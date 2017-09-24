|Маленькие трагедии (не Пушкин)
|Saturday, 23 September 2017
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Фотофакт: непросто идёт реформа ЖКХ в Нашгороде, увы.
Где-то на Ленинградском проспекте, наши дни.
Готовый сценарий, согласитесь.
Драма, характеры, интрига - всё в наличии.
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