Обвиняемые по одесскому "делу 2 мая" оправданы вчистую. «На опознании показывали фото Бэкхема» Почему активисты антимайдана были оправданы украинским судом по делу 2 мая. В Ильичевске (переименован в Черноморск) Одесской области 18 сентября состоялось оглашение приговора по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года на Греческой площади Одессы. Процесс длился два с половиной года. По делу проходили 19 активистов Куликова поля (имевших пророссийскую позицию). Подсудимые находились в СИЗО почти три с половиной года. Накануне оглашения приговора даже их ярые противники, например, Сергей Стерненко, лидер одесского «Правого сектора» (организация запрещена в России) предполагали, что приговор будет мягким, потому что прокуратура представила слабую доказательную базу. В итоге все обвиняемые были полностью оправданы. Дело должно было рассматриваться в Приморском районом суде Одессы (по месту совершения преступления), но каждое заседание сопровождалось эмоциональным поведением сторонников Майдана, которые приезжали к зданию суда с коллекцией автомобильных шин. Судьи приморского суда, как мне кажется, просто испугались, и в декабре 2014 года дело уходит в Малиновский районный суд Одессы. Там процесс шел два с половиной года и сопровождался волнениями сторонников Майдана, беспорядками: здесь могли угрожать судьям, адвокатам, да и обвиняемым тоже. Все это называется «многочисленными нарушениями при ведении судебного процесса». Весной 2017 года адвокаты подсудимого Сергея Долженкова потребовали отвода судейской коллегии, и судьи, радостно вздохнув, ни секунды не размышляя, отвелись. Собрать новую коллегию оказалось задачей не из легких. Судьи Одессы массово заболели или ушли в отпуск, находили 1001 причину, почему именно они не могут и не будут вести этот процесс. Новую коллегию судей удалось собрать уже в другом городе Одесской области в последний день мая 2017 года. С первого июня дело слушалось по четыре дня в неделю. 5 сентября суд удалился в совещательную комнату для составления приговора. А 18 сентября судьи зачитали обвинительный акт, представленный прокуратурой, потом показания свидетелей и, наконец, приговор. «Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину», — цитирует судью издание «Таймер». Показания свидетеля обвинения Александра Посмитченко суд отказался принимать во внимание. (Посмитченко был одним из представителей антимайдана, который дал показания в отношении всех фигурантов дела.) «Также признаны недопустимыми доказательствами протоколы опознания фигурантов свидетелем Посмитченко. Во-первых, он опознавал их по фотографиям, а не вживую, что является нарушением. Кроме того, для опознания (помимо фотографий обвиняемых) прилагались фото известных голливудских актеров и футболиста Дэвида Бекхэма — суд считает, что это сделали специально, чтобы Посмитченко было легче «узнать» того же Долженкова», — пишет одесское издание «Думская.нет». «Досудебное следствие было предвзятым и зависимым от лиц, причастным к событиям», — констатирует суд. В частности, судьи указывают на тот факт, что обвиняемый в убийстве «куликовцев» на Греческой площади «евромайдановец» Ходияк пробыл за решеткой два дня, тогда как «сторонники федерализации» находятся там уже более трех лет», — пишут украинские СМИ. Интересное замечание, учитывая, что Ильичевский суд также продлевал сроки содержания под стражей. Как только завершился суд, к признанным невиновными Сергею Долженкову и Евгению Мефедову подошли сотрудники прокуратуры и СБУ и предъявили новое подозрение по ст. 110 УК Украины («Сепаратизм»). В это время начались беспорядки около суда, в ходе которых пострадали полицейские. «Радикалы увидели, что их баррикады стали разбирать для того, чтобы мог выехать автобус с теми, кто оправдан. Там начался штурм, в итоге сотрудники милиции их смогли оттеснить, — рассказывает Константин, очевидец событий. — В это время к боковому входу подогнали армейский фургон-автозак, очень быстро загрузили туда людей и под крики радикалов, которые кидали в фургон камни и прыгали на двери, фургон очень быстро уехал». Мефедова и Долженкова привезли в Киевский районный суд Одессы. Там их уже ждали Стерненко, представители национального корпуса «Азов», «Самооборона» и автомайдан. В 23.30 начался первый суд над Долженковым, а ближе к утру избрали меру пресечения и Мефедову. Их отправили в СИЗО еще на 60 суток. А ночью стало известно, что Евгений Грищук, один из оправданных и освобожденных в зале суда, был избит в городе Овидиополь и доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломами ребер. novayagazeta. *** Прокуратура на следующей неделе подаст апелляционную жалобу на приговор Черноморского городского суда Одессы по делу 2 мая. Об этом в среду на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По словам генпрокурора, в апелляционной жалобе прокуратура будет требовать отмены решения районного суда и направления производства на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Луценко также уточнил, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции прокуратуре было отказано в приобщении дополнительных доказательств, собранных в 2016 году. tass.ru. *** По горячим следам были задержаны 120 активных участников кровавого противостояния. Изначально внимание к этому резонансному делу было, казалось бы, настолько серьезным, что и тени сомнения не возникало: виновные непременно понесут наказание. Задействованы были все высшие правоохранительные и юридические инстанции страны. Достаточно сказать, что в группу, которая занималась расследованием, входило 150 следователей тогдашней милиции и не меньше сотрудников прокуратуры. Да что там, сам президент неоднократно напоминал о неотвратимости наказания виновных и всякий раз поручал новому генеральному прокурору ускорить следственный процесс. В итоге материалы уголовного производства по преступлениям в центре Одессы направили в суд (трагические события в Доме профсоюзов еще расследуются). При этом дело «кочевало» из одного одесского райсуда в другой: Приморский, Малиновский, Киевский. За это время количество подозреваемых уменьшилось более чем в пять раз. В конце концов оно осело в Ильичевском городском суде. И то, с чем одесские судьи не справились за три года, ильичевцы смогли решить за три с небольшим месяца. «Только 15 мая провели осмотр места происшествия, там уже не было ни крови, ни гильз» Судебная коллегия в составе Олега Семенова, Константина Вергопуло и Филиппа Журавля рассматривала уголовное производство по обвинению 19 человек — граждан Украины и России (пятеро из которых более трех лет содержались под стражей). Все обвиняются в том, что принимали активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти с применением оружия, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям. Кроме того, бывший милиционер Сергей Долженков (известный как Капитан Какао) — еще и в организации этих беспорядков, а Александр Суханов — в незаконном обращении с оружием. По мнению прокуратуры, вина подсудимых доказана полностью, совершение преступления подтверждают показания потерпевших и очевидцев беспорядков, а также видеозаписи и выводы экспертов. Это следует и из текста обвинительного заключения, которое, в частности, гласит: «Представители бывшей государственной власти решили вести антигосударственную, подрывную и диверсионную деятельность. Привлеченные на платной основе лица, действуя по указанию и при содействии бывших представителей властных и силовых структур, начиная с марта 2014 года организовали на территории Одессы группу лиц, которые под пророссийскими лозунгами, высказывая несогласие с курсом действующего руководства страны на евроинтеграцию, разместили палаточный городок на площади Куликово поле… Неустановленные лица из числа представителей власти и представители пророссийски настроенных политических партий и организаций решили использовать информацию о намерении болельщиков футбольных клубов „Черноморец“ и „Металлист“ перед матчем 02.05.2014 года провести мирный марш улицами Одессы под лозунгами о государственном единстве страны и устроили противостояние в Одессе для дискредитации действующей власти, дестабилизации общественно-политической ситуации в Одессе и государстве в целом». Представители обвинения настаивали на лишении свободы Долженкова на 15 лет, россиян Сакауова и Мефедова, а также украинца Сергея Корчинского — на 12 лет, подсудимых Владислава Романюка и Александра Суханова — на 10, остальных — на 8—9 лет пребывания в учреждениях исполнения наказаний. Однако у судей были свои доводы, отличные от следствия. «ФАКТЫ» писали о недавнем, августовском, заседании, показавшем, как разваливается дело из-за проколов следствия. — Выяснилось, что в материалах четырех томов уголовного производства, приобщенных по ходатайству представителя обвинения, множество процессуальных нарушений, — рассказала координатор общественной комиссии «Группа 2 мая» Татьяна Герасимова (напомним: эта экспертная группа ведет собственное независимое расследование). — В частности, это обнаружилось при оглашении протоколов осмотра места происшествия и судебно-медицинской экспертизы потерпевших. Так, адвокат Сергея Долженкова Ольга Балашова, проанализировав представленные документы, обратила внимание на то, что к протоколам осмотра места происшествия приложены фототаблицы. А судя по приложению, в момент осмотра фотоаппарат был неисправен. Потому происхождение снимков неизвестно. Однако основное — это результаты судебно-медицинской экспертизы. Оглашали только выводы экспертов, касающиеся пострадавших от огнестрельных ранений и травм. Почему-то эти экспертизы были сделаны не в процессе осмотра самих пострадавших, а по медицинским документам. Но самое главное: Одесское бюро судмедэскпертизы как коммунальное учреждение не имело права проводить экспертизу (и не имеет до сих пор). Согласно Закону Украины «О судебной экспертизе», вступившему в силу 5 октября 2014 года, проводить судебно-медицинские экспертизы имеют право исключительно государственные специализированные учреждения, к которым относятся научно-исследовательские учреждения Минюста и Минздрава, экспертные службы Минобороны, МВД, пограничной службы и СБУ. Об этом члены «Группы 2 мая» узнали еще в 2014 году. Теперь об этом узнала и адвокат Ольга Балашова, которая использовала данный аргумент в пользу своего подзащитного. — У следствия множество проколов, — утверждает член общественной комиссии «Группа 2 мая» Сергей Дибров. — Например, на Греческой площади в тот роковой день были застрелены шесть человек. По двоим, включая десятника «Правого сектора» Игоря Иванова, подозреваемые установлены, а по остальным, убитым в разное время, в разных местах и из разного оружия, — нет. Основная бойня проходила на отрезке между Соборной площадью и торговым центром «Афина». Уже рано утром 3 мая дворники тщательно убрали территорию, и только 15 мая следователи произвели осмотр места происшествия. Естественно, там уже не было ни крови, ни гильз, ни прочих следов. «В суд не передали огромное количество доказательств — фото, видео и письменные свидетельства» — Я лично в полном объеме подавал свои видеозаписи, которые вел 2 мая, — продолжает Сергей Дибров. — Подавал дважды, подписав документ о добровольной выдаче. Первый раз в июне 2014 года, второй — в 2016-м, и только тогда был допрошен как свидетель. Но прокуратура почему-то посчитала, что предоставленные мною записи не нужно видеть в суде. Точно так же в суд не передали огромное количество доказательств, о которых известно нашей общественной комиссии. Я знаю людей, которые передавали фото, видео и письменные свидетельства. Но их в суде нет. На видеозаписях, приобщенных к делу, — сепаратисты, многие из которых в масках. В 2014-м, до событий 2 мая, они настолько примелькались, что были узнаваемы по голосам и походкам. Однако в суде фигуранты пошли в отказ: «Это не я». Соответствующая экспертиза не была проведена, и в итоге обвинение базируется лишь на словах участников процесса. Как результат — строки в приговоре суда: «Фото и видео, приведенные в качестве доказательств, суд также счел сомнительными. Несмотря на многочисленные требования, прокуратура так и не предоставила оригиналы видео, а лишь их отредактированные версии. На многих видео нельзя различить лица, а доказать, что это именно обвиняемые, прокуратура не смогла». И далее: «Протоколы осмотра места происшествия были составлены лицами, не имеющими соответствующей компетенции. Также не было установлено оружие, из которого были убиты люди, не были допрошены множество свидетелей. Обвинение не подошло тщательно к сбору доказательств, а часть из них были из-за этого утрачены». Что же касается обстоятельств, при которых пророссийские активисты попали в торговый центр «Афина», то суд посчитал, что они спрятались там от расправы со стороны «евромайдановцев». Судейская коллегия отказалась принимать во внимание показания главного свидетеля обвинения Александра Посьмиченко из-за неустранимых противоречий, а также предъявленные сотрудниками прокуратуры фото- и видеоматериалы, поскольку это копии, а не оригиналы. Зато были приобщены фотографии свидетеля стороны защиты Александра Лесика. Учтены и его показания: пророссийские активисты были без оружия и «в пляжных тапочках», а проукраинские — вооружены до зубов, хорошо организованы, «у некоторых были наколоты татуировки в виде свастики». В итоге все доводы обвинения, показания свидетелей судом отклонены, с указанием: «Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину подсудимых». Нельзя не отметить фразу из вердикта: «Обвинение не смогло опровергнуть заявление защиты о том, что подсудимые просто помогали милиционерам охранять порядок». Приговор подсудимые и их родственники встретили аплодисментами и радостными возгласами. Иного мнения патриотическая общественность — она возмущена. Активисты пришли под здание суда и попытались попасть внутрь, однако их оттеснили полицейские и нацгвардейцы. Противостояние между сторонами продолжалось несколько минут, после чего почти всех оправданных участников процесса вывели из суда вместе с женами, родственниками и адвокатами, усадили в автобус и увезли «от греха подальше». — Сегодня мы видим то, что могло случиться, если бы в 2014 году в Донецке были задержаны Гиркин, Захарченко, Моторола и подобные им, — заявил общественный активист, бывший лидер одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко. — Украинский суд отпускает на волю людей, которые принимали непосредственное участие в беспорядках 2 мая 2014 года. Собственную точку зрения высказала Татьяна Герасимова: — Следствие практически не выполнило своих задач. Не допросили ключевых участников беспорядков, не приобщили важнейшие материалы, а в приобщенных документах имеются грубые процессуальные нарушения. Правда, двое фигурантов на свободу так и не вышли. Прибывшие на место сотрудники областной прокуратуры сообщили прямо в зале судебного заседания о новом подозрении Сергею Долженкову и Евгению Мефедову — в осуществлении публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, направленных на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. Тут же в суд прибыл консул Российской Федерации Александр Страхов вместе с вооруженным охранником. Он утверждал, что уже вторично посещает судебное заседание в Черноморске и сейчас «собирался встретиться с судом». При этом Страхов отказался комментировать оправдательный приговор. Активисты обвинили российского дипломата в том, что он представляет интересы страны-агрессора, и попросили не провоцировать их на конфликт. Консула спасали правоохранители, которые окружили его и проводили до автомобиля. fakty.ua. *** «Это дело вел следователь Министерства внутренних дел, позже уволился за пенсией. Процессуальное руководство осуществлял прокурор Генпрокуратуры Украины, который уволен. После стадии ознакомления с материалами дела, сами материалы формально подписал прокурор, который сейчас работает в ГПУ. Он на следующей неделе будет отстранен от занимаемой должности, и специальное подразделение будет проводить расследование относительно причин такого решения», — рассказал генпрокурор. Также Луценко сообщил, что материалы, которые в 2015 году передали за подписью тогдашних сотрудников прокуратуры в суд, не содержали доказательной базы. Также в них было допущено несколько грубых нарушений действующего Уголовно-процессуального кодекса. В связи с этим, по его мнению, не удалось доказать вину сторонников «Антимайдана». Генпрокурор отметил, что ознакомившись с материалами и ситуацией вокруг «дела 2 мая», он приказал областной прокуратуре собрать более основательную доказательную базу. После чего в суд были поданы материалы дополнительного обвинения. По его словам, суд отклонил их, и одновременно «вывел из группы прокуроров, которые хорошо владели всеми материалами дела». infocenter-odessa.com.