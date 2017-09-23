Некоторые по-хорошему не понимают. Белый порошок нужен. *** Привет от «Лаврентия Берии-120». Сколько аварий было на железногорских реакторах? Ученые Института биофизики Сибирского отделения РАН обнаружили ранее засекреченные документы в архиве Томского политехнического университета . Он посвящён работе реакторов в закрытом Железногорске: "За время эксплуатации было 5 тяжелых аварий с попаданием воды охлаждения в Енисей." Архивные документы, всплывшие в библиотеке Томского политехнического университета, которые стали достоянием общественности, рассказывают о "вбросах" зараженной воды Горно-химического комбината в Железногорске на протяжении 30 с лишним лет. Это предприятие для наработки оружейного плутония было создано постановлением Совета Министров СССР 26 февраля 1950 года как "комбинат №815". Потом его не раз переименовывали - Восточная контора, Красноярск-26, почтовый ящик № 9, Соцгород, Девятка, Додоново. Это до сих пор один из самых засекреченных в стране объектов. Его строили 100 тысяч солдат и более 70 тысяч заключенных. В Железногорске было девять лагерей. Параллельно со строительством комбината шло возведение рабочего поселка, который в 1954 году получил статус города. Первый ядерный реактор поначалу окрестили ЛБ-120. Почему ЛБ? Ядерный монстр был назван в честь куратора атомного проекта Лаврентия Берии. Впоследствии индекс ЛБ-120 заменили на индекс ОК-120 (ОК – особая конструкция). В США Горно-химический комбинат довольно быстро вычислили по плутониевому следу, который тянулся прямо до Полярного круга. Американцы назвали объект " Додоновские реакторы". В найденных архивах сохранились воспоминания бывшего директора реакторного завода Горно-химического комбината Павла Морозова о ядерных авариях на производстве. По словам Павла Морозова, аварии уже были в первые годы эксплуатации ядерных реакторов, и радионуклиды сбрасывались в Енисей, который был загрязнен радионуклидами на протяжении полутора тысяч километров, вплоть до Карского моря. - Когда производили плутоний для атомного оружия, то реакторы охлаждали, напрямую прокачивая воду из Енисея и сбрасывая после охлаждения её обратно в реку, - подтверждает информацию физик-ядерщик, руководитель общественной организации «Зелёный мир» Олег Бодров. - Случались аварии, и топливо из этих военных реакторов тоже сбрасывалось в Енисей. Сегодня по всей длине реки, на протяжении почти полутора тысяч километров, Енисей загрязнен. Таковы данные учёных. По некоторым из них, содержание плутония в отдельных пробах в 4­140 раз выше фоновых значений. И в природе давно встречаются мутации. Но пока природа ещё справляется сама. Самые опасные "горячие" частицы из плутониевого подземелья ученые Института биофизики во время специальной экспедиции обнаружили на Атамановской косе. В этой зоне радиоактивного загрязнения - очень высокий уровень онкологических заболеваний. И хотя еще 16 лет назад на Горно-химическом комбинате приступили к ликвидации хранилищ жидких радиоактивных отходов, накопившихся в результате многолетнего производства оружейного плутония, это проблему "горячих частиц", пикирующих в Енисей, не решило. Деятельность химического комбината привела к накоплению радионуклидов на многих участках реки в донных отложениях. Однако, приступить к работе по реабилитации Енисея так и не смогли. - Сам факт попадания такого класса веществ в окружающую среду должен расцениваться как радиационная авария, свидетельствующая о ЧП на ядерном реакторе, - считает Федор Марьясов, сопредседатель общественной организации "Природа Сибири". - Учёные, экологи и сами работники Горно-химического комбината рассказывают о нескольких авариях, в результате которых происходили так называемые "козлы" (тяжёлые зависания) топливных стержней в технологических каналах плутониевых реакторов, расположенных в ЗАТО Железногорск. Из-за разрушения этих стержней ядерное топливо с водой охлаждения и попадало в Енисей. Ученым и экологам пришлось судиться с Горно-химическим комбинатом еще в 2013 году, потом был судебный процесс в 2014 году. Комбинат пытался доказать, что никаких нештатных ситуаций с выбросом радиоактивных частиц на его территории не было. На суд представители комбината приносили справки из Ростехнадзора. Вся информация о деятельности подземного завода была закрыта несколько десятилетий. И только теперь завесу секретности немного приподняли... Вот, из сообщений красноярских журналистов мы, к примеру, узнали, что в конце мая 2017 года в шахте Реакторного завода Горно-химического комбината прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали несколько рабочих. Краевой Следственный комитет провел проверку. Оказывается, взорвался газовый баллон со сжатым ацетиленом. Шесть человек были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Сообщается также, что взрыв в шахте реакторного завода не отразился на экологии района. Вместе с найденными архивными документами уже появились и открытые источники, рассказывающие о том, что именно сегодня происходит на Енисее. Группа ученых Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» (КНЦ СО РАН), Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (Новосибирск) провела детальные исследования более 200 радиоактивных частиц, обнаруженных в речных долинах Енисея. - Мы ежемесячно отбираем пробы экосистемы Енисея вблизи Горно­химического комбината, почти каждый год делаем выезды на более дальние расстояния, даже отбирали пробы в районе Полярного круга,- рассказывает доктор биологических наук, заведующий лабораторией радиоэкологии Института биофизики КНЦ СО РАН Александр Болсуновский.- В бассейне реки были обнаружены как частицы, содержащие цезий, стронций, плутоний и америций, так и активационные частицы, содержащие кобальт и европий. Попадая в окружающую среду, в частности в водную экосистему, эти радиоактивные частицы могут оседать в донных отложениях, их могут переносить течения, они могут представлять опасность для биологических объектов. Действительно, сегодня аномалии в виде «пятен» радиоактивных отходов по течению Енисея прослеживаются на многие сотни километров. Давно известна радиоактивная аномалия в районе города Енисейска: там радиоактивные отходы находятся прямо на берегу Енисея. Заметим, что такой страшный элемент, как плутоний­-239 - это основной продукт Горно- химического комбината. ­У него период полураспада - более 24 тысячи лет. Но в донных отложениях Енисея сегодня есть и нептуний­-237, который считается одним из самых долгоживущих. У него период полураспада - 2 с половиной миллиона лет. Сегодня в регионе уже зарегистрированы хромосомные нарушения очень высокого уровня в водных растениях вблизи Горно­-химического комбината. На вопрос, надо ли паниковать людям, живущим в Красноярском крае по берегам Енисея, ученые не дают однозначного ответа. В любом случае нужен углубленный мониторинг ситуации с учетом выявленной информации. Кстати, не так давно новый генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачёв вручил генеральному директору Горно-химического комбината Петру Гаврилову высокую награду конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли». Горно-химический комбинат вошёл в число лидеров. И занял 2 место. Конкурс «Экологически образцовая организация атомной отрасли» проводится с 2013 года. В этот раз в нём принимали участие 48 предприятий и организаций. Оценивая работу Горно-химического комбината в деле совершенствования природоохранной деятельности,высокая комиссия особо отметила "обеспечение экологической безопасности на предприятии". Еще ранее, в 2015 году, Горно-химический комбинат был отмечен как победитель в специальной номинации конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли». newizv. *** ОТРАВЛЕННЫЙ ЕНИСЕЙ. "ГОРЯЧИЕ" ЧАСТИЦЫ, "КОТОРЫХ НЕТ" Учёные очередной раз публично заявили, что в Енисее обнаружены радиоактивные частицы реакторного происхождения. Возникает вопрос, каким образом эти частицы могли оказаться в открытой экосистеме? Сам факт попадания такого класса веществ в окружающую среду должен расцениваться как радиационная авария, свидетельствующая об аварии на ядерном реакторе. Но откуда эти частицы могли попасть в Енисей? Общественные активисты, учёные и даже сами работники ГХК говорят о нескольких авариях, в результате которых происходили так называемые "козлы" (тяжёлые зависания") топливных стержней в технологических каналах плутониевых реакторов, расположенных в ЗАТО Железногорск. В результате разрушения этих стержней ядерное топливо просыпалось и с водой охлаждения попадало в Енисей. В 2013-2014 гг представителям общественности приходилось судиться с Горно-химическим комбинатом, пытавшимся изо всех сил доказать, что никаких нештатных ситуаций с выбросом частиц реакторного топлива за пределы комбината не происходило. На суде даже была предъявлена справка от местного ростехнадзора о том, что за всё время работы ГХК никаких аварий на реакторах не было. Красноярских учёных представители ГХК фактически объявили непрофессионалами и пытались уличить в подтасовке результатов исследований. Воспоминания бывшего директора реакторного завода ГХК Павла Морозова о семи авариях на реакторах с официального сайта Горно-химического комбината были удалены прямо во время судебного процесса, а сами эти воспоминания юристы ГХК объявили "эффектом свидетеля". Мол, почудилось директору, с кем не бывает. В итоге самый справедливый и непредвзятый российский суд определил научные публикации учёных как "субъективное мнение частных лиц по проблемной тематике" и постановил, что никаких аварий на Горно-химическом комбинате не было. Не было и баста! Российский суд, конечно, серьёзная инстанция, да только радиоактивным частицам в пойме Енисея глубоко безразлично на определение судей и синие печати под их статусными подписями. Период полураспада у этих частиц такой, что они переживут ещё не одну тысячу поколений различных судей. И никуда из Енисея они не денутся. А это означает, что шила в мешке не утаишь, и ещё не одно поколение учёных будут продолжать находить в Енисее "горячие" частицы, которые со слов товарищей атомщиков образовались сами по себе. Короче, природа сама виновата, дурная она у нас. И вот в этом контексте и в связи с новой публикацией сотрудников Института биофизики СО РАН весьма любопытным выглядит доклад сотрудников Горно-химического комбината, который хранится в архиве Томского политехнического университета за 2014 год. Доклад посвящён захоронению на месте плутониевого реактора "АД". Вот такая замечательная информация указана в этом докладе: "За время эксплуатации имели место пять тяжелых аварий с технологическими каналами («тяжелые зависания») с образованием в кладке просыпей топлива с начальным природным изотопным составом урана. Просыпи топлива облучались в кладке в течение длительного времени (около 32 лет), что привело к образованию плутония и других

актиноидов". Как говорится, NO COMMENTS. change.org . *** Коллектив ученых Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» (КНЦ СО РАН), Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (Новосибирск) и Норвежского университета наук о жизни провел детальные исследования более 200 радиоактивных частиц, обнаруженных в речных долинах реки Енисей в период с 1995 по 2016 годы. В бассейне реки обнаружены как частицы, содержащие цезий, стронций, плутоний и америций и ассоциирующиеся с ядерным топливом, так и активационные частицы, содержащие кобальт и европий, связанные с возможной коррозией материалов в ядре реактора и на управляющих стержнях. Присутствие в бассейне реки радиоактивных частиц различного происхождения делает Енисей уникальным объектом для экологических исследований. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. «Ранее, на основании результатов гамма спектрометрических измерений мы предполагали, что в реке есть частицы двух возрастов. Более точные измерения, выполненные в сотрудничестве с коллегами из Норвегии, позволили выделить три временных интервала «рождения» частиц. На основании анализа соотношения изотопов цезия мы определили, что наиболее вероятные периоды образования частиц это 1964-1969, 1972-1975 и 1983-1985 годы», — рассказывает о результатах исследования доктор биологических наук, заведующий лабораторией радиоэкологии Института биофизики КНЦ СО РАН Александр Болсуновский. Современные высокоточные методы исследований по соотношению и составу радиоактивных изотопов позволяют оценить приблизительное время образования радиоактивного материала и предположительный источник их происхождения. Например, кобальт приобретает радиоактивность после интенсивного облучения. Кобальт может присутствовать в небольших количествах в нержавеющей стали, используемой для создания ядерных реакторов. В случае коррозии материала и попадания частиц с активированным кобальтом в водяной контур охлаждения реактора, радиоактивные частицы могут вымываться в окружающую среду. Радиоактивные частицы, содержащие изотопы америция, стронция, цезия и урана, относятся к частицам, связанным с ядерным топливом. Изотопы этих элементов имеют разные времена полураспада (снижения активности). Соотношение количества короткоживущих и долгоживущих изотопов позволяет с высокой точностью определить время образования частиц. Впервые в реке Енисей были обнаружены частицы, содержащие радиоактивный европий. Природные нерадиоактивные изотопы европия используются для контроля работы ядерных реакторов в управляющих или компенсационных стержнях. В ходе облучения происходит образование радиоактивных изотопов европия с относительно небольшим временем полураспада — около 13 лет. Попадая в окружающую среду, в частности в водную экосистему, радиоактивные частицы могут оседать в донных отложениях, их могут переносить течения, они могут представлять точечную опасность для биологических объектов. «Наличие частиц из различных источников (ядерное топливо, кобальт, европий) делает Енисей уникальным местом для экологических исследований. Частицы представляют собой точечные источники радиоактивного облучения. В случае попадания в пищеварительный тракт или дыхательные органы, или просто прилипания к поверхности, они могут представлять определенную опасность для обитателей водной экосистемы. Нас в первую очередь интересуют долгосрочные последствия присутствия таких частиц в Енисее. Взаимодействуют ли они с растениями и животными, возможен ли перенос радиоактивных частиц по трофической цепочке от растений, например, к рыбам?» — поясняет актуальность исследований Александр Болсуновский. Исследования радиоактивных частиц Енисея проводились учеными Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН в рамках финансового контракта с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ, Вена, Австрия). МАГАТЭ как структура Организации объединённых наций с 2013 по 2017 год финансировала Международный проект по исследованию поведения радиоактивных частиц в окружающей среде и их потенциальной биологической опасности. Участниками этого проекта, наряду с учеными из России, были ученые Украины, Беларуси, Казахстана, США, Австралии, Норвегии, Германии, Испании, Швеции, Австрии и Португалии. sbras.info .