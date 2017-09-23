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Мусор города Жо Печатать E-mail
Friday, 22 September 2017

Спецвыпуск проекта: Финляндия нам поможет?

Железногорцы выбирают «зеленую» технологию переработки мусора

В Красноярске, на базе информационного центра по атомной энергии состоялась встреча руководства ЗАТО Железногорск и министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края с ФГУП «РосРАО» и представителями компании из Финляндии, которая специализируется на разработке современных и экологически чистых решений в части переработки мусора.

Иностранные разработчики представили одну из технологий по переработке отходов, которую возможно реализовать на территории Железногорска. Напомним, последние годы вопрос утилизации мусора приобретает для ЗАТО особую актуальность: существующий полигон ТБО действует с 1954 года и свой потенциал почти исчерпал.

- Росатомом Железногорску отведена роль территории успешного внедрения новых проектов, передовых технологий. Это совпадает со стратегией развития Красноярского края, согласно которой за Железногорском закреплен статус территории новых знаний и инноваций. Поэтому решая свои внутренние вопросы, мы стараемся делать акцент на использование передовых технологий и современных подходов. Это касается и переработки мусора. Для Железногорска как и для других городов тема актуальная. Как поступать с мусором дальше? Идти по старому пути? На мой взгляд,  для инновационной столицы региона это неприемлемый вариант. Мы сторонники современных подходов. Сейчас необходимо проанализировать все имеющиеся практики. Работу в этом направлении мы ведем совместно с нашим постоянным стратегическим партнером – госкорпорацией «Росатом», - прокомментировал Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев.

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Напомним, весной 2017 года состоялось предварительное обсуждение вопроса с ФГУП «РосРАО». На протяжении нескольких месяцев специалисты из Москвы изучали данные по ситуации в Железногорске и существующие технологии по переработке мусора. В итоге, после тщательного анализа, по мнению экспертов наиболее оптимальный вариант для Железногорска - это финская технология, ориентированная на получение топлива от переработки несортированного мусора.

- Отходы должны быть источником сырья и энергии, а не проблемой, - акцентировал представитель финской стороны Алексей Уланов.

Все участники переговоров отметили высокий потенциал решения и договорились о подготовке детального проектного предложения с финансово-экономическим обоснованием инвестиций в проект. Как отметил заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Дмитрий Еханин, учитывая традиционно высокий уровень проработки железногорцами всех вопросов и обстоятельный подход, то решение, которое возьмут за основу в инновационной столице региона, и полученный опыт возможно использовать в других территориях края.

admk26.ru.

***

Согласно 404-му Федеральному закону, с 1 января прошлого года в Курской области, как по и всей стране, должна была измениться система вывоза твердых бытовых отходов. Теперь этими вопросами должен заниматься региональный оператор. Им на конкурсной основе может стать любое юридическое лицо, которое в течение 10 лет будет «иметь право на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов». И вот Соловьиный край провел такой конкурс, и он признан ... несостоявшимся. Не вышло конкуренции, поскольку на два лота подали заявки всего два претендента.

Почему лота два? Потому что регион территориально поделили на две части. На Северо-восточную зону, а это Курск, Щигры, Горшеченский район, Золотухинский район, Касторенский район, Курский район, Мантуровский район, Поныровский район, Советский район, Солнцевский район, Тимский район,Черемисиновский район, Щигровский район, «глаз положила» «Спецавтобаза по уборке города Курска», которую возглавляет ныне депутат Курского городского собрания Вадим Шкляр. Свои услуги в период с 2017 по 2026 год компания оценила в 13 миллиардов рублей с НДС.

Юго-западная зона, а это Железногорск, Курчатов, Льгов, Беловский район, Большесолдатский район, Глушковский район, Дмитриевский район, Железногорский район, Конышёвский район, Кореневский район, Курчатовский район, Льговский район, Медвенский район, Обоянский район, Октябрьский район, Пристенский район, Рыльский район, Суджанский район, Фатежский район, Хомутовский район, «прельстила» курчатовскую компанию «ЭКОПОЛ». Ее учредитель и директор Юрий Алёхин известен еще как владелец курчатовской телекомпании. Этот претендент оценил свои услуги на тот же срок чуть скромнее - в 10 403 040,2 тысяч рублей с НДС.

Конкуренции не получилось, конкурс не состоялся, но региональные операторы все равно появятся. На безальтернативной основе. Комитету ЖКХ и ТЭК Курской области рекомендовано «ударить по рукам» с двумя, подавшими заявки, претендентами. Потому как сроки поджимают, Курская область «зарастает в грязи» и проблему надо решать незамедлительно. Так что теперь известно, куда пойдут миллиарды, собранные с жильцов на ликвидацию «мусорного беспредела».

46tv.ru.

 
 
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