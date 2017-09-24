Маленькие трагедии (не Пушкин) Фотофакт: непросто идёт реформа ЖКХ в Нашгороде, увы. Где-то на Ленинградском проспекте, наши дни. Готовый сценарий, согласитесь. Драма, характеры, интрига - всё в наличии. Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий След. > [Назад]