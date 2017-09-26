ПЖИВ двинулась в социальные сети. Встречайте. *** Вице-премьеру Красноярского края светит дело Счетная палата Красноярского края требует привлечь вице-премьера региона Юрия Лапшина к административной ответственности. Как сообщили в пресс-службе Счетной палаты региона, 20 сентября в ходе заседания коллегии надзорного органа рассматривались результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Красноярскнефте­продукт» и использования средств краевого бюджета на мероприятия по нанесению дорожной разметки. «В ходе двух проверок аудиторами Счетной палаты края были выявлены многочисленные недостатки и нарушения , требующие внимания со стороны исполнительной власти», – сообщили в пресс-службе. Там отметили, что на заседание был приглашен Юрий Лапшин, курирующий сферы, по которым проводились проверки. Однако на заседание он не явился. «В настоящее время Счетной палатой Красноярского края решается вопрос о привлечении вице-премьера края Юрия Лапшина к административной ответственности», – сообщили в пресс-службе. Там добавили, что «о ненадлежащих действиях Лапшина и о решении Счетной палаты» проинформированы губернатор края Виктор Толоконский и председатель правительства края Виктор Томенко. dela.ru .