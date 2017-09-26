Остановить Алексея Навального можно только убийством. ПРЕДВЫБОРНОЕ ROAD-SHOW АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО Митинг оппозиционного политика во Владивостоке стал самым массовым в городе за последние семь лет. В сентябре Навальный начал серию агитационных митингов по всей стране — от Калининграда до Владивостока. Митинги проходят в рамках его предвыборной кампании — Навальный стал первым кандидатом, публично объявившим о желании участвовать в президентских выборах-2018. Политик уже посетил пять городов и в каждом собрал от 2 до 10 тыс. человек, хотя полиция в каждом из случаев утверждала, что собравшихся было гораздо меньше. Сам Навальный назвал эти встречи «крупнейшими политическими митингами за последние годы». Сейчас он продолжает избирательную кампанию, хотя формально у него почти нет шансов принять участие в выборах. ФОТО НА ПАМЯТЬ Митинг во Владивостоке прошел 23 сентября у кинотеатра «Иллюзион» — это примерно в получасе езды от центра города. В день события площадь с четырех сторон оцепили полицейские с собаками и ОМОН, их автозаки были припаркованы неподалеку. Участников акции силовики тщательно пропускали через металлодетекторы — настолько тщательно, что люди образовали длинную очередь. В отдалении от зоны оцепления, вдоль дороги, шел пикет представителей «Национально-освободительного движения». НОДовцы стояли через каждые сто метров с плакатами: «Наша страна — наши правила» и «Навальный — это проект сешеа по подготовке Майдана» (орфография сохранена). Также в толпе были замечены люди в куртках с надписями на спинах «Ищи свое фото на Jesuismaidan.com». Во время предвыборного тура в Сети появилась информация о том, что представители этого движения делают фото участников митингов Навального по всей стране, чтобы при помощи программы распознавания лиц выложить в открытый доступ ссылки на их аккаунты в соцсетях. По информации NT, на митинге работали как минимум пять фотографов, которых неизвестный заказчик просил снять максимальное количество присутствующих за 3 тыс. руб. Их нанимали через посредников, один из которых — региональный представитель студенческих отрядов. К шести вечера площадь у кинотеатра заполнилась людьми. По словам представителя администрации города Игоря Козюра, на мероприятии присутствовали около 700 человек, и примерно половина из них были несовершеннолетними. По оценке координатора штаба Навального, во Владивостоке оппозиционера поддержали около 2 тыс. граждан разного возраста. ЛЮДИ НА ПЛОЩАДИ «Я приехала из соседнего города ради митинга, — рассказывает домохозяйка Валерия Рудикова. — Наш город Большой Камень на последних выборах показал себя, как самый оппозиционный в Приморье. Явка на выборы составила 40%, из 22 депутатов «Единая Россия» получила только один мандат. И причина этому — наша жизнь. Россия стала изгоем, это всем очевидно. Надеюсь, Навальный это исправит». Валерия приехала на митинг с 15-летним сыном. Он — волонтер приморского штаба Навального и часто ездит на междугороднем автобусе во Владивосток, чтобы помочь другим активистам. Летом был задержан полицией, когда раздавал агитационные листовки. Еще один участник митинга, 19-летний Алексей Павлюченко, тоже работал в штабе Навального. Сейчас Алексей состоит в партии «Яблоко» и ходит на любые оппозиционные митинги в городе. «Я считаю полезным опыт, который получаю на митингах, собираюсь заниматься политикой дальше, — говорит Павлюченко. — Дело не в том, что меня прессует полиция, а я чувствую опасность, — нет, просто это способ выразить гражданскую позицию, развить ораторские навыки». По словам Павлюченко, лично для него важно показать, что он не согласен — «что такие люди вообще есть». И хотя Навальный, по словам собеседника журнала, его разочаровал, потому что призвал бойкотировать выборы в Свердловской области, ему «все равно интересно его послушать сегодня» — «Он что-то вроде звезды». Алексей Павлюченко попал в автозак во время антикоррупционного митинга во Владивостоке 12 июня, тогда же в отделении оказался 17-летний Семен Голубовский, один из самых знаменитых сейчас школьников Владивостока — он стал известен после того, как Навальный выпустил видео с историей Голубовского о травле в школе из-за значков «Навальный 20!8». Несмотря на внимание учителей и сотрудников отдела «Э», Семен продолжает ходить на митинги. «Я поддерживаю Навального, — говорит Семен. — Мне кажется, оппозицию нельзя делить на красных, зеленых, синих. Потому что у нас есть общая цель — развитие демократии в стране». По словам школьника, за день до митинга в его лицее провели линейку, где говорили о том, что присутствие несовершеннолетних на митингах Навального нежелательно. Однако многие ученики лицея пришли на митинг вместе с ним, чтобы поддержать не Навального даже, а своего одноклассника. ПОЛИТИКА КАК ШОУ Еще до выступления Навального на сцену вышли отличившиеся волонтеры регионального штаба, среди них был и Семен — ему дали микрофон и предложили сказать речь. «Ничего не бойтесь!» — крикнул со сцены школьник, после чего микрофон перешел к главному оппозиционеру. Алексей Навальный начал свое выступление с темы коррупции, но микрофон вдруг перестал работать, когда речь зашла о губернаторе Приморья Владимире Миклушевском. Позже Навальный написал, что на площадке было оборудование, выводящее из строя микрофоны. Из-за ограждения за происходящим наблюдал и.о. главы города Константин Межонов и другие чиновники городской и краевой администрации. Также в районе кинотеатра находился начальник городской полиции Сергей Гусев. — Назовите губернатора словом из трех букв, но не тем, что вы подумали! На «в» начинается, на «ор» кончается. Кто Миклушевский? — спрашивает Навальный. — Вор! — радостно скандирует толпа. — Москва себе строит парк «Зарядье» за 14 млрд, а бюджет Владивостока всего 12 млрд. Разве это справедливо? — Нееет! — шумит площадь. — Как вы считаете, нужно ли распустить Думу? Поднимите руки, кто за, против, воздержался! Большинство участников голосует за роспуск Государственной думы. После чего Алексей Навальный продолжает презентовать предвыборную программу — предлагает сделать армию контрактной, забрать ядерное оружие у КНДР, пересмотреть приватизацию и превратить Приморье в свободную безналоговую зону. Владивостокскому журналисту Елене Беловой нравится «новая культура, которую прививает Навальный». По ее словам, Навальный «подает пример того, как политик должен общаться с людьми, их слышать и давать им слово. Беловой это даже «несколько напоминает американские выборы». «Шнур (Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград». — NT) в интервью как-то сказал: чтобы люди интересовались политикой, нужно сделать из нее шоу, — говорит Белова. — Мне кажется, Навальный идет по этому пути: митинги как часть светской жизни, интерес к политике как разностороннее развитие личности». В то же время Елена Белова, по ее словам, услышала много популистских лозунгов, а вот «регионального контекста» в выступлении Навального ей не хватило. МЕЛКИЕ ПАКОСТНИКИ Глава предвыборного штаба Навального — Леонид Волков — опасался, что во Владивостоке митинг пройдет не без проблем: весной, когда в городе открывался штаб, многих оппозиционеров задержали, а машину самого Волкова несколько раз останавливали. Осенью местные власти напрямую митингу не препятствовали, но акцию согласовали на отдаленной от центра города площадке. «Мы рассматривали все центральные площади, — рассказывает координатор приморского отделения штаба Юрий Кучин, — везде отказали со стандартной формулировкой «заняты иными мероприятиями». Нам предложили взамен два варианта — и оба были далеко от центра». Кстати, на одной из площадей, где активистам отказали в проведении митинга, должна была пройти некая акция по пропаганде пешего и велосипедного способов передвижения, но в назначенное время туда никто не пришел, включая организаторов. Действия администрации региональные организаторы митинга называют «мелким пакостничеством». 15 сентября к сотруднице штаба Марии Зинченко, работающей возле агитационного куба на одной из центральных улиц, подошли двое полицейских. Они предъявили заявление от гражданина, который пожаловался, что куб «мешает дышать». «Нюхайте сами!» — отвечала Зинченко. «Нам говорят: химический запах в солнечную погоду, а сейчас тучи», — отвечали полицейские, забирая баннеры на экспертизу. От полицейских девушка узнала, что «химический запах от баннеров» беспокоил заявителя в течение аж целых двух недель, что он проходил мимо них по улице. Кроме того, перед митингом полицейские собирались изъять трибуну, на которой должен был выступать Навальный, — предполагалось, что внутри нее может быть бомба. Но адвокаты из штаба помешали проверке. По словам менеджера митинга Ольги Гусевой, многие подрядчики отказывали региональному штабу в предоставлении услуг, также активисты два дня не могли получить часть груза с агитационной продукцией. По мнению Гусевой, это может быть связано с недавним распоряжением МВД задерживать их материалы, о чем в конце августа рассказал Леонид Волков. Он опубликовал фотографию соответствующего документа, подписанного начальником западного линейного управления (ЛУ) МВД на транспорте Игорем Астраханцевым. Начальникам городских и районных линейных органов внутренних дел поручили в случае обнаружения груза с агитационной продукцией под любым предлогом его затормозить и сообщить об этом в ЛУ МВД на транспорте. Леонид Волков также опубликовал документ с грифом горадминистрации Владивостока, в котором говорится о «тревожной ситуации» с участием несовершеннолетних в несогласованных митингах. Авторы документа призвали образовательные учреждения «провести разъяснительную работу» с учениками и родителями. Студентам двух приморских вузов — Дальрыбвтуза и МГУ им. Невельского — пригрозили отчислением за участие в митинге, а в ряде школ 22 сентября прошли линейки о вреде митингов. «Непросто у нас все шло во Владивостоке, — отметил Навальный на своей странице в Facebook. — Штаб в свое время открывали чуть ли не в режиме полицейской операции. Место для митинга дали только на окраине города. Поэтому очень хотелось, чтобы все прошло хорошо хотя бы для того, чтобы умыть жулье, сидящее в приморской власти. И Владивосток не подкачал». newtimes. *** Наша система согласования маршрутов для большого осеннего турне в общих чертах выглядит так. Каждый понедельник мы подаем 100 уведомлений о проведении встреч в 20 городах на послеследующий уикэнд — тогда мы как раз укладываемся в установленный законом 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» диапазон в 10-15 дней до мероприятия. В соответствии с тем же законом, к вечеру среды мы получаем ответы из местных администраций (на практике многие мэрии отвечают только в четверг) — если в трехдневный срок ответа нет, мероприятие считается согласованным. Ответ местной администрации может содержать в себе согласование мероприятия (тогда она может и не отвечать) или мотивированное (!) предложение изменить время и/или место его проведения в случае занятости площадки и т.п. Орган местного самоуправления не вправе отказывать в согласовании встречи, не вправе и предлагать изменять дату. И да, «мотивированное» — это мотивированное, а не «потому что вы нам не нравитесь». К вечеру четверга мы собираем все ответы, и строим по ним маршрут очередной поездки, чтобы в пятницу уже напечатать листовки и афиши и в субботу — за неделю до встреч — начать уличное оповещение. По тем согласованиям, которые нам в этот раз не пригодились, пишем в местные администрации отказы от проведения мероприятий; по отказам по беспределу идем в суды (и часто эти суды выигрываем). Города, которые включены в очередной раунд турне, исключаем из списка, и на их место добавляем новые — в понедельник процедура повторяется снова. Сегодня — четвертая волна подач уведомлений. Первая была 4 сентября — и мы провели по этим уведомлениям встречи 15-17 сентября в Мурманске, Екатеринбурге и Омске; вторая была 11 сентября — и мы провели встречи 22-24 сентября в Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске. Третья волна ушла 18 сентября. И вот как радикально «изменились» позиции местных администраций в отношении наших встреч. Очевидно, что после мощного успеха первого этапа осеннего турне, просто поступила команда сверху: «не пущать, срывать, отказывать под любым предлогом». Даже уже выданные согласования местные администрации пытаются каким-то образом денонсировать, но большинство просто расторопно берут под козырек и идут в отказ. В итоге маршрут третьего этапа — Нижний Новгород (29.09), Оренбург (30.09), Архангельск (01.10) — мы уже построили с огромным трудом; по сути дела, это был единственный возможный маршрут — три приемлемых точки из 120 поданных уведомлений (!). Сегодня ушли уведомления на четвертый раунд. Мы увеличили количество городов до 36, подали 180 (!) уведомлений. Но судя по динамике получим 180 отказов по беспределу. (Еще раз напомню: любой отказ, по определению, это беспредел — 54-ФЗ вообще не предусматривает, что в проведении публичного мероприятия может быть отказано, у нас все еще по конституции и по закону декларируется уведомительный, а не разрешительный порядок их проведения). Самое забавное: мы ведь по всем отказам судимся и в большинстве случаев выигрываем — даже российские суды признают отказы незаконными! — мы выиграли так в Кирове и Новокузнецке, в Ижевске и Самаре, в ряде других городов. Выигрываем, на следующей неделе приходим с новыми уведомлениями и снова получаем отказы с теми же формулировками. Так вот. Мы проявили всю возможную добрую волю. Мы три недели отработали в таком формате, когда мы лавировали между какими-то гнусными отказами и немотивированными переносами, выбирали из плохих и очень плохих площадок, составляя наши маршруты. Но все идет к тому, что и это перестанет быть возможным. Хорошо; тогда мы будем действовать строго по букве закона. Если мы получаем отказ в проведении встречи — мы считаем, что это есть согласование (потому что закон не предусматривает отказа, и, следовательно, направление нам отказа в проведении встречи юридически ничтожно; мы полагаем, в таком случае, что не получили в трехдневный срок мотивированного предложения об изменении места проведения встречи) и проводим встречу. То же самое — если мы получаем незаконное предложение об изменении: например, без мотивировки или с предложением изменения даты (закон не позволяет предлагать изменять дату, только время). Кандидат в президенты России Алексей Навальный, да и просто гражданин России Алексей Навальный имеет безусловное право проводить встречи с гражданами России, выступать перед ними и отвечать на вопросы и будет это делать и дальше. leonidvolkov.ru .