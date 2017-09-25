Пёстрая лента новостей бывшего Красноярска-26. ПЕРЕХОД КОЛИЧЕСТВА В КАЧЕСТВО В 2018 году железногорские яхтсмены научатся печатать деньги. На формулировке не настаиваю, но после встречи с руководством местной федерации парусного спорта и детской парусной школы г-н Чебурашкин объявил, что а) «без сторонней поддержки достичь высоких результатов в спорте непросто: снаряжение, форма, переезды, - все это требует серьезных затрат», и б) «2018 год будет прекрасным импульсом для выхода на качественно новый уровень». Я что, не прав? Откуда бабло-то возьмётся? ОТВЕТСТВЕННЫЙ СТРАХОВАТЕЛЬ Горно-химический комбинат продолжает коллекционировать призы. Победа на ХII конкурсе местного Пенсионного фонда — не бог весть какое достижение, с точки зрения ЗЯТЦ. Тем не менее, УСО ГХК сообщает : в первой группе (ежемесячное поступление доходов в ПФР свыше 5 млн) среди семи самых активных участников звание «Ответственный страхователь» присвоено пяти организациям. В числе первых - Горно-химический комбинат. Во второй группе (поступление доходов свыше миллиона рублей) присвоено трём из семи активных участников, среди которых ООО «Телеком ГХК» и ООО «Комбинат питания». ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ Очередной «ГЛОНАСС-М» перебрался со склада АО «ИСС» прямиком на орбиту. В Плесецке 22 сентября осуществлён запуск «Союза-2.1б». «В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск», - говорится в специальном релизе ГК «Роскосмос». А interfax-russia.ru уточняет: «Глонасс-М» N52 был изготовлен компанией "ИСС" более двух лет назад и находился на ответственном хранении. ТАКИ ДАЁШЬ ЭЛЕКТРИЧКУ Вы будете смеяться, наверное, но наши пианисты играют, как умеют. «Во время общественной приемной, которая состоялась на железнодорожном вокзале станции Красноярск, вновь прозвучали пожелания красноярцев об открытии пассажирского пригородного сообщения по маршруту Красноярск – Сосновоборск – Железногорск. Все предложения и пожелания красноярцев, поступившие в ходе работы общественной приемной, изучаются специалистами и будут учтены в дальнейшей работе». ПОДГОРНЫЙ ОБОЖДЁТ Удивительные совпадения имеют место в программе благоустройства ЗАТО. Напомним: вообще-то в интернет-опросе Серого дома победил отнюдь не проект «бульвара» на Ленинграском, но чиновники объявили, что жители пос. Подгорный занимались накруткой результатов, и сбросили счётчик. В качестве утешительного приза им всё лето обещали детский городок, но... «К онкурс не состоялся. По словам руководителя Управления капитального строительства Сергея Свиридова, конкурс можно провести повторно, но процедура займет более месяца. Поэтому на совещании у Вадима Медведева принято решение возводить городок в более подходящих погодных условиях — весной». Такие чудеса. «ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ» «Вестник ГХК» выходит тиражом, сравнимым с платными газетами ЗАТО. Однако победителем отраслевого журналистского конкурса корпоративный глянец стал не поэтому. «Всем хочется пожелать такого же отношения генерального директора к изданию предприятия, - говорит главный редактор газеты Юлия Бородина. - Со стороны Петра Михайловича Гаврилова нам всегда достаётся много внимания и мотивации к динамичному совершенству». УВАЖАЙТЕ КИТАЙЦЕВ «Решетнёвская фирма» замечена на выставке « Aviation Expo China». На международном салоне в столице Китая бывшее НПО ПМ представляет «обширную экспозицию, включающую полноразмерные образцы новейших технических решений сибирских спутникостроителей». Это всё те же композитные ксеноновые баки, плюс «телескопическая спица рефлектора» и «ленточный штырь». Делегация собиралась провести ряд встреч с представителями ракетно-космической промышленности Китая, а также международного спутникового рынка. Но что из этого вышло, пока неизвестно. ТОВАР ЛИЦОМ Всё-таки интернет-голосование не является сильной стороной Нашгорода. По случаю завершения краевого этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый» сообщается, что за десять дней в десятку победителей ухитрился попасть сотрудник МУМВД по ЗАТО Железногорск. Правда, только на девятой позиции. И, кажется, я знаю, в чём тут дело. С таким лицом хорошо ночью погромщиков распугивать, это верно. Хотя бы фоточку к конкурсу не мешало бы новую сделать, а? #МУСОРНАШ, ИЛИ ШПИОНАМ НА ЗАМЕТКУ Региональные операторы и конкурсы это для лохов. У нас — инновации. Давненько никакой шизухи не генерировали власти по поводу полигона ТБО, и вот созрело. ФГУП «РОС РАО» на совещании в краевом центре презентовало некую разработку « финской компании, специализирующейся на разработке современных и экологически чистых решений в части переработки мусора. Эксперты сошлись во мнении, что наиболее оптимальный вариант для Железногорска - получение топлива от переработки несортированного мусора». Хватит с нас мазута, да-да. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: АПОКАЛИПСИС ОТКЛАДЫВАЕТСЯ Три грузовика мусора вывезено с элковского пляжа после субботника МО ГХК. Поскольку участвовали в нём примерно полторы сотни человек, понятно, что к сотрудникам комбината примкнули и другие добровольцы - из АО «ИСС» , школы ?96, техана и т.д. «Главным придумщиком постапокалиптического антуража, заставляющего задуматься о необходимости «остановить хлам», выступил специалист УСО Иван Горелов. На пляже расположились локации байкеров, страйкбольного клуба и федерации автоспорта. А разминку перед уборкой и награждение отличившихся участников провели аниматоры Центра досуга». СЛЕСАРЯ НА СЛАДКОЕ Конкурс профессионального мастерства стартовал на «звёздной фирме». «Первыми в состязания вступили представители компетенции «Прототипирование». В последующие дни к соревнованиям подключатся представители компетенций «Инженерная графика CAD», «Токарные работы на станках с ЧПУ» /.../ В завершающий день конкурса задания будут выполнять участники по компетенциям «Фрезерные работы (универсалы)», «Токарные работы (универсалы)», «Токарь-расточник», «Слесарь (слесарная обработка деталей)». Поразительно, конечно, что тотальное прототипирование ещё не свело в ноль напильники и рашпили... ИННОВАТОРЫ ЖДУТ ИНВЕСТИЦИЙ Акселерационная программа «Инитиум» спасёт заколючинский кластер? «На третью программу для инновационных идей зарегистрировалось более шестидесяти участников, - утверждает epigraph.info . - Открытие проекта провели замдиректора Фонда «Наше будущее» Евгений Рахновский, замдиректора АЭВ «Кластера инновационных технологий» Евгений Гетц, начальник отдела по развитию проектов Железногорска Юлия Грибанова. Среди идей попадаются забавные, вроде: «Сити-фермер» на балконе или приложения предлагающего варианты для поднятия настроения тем, кто грустит. Технологический партнер программы - ГК «ЭФКО», крупнейший масложировой холдинг России». Рыдаю, товарищи. ДВОЕЧНИК? СТАНЕШЬ МУЖЧИНОЙ Осенний призыв в армию должен начаться в ЗАТО первого октября. Военком Альберт Хасанов отрапортовал «молодому и энергичному» номер два о том, что в этот раз Родине нужны сто человек, причём призыв «проходит на высоком уровне», а сверх того «у молодых людей есть шанс попасть на службу в Кремль. Правда, из ста человек выберут только одного». «Ни родители, ни сами ребята не должны бояться армии, - объявил Вадим Медведев. - Служба должна стать для молодых людей важным этапом жизни и личностного роста». Сам-то он не служил, разумеется. Но что-то такое где-то слыхал когда-то. НАШИ КЛОУНЫ — САМЫЕ СМЕШНЫЕ Академия МЧС потрясла зрителей зональных соревнований КВН в Канске. «Согласно регламенту, - извещает sibpsa.ru , - участники выступали всего лишь с одним номером - «Приветствие», на который отводилось только восемь минут. Юмористы нашего вуза были на высоте, а команда четверокурсников «Пятый караул» просто-таки взорвала зал своим ярким и эмоциональным выступлением. В награду за искрометный юмор победителей отметили дипломом и ценными призами». КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ. И ВСЁ Конкурсы точно из рога изобилия валят нынче на бывший Красноярск-26. На соревнованиях муниципальных водителей в трёх номинациях - трактор, «ЗИЛ» и «ПАЗ» - первое место (из четырёх) досталось команде МП «ПАТП», второе работникам Николая Пасечкина, третье — шоферам МП «Гортеплоэнерго». Последними оказались сотрудники «Горэлектросети». Соответственно, на состязаниях водителей «Почты России» в Красноярске представитель железногорского почтамта стал вторым . ФЕМИДА НОН-СТОП Передышка в городском суде закончилась. Добро пожаловаться. В трудовых спорах на уходящей неделе оттачивали красноречие ФГУП «ГХК» ( сразу три иска ) плюс комбинатская дочка « СМРП », а также АО «ФЦНИВТ «СНПО « Элерон » и ОАО « ЗПК ». Д.В.Бродецкий требовал свои денежки с гр. Яковлева М.А. Серый дом пытался оспорить уход двух домов от МП «ГЖКУ» к ООО «УК «Жилком» и ООО «УК «Альтернативный вариант». А Горно-химический комбинат ещё раз поминали в пенсионном деле. ПИАР В РОССИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПИАР Директор школы 97 вышел в финал Всероссийского профессионального конкурса. Тот самый случай, когда «Уран-Батор» прохлопал важную акцию. «Евгений Карташов, - рассказывает муниципальная газета, - после заочного этапа, где нужно было представить видео о развитии своего учреждения, вошел в число 30 лучших директоров России. Ролик «От детского сада к профессиональным элитам» набрал 92 балла из 126 возможных». Чёрт, я бы тоже небольшое видео записал бы по столь примечательному поводу - о ремонте в спортзале инновационной школы, который начался аккурат к учебному году. Но не судьба, эх. ПРОЩАНЕ С ПОРТЯНКАМИ ПОДШИВОЙ В академии МЧС обзаводятся собственными традициями. Так, на этой неделе 99 новоиспеченных офицеров после церемонии вручения погон совершили марш-бросок в полном обмундировании до городской смотровой площадки. Там они «сорвали белые подворотнички, привязав их к веткам деревьев, оставив перед этим на «подшивах» в знак прощания с курсантскими годами теплые слова о минувших годах обучения в Академии». Надеюсь, у санитарных врачей и МО ГХК возражений не имеется. Впрочем, на фото у младших лейтенантов никаких подшивок и нету. В карманах несли, должно быть. «ГОРСЕТЬ» БЕРЁТ РЕВАНШ Охрана труда и Олег Комиссаров — две стороны одной медали. На ежегодном краевом смотре-конкурсе по итогам 2016 года в число лидеров по обеспечению производственной безопасности опять вошло муниципальное предприятие «Горэлектросеть». Директору Ковалю вручили диплом I степени, а председатель профкома подчеркнул, что без такого понимающего руководителя ничего бы не получилось. ТРЕБУЕТСЯ ВАША ПОМОЩЬ Регулярные медицинские обзоры «Уран-Батора» под угрозой. Много лет мы рассказывали читателям о том, какие экзотические, опасные или редкие болезни навещали Нашгород. Однако последняя реформа интернет-портала РУ ФМБА России №51 привела к тому, что делать это в прежнем режиме не представляется возможным. Соответствующий раздел сайта просто отсутствует — либо по какой-то причине игнорируется браузерами, которыми мы пользуемся. Большая просьба: проверьте, виден ли он вам вот здесь , и сообщите нам. *** Маленькая демографическая катастрофа отмечается на территории бывшего Соцгорода последние две недели. На сей раз супротив восьми родившихся аборигенов пришлось двадцать два умерших железных горца. Чем это можно объяснить, даже предполагать не берусь.