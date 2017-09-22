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Большой русский праздник Печатать E-mail
Thursday, 21 September 2017

Аркадий Ротенберг заработал первый триллион.

Праздник, который должна отпраздновать вся страна

Сидим мы, значит, в офисе. Тихо работаем, никого не трогаем. Вдруг — шум, гам, аплодисменты, конфетти, с хлопаньем открываются бутылки шампанского и раздаётся звон монет...

Ну почти так всё и было. Оказалось, что весь этот праздник случился у нашего «Роспила», контролирующего госзакупки и закупки госкомпаний. В их прекрасной табличке, куда они заносят все подряды, доставшиеся любимцу ФБК Аркадию Романовичу Ротенбергу, есть, понятное дело, клеточка с общей суммой. И вот показала эта клеточка замечательную круглую сумму.

Один. Триллион. Рублей.

ТРИЛЛИОН, блин, ТРИЛЛИОН. Таблица учитывает не всю бизнес-империю Ротенбергов, а только «Стройгазмонтаж», принадлежащий на 100% лично этому дружбану Путина. Так что юридический, медицинский, какой угодно факт: мы, многонациональный народ Российской Федерации (так по конституции), заказали дяденьке Ротенбергу товаров и услуг на один триллион рублей.

Это выдающееся достижение Владимира Владимировича Путина, конечно. Надо ж умудриться загнать столько денег своему другу на глазах у всей страны. Где ещё это возможно? Предполагаю, что вы даже не понимаете, сколько это — триллион. Какая-то дикая цифра и даже непонятно, много это или мало в масштабах страны. Вот вам разбор федерального бюджета на 2017 год от государственного агентства РИА «Новости».

Согласно документу, расходы на образование в 2017 году повысятся на 10 миллиардов рублей (2%) — до 568 миллиардов, еще на 21 миллиард они повысятся в 2018 году и затем снизятся на 3 миллиарда в 2019 году.

Расходы на здравоохранение сократятся на 85 миллиардов рублей (18%) — с 466 миллиардов в 2016 году до 381 миллиардов в 2017 году, составят 398 миллиардов рублей в 2018 году и 364 миллиардов в 2019 году.

Культура и кинематография в 2017 году получат из бюджета на 1 миллиард (1%) больше, чем в 2016 году — 93 миллиарда, а в 2018 году ожидается снижение до 89 миллиардов, в 2019 году расходы на эту сферу запланированы в объеме 80 миллиардов...

То есть триллион — это в два раза больше, чем годовые расходы всего федерального бюджета на образование. В три раза больше расходов на здравоохранение. В одиннадцать раз больше, чем все годовые расходы на культуру и кинематограф. Да мы на национальную оборону столько тратим за год (1,1 трлн), сколько отдали на оплату подрядов этому человеку!

Нам нужно уже каждого путинского друга отдельной строчкой в бюджет включать. Их содержание стоит дороже, чем трансферты многим субъектам федерации. В которых живут миллионы людей.

Цифра эта прекрасная хорошо демонстрирует то, зачем вообще существует современная Россия — для обогащения Путина и его друзей. Это реальная главная задача государства. И выполняется она просто блестяще.

navalny.com.

 
 
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утвержден первый график работы магазинов, столовых и буфетов города

21.09.1959
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