Губернатора Толоконского никто в крае не любит, похоже. Губернатор Красноярского края написал заявление Виктор Толоконский после встречи с руководством РФ написал заявление с просьбой об отставке, сообщил корреспонденту Сиб.фм 24 сентября источник в администрации региона. Ранее сообщалось, что 21 сентября Виктор Толоконский вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным. «В администрации чемоданное настроение, его [Толоконского, — прим. Сиб.фм] вызвал президент. Ждём отставки губернатора до конца сегодняшнего дня», — передавало агентство FlashSiberia слова источника в администрации губернатора. Информацию о возможной отставке подтверждали и другие источники. «При регулярном обсуждении слухов об отставке Толоконского меняются лишь причины, которые могут привести к этому. Прибывший из Новосибирска чиновник так и не смог сформировать отношения с местными элитами. Состояние бюджета Красноярского края, подготовка к Универсиаде, постоянно обсуждаемые экологические проблемы, — список достаточно обширный», — сказал собеседник агентства KrasnoyarskMedia. Есть и другие претензии. Так, Толоконский подписал документ об увеличении зарплаты депутатов краевого заксобрания до 200 тысяч рублей. Резкое увеличение жалования местных парламентариев вызвало скандал. При этом средняя зарплата жителя Красноярского края едва превышает 30 тысяч рублей. Позже депутаты от повышения отказались. Были и другие темы, которые вызывали резонанс в обществе. Недовольный тем, что по ремонтируемому Коммунальному мосту в Красноярске ездят частные автомобили, Виктор Толоконский предложил прокалывать им колёса. sib.fm. *** В беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Виктор Зубарев сообщил, что ему ничего не известно об этом. «Ну, вообще-то я расстался с Виктором Александровичем два часа назад. Мы были на игре нашего "Енисея" футбольного и пили чай, и информации я не получил по этому поводу. С моей точки зрения, это просто очередной вал информации, который, как мне кажется, ничем не подтверждается». Кроме того, депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин также не подтвердил радиостанции «Говорит Москва» сообщения об отставки Толоконского. «Пока мне это не известно. Я знаю, что в СМИ муссируется вопрос, но информации достоверной о том, что он действительно написал заявление, я не имею». govoritmoskva.ru. *** Источник, близкий к АП, не исключил, что уже в начале этой недели могут последовать досрочные отставки глав регионов. Среди субъектов федерации, которые могут попасть под кадровые перемены, источники “Ъ” перечисляют Ивановскую, Самарскую, Нижегородскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую области, Ненецкий автономный округ (НАО), Красноярский и Алтайский края, возможно, один-два субъекта на Северном Кавказе. kommersant. *** Слухи об отставке Виктора Толоконского усиленно муссируются с конца прошлой недели. Сообщалось, что 21 сентября губернатор находился в Москве, где и решался этот вопрос. Однако официального подтверждения данная информация не находила. Получить официальное подтверждение или опровержение от окружения губернатора НГС.НОВОСТИ сегодня не удалось — мы сделаем это в понедельник. Пока отметим, что с 2014 года Виктора Толоконского уже не раз «отправляли» в отставку с поста губернатора края и вспомним, чем он отличился на этом посту. Виктор Толоконский 12 мая 2014 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. Через 5 дней после этого он объехал город и удивился обилию рекламы. «Очень много на столбах объявлений "кредит, кредит, кредит". Я представляю, под какой процент. Исключить этого нельзя. Я буду заниматься сутью проблемы и попрошу мэра реализовать меры по работе с внешним видом города», - заявил Толоконский. Красноярцам Виктор Толоконский запомнился по фразам «Там тополя – они не деревья!» (о вырубке сквера в Стугородке) и «Подует ветер и все будет нормально» (о режиме НМУ второй степени опасности). В феврале 2016 года Толоконский посетил редакцию НГС.НОВОСТИ и в ходе интервью заявил, что на чиновниках экономить нельзя. Супруга экс-губернатора Наталья Толоконская также не раз оказывалась в центре обсуждения. Например, когда в ТВ-эфире рассказала о пользе гриппа, открыла медицинский центр при ФМБА и набрала врачей со знанием гомотоксикологии (альтернативное направление в медицине, близкое к гомеопатии). Наибольший общественный резонанс вызвало высказывание Натальи Толоконской о режиме «черного неба». «Когда в голове чистых мыслей станет больше, грязевый воздух перестанет быть опасным! Могу научить как врач! Это моя зона ответственности и компетентности!», - написала Наталья Толоконская в своем инстаграмме. ngs24.ru.