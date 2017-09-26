|Семь дней в Заколючинске
|Monday, 25 September 2017
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Мало нам своих жмуриков, их ещё из Кырска подвозят...
СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ
Криминальные хроники бывшего Красноярска-26.
СВОИХ ЖМУРОВ НАМ МАЛО?
«В производстве Следственного комитета РФ по Красноярскому краю находится уголовное дело, возбужденное в отношении 46-летнего жителя города Красноярска, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, з» ч.2 ст. 105 (убийство двух лиц из корыстных побуждений) УК РФ.
По версии следствия, в 2008 году 37-летний житель Красноярска, имеющий незаконченное среднее образование, оказывал гражданам услуги в качестве риэлтора. Зная, что его 27-летний знакомый накануне продал свою квартиру, он в один из дней осени 2008 года решил убить последнего в целях хищения полученных денежных средств. Пригласив мужчину отпраздновать это событие, злоумышленник и его 37- летний подельник отправились в уединенное место вблизи города Железногорска. Находясь на природе, мужчины распивали спиртное, в это время подозреваемый незаметно для потерпевшего насыпал в стакан, где находился сок, заранее раскрошенные сильнодействующие таблетки. Ничего не подозревавший о намерениях своего знакомого, потерпевший выпив содержимое стакана, уснул и перестал подавать признаки жизни. После этого злоумышленник с целью сокрытия следов преступления, заранее приготовленной лопатой выкопал яму, в которую сбросил труп жертвы, и, прикрыл тело землей, с места происшествия скрылся. Деньги похищенные у мужчины злоумышленники разделили между собой...
В сентябре 2017 года в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность «черного риэлтора», который дал признательные показания по обстоятельствам уголовного дела и показал места совершения им преступлений, где были обнаружены скелетированные останки потерпевших. В настоящее время подозреваемый задержан и содержится под стражей в СИЗО для выполнения необходимых следственных действий и завершения расследования уголовного дела».
sledcomrf.ru.
НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА
В ходе осмотра квартиры подозреваемого изъят синтетический наркотик массой 2,238 граммов. В отношении 29-летнего безработного и ранее судимого аборигена возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Хранение наркотических средств и запрещенных веществ». Максимальная санкция - до десяти лет.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
Образец безукоризненной журналистской работы демонстрирует муниципальная газета. Триумф интеллекта и профессионализма:
«В садоводческий кооператив ?19 днем 16 сентября прибыли несколько полицейских машин и скорая. Соседи видели, как правоохранители допрашивали хозяйку одного из участков, прославившуюся в округе злоупотреблением спиртными напитками. Очевидцы рассказывали, что женщина, вновь нетрезвая, вела себя с сотрудниками полиции довольно агрессивно и все время повторяла: «Он сам упал на нож». Газета выясняла, что произошло.
Как сообщила представитель пресс-службы УМВД Оксана Забродская, в 19 садах в прошлую субботу женщина ударила ножом мужчину в брюшную область. Потерпевшего госпитализировали. Ранее судимая подозреваемая 1988 года рождения нигде не работает. Точно так же характеризуется и 35-летний потерпевший.
Данные преступления относятся к неофициальной категории «бытовуха», поскольку совершаются, как правило, в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время ссоры нетрезвая дачница схватила кухонный нож и кинулась на обидчика. Как рассказали очевидцы, крови было много, поэтому они предположили, что буйная особа прирезала своего визави до смерти. Однако, на его счастье, ножевое ранение оказалось непроникающим. Видимо, силы удара пьяной женщины было недостаточно для нанесения серьезных повреждений.
Пока речь идет только об умышленном причинении легкого вреда здоровью, говорят полицейские. Женщину не изолировали от общества, она находится под обязательством о явке» (отсюда).
ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО
Телевизор стоимостью 11.000 рублей исчез из квартиры 49-летней женщины. Следственно-оперативная группа установила, что неизвестные воспользовались открытым балконом, а чуть позже уголовный розыск лично познакомился с незваными гостями. Ими оказались 19-летняя как бы девушка и 21-летний ранее судимый чувачок. Зобоящичек они успели снести в ломбард, а деньги потратить, за что по статье УК РФ «Кража» им светит до шести лет со штрафом до 80.000 рубликов.
К девице 21 года зашёл в гости знакомый 23 лет, после чего у неё пропал мобильник. Парнишечку доставили в МУВД и пообещали принудительные каникулы на срок до двух лет. Но судя по тексту пресс-релиза, это его пока не особенно впечатлило.
Десять тысяч из кармана пиджака 84-летнего дедули вынул и был таков 31-летний внучок, который зашёл типа навестить стариков. Судимому безработному обещают до пяти лет лишения свободы.
ОХОТА НА ДОРОГАХ
Примерно в 19:45 прошлого вторника на регулируемом переходе у ТЦ «Сибирский городок» гражданин 1936 года рождения преспокойно снёс двух девушек. Пострадавшую 2001 года рождения пришлось отправить в больницу. Качество видео не фонтан, да это и хорошо, пожалуй. Железные горцы смертельно опасны для окружающих в любое время суток.
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23 сентября в районе КПП-1 пострадали в аварии шесть пассажиров микроавтобуса ООО «Агропром», следующего по маршруту «Красноярск-Железногорск». 45-летний водитель совершил столкновение с «Тойотой Короной», за рулём которой находился абориген 1987 года рождения. По счастью, полученные травмы были лёгкими, но это только вопрос времени, как я понимаю, ибо «Агропром» третий год абсолютно незаконно бомбит на межгороде, и власти якобы ничего с ним поделать не могут.
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Тут жертв пока не было, но тоже непременно будут. ЦРУ с Госдепом могут радостно потирать ручки: заколючинская детвора полностью угодила под их тлетворное влияние:
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В рамках профилактической операции сотрудники ДПС докопались до городских автошкол, проверили более 20 учебных автомобилей и выявили три факта нарушения ПДД. «Самым распространенным нарушением является неиспользование ремней безопасности курсантами, а также технические неисправность транспортных средств».
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ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ЛОХОВ
Сотрудники полиции информируют горожан о том, что в последнее время на территории края, а также соседних регионов получают активное распространение следующие схемы мошенничества.
Мошенничество в сфере микрозаймов
Микрофинансовые организации выдают частным лицам микрозаймы – денежные ссуды небольшого размера на короткий срок. Выдача денежных средств осуществляется с обещанием максимально легких условий кредитования, под залог недвижимости. Однако в дальнейшем за невозврат долга заемщика ожидают крупные суммы «штрафов» (до нескольких тысяч рублей в день) с последующим предъявлением со стороны микрофининасовых организаций прав на залоговую недвижимость.
Другой мошеннической схемой со стороны микрофинансовых организаций является вынуждение клиента к подписанию договора о купле-продаже собственной квартиры при оформлении договора микрозайма. Гражданину выдают к подписанию большое количество разных документов, включая договор купли-продажи принадлежащей ему квартиры, и спустя некоторое время начинают торопить его под предлогом ограниченности во времени, в результате чего клиент подписывает документы без их изучения.
Мошенничество в сфере пенсионных накоплений
Мошенники осуществляют поквартирный обход, представляясь сотрудниками «Фонда содействия государственной пенсионной реформы» и под разными предлогами (замена СНИЛС, перевод накопительной пенсии, перечисление компенсации и др.) пытаются завладеть персональными данными граждан. Данные лица убеждают граждан перевести накопительную пенсию в один из негосударственных пенсионных фондов, при этом один из пунктов договора фиксирует согласие граждан на оплату посреднических услуг по переводу своей пенсии некой коммерческой организации. При этом посреднические услуги являются платными, и их оплата, согласно подписанному договору, осуществляется финансовой организацией, предоставляющей гражданам средства в рамках кредитного договора (наименования банков и размеры кредитов разные – от 30 до 300% годовых).
Мошенничество в сфере ЖКХ
В почтовых ящиках, на подъездах домов мошенниками распространяется информация с предложением метрологического обслуживания или замены счетчиков горячей и холодной воды на основании истечения срока поверки приборов со стороны якобы «государственных метрологических служб», «единого городского центра обслуживания ЖКХ» со ссылками на различные правовые нормы законодательства об обязательности исполнения таких действий. Такая информация может содержать в себе элементы мошенничества, состоящие в завышении цены за проведение работ или в навязывании дополнительных услуг.
Мошенничество под видом медицинских услуг
В данной схеме создаются call-центры, а также организуется вещание на различных телеканалах передач, в которых предлагается парапсихологическая помощь и исцеление от болезней при помощи магических и оккультных обрядов. В ходе телефонных разговоров клиентам ставятся смертельные диагнозы и предлагается провести с экстрасенсами различные обряды по излечению заболеваний и улучшению жизни. За оказание таких услуг мошенники требуют предоплату на расчетные счета в банковских организациях.
железногорск.24.мвд.рф.
ЧИСТО ПО-РОДСТВЕННОМУ
32-летний гражданин — ранее судимый и нигде не работающий, разумеется — так сильно захотел скорости и ветра в лицо, что позаимствовал из парковочного кармана на Ленинградском «Хонду», проехался по городу и попал в ДТП. Авто отогнали на спецстоянку, владелец написал заявление об угоне, так что любитель быстрой езды может присесть на пять лет. Особо нужно отметить, что машина принадлежала его родственнику. Здорово допёк, видать.
ВЕСЁЛАЯ СТАТИСТИКА
В текущем году полимилиция провела 125 проверок «объектов торговли, гаражных массивов, жилых и иных помещений», причём выявлено и пресечено было три десятка административных правонарушения в сфере незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Составлено 29 протоколов, сумма наложенных штрафов - около 190 тысяч, но никакой надежды на выправление ситуации по-прежнему нет.
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