёгкими , но это только вопрос времени , как я понимаю , ибо « Агропром » третий год абсолютно незаконно бомбит на межгороде , и власти якобы ничего с ним поделать не могут . *** Тут жертв пока не было , но тоже непременно будут . ЦРУ с Госдепом могут радостно потирать ручки : заколючинская детвора полностью угодила под их тлетворное влияние : *** В рамках профилактической операции сотрудники ДПС докопались до городских автошкол , проверили более 20 учебных автомобилей и выявили три факта нарушения ПДД . « Самым распространенным нарушением является неиспользование ремней безопасности курсантами , а также технические неисправность транспортных средств ». *** *** *** *** *** *** *** ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ЛОХОВ Сотрудники полиции информируют горожан о том , что в последнее время на территории края , а также соседних регионов получают активное распространение следующие схемы мошенничества . Мошенничество в сфере микрозаймов Микрофинансовые организации выдают частным лицам микрозаймы – денежные ссуды небольшого размера на короткий срок . Выдача денежных средств осуществляется с обещанием максимально легких условий кредитования , под залог недвижимости . Однако в дальнейшем за невозврат долга заемщика ожидают крупные суммы « штрафов » ( до нескольких тысяч рублей в день ) с последующим предъявлением со стороны микрофининасовых организаций прав на залоговую недвижимость . Другой мошеннической схемой со стороны микрофинансовых организаций является вынуждение клиента к подписанию договора о купле - продаже собственной квартиры при оформлении договора микрозайма . Гражданину выдают к подписанию большое количество разных документов , включая договор купли - продажи принадлежащей ему квартиры , и спустя некоторое время начинают торопить его под предлогом ограниченности во времени , в результате чего клиент подписывает документы без их изучения . Мошенничество в сфере пенсионных накоплений Мошенники осуществляют поквартирный обход , представляясь сотрудниками « Фонда содействия государственной пенсионной реформы » и под разными предлогами ( замена СНИЛС , перевод накопительной пенсии , перечисление компенсации и др .) пытаются завладеть персональными данными граждан . Данные лица убеждают граждан перевести накопительную пенсию в один из негосударственных пенсионных фондов , при этом один из пунктов договора фиксирует согласие граждан на оплату посреднических услуг по переводу своей пенсии некой коммерческой организации . При этом посреднические услуги являются платными , и их оплата , согласно подписанному договору , осуществляется финансовой организацией , предоставляющей гражданам средства в рамках кредитного договора ( наименования банков и размеры кредитов разные – от 30 до 300% годовых ). Мошенничество в сфере ЖКХ В почтовых ящиках , на подъездах домов мошенниками распространяется информация с предложением метрологического обслуживания или замены счетчиков горячей и холодной воды на основании истечения срока поверки приборов со стороны якобы « государственных метрологических служб », « единого городского центра обслуживания ЖКХ » со ссылками на различные правовые нормы законодательства об обязательности исполнения таких действий . Такая информация может содержать в себе элементы мошенничества , состоящие в завышении цены за проведение работ или в навязывании дополнительных услуг . Мошенничество под видом медицинских услуг В данной схеме создаются call- центры , а также организуется вещание на различных телеканалах передач , в которых предлагается парапсихологическая помощь и исцеление от болезней при помощи магических и оккультных обрядов . В ходе телефонных разговоров клиентам ставятся смертельные диагнозы и предлагается провести с экстрасенсами различные обряды по излечению заболеваний и улучшению жизни . За оказание таких услуг мошенники требуют предоплату на расчетные счета в банковских организациях . железногорск .24. мвд . рф . ЧИСТО ПО - РОДСТВЕННОМУ 32- летний гражданин — ранее судимый и нигде не работающий , разумеется — так сильно захотел скорости и ветра в лицо , что позаимствовал из парковочного кармана на Ленинградском « Хонду », проехался по городу и попал в ДТП . Авто отогнали на спецстоянку , владелец написал заявление об угоне , так что любитель быстрой езды может присесть на пять лет . Особо нужно отметить , что машина принадлежала его родственнику . Здорово допёк , видать . ВЕСЁЛАЯ СТАТИСТИКА В текущем году полимилиция провела 125 проверок « объектов торговли , гаражных массивов , жилых и иных помещений », причём выявлено и пресечено было три десятка административных правонарушения в сфере незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции . Составлено 29 протоколов , сумма наложенных штрафов - около 190 тысяч , но никакой надежды на выправление ситуации по - прежнему нет .