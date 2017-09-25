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Теннис вам в глотку Печатать E-mail
Sunday, 24 September 2017

Приезжие считают, что нам хорошо бы помитинговать.

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Р.S. Как видите, коренные жители ЗАТО Железногорск выгодно выделяются сильно развитым терпением. У приезжих реакция на тарифный беспредел куда более логична. А чтобы вы не думали, будто в Сером доме сидят сиднем одни бездельники, на днях администрация распространила следующий пресс-релиз:

«Сергей Пешков занял третье место в личном первенстве по настольному теннису в финале XI Спартакиады Совета муниципальных образований Красноярского края. Глава администрации представлял Железногорск в составе группы «Центр». Он несколько лет подряд был непобедимым чемпионом, и в этом году в июне показал лучший результат на зональных соревнованиях. В финале Сергей Пешков в упорной борьбе проиграл двум основным соперникам» (отсюда).

Так что не лезьте к Сергею Евгеньевичу с вашими глупостями. У него поважней дела имеются. Титул, эвон, возвращать как-то надо...

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