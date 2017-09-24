ТРИЖДЫ СТУЧИМ ПО ДЕРЕВУ Вчера вашему корреспонденту довелось побывать на стройплощадке фирмы «Енисей» на Ленинградском. Не случайно, конечно. Директор Александр Богородский летом пообещал «Уран-Батору» такую экскурсию, уверяя, что нынешней осенью первое жильё в доме №18 будут сдавать в эксплуатацию. Если только не произойдёт ещё какой-нибудь форс-мажор. Предыстория данного долгостроя частично освещена была у нас год назад, и уже тогда ясно было, что без новых сюрпризов дело вряд ли обойдётся. И точно. Недавно полимилиция изъяла для проверки в СК «Енисей» документацию по данному объекту в ДЕВЯТЫЙ раз. Богородский всерьёз опасался, что бумаги могут потерять, потому что у краевых властей неожиданно образовался в июне неподалёку здоровенный флюс. Красноярский «Культбытстрой», напомню, по причине двухсотмиллионного долга увёл своих людей с площадки на Ленинградском, 26. Перепуганные чиновники с депутатами всё лето активно ездили дольщикам по ушам, но стронуть ситуацию с мёртвой точки у них не получалось. Самый простой способ — погасить задолженность перед субподрядчиком — директору фирмы «Экономжилстрой» даже не приходил в голову. Как чуть позже выяснилось, у него были заботы поважнее: Сергей Сергеев готовился за сто тридцать «лимонов» выкупить в краевом центре брошенный дом «Сибстоуна». До Заколючинска ли ему было, сами подумайте? Так что мозговые судороги кураторов проекта в какой-то момент даже породили совершенно бредовую идею перетащить в «социальный» список утомлённых многолетним ожиданием дольщиков Богородского. Слава богу, реализовывать эту ахинею они так и не собрались. Тем не менее, к чисто финансовым причинам административные препоны примешивались постоянно, так что беспокоиться впрок у директора «Енисея» имелись все основания. К счастью, конкретно насчёт полицаев он волновался зря. Документы ему вернули, снова не найдя оснований для уголовных дел и посадок. Богородский уверяет, что в рамках рекомендованной сверху симуляции работы борцы с экономическими преступлениями опросили на сей раз порядка полутора сотен человек, а то и больше. Чего не сделаешь ради повышения служебных показателей, типа. Но вернёмся на стройплощадку. Внешне она сегодня не очень напоминает Беломоро-Балтийский канал, разумеется. Работы не остановлены, но могли бы вестись куда более интенсивно. Сдерживает отсутствие средств, как всегда. Бесплатно вкалывать дураков нет. «Продать бы ещё одну квартиру. - прикидывает Богородский, - и мы бы уложились». Разговоры о братской помощи бывшего «Спецстроя», которые вели чиновники с депутатами прошлым летом, так разговорами и остались. Даже хуже, строго говоря. ГУВС-9 прислало директору «Енисея» предложение: участие в строительстве бригады отделочников из десяти человек на протяжении полутора месяцев будет стоить больше 17 млн рублей. Без материалов, только одна работа. Это такая изощрённая форма отказа, пожимает плечами Богородский. Если бы у него был лишние семнадцать «лимонов»! - Заложил одну квартиру, выплатил людям зарплату, - говорит он. - Они же есть каждый день должны, а не через два месяца. Не хватает денег... В понедельник, по расчётам Богородского, на объекте должны подключить тепло. Это означает, что отделочные работы в первых подъездах будут вестись уже не под прикрытием тепловых пушек. Пока мы ехали на Ленинградский, директор «Енисея» созванивался с Красноярском на предмет покупки железа. Процесс идёт, короче. Тьфу-тьфу-тьфу. *** ***