Занимательная арифметика Сергея Пешкова vs суровой реальности. ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ Известное высказывание Бенджамена Франклина за минувшие столетия с успехом трансформировалось из идеологического императива в простую констатацию факта. Те, кто готов пожертвовать свободой ради безопасности, не получают в итоге ни того, ни другого, дорогие мои... В точном соответствии с прогнозом «Уран-Батора» эпохальное выступление «сити-менеджера» Пешкова на сессии Совета депутатов начинает распадаться на составляющие, и потенциальная энергия этого распада обещает много интересного в самом ближайшем будущем. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА Начнём с бабла. Точнее, с закупок мазута для МП «Гортеплоэнерго» с десятипроцентной надбавкой для посредников, о каковой схеме «Уран-Батор» намерен напоминать Нашгороду то тех пор, пока не воспоследует, наконец, адекватная реакция со стороны общества и правоохранительных органов. В упомянутом выше спиче Пешкова есть чудесный момент, в котором он, отказывая себе в праве именоваться специалистом, заявляет, тем не менее, о проведённом анализе закупок и явном отсутствии условного криминала в них. Дабы хоть как-то подкрепить этот сомнительный тезис, глава администрации ЗАТО г. Железногорск рассказывает о суровых законах рынка, непрерывно скачущих ценах на ГСМ и в качестве примера приводит наш любимый «КРЭК», коему довелось якобы в январе приобретать топочный мазут аж по семнадцать тысяч за тонну. В каком конкретно финансовом году выдался у бывшей вотчины Васи Кузичева такой неудачный старт, Пешков предусмотрительно умолчал, — и это был самый мудрый из его поступков. Потому что член Совета директоров акционерного общества «Красноярскнефтепродукт» Евгений Максименков заблаговременно озаботился документальным оформлением своей вендетты на тот период, про который рассказывается в материале «Мазутные реки — кисельные берега». Попрошу внимания, граждане. В январе 2016-го бывший «КРЭК» объявил о намерении истратить 26 млн рублей на топливо М100 для котельных, причём уже в условиях закупки обозначил потолок цены — шесть с половиной тысяч за тонну. За три для одиннадцать предприятий заявили о своём желании побороться за эдакое счастье. Одна фирма из Москвы, две из Энска, три из Кемерова и целых пять красноярских. Разброс цен — и это главное для нас сегодня — выглядел более чем убедительно: от 6.450 рублей за тонну до 3.495 р/т. Для тугодумов повторяю ещё раз. При максимальной контрактной цене в шесть с половиной тысяч ни один из претендентов не рискнул указать эту цифру в заявке. Более того. Признанные победителями «маркетингового исследования» предприятия готовы были опустить цену одно до 4.400 рублей, а другое до 3.495 рублей за тонну, причём в этих параметрах заложены были ВСЕ возможные расходы продавца, включая доставку и проч. Причём я практически не сомневаюсь в том, что в «КРЭКе» свой интерес соблюли всё равно. Теперь вопрос на засыпку: почём покупался в начале 2016-го мазут для котельных МП «Гортеплоэнерго»? Отвечаю: в диапазоне от 6.500 до 5.200 рублей. Ощущаете разницу? Бывший «КРЭК» в моём личном поминальничке на одном из первых мест располагается, вы знаете, но в данном случае он выглядит вполне достойно, в отличие от железных горцев, которые мало того, что позволяли посредникам ежемесячно снимать по десяти «лимонов» на поставках М100, но до сих пор делают вид, будто ничего такого не произошло. Разумеется, Пешков может сказать, что «анализировал» какой-то другой январь. Ладно, обождём уточнения. Но на всякий случай позвольте сообщить, что в период 2014-2017 годов, по мнению портала alto-group.ru , средние цены производителей топочного мазута для российского потребителя упали на 7,6%, сиречь, с 9.011,5 р/т. до 8.326,9 р./т. Тут, разумеется, допускались любые флюктуации в ту или иную сторону, но основная тенденция была именно такова. А уж насколько при желании можно было уронить стоимость закупки от среднерыночной, вы сами видели двумя абзацами выше. Интересно здесь, однако, ещё вот что. В той же программной речи Пешков, походя, сообщает, что минувшим летом МП «Гортеплоэнерго» было буквально в трёх шагах от банкротства. Бывший «КРЭК» выставил ему в очередной раз счёт за долги, плавно переходящий в исполнительный лист, а платить железным горцам было нечем. Автоматически, говорит «сити-менеджер», вслед за Дранишниковым пошёл бы по миру Александр Харкевич, после чего операцию по уничтожению муниципального сектора экономики можно было бы считать завершённой. Это странно, как минимум. По Пешкову, высокими ценами на мазут, в частности, железные горцы оплачивают свою энергетическую безопасность. Хотелось бы знать, в чём именно она заключается сегодня. «Сити-менеджер» с гордостью рассказывает о том, как совместными усилиями с краевым «правительством» угроза была в течение трёх дней ликвидирована, и это просто смешно, если вспомнить, что «КрасЭКо» суть полностью подчинённая региональным властям предприятие. Без команды губернатора на банкротство «Гортеплоэнерго» там решиться никак не могли. И если угроза не была дутой, то выходит, что одной рукой гауляйтер затягивает удавочку на шее бывшего Соцгорода, а другой приотпускает? А мы за это должны его благодарить? Очень бы хотелось узнать, на каких условиях краевые власти позволили на сей раз выжить двум заколючинским предприятиям. Пешков почему-то об этом умолчал, а именно таких подробностей нам и не хватает для полноты картины и окончательных выводов по поводу происходящего. Потому что те, кто пожертвовал свободой ради сиюминутной безопасности... Ну, да вы ведь помните, верно? СПРАВКА «УРАН-БАТОРА» Лично для меня знакомство с мазутной темой началось в 96-м. Случайно в ходе какого-то дежурного интервью вашему корреспонденту удалось выцарапать документ с подписью тогдашнего мэра Воротникова, обязывающий всех муниципалов приобретать топливо исключительно в МУП «Коммерческо-сбытовая компания». В это же время Максимушка Глазунов писал для «СГ-26» свои «Кисельные берега мазутных рек» и бумага эта позволила ему выйти от простого анализа мазутных цен на уровень обобщений. Результатом заметки стал большой скандал в горсовете, депутатский запрос в ОВД и возбуждение уголовного дела. Не вина журналистов, что доблестные наши правоохранители не сумели реализовать имеющуюся фактуру. Мне помнится, что объяснение такой беззубости они нашли в ответе на некий критически важный запрос, поступивший из Венгрии, каковой документ люди в погонах не сумели, якобы, перевести. Анекдот, скажете? Ну да. Все наши мазутные истории в той или иной степени походят на анекдот. «Позднее выяснилось, что на бюджетные 5 млрд рублей муниципальные коммерсанты приобрели 7 тысяч тонн топлива для котельных, хотя могли бы приобрести почти 10 тысяч. Если бы покупали его напрямую в Ачинске – ну, или хотя бы у любого нормального посредника. Который в те странные годы на покупателя с «живыми» деньгами ещё бы и молился потом день и ночь». *** До самых до времён Андрея Катаргина муниципальным предприятием «Энергоуправление» безвылазно рулил Александр Базай. Потом он пошёл в Катаргину в замы, очень скоро вошёл с ним в клинч и сперва вылетел из Серого дома обратно в директора, а потом — специально под него — предприятие было реформировано в «Гортеплоэнерго». На старом юридическом лице остался, грубо говоря, один опальный «энергобарон», регулярно выигрывающий у администрации суды по незаконным увольнениям и получающий зарплату просто за сидение в кабинете. «В 2000 году очередной антикризисный штаб только и делал, что перекачивал оплаченное «Энергоуправлением» мазутное топливо в ёмкости ГХК. Занимался этим благородным делом вице-мэр Анатолий Тубольцев. Мэр Катаргин в пиковый момент отбыл куда-то на Канары. Его первый зам Павел Якушин отправился в отпуск во Францию... В августе 2000 года МУП «Энергоуправление» заключило договор с ООО «Капитал-Центр» небезызвестного Димы Шамро. По этому договору и под гарантии Серого дома предприниматели обязывались поставить в Железногорск мазут. Аналогичные договоры подписаны были с фантастической новосибирской фирмой «Модус» и с местным МУП «Центр финансового содействия «Регион» (директор – будущий начальник УКСа Серого дома и видный застройщик Сергей Сергеев). Итогом всех этих сделок стал громкий скандал, когда обнаружилось, что Александр Базай по мазутным взаимозачётам отремонтировал, якобы, служебный кабинет на совершенно неприличную сумму...» *** Функции потеснённого с рынка Базая доверены были бывшему коммерсанту и бывшему главному бухгалтеру администрации Сергею Проскурнину. Выпускник Казанского авиационного института после распада СССР создал вместе с коллегой по НПО ПМ фирму с романтическим названием «Воля». В 1992-м, уже в компании целой группы товарищей из треста «Сибхиммонтаж», Проскурнин учредил ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Время». И наконец – реперная точка карьеры – летом 1997 года вместе с женой Сергей Дмитриевич организует ООО «Просистемлаб». Между прочим, когда в 2010 году «Единая Россия» вернула себе власть в ЗАТО, на должность начальника муниципального управления капитального строительства кооптирован был коммерсант-парашютист Вячеслав Голик. По странному стечению обстоятельств, среди социальных накоплений директора ООО «Экономжилстрой» имелись 12,5% долей как раз в ООО «Просистемлаб».... На нервном, но денежном поприще теплоснабжения бывшего Соцгорода Проскурнин показал себя смелым экспериментатором . В мае 2003 года, например, «Гортеплоэнерго» перечислило 2,5 млн рублей (стопроцентная предоплата!) некоему ЗАО «ПроектТехМонтаж» из Калмыкии. Те обязались поставить в Нашгород 1.180 тонн топочного мазута, но — увы. «Оригиналы счетов на оплату и договор к проверке не представлены», - пожали позже плечами аудиторы. В апреле 2004 года директор Проскурнин заключил договор на поставку 1.820 тонн мазута от алтайского ООО «Эксима». Цена вопроса – 5 млн рублей с копейками (и опять с полной предоплатой). Но и в этом случае топлива в Железногорске не дождались. Лишь летом 2005 года в адрес «Эксимы» новый директор предприятия направил претензию. В ответ – не смейтесь – в феврале 2006-го «Гортеплоэнерго» получило мазута на СТО рублей 60 копеек. Кроме того, в 2002 году «Гортеплоэнерго » выступило гарантом коммерческого кредита, полученного ООО «Реал Коммуникейшнс Интернейшнл» под проект ещё одного видного строителя воздушных замков в Нашгороде, Александра Шивцова. Размер кредита – 20,2 млн рублей... Под занавес этого праздника жизни МП «Гортеплоэнерго» представляло собой чистый мираж на пустынном морском берегу. «Аудиторы отмечали: фактический отпуск собственной тепловой энергии потребителям вырос на 22,3 тысячи Гкал супротив плана. В основном – за счёт увеличения выработки на котельных №№ 1 и 5, что повлекло за собой перерасход мазута на три с лишним тысячи тонн. Разброс стоимости топлива на протяжении года составлял от 2,5 до 7,68 т.р. за тонну». *** Основными поставщиками ГСМ в бывший Соцгород стали при Катаргине фирмы «Волхов», «Железногорскнефтепродукт» и «КрасПромРесурс». Их интересы Проскурнин лоббировал до самого последнего своего дня в администрации. И не зря. Анализ данных КУТФБ «Тройка» показывал, что реальная торговая наценка предприятий Марата Исаева и Евгения Васильева достигала в отдельные месяцы 41%. В деньгах это выливалось за год в полновесные 20 «лимонов» минимум. Не приходится слишком удивляться поэтому, что доходы «ГТЭ» получало исключительно от перепродажи потребителям тепловой энергии с ГХК. Работа собственных котельных предприятия дала почти 90 млн рублей убытков» ( отсюда ). - ООО «Железногорскнефтепродукт» учреждено было в 1999 году совместными усилиями ОСПАО «СХС», КУМИ Серого дома и Горно-химическим комбинатом. Однако три года спустя место выбывшего «по болезни» строительного гиганта занял предприниматель Марат Исаев. Под его фактическим руководством фирма в 2004-2005 годах поставила для нужд «Гортеплоэнерго» более 22 тысяч тонн топлива. - ООО «КрасПромРесурс» создано было по инициативе фирмы «М-центр» и трёх физических лиц. Не вдаваясь особо в детали, скажу, что 60% уставного капитала данного предприятия владела коммерческая структура под командованием ныне покойного Евгения Васильева. Это он, как глава компании «Сиблеспром», выкупил в своё время погоревший кинотеатр «Космос» за три миллиона и одну тысячу рублей. *** Вот такого ценного специалиста Сергей Пешков в 2010 году вернул в администрацию из невразумительной банковской ссылки, да ещё и поставил своим первым замом. Проскурнин с тех пор регулярно остаётся на хозяйстве, когда «сити-менеджера» прохватывает медвежья болезнь, и ничуть по этому поводу не комплексует.