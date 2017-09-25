24.09.1960 начальником ГХК назначен Зайцев С.И.

24.09.2007 на чемпионате мира по бодибилдингу Елена Шпортун стала абсолютной чемпионкой

24.09.2010 в окрестностях Железногорска впервые в истории города прошел трофи-рейд – соревнование водителей джипов

по материалам библиотеки им.Горького