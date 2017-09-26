Первый пошёл. Путин таки сбрасывает балласт к выборам. «Чемодан-вокзал» Николая Меркушкина Губернатор Самарской области покидает свой пост. Об этом РБК рассказали три источника, близких к Кремлю. Об отставке главы региона может быть объявлено на следующей неделе. «Чемоданные настроения» Замена всех намеченных глав регионов будет проходить практически одновременно, в течение небольшого промежутка времени, добавил источник РБК. «Настроение [в местной администрации] и правда чемоданное. Меркушкин экстренно вылетел в Москву на встречу в администрации президента, очевидно, решается его судьба», — заявил РБК источник, близкий к властям Самарской области. Руководитель пресс-службы самарского губернатора Илья Чернышев отказался прокомментировать информацию о возможной отставке Меркушкина. По его словам, вечером 21 сентября глава региона планирует посетить мероприятие в Тольятти, поэтому он «должен находиться в регионе». На вопрос о том, не выезжал ли губернатор в Москву, Чернышев ответил так: «У него могут быть незапланированные поездки, о которых я не знаю». Рабочий график губернатора расписан на несколько недель вперед, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Самарской области. Уход Меркушкина обсуждался еще весной, но тогда отставка не состоялась, потому что на место главы Самарской области не нашли компромиссную фигуру, говорит один из близких к Кремлю собеседников РБК. Регион сложный, но важный для многих влиятельных политических игроков, отметил источник. Решение об отставке Меркушкина означает, что устраивающая их фигура на место губернатора найдена, резюмировал источник РБК. Проблемный регион ?Отставка Меркушкина может быть логичным продолжением борьбы кланов за крупный регион, рассуждает глава фонда «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Ставил Меркушкина [первый замруководителя администрации президента Вячеслав] Володин. Но Меркушкин как-то очень быстро поймал звезду, с Володиным рассорился и с «Ростехом» отношения не наладил», — констатировал политолог. Источники РБК, близкие к Кремлю, действительно связывали уход Меркушкина с конфликтом между ним и гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым (компания имеет долю в Alliance Rostec Auto B.V., которой принадлежит контрольный пакет акций АвтоВАЗа, одного из крупнейших предприятий области). Ранее источники РБК утверждали, что Чемезов причастен к назначению Меркушкина. Однако теперь глава «Ростеха» конфликтует с «губернатором старой школы» из-за того, что тот отказывается «плясать под его дудку». В частности, перед выборами в Самарскую областную думу в 2016 году Меркушкин «выкинул из избирательных списков «Единой России» чемезовских людей и напихал своих», отмечал источник РБК, это подтвердил самарский политолог Олег Молчанов. Губернатору удавалось удержаться в должности, поскольку он мог обеспечить высокие результаты «Единой России» на выборах, указывали источники РБК. Если в 2007 году «Единая Россия» на выборах в облдуму получила 33,54% голосов, в 2011-м — 40,27%, то в 2016-м, уже при Меркушкине, — 51,02%. На выборах в Госдуму в 2011 году партия власти получила 39,1%, в 2016-м — 50,7%. Меркушкин был назначен главой Самарской области в 2012 году, до этого он 17 лет руководил своей родной Мордовией. Губернатор продолжает поддерживать связи с мордовским бизнесом, и это пагубно влияет на экономику Самарской области, сказал РБК Молчанов. С мордовскими компаниями аффилированы родственники Меркушкина, в частности, его старший брат и сестра жены губернатора, говорилось в расследованиях «Новой газеты» и радио «Свобода». Судя по данным базы «Картотека», члены семьи губернатора — брат Александр Меркушкин и племянник Сергей Меркушкин — до середины 2016 года числились в списке собственников предприятия «Мордовцемент», которое получило монопольный заказ на поставку цемента для строительства стадиона «Самара Арена» к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ситуация вокруг этого стадиона — еще одна причина претензий федерального центра к Меркушкину, рассказал Минченко. Они касались и темпов строительства стадиона, и привлечения мордовских подрядчиков. Провести ЧМ-2018 «на достойном уровне» — важнейшая задача, связанная с президентской кампанией, считает Молчанов. Поэтому срывы сроков строительства не могли не сказаться на отношениях губернатора с Кремлем, констатировал он. В Самарской области закрываются птицефабрики, вместо них ввозят птицу из Мордовии, а во многих городах и поселках это были ключевые предприятия, отметил Молчанов. В частности, закрылись Обшаровская, Рождественская и Тольяттинская птицефабрики и несколько? больших свинокомплексов. В Тольятти также закрылась дочерняя компания АвтоВАЗа — «АвтоВАЗагрегат»; в Жигулевске прекратило деятельность единственное крупное местное предприятие «Жигулевские стройматериалы». Губернатор «плохо управляется с экономикой», Самарская область «погрязла в долгах и кредитах», и это не нравится федеральным властям, подытожил политолог. В феврале 2017 года госдолг региона составил 67,4 млрд руб, из-за чего эксперты Высшей школы экономики назвали Самарскую область одним из самых закредитованных российских регионов. Меркушкин в конце 2016 года заявил, что власти области «привлекали и будут привлекать заемные средства». В очереди на замену Ранее источники РБК сообщили о другой вызванной ротацией потенциальной замене в губернаторском корпусе — свой пост досрочно может покинуть глава Нижегородской области Валерий Шанцев. Главной причиной отставки Шанцева называют его конфликты с региональными элитами, в частности, с Олегом Сорокиным — мэром Нижнего Новгорода в 2010–2015 годах. В этот конфликт приходилось вмешиваться даже федеральным властям. В частности, в 2016 году сторонники Сорокина обратились в полпредство Приволжского федерального округа. Они заявили, что Шанцев лоббировал назначение спикером регионального парламента своего ставленника Евгения Лебедева. После этого полпред Михаил Бабич заявил, что ситуация с внутриэлитными конфликтами в Нижегородской области «не просто не купируется, а все время усугубляется». Шанцев оказался в списке ротируемых губернаторов также из-за возраста, утверждали три источника РБК, близкие к Кремлю. В июне 2017 года ему исполнилось 70 лет. По данным собеседников РБК, Нижегородская область в сфере особого внимания первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, бывшего в 2000–2005 годах полпредом президента в Приволжском федеральном округе. Кириенко учился в Нижнем Новгороде в Горьковском институте инженеров водного транспорта, а затем занимался там бизнесом до назначения первым замминистра топлива и энергетики в 1997 году. scandaly.ru . *** В понедельник, 25 сентября, в Самарской области сменился губернатор. Николай Меркушкин, которого отправляли в отставку уже несколько лет подряд, все-таки ушел: официально по «собственному желанию», но очевидно, что он был слишком сильным «аллергеном». «Федеральный центр избавился от него, чтобы не провоцировать конфликты», — считает политолог Александр Кынев. Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев добавляет: в регионе после отставки губернатора «всеобщее ликование». «Конкретно о своих чувствах могу сказать словами из песни: «Этот день мы приближали как могли», — говорит Матвеев. Губернатор-мем Меркушкина называли одним из самых одиозных губернаторов страны – и в общем было за что. Придя в Самарскую область в 2012 году после 17 лет управления Мордовией, Меркушкин сразу запустил конвейер скандалов со своим участием. Самые громкие были связаны с экономикой: закрылись три птицефабрики и несколько свинокомплексов, исчезла «дочка» АвтоВАЗа «АвтоВАЗагрегат». На вопрос о погашении долгов последнего Меркушкин ответил просто: «Никогда». Большие проблемы возникли со строительством стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года: смета росла быстрее стадионных ярусов, и к 2017 году вместо 13 млрд. рублей она составила 23 млрд. рублей. К тому же год назад Алексей Навальный показал «поместья на Рублевке», которые, по данным ФБК, принадлежат Меркушкину и его родным и близким – всего недвижимости на 866 млн. рублей. При этом РБК в феврале 2017 года оценил госдолг региона в 67,4 млрд. рублей, а сам регион из донорского в 2012 году стал глубоко дотационным в 2017-м. Но Меркушкин заработал свою репутацию не только за достижения в экономике региона, но и за акустическое сопровождение этой деятельности. Речи губернатора становились локальными мемами: Самара, по его мнению, средоточие интересов ЦРУ, Галина Старовойтова была связным Госдепа, американцы же взломали почту самарской областной администрации в 2016 году. Меркушкин придумал формулу «это не я не сделал для народа, это вы сами сделали так, что для народа мы ничего не сделаем». Кроме того, он известен термином «мордовский панцирь»: 92-97% голосов за партию власти, которые регулярно отдаются Мордовией на любых выборах. «Когда Болотная пошла, когда всё закачали, разогрели. Через цепи прорвались брать Кремль. Запах крови почувствовали, как на Украине брать здание одно за другим. И если бы Мордовия не так проголосовала бы, что бы было? Всё могли потерять, как на Украине», — заявил в августе прошлого года Меркушкин. Собственно, свои выборы в 2014 году в Самарской области он тоже выиграл с результатом больше 91% голосов «за» — показатели, сравнимые с соседним Казахстаном. На церемонии прощания с регионом Меркушкин заявил, что его уход – «может быть, потеря для Самарской области», хотя сам он, возможно, «задержится»: мол, «переходный период» и «передача дел». «Но никаких критических, нерешенных проблем я после себя не оставляю», — заявил он. Поменяли на местного В принципе, отставка Меркушкина может быть расценена как «символический жест, который укладывается в череду отставок, начавшихся еще в прошлом году», — говорит Александр Кынев. Сейчас к тому же на носу президентские выборы. «Недовольство жителей региона как в сообщающихся сосудах распространяется на все вертикали власти, поэтому действия федерального центра оправданы», — считает политолог. Нужно было сбить раздражение у людей, и поэтому непопулярного губернатора убрали именно сейчас, добавляет депутат Матвеев. Новое место работы Меркушкина – спецпредставитель президента по взаимодействию с Всемирным конгрессом финно-угорских народов. По мнению экспертов, это, конечно, почетная пенсия для Меркушкина, которому дали возможность сохранить лицо за «заслуги перед режимом» (например, за знаменитые 106% голосов за «Единую Россию» в 2007 году в Мордовии). Кроме того, сыграло еще и своеобразное чувство юмора президентской Администрации, считает Матвеев. «Меркушкин известен как махровый мордовский националист и всем рассказывал про величие мордовской нации. Теперь ему дали возможность по восемь часов подряд на чисто мокшанском языке в приятной компании рассказывать мордовские сказки», — иронизирует самарский депутат. Вместе с тем, назвать эту должность совсем уж церемониальной нельзя: финно-угорские народы много лет воспринимаются как потенциальный источник сепаратистских настроений, и так просто Меркушкину кивать на ЦРУ уже не получится. Временно исполняющим обязанности Меркушкина пока назначен бывший мэр Самары Дмитрий Азаров, который в последнее время занимал пост председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в Совфеде. Сам самарец, Азаров сделал карьеру в газовой промышленности, а затем ушел в администрацию города в подчинение к тогдашнему мэру Виктору Тархову. В 2008-2010 годах Азаров был министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области, и тогда случилась экологическая катастрофа в Тольятти, когда из-за лесных пожаров сгорело больше 8 тысяч гектаров леса. Министерство Азарова ничего не сделало для предотвращения катастрофы, но прокуратура тогда не нашла оснований привлечь Азарова к ответственности. Формально следующие выборы в Самарской области должны состояться в сентябре 2018 года, но почти наверняка будет проведено досрочное голосование. И приход Азарова пока воспринимается всеми с осторожным оптимизмом: он местный, ему не нужно времени на раскачку, да и по общей стилистике он похож на «молодых технократов», на которых меняли губернаторов в прошлом году. «Очевидно, что с приходом Азарова регион ждет «чистка» от представителей команды Меркушкина», — считает Михаил Матвеев. Кроме того, добавляет Александр Кынев, что этот ход может быть вполне достаточным для того, чтобы «ответить на потребность общества в обновлении» — хотя бы на местном уровне. Тут нужно добавить, что отставка Меркушкина может стать не единственной: в начале недели «Коммерсант» со ссылкой на источники в АП сообщил также о возможной отставке еще минимум девяти глав регионов – в том числе Красноярского края и одного или двух субъектов на Северном Кавказе. О будущих отставках заявил на своем прощальном брифинге и Николай Меркушкин: он считает, что сейчас есть тренд на омоложение глав регионов, и «надо, чтобы этот тренд поняла элита в стране». novayagazeta. Р.S. По сообщениям источников «КС», губернатор Красноярского края Виктор Толоконский подтвердил своему окружению, что уйдет с должности в ближайшее время. Наиболее вероятно указ президента о досрочном прекращении полномочий губернатора будет подписан завтра. А уже в среду Виктор Толоконский планирует вернуться в Новосибирск. Также собеседники «КС» говорят, что губернатору в Москве были сделаны различные предложения о работе, однако он не принял ни одно из них. Напомним, что недавно Виктор Толоконский приезжал в Новосибирск и выступил на праздновании юбилея области. Участники торжественного собрания обратили внимание, что аудитория встречала его доброжелательно: выступление сопровождалось наиболее громкими аплодисментами. Собеседники «КС» наиболее вероятным считают назначение исполняющим обязанности губернатора Красноярского края руководителя Федерального агентства научных организаций Михаила Котюкова, но также рассматриваются и другие кандидатуры. ksonline.ru .