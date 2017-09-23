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Бедненько, но чисто Печатать E-mail
Friday, 22 September 2017

Арестантский уклад един. Легавым - х**, ворам - свободу.

Героически созданный в первом микрорайоне в прошлом году спортивный городок для сдачи норм ГТО той же зимой был творчески доработан, в частности, поклонниками криминальной идеологии, а сверх того — немножечко изувечен. В новый сезон площадка вошла с запросом на ремонт, и аборигены вправе были рассчитывать на покраску вертикальных поверхностей, украшенных аббревиатурами «Арестантский уклад един» и «Легавым — х*й, ворам — свободу». Но нет. По всей видимости, именно эта публика задействована была в программе софинансирования и вправе теперь рассчитывать на рекламу. Не можем же мы думать, что у инновационной столицы Красноярского края не нашлось банки краски?!

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АУЕ. Зимой и летом одним цветом.

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Р.S. «Генеральный директор Горно-химического комбината в числе первых физкультурников предприятия завершил сдачу комплекса ГТО, выполнив все нормативы на золотой значок. В атомной отрасли к работникам предъявляются особые требования относительно физического здоровья. Особенно это касается ответственных руководителей, для которых умение принимать быстрые и грамотные решения в условиях огромных стрессовых нагрузок — одно из необходимых квалификационных требований.

Пётр Гаврилов — восьмикратный победитель Открытой спартакиады руководителей, которую ГХК восемь лет проводит в Железногорске — продемонстрировал при сдаче норм ГТО не только отличную спортивную форму, но и волю к победе. Если в привычных для себя дисциплинах, таких как плавание и стрельба, он выполнил норматив с двукратным запасом, то в остальных пришлось потренироваться. В итоге: бег 2 км, подтягивание на высокой перекладине, наклон «на глубину», подъём корпуса из положения лёжа на время генеральный директор выполнил на «золото» и также с приличным запасом».

1line.info.

В связи с этим конструктивное предложение имеется. Давайте перенесём сдачу нормативов сотрудниками ГХК с «Труда» на стадион за ТК «Тель». Что-то мне подсказывает, что объект мигом приведут в порядок и впредь без присмотра не оставят.
 
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