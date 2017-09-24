Новая заколючинская мифология в исполнении депутата ПЖИВ. НОВАЯ МИФОЛОГИЯ. СПАСИБО ПАРТИИ ЗА ЭТО! Расставание с мозгом далось железным горцам поразительно легко. Похоже, долгая память действительно хуже, чем сифилис. Минувшее лето по части жары сто очков вперёд давало предыдущим периодам. Местные «политики» по этому случаю непрерывно несли в массы такую пургу, что именовать её прекрасной чушью навряд ли повернулся бы язык даже у записного певца путинской стабильности. Едва выяснилось, например, что технологической нанореволюции снова не случилось в т,н. промышленном парке имени инновационного ядерно-космического кластера, как с соответствующим вопросом к депутату от «Единой России» Анатолию Новаковскому обратилась на «Канале 12» Юрия Третьякова. Балаболий Вадимыч был неудержимо позитивен, как и всегда, но только на сей раз стратегический оптимизм его имел отчётливый привкус чёрного кладбищенского юмора. Отсутствие результатов от эпохального строительства на болотине возле бывшего НПО ПМ и, в частности, удвоения собственных доходов ЗАТО господин слуга народный объяснил... быстротечностью времени. С нескрываемым удовольствием цитирую этот пассаж дословно: «Нас никто не обманул, просто ситуация всё время меняется, страна движется такими темпами, что то, что говорилось завтра, уже сегодня не происходит по разным причинам. Меняются законы, меняются ещё какие-то ситуации..» Ужасно интересно было бы узнать, какие конкретно изменения поставили крест на изначально воровском прожекте. Россиюшка цветёт и крепнет. Мы героически отжали у соседней страны Крым и вот-вот отожмём Донбасс. Мы избрали в Штатах пророссийского президента. На днях в краевом центре выслежены были и уничтожены двенадцать килограмм фашистского сыра с фашистской же плесенью, наконец! Темпы движения страны впечатляют даже самых наших заклятых врагов. Относительно направления означенного движения есть некоторые сомнения, правда. Ведь непрерывные улучшения должны же хоть какой-то материальный след на земле оставлять? И это очень хорошо, прошу заметить, что Новаковский не ссылается на собственную детскую наивность, как поступали в массовом порядке его предшественники времён «Мехмаша». Настанет час — и он явно не за горами — когда показания Вадимыча помогут нам полностью зачистить Совдеп от сказочников. Хотелось бы верить, что в последний раз. «Промпарк принёс в город огромное количество федеральных денег, - старательно ищет плюсы в будущем уголовном деле депутат, - что позволило построить дорогу Железногорск-Красноярск». Если бы, мол, не промпарк и кластер, не видать бы нам вместо «трассы смерти» современного качественного автобана. Дважды повторил он эту версию, так что случайная оговорка полностью исключается. Стало быть, мы имеем здесь дело с созданием новой заколючинской мифологии. Прежняя должна была играть роль морковки перед носом бегущего с тележкой осла. Нынешняя обязана объяснить ослику, почему он до сих пор голоден. «Будет ли поступление в бюджет когда-нибудь, сегодня никто не знает, - скромничает Новаковский. - Мы надеемся на это». Ай-ай. Даю справочку конкретно по дороге. То есть, любой и каждый пользователь интернета сам способен нагуглить фактуру минут за десять, просто у нас она давно готова. Ноябрь 2006 года: «Автодорогу “Железногорск-Красноярск” городские власти планируют передать в краевую собственность. Этот вопрос обсуждался на расширенном совещании в администрации города. Часть подготовительных работ уже выполнена. Заключен договор на выполнение технического паспорта, который будет готов к январю следующего года. Решена проблема по межеванию земель. Что же касается выделения средств на подготовку проектно-сметной документации, которая должна быть закончена в 2007 году, для реконструкции дороги в 2008 году, то вопрос ещё остается открытым». Поскольку десять лет тому назад мы с Новаковским в одном горсовете штаны протирали, позвольте минимальные пояснения дать. Автодорога до краевого центра с прежних, оборонно-секретных времён действительно принадлежала Красноярску-26. По понятным причинам. Но после наступления капитализма стало ясно, что содержать её в достойном виде муниципалитет не способен (чуть ниже вы увидите, сколько стоит нынешний ремонт). И тогда в Сером доме стартовал процесс передачи объекта в ведение региона. Дело было, как легко подсчитать, при губернаторе Хопонине и мэре Баховцеве. То есть, ни о каких кластерах в Нашгороде и речи быть тогда не могло. Даже призрак Железногорской ТЭЦ с чудовищными тепловыми тарифами* возник на горизонте заметно позже. Проект изначально задуман был исключительно в рамках наведения элементарного порядка на трассе и в этом плане принят был к исполнению. То есть, Новаковский вульгарно врёт, когда навешивает на него инновационные функции. Для ПЖИВ такое поведение абсолютно естественно. Ещё в 2011 году, например, заколючинские едристы объявили , что курируют ход работ. Кроме них же некому, вы ведь понимаете? Однако листаем календарик «Уран-Батора» дальше. Март 2008 года: «Фактическая реконструкция «дороги смерти» начнётся в 2010-м и завершится в 2012 году, сообщают в КруДоре». Между прочим, на ремонте трассы успешно пиарится уже третий губер. Так что депутат Новаковский прав в одном: быстро время бежит в вертикальной Россиюшке. Поэтому никто ни за что не отвечает. Окончательно новая картина мира сформировалась только после запуска работ. «Р еконструкция, - напоминает городское радио, - началась в сентябре 2009 года и проходит в семь этапов. Стоимость всего проекта составляет около 2,5 млрд руб. При достаточном финансировании реконструкция всего участка трассы (22,78 км) завершится в 2017-2018». Мораль сей басни ясна, я полагаю. С некоторых пор работать с Нашгороде стало не обязательно. Достаточно говорить звонкие речи о грядущем процветании и как можно теснее прижиматься к черенку чужой лопаты во время фотосессии. Но даже на этом фоне колоссальная афера с промпарком является настоящим знаменем мошенничества, в связи с чем никакой дерюжкой прикрыть её не получается. И я бы настоятельно не рекомендовал. . * «Первый зам губернатора Александр Новак поручил железным горцам провести расчёт себестоимости тепла при переходе на теплоснабжение от строящейся ТЭЦ» (март 2008 года).