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Железногорск
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Friday, 22 September 2017
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  • Про мазут и мазуриков
    Не надо домысливать ситуацию. В имеющихся документах речь идёт о 40 млн рублей и о четырёх месяцах. Что было дальше, мы ... >>>

  • Про мазут и мазуриков
    40 млн. за 4 месяца то есть 120 млн за год. Может я такой не понятливый. Говорят тепло дорогое потому что мазут основная... >>>

  • Про мазут и мазуриков
    В городских автобусах даже бабушки судачат и горячо спорят,кто в администрации и на сколько их обокрал в тепловом тарифе... >>>

  • Сотворение Кита
    На руководителей "групп смерти" заводятся уголовные дела, но в тексте не сказано какие сроки они получили и сидят ли реа... >>>

  • Про мазут и мазуриков
    И ещё о воровстве. На сайте ГХК появился видеоролик "Пресс тур на БАЭС". Директор врал, а в видеоролике зам. главного ин... >>>

  • Сотворение Кита
    Менгеле-психологи, наверняка, работают под крышей государства - науку вперёд продвигают. А расход народного мяса на госу... >>>

  • Про мазут и мазуриков
    Из всего руководства КНП один В.А. Суроткин числится "профессиональным директором". Но в ИСС/НПОПМ/КБПМ он начинал профе... >>>

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Страна Оления. Эпоха стабильности Печатать E-mail
Thursday, 21 September 2017

Незаконные парковки стали привычной деталью пейзажа ЗАТО.

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История Железногорска
21.09.1956
утвержден первый график работы магазинов, столовых и буфетов города

21.09.1959
подведомственные исполкому горсовета организации переведены на семичасовой рабочий день

по материалам библиотеки им.Горького
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