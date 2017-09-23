Учения "Запад-2017" дороговато обошлись России. Условный противник был бит не без эксцессов Почему военные не прекратили боевые вылеты вертолета, случайно ударившего по живым мишеням. Многодневные стратегические учения «Запад-2017» разворачивались от мелких вначале стычек с некими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) и диверсионно-разведывательными группами (ДРГ), которые при активной поддержке внешних сил — трех соседних государств с выдуманными названиями Вейшнория, Весбария и Лубения — вторглись на территорию Союзного государства. Цель вторжения — смена режима в Минске. Кроме того, вражеские ДРГ и НВФ еще выдвинулись в Калининградскую и Ленинградскую области и начали так называемые гибридные боевые действия. В ответ выдвинулись мощные силы, в том числе части 1-й гвардейской танковой армии из-под Москвы. На незадачливых сторонников так называемой демократии из условной «западной» группировки, что весело продвигались вперед на автомобилях, грузовиках и багги, обрушились объединенные силы «северных» — авиация и боевые вертолеты, танки и артиллерия, тяжелые огнеметы и ракеты. Силы были неравные, ДРГ и НВФ рассеяли и обратили в бегство. По официальным реляциям, все шло успешно. 16 сентября на полигоне «Лужский» (Ленобласть) экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации наносили ракетные удары по наземным целям. Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) сообщила, что «летный состав отработал полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности». Командиры ведущих вертолетов «распределяли цели для каждого из ведомых экипажей для максимально эффективного нанесения авиационного удара, летчики выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР), а также применили бортовое пушечное вооружение, уничтожив при этом более 20 мишеней, имитирующих колонны техники, огневые позиции и укрепления. При этом, правда, забыли сообщить, что под удар также попали живые люди и настоящая техника, а не только мишени. Видео атаки случайно записал очевидец. 19-го видео вывесил портал 66.ru. Видно, что пара Ка-52 идет на боевом курсе на малой высоте и вдруг ведомая машина выпускает НАР типа С-8 по стоянке машин. Был разбит армейский КамАЗ с кузовом-фургоном (КУНГ), повреждена «Нива» вроде бы с госномерами ФСО и три человека были ранены. Ракетный удар был, похоже, нанесен прицельно, что косвенно подтвердила пресс-служба ЗВО, сообщив, что во время визита Путина 18-го ничего такого не было и сообщения в прессе «провокация или глупость», а ранее «системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели». Непонятно, ошибся ли оператор вооружения на Ка-52, или прицельный пуск был каким-то образом «самопроизвольным». В этом будет разбираться специальная комиссия, но пока ситуация неясная, следовало прекратить все боевые вылеты всех штурмовиков и вертолетов, которые применяют С-8, и по ходу «Запада-2017», и в Сирии. Конечно, ничего такого сделано не было. Военное руководство устроило Путину, журналистам и атташе на полигоне «Лужский» огневое шоу, где все стреляло, в том числе «наносились удары НАР с ударных вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52». Атташе-наблюдателям, возможно, стоило разъяснить, что они едут в зону, где по ним могут «самопроизвольно» нанести ракетный удар, чтобы хоть шлемы и бронежилеты взяли. Но сказывается, очевидно, сирийский опыт наших генералов: удачный пиар всего важнее. И никто бы и не узнал ничего, да сейчас все везде и всегда снимают видео. Кстати, российские истребители регулярно перехватывают со сближением западные самолеты и корабли на Балтике и Черном море. При нынешнем уровне подготовки техники и кадров и при очевидной полной безответственности военного начальства, там тоже ведь может случиться «ошибочный захват цели», а потом «самопроизвольный сход ракеты», только война в результате уже будет не потешная, как «Запад-2017». На втором этапе «Запада-2017» начались некоторые стилистические разночтения в Союзном государстве. В Москве продолжали настаивать, что добивают вражьи ДРГ и НВФ в рамках антитеррористической операции, а полковник из центрального аппарата Минобороны в Минске Сергей Савицкий рассказал журналистам: «Противник нанес массированный ракетный и авиационный удар по территории Беларуси, развязал агрессию против Союзного государства и при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии перешел в наступление сухопутной группировкой, продвинувшись на 30 км». Выходит, что после гибридной фазы началась отработка полномасштабной региональной войны в Европе. Конечно, объединенная российско-белорусская система ПВО успешно отразила авиационное нападение «западных». Союзные войска перешли в контрнаступление, а бомбардировщики нанесли массированные удары по «объектам инфраструктуры, фортификационным сооружениям и колоннам техники условного противника». Балтфлот условно потопил вражескую субмарину. Фронт учебных боевых действий стремительно расширился: в Черном и Баренцевом морях начались ракетные стрельбы. Конечно, официально эти расширенные маневры не были частью «Запада-2017», а так, случайно совпали по времени. Также случайно в последний день «Запада-2017» была пущена из Плесецка (полигон «Мирный») мобильная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-24 «Ярс». А пара стратегических бомбардировщиков, так совпало, вылетела в Атлантику и, огибая Шотландию с севера, вышла в точку пуска крылатых ракет большой дальности (КРБД) по восточному побережью США и еще пара дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 «выполнила полеты над нейтральными водами Балтийского и Норвежского морей». В общем, все кончилось хорошо, условный «западный» агрессор был бит и окончательно запуган ограниченным ядерным ударом наших МБР и КРБД. Сменить режим ему не удалось ни в Минске, ни в Москве. novayagazeta . *** 15 сентября около 15 часов на автодороге, ведущей из Мурманска в норвежский Киркенес, произошла авария. Колонна из трех автомобилей Минобороны в сопровождении машины ВАИ выехала на встречную полосу с активным движением. Дело происходило на участке, где узкая дорога идет на подъем и резко поворачивает налево. Микроавтобус Минобороны Volkswagen Caravelle врезался в едущий навстречу Chevrolet Lanos. Водитель гражданской машины 34-летний Олег Карамзин погиб на месте, его жена и двое детей получили травмы. Четверо военнослужащих также травмированы. Один из них, доставленный в реанимацию с переломом позвоночника, — главком ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Также пострадали его зам генерал-майор Владимир Кочетков, полковник Олег Смыковский, старшина Андрей Батаев. Минобороны, помолчав четыре дня, выпустило пресс-релиз, в котором как о доказанном факте говорится о вине погибшего водителя Chevrolet: «Водитель частного легкового автомобиля не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с двигавшимся в составе воинской колонны микроавтобусом». Что характерно, расследованием ДТП военное ведомство не занимается. Аварии с жертвами разбирают специализированные следственные отделы в составе органов внутренних дел. Выводы они делают только после проведения экспертиз. Поэтому умозаключения Минобороны, мягко говоря, выглядят неэтичными. Попытка списать вину на погибшего — это не только способ «спасти» репутацию, но и уход от возможной выплаты компенсации семье Олега Карамзина. К тому же эта попытка, спустя несколько дней после ДТП, выглядит нелепо: к тому времени в Сеть уже слили несколько записей видеорегистраторов машин очевидцев, на которых ясно видно: кортеж несется через сплошную, прямо перед машинами встречного движения. Микроавтобус, замыкавший колонну, по меньшей мере на полкорпуса выезжает на встречку с явным превышением скорости (на данном участке ограничение — 90). Столкновение произошло именно в момент обгона. Легковушка же остается на своей полосе и, скорее всего, принимает чуть левее, чтоб не врезаться в затормозивший идущий в попутном направлении автомобиль. На другом видеоролике, записанном несколькими секундами раньше, тот же микроавтобус летит по разделительной. При этом дорога однополосная, водители на встречке съезжают на обочины, чтобы пропустить спешащего главкома. Куда он спешит? В сторону военного поселка Спутник, на учения «Запад-2017». Машина ВАИ в голове колонны шла с включенным звуковым сигналом и проблесковым маячком, это тоже есть на видеозаписях. И, согласно ПДД, водители должны были уступить ей и всей колонне дорогу. Только это вовсе не означает, что «гражданские» обязаны рассыпаться по обочинам, как холопы перед каретой барина. Понятие «уступить дорогу» означает, что, цитирую, «участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость». Заметим: водители, двигавшиеся попутно, так и сделали. Приказ Министра обороны РФ от 19 мая 2007 года № 195 «О порядке осуществления сопровождения транспортных средств Вооруженных сил Российской Федерации автомобилями военной автомобильной инспекции» четко регламентирует действия машины с маячком: для нее недопустимы отступления от правил, «связанные с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, превышением установленной скорости движения». Кроме того, водитель автомобиля со спецсигналом не должен подвергать опасности других участников движения. Он осуществляет маневр, лишь убедившись, что ему уступают дорогу. Здесь же, на мокрой дороге в условиях плохой видимости перед закрытым поворотом военные нарушили все, что могли. Пользователи популярного мурманского ресурса, на котором идет активное обсуждение деталей аварии, обратили внимание, что в районе, где произошла трагедия, обгон запрещен на протяжении 10 км. «Не справился с управлением», ага. «Выехал на встречную полосу», ну-ну. У него другого выбора не было. Убили человека из-за деревенских понтов», — пишет один из комментаторов. novayagazeta. *** Каждый наблюдал за учениями «Запад-2017» на своей территории. Лукашенко — на Борисовском полигоне, Путин — на Лужском. Так было впервые. Александр Лукашенко объяснил это так: «А если снаряд в одно место? Двоих не станет!» Но было ясно, что это всего лишь неуклюжая шутка, чтобы ничего не объяснять всерьез. Во время учений «Запад-2013» Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе наблюдали за завершающим этапом сначала на Гожском полигоне в Гродненской области, затем — в Калининградской области, куда вместе полетели из Гродно. Во время «Запада-2009» тогдашний российский главнокомандующий Дмитрий Медведев приехал на Обуз-Лесновский полигон недалеко от Барановичей и подарил Коле Лукашенко золотой пистолет, после чего сидел рядком с Колей и его папой, наблюдая за маневрами. И только в этом году каждый поехал на свой полигон, хотя еще за день до начала учений «Запад-2017» анонсировалась встреча Лукашенко и Путина в рамках совместного инспектирования учений. Но — разошлись в разные стороны. Трудно сказать, что стало причиной раздора двух главнокомандующих, но «Запад-2017» меньше всего походил на учения союзников. Скорее на отработку приемов информационной войны и проверку Россией союзника на скорость реакции. Учения «Запад-2017» начались утром 14 сентября. В 11.16 на сайте Министерства обороны России неожиданно появилась информация о том, что подразделения Западного военного округа начали переброску личного состава в Беларусь, а военнослужащие танковой дивизии, дислоцирующейся в Подмосковье, подняты по тревоге и прибыли на станции погрузки. Военнослужащим ЗВО, было написано в пресс-релизе, предстоит действовать на незнакомых полигонах в условиях сложного рельефа местности. Переброска танков пройдет в течение суток. Но всем было известно, что войска, которые принимают участие в учениях «Запад-2017», давно уже прибыли в Беларусь. И никаких танков никто не ждал. Белорусские военные не знали, что говорить, и дрожащими голосами уверяли журналистов, что больше никто в Беларусь приехать не должен и подмосковные танки здесь не ждут. Ничего более внятного услышать не удалось. Активисты оппозиции во главе с Павлом Северинцем, лидером христианских демократов, решили срочно ехать в Оршу: танки могли попасть в Беларусь либо эшелонами, либо по трассе М-1, но в любом случае Оршу им не миновать. А потому, если и искать их, то именно там. Вечер 14 сентября активисты провели в Орше и на окрестных территориях. Танков не обнаружили, местные жители тоже ничего не слышали. И только на следующий день официальный представитель министерства обороны Беларуси Владимир Макаров рассказал, что в пресс-релиз российских военных просто ошибочка закралась. Это выяснилось в результате консультаций, которые продолжались весь предыдущий день. Оказывается, танковая дивизия и военнослужащие ЗВО действительно были подняты по тревоге и передислоцированы. Но — на российские полигоны, не на белорусские, так что союзникам ничто не угрожает. Итак, вот что в сухом остатке. В первый же день учений Министерство обороны России объявляет о переброске в Беларусь военного контингента и техники, не заявленных для участия в них. С трудом верится в такие «ошибочки», тем более что тот пресс-релиз до сих пор издевательски болтается на сайте Министерства обороны России. Из него убрали только одну фразу — о том, что переброска танков займет сутки. Все остальное — о передислокации в Беларусь — осталось. Так что это не ошибка, это маневр. Это проверка реакции белорусских военных: что, интересно, они будут делать? И убежденность в том, что ничего они делать не будут. Вместо того чтобы перебросить собственные войска на границу или хотя бы привести их в боевую готовность, белорусские военачальники консультировались. Они звонили в Москву и терпеливо ждали ответа. А отвечать им, судя по всему, не торопились. Наблюдали. Анализировали. Обсуждали. Хохотали. Наслаждались победой. Было чем: этот информационный бой Беларусь проиграла вчистую. Если на ее территорию действительно пойдут танки, белорусские военные не будут действовать. Они всего лишь будут звонить в Москву и спрашивать. Отличная работа. А на запланированное инспектирование учений на Борисовском полигоне 20 сентября вместо Владимира Путина Москва пообещала Сергея Шойгу. Но даже он не появился, хотя накануне белорусское командование уверяло, что Шойгу уже в пути. Но он затерялся в дороге, как подмосковные танки. Понятно, почему в Беларусь не приехал Владимир Путин — ему это уже не слишком интересно. «Все, что вы хотели знать, но боялись спросить», стало понятным после запуска дезинформации Министерством обороны России. Путину уже незачем изображать союзничество: он — начальник, пахан, всеобщий главнокомандующий. Лукашенко же — нечто вроде командующего Краснознаменным Белорусским военным округом. И это же — ответ на вопрос, почему Лукашенко не поехал на Лужский полигон посмотреть с Владимиром Путиным в бинокль. Сегодня это действительно выглядело бы как командировка комокруга к главнокомандующему. А читка пьесы с таким текстом в планы Александра Лукашенко не входила. Так что в последний день учений, 20 сентября, рядом с Лукашенко на Борисовском полигоне находились только министр внутренних дел Игорь Шуневич и министр обороны Андрей Равков. Министр обороны в качестве утешительного приза подарил Александру Лукашенко пистолет ТТ. «С патронами?» — спросил Лукашенко. «С патронами», — вздохнул Равков. novayagazeta.