Русофобию заказывали? Настоящее веселье во внешней политике только начинается. Russia-gate Зачем в США создали «Комитет по расследованиям в отношении России» и при чем здесь Морган Фриман. В Америке не стихает интерес к «российской теме». Речь идет о вмешательстве Кремля в ход американских выборов (так утверждают спецслужбы, ссылаясь на секретные данные) и связях людей из окружения Трампа с Россией. На эту тему выступил даже известный голливудский актер Морган Фриман. Только факты Специальный прокурор Р. Мюллер собирается предъявить официальное обвинение бывшему начальнику предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. Кандидат на пост посла США в Москве Джон Хантсман на слушаниях в сенатском комитете заявил, что у него нет сомнений в том, что Россия вмешалась в американские выборы, и он в качестве посланника своей страны будет «решительно противостоять подобным действиям». Вдобавок Сенат, утверждая оборонный бюджет в 700 млрд долларов, выделил 500 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности, в том числе — оружием. 100 млн — балканским государствам на помощь «в сдерживании российской агрессии». Новая роль Моргана Фримана В голливудских фильмах он несколько раз играл роли Всевышнего и президента США. Теперь в видеоролике общественной организации «Комитет по расследованиям в отношении России» Морган Фриман заявляет, что «Америка была атакована Россией» и находится в состоянии войны. В очередной раз американцам напоминают о скоординированной российскими властями деятельности хакеров и разведслужб, их вмешательстве в ход выборов. Доказательства вмешательства Кремля в выборы широкой общественности не были представлены, но с ними разведслужбы США ознакомили членов конгресса, принимавших закон о новых санкциях в отношении России. Материалы разведки предоставлялись в соответствии с уровнем допуска законодателей к секретным материалам. На сайте Комитета собрана практически вся открытая информация о предполагаемых связях команды Трампа с российскими политиками и бизнесменами, данные о предполагаемых «посредниках» — Наталье Весельницкой, Ринате Ахметшине и др., а также об участниках переговоров с обеих сторон и заинтересованных лицах; сообщения о ходе парламентских расследований и работе команды спецпрокурора Р. Мюллера, новости и видеоархив по теме. Морган Фриман в рекламном ролике новой организации призывает Дональда Трампа выступить с обращением к нации, официально объявить о кибератаках со стороны России и о начале полномасштабного расследования российского вмешательства в выборы. «Представьте себе сценарий, в котором бывший офицер КГБ, раздраженный развалом своей страны, планирует месть. Воспользовавшись хаосом в постсоветской России, он поднялся по служебной лестнице и стал президентом. Он установил авторитарный режим и обратил свой взор на заклятого врага. И как настоящий шпион из КГБ, каким он является, тайно использовал кибероружие для атаки на демократические страны во всем мире. Используя социальные сети для распространения пропаганды и дезинформации, он убеждал людей, проживающих в этих странах, что нельзя доверять собственным СМИ, демократическим процессам и даже соседям. И он победил. Владимир Путин так зовут этого шпиона. И это вовсе не сценарий фильма», — убеждает Фриман американцев. Пожалуй, впервые обвинения в адрес России прозвучали на популярно-бытовом уровне, чтобы всякая домохозяйка, фермер или ковбой поняли — это реальная угроза. Заявления политиков, тем более политологов, интересны обычно только узкой группе людей. Популярный актер эффективнее и эффектнее донесет послание массам. Собственно, это и подтверждает создатель Комитета режиссер Роб Райнер: Фримана позвали поучаствовать в проекте «из-за весомости его голоса». Он играл Всевышнего, напоминает режиссер, в ролике звучит «голос Бога». В консультативный Комитет, помимо убежденного либерала Райнера, агитировавшего на выборах за Хиллари Клинтон, вошел Макс Бут — неоконсерваторный историк и публицист. Бут родился в Москве, но вырос в Лос-Анджелесе, его родители эмигрировали в США. В руководство организации также вошел бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер. А представлял новую организацию американским СМИ бывший спичрайтер и помощник президента Буша-мл. Дэвид Фрум, в свое время придумавший термин «ось зла» (в 2002 году это были Иран, Ирак и КНДР, нас тогда там не было). Получился неожиданный сплав: известный кинорежиссер, бывший глава разведки, историк и популярный радиоведущий. «Когда речь идет об атаке на нашу страну, для меня не важно, что мы сидим рядом. Речь идет об Америке и все мы — патриоты», — заявил изданию The Daily Beast режиссер, снявший такие фильмы, как «Волк с Уолл-стрит» (с Ди Каприо), «Неспящие в Сиэттле» (с Томом Хэнксом), «Несколько хороших парней» (с Николсоном, Крузом и Деми Мур). Голливуд вновь заинтересовался российской тематикой. Как пишет издание The Hollywood Reporter, из новых фильмов «Красный воробей» и «Курск» при монтаже были вырезаны сцены с участием персонажа, изображавшего российского президента. По версии журналистов, создатели в последний момент испугались масштабной хакерской атаки, подобно той, которая была осуществлена на студии Sony после фильма «Интервью», в котором был сатирически изображен лидер Северной Кореи. Актриса Дженнифер Лоуренс, снявшаяся в роли российской шпионки в «Красном воробье», на пресс-конференции в Лондоне отказалась общаться с российскими журналистами — по «политическим мотивам». Иностранные агенты «в тылу врага» После нескольких лет полного бездействия российские СМИ в США попали под пристальное внимание американских чиновников и законодателей. Сенатор Марк Уорнер — член комитета по разведке, требует объяснений от интернет-ресурса Facebook, где были опубликованы рекламные посты о некоторых мероприятиях, связанных с предвыборной кампанией в Америке. Интернет-ресурс заблокировал эти страницы и не раскрывает их содержания. По данным The New York Times, одна из реклам была посвящена антииммигрантскому митингу в штате Айдахо в августе 2016 года, организованному группой Secured Borders, которую обвиняют в связях с Россией. Facebook, крупнейшая в мире социальная сеть, заявила о выявлении операции, в рамках которой на сайте размещались тысячи рекламных постов на такие острые темы, как иммиграция, расовые вопросы и права ЛГБТ. Это происходило в течение двух лет, вплоть до мая 2017 года. Предполагается, что за публикациями стоит Россия. Сенатор Уорнер требует продолжения расследования: кто, когда, как и за сколько. Три конгрессмена-демократа, Фрэнк Паллон, Анна Эсью и Майк Дойл, обратились в Федеральную комиссию по массовым коммуникациям с требованием провести расследование деятельности радио «Спутник» и интернет-сайта одноименного агентства. Конгрессмены считают, что их деятельность направлена на подрыв американской политики. Министерство юстиции США направило письмо компании, которая обслуживает телеканал RT America, с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Этот закон (FARA) был принят в США в 1938 году, чтобы поставить заслон распространению гитлеровской пропаганды. С тех пор он обязывает регистрироваться в качестве иностранных агентов организации, официально работающие на территории США в интересах зарубежных государств. Интернет-издание Yahoo News сообщило, что сотрудники ФБР 1 сентября встретились с бывшим корреспондентом агентства «Спутник» при Белом доме, чтобы выяснить, насколько это издание можно считать «рупором» российского правительства и не нарушен ли закон о регистрации иностранных агентов. ФБР изъяло флешку со служебной перепиской и внутренними документами — тысячи страниц материалов, которые в будущем могут быть представлены прокурору. Речь не идет о закрытии вещания RT в США. Вещает и радио «Спутник», как пишут конгрессмены в письме в комиссию по связи, «достаточно в Вашингтоне включить волну на частоте 105,5 FM, чтобы услышать, как российское правительство пытается влиять на политику США». novayagazeta. *** Появление комитета получило широкую огласку в Соединенных Штатах благодаря участию в нем двух знаменитых актеров, Роба Райнера и Моргана Фримана, представивших новую некоммерческую организацию в видео, где утверждается: «Мы пребываем в состоянии войны». За всю свою долгую карьеру Райнер, похоже, ни разу не вступал в контакт с Россией. Между тем Фриман снялся в двух фильмах российского режиссера Тимура Бекмамбетова, в том числе в провалившемся в прокате «Бен-Гуре» (2016 год). В состав консультативного совета Комитета входит один человек, родившийся в Москве — консервативный комментатор и военный историк Макс Бут. Правда, он переехал в США в раннем возрасте, и ни один из его главных трудов не был посвящен России. Бывший глава Агентства национальной безопасности Джеймс Клэппер, может, и имел дело с экспертами по России в период своей службы, но сам он таковым не является. Равно как и другие члены совета, которые ранее не проявляли никакого особенно глубокого интереса к России. Разумеется, их нельзя назвать настоящими «исследователями» — для этого им не хватает багажа соответствующих знаний — однако организация была создана для сбора доказательств и, по-видимому, для продажи предвзятого нарратива вместо того, чтобы давать беспристрастную оценку появившейся информации. Тех, кто способен обеспечить более тонкий подход, в США с каждым годом становится все меньше. По данным Ассоциации по изучению современного языка, в 2013 году количество студентов американских университетов, выбравших курс русского языка, сократилось примерно на треть по сравнению с 1960 годом. Пик интереса к России пришелся на 1990-й год, когда с открытием советских границ появился новый повод для изучения языка: теперь это был не язык врага, а тот, которым пользуются на новом многообещающем рынке. Однако скудное финансирование и неважные перспективы карьерного роста с течением лет сократили сообщество экспертов по России. Аналогичная ситуация складывается и во всех других уголках англоязычного мира. В результате к стране, которую часто называют угасающей региональной державой, сегодня проявляет интерес лишь небольшая группа фанатов Достоевского. Тем не менее высокопоставленный Комитет по расследованию России и все прочие группы, интересующиеся российским вмешательством в демократию США — будь он действительно заинтересован этими вопросами — мог бы найти в качестве консультантов хотя бы несколько квалифицированных специалистов. И происходит то, о чем на днях написал в своем блоге глава института российских исследований в Королевском колледже в Лондоне Сэмюэл Грин. «Слишком многие из моих русских друзей и коллег, живущих в Америке — иммигранты и американские граждане, профессионалы, журналисты, ученые, которые все без исключения являются ярыми противниками Путина — вынуждены затаиться и помалкивать. Слишком многие американские аналитики считают нужным держать при себе свое не совпадающее с официальным мнение. Выходит, я полтора десятилетия потратил на то, чтобы объяснять российским политикам, журналистам и рядовым гражданам, что инстинктивная американская русофобия времен холодной войны мертва и похоронена, лишь для того, чтобы увидеть, как она воскресла». Сегодня пользуются спросом эксперты вроде Молли Маккью, бывшего консультанта экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Сайт Комитета по расследованию России активно на нее ссылается. Позиция Маккью, которую она регулярно повторяет в своих длинных журнальных статьях и на различных форумах, заключается в том, что Россия ведет с Соединенными Штатами информационную войну. «Согласно нашей стратегической доктрине, информационные операции такого рода выступают в качестве дополнения военных операций, — сказала она в недавнем заявлении на слушаниях Хельсинкской комиссии Конгресса США. — В российской доктрине все наоборот: информационные операции подкрепляются военными. Пустить пыль в глаза здесь — главный способ демонстрации силы». Данный аргумент можно назвать и упрощенным, и ошибочным, Реальная же проблема заключается в том, что на его решительное опровержение нет спроса. Валерий Герасимов, глава Генерального штаба России, имя которого неоднократно всплывает в связи с ведением Россией «нетрадиционной» войны, в своей речи 2013 года заявил, что России необходимо уделять пристальное внимание тому, как США объединяют военные акции с информационными кампаниями, дипломатией и экономическими санкциями. В прошлом году эксперт по российской армии и вопросам безопасности Роджер Макдермотт в своей исчерпывающей статье опроверг слухи о «доктрине Герасимова». «Возможно, самым опасным аспектом нынешнего глубокого расхождения во взглядах России и НАТО является миф о том, что Москва разработала новую смертоносную доктрину гибридной войны», — писал он. К этим голосам мало кто прислушивается. Любое предположение о том, что Кремль недостаточно влиятелен и искусен, чтобы воздействовать на исход выборов в США, что внешняя политика России (и образ мыслей Герасимова) реакционна, а не основана на каком-то устойчивом долгосрочном плане, что у российских пропагандистов лучше получается обосновывать свои бюджеты, чем представлять российские взгляды западной аудитории, не получает должного внимания. Все эти три предположения я делаю, основываясь на своем личном опыте управления в России независимым, принадлежащим одной из западных стран, средством массовой информации (когда это было ещё возможно), участия в журналистских расследованиях и работы с правительственными источниками. Но сегодня мои суждения, равно как и суждения ученых, хорошо разбирающихся в реалиях страны моего рождения, легко проигнорировать. Сама Маккью отметила, что русскому языку и культуре обучается гораздо меньше людей. Она, по-видимому, подразумевала, что и те немногие незамедлительно придут к таким же выводам об организованном вмешательстве, какие делает она. В своей публикации Грин писал: «Способны ли мы научиться прислушиваться к голосам русских, не «рассортировывая» их предварительно по ящикам, которые отражают наши собственные комплексы, а не их сложные реалии? Способны ли мы научиться доверять проницательности людей, которые посвятили свою жизнь изучению языка, культуры, народа, экономики и политики этой страны, при этом не обвиняя их в том, что они каким-то образом запятнаны близостью к их собственному предмету?» Со времени первых сообщений о вмешательстве России в американские выборы в прошлом году термины «пропаганда» и «взломы» постепенно превратились в американском политическом сознании в «войну». США знают, как вести войну; война исключает нюансы и двусмысленность. Ей нужна лишь хорошо отрепетированная солидность Моргана Фримана. Но когда и эта фаза завершится, Россия останется прежней: раздосадованной и жаждущей похвал Запада, несговорчивой и растерянной, бандитской и надменно интеллектуальной, жесткой, агрессивной и одновременно ослабленной коррупцией и некомпетентностью. Когда-нибудь эти кусочки нужно будет собрать, и сделать это смогут лишь те люди, которые способны вдаваться в детали. Все это время эти люди «занимались исследованием России». Просто их работу временно вытеснило менее тщательное и более политизированное «расследование». newizv. Р.S. Основатель Facebook Марк Цукерберг на своей странице заявил, что соцсеть передаст американскому конгрессу данные о «российским вмешательстве» в выборы США. «Я не хочу, чтобы кто-либо использовал наши инструменты для подрыва демократии», - сказал он. Цукерберг добавил, что компания проводила внутреннее расследование на протяжении нескольких месяцев. 