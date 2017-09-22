Идиоты по крайней мере живут не скучно, вот что я вам скажу. «Владимир Владимирович, снимите проклятие!» Корреспондент «Таких дел» сходил на Международной конгресс нетрадиционной медицины и выяснил, что дважды проклят, но обладает сверхъестественными способностями. Это параллельная Россия. Здесь идет тайная борьба темных и светлых мистических сил. Народные целители со всей страны съехались в Москву, чтобы поделиться друг с другом личным опытом. Они лечат гепатит C кровопусканием, ДЦП — биогенной водой, раковые опухоли — энергией на расстоянии, боли в суставах и спине — резонансным лучом, фокусирующим субатомную гравитацию (с виду обычным фонариком). А еще заряжают воду для певицы Дайнеко, когда она испытывает волнение и страх перед концертом, продают салфетки со славянским символом «Одолень трава» за 500 рублей, на которые можно положить бутылку водки и спустя время убедиться — человек перестанет тянуться к алкоголю. Читают «Отче наш» над стаканом воды и тем самым меняют плазму крови. Участие в Международном конгрессе «Комплементарная медицина и наука — настоящее и будущее России» стоит четыре тысячи рублей. Билет включает возможность пятнадцатиминутного выступления, за которое полагаются подарочек от ЛДПР (среди сопредседателей оргкомитета — помощник Жириновского) и сертификат об участии — именно ради него целители со всей России и зарубежных стран приехали в Москву. В родных городах эта бумага способна впечатлить не только тех, кто нуждается в услугах, но и тех, кто желает лечить сам. Современные целители активно продают свои образовательные программы: мастер-классы, дистанционные курсы, диски и книги. Они уверяют, что в стране есть высокий запрос на сотворение чудес. Большая часть российских целителей старше пятидесяти лет. У конгресса своя мода. Мужчины носят усы и старомодные костюмы в полосочку. Среди женских трендов: блестки, бархат, кричащие цвета в одежде, крупные перстни, высокие начесы и кудри а-ля девятнадцатый век, голубые тени и синие стрелки на глазах. Одним из первых выступает доктор медицинских наук, доцент Московского государственного медико-стоматологического университета им А.И. Евдокимова Василий Ярема. Он рассказывает о существовании «места силы», способного исцелять от множества заболеваний: «Ассоциация народных целителей создала в Москве место силы. Это фонтан «Дружбы народов». Сотни целителей открывают на этот фонтан каналы — и направляют туда энергию. Мне люди рассказывали, что от фонтана идет энергия, как от намоленного места типа Иерусалима. Кому интересно, может туда прийти, черпнуть воды из фонтана. И еще, у меня просьба: те, кто умеют это делать, давайте объединимся и усилим это место. Открывайте каналы над фонтаном. Потомки будут нам благодарны». Сергей Песня покупает яйца, грибы и картошку только в Звенигороде. Это ближайшее «место силы» к Москве. Там энергетика в десять тысяч раз выше, чем в столице: «Сейчас у нас в стране мощнейший энергоинформационный голод. А тут взял, купил ведро картошки, съел по одной в день — и накачал себя энергией. Мы проводили эксперименты на больных курочках. После звенигородской картошки они исцелялись за два часа. То же самое происходит с людьми. Десяток яиц снимает, к примеру, воспаление суставов». Капитальный сглаз Николай Кириленко считает духов (современные целители называют их сущностями), как отличник складывает цифры — в уме. «Один, два, три, четыре, пять. Пять сущностей сидят внутри вас. Это некие энергоинформационные структуры космического или земного плана. Они прямо вот здесь крутятся. На меня, бывает, сядут». Из советского «дипломата» — пластикового ящика с блестящими застежками, Кириленко достает простенькую визитку, распечатанную на обычном листе бумаги. Впечатляет список регалий: заслуженный изобретатель РФ (250 изобретений в оборонной технике), заслуженный деятель науки Министерства обороны, почетный работник высшего образования РФ, почетный ученый Европы, профессор, доктор медицины и психологии. На отдельной строке главная должность Николая Яковлевича: директор института повышения квалификации Российской академии психологов (в прошлом году она получила «антипремию» Министерства образования и науки за «самый вредный лженаучный проект» — ТД). — У вас энергии всего десять процентов, а у меня — 100, я умею защищаться от сущностей. Мы не зря сейчас с вами общаемся, у вас уровень энергетики поднимается. Вот уже десять, двадцать, тридцать процентов. — Вы делитесь своей энергией? — Нет, что вы, я только передаю вам энергетику. — А какую? Божественную? — Энергетику из физического вакуума. Я же ученый, по науке все называю. У вас голова обычно болит? — Да, у меня мигрень. — Никакие таблетки вам не помогут. Помимо сущностей, у вас еще шесть подселений. Они перекрывают все чакры. Это души умерших людей, которых, например, родственники не отпускают, говорят: «Ой, как мне плохо без него!» Не зря отмечают семь, сорок дней после смерти — это чтобы помочь душе уйти. Кроме подселений у вас еще имеются пять негативов. Порчи, сглазы. Бывают случайные сглазы. В глазки посмотрел пассажиру в автобусе — получил энергетический удар. Это легкий сглаз. Пошел домой, умылся, поспал — и все прошло. Но это не ваш случай. У вас капитальные сглазы. Вы их получили в семь, 10, 11, 12 и 13 лет. Все, у кого онкология — имеют больше семи негативов. Они перекрывают чакры, иммунные, эндокринные системы… Вы вообще-то первый раз явились на Землю. Это ваше первое воплощение. Молодая, неопытная душа. — А вы какой раз? — 71-й. Кириленко не использует слово «ясновидение». Он не видит, он знает. То, чем он занимается, называет «яснознанием». Информация приходит прямо ему в голову. — А вы можете избавить меня от этих сущностей, негативов? — Могу. Ну, вы некую сумму отправите мне за процедуру — тысячу рублей. Потому что идет обмен энергиями… Люди, которые работают в Москве, вообще берут по 20 тысяч. — А вы откуда? — Из Коломны. Фото снимает боли На визитке Евгении Курковой — ее фотография, под ней подпись: «Фото снимает боли». Целительница одета в шифоновую блузку с розовыми бабочками, на груди — православная иконка и медальон народного целителя, подвешенный на тесьму из трех цветов российского флага. Куркова приглашает меня в гости. Стены и полы ее подмосковной дачи способны исцелять. Отделкой дома она занималась лично. В день, когда было солнечное затмение, Куркова вылепила знаки рун и дерево благосостояния на одной из стен своего дома. «Вы не поверите, после того, как я налепила яблочки на дерево, старая яблоня, которая не цвела в этом году, вдруг начала плодоносить. Соседи рассказали, что вокруг моего дома все участки дали хороший результат, в то время как у всех в этом году был неурожай. Я сделала шунгитовую комнату — из особого карельского камня. Там уникальная энергетика. Из Сибири ко мне приехала женщина, страдающая бессонницей. В шунгитовой комнате ее нервная система восстановилась, она наконец-то смогла уснуть. Там особое свойство воздуха, лечится множество заболеваний. А еще мы сделали колодец, заполненный шунгитовыми камнями. То есть можно сказать, что мы пьем шунгитовую воду». Пожить три дня в доме лучшего целителя России (так написано на визитке) стоит десять тысяч рублей. Дешевле только даром, говорит Куркова. За еду нужно будет заплатить отдельно. «Мы сбрасываемся по тысяче рублей в день, но это не потому что я не люблю готовить. Просто, чтобы не докопались всякие санэпидстанции, разная фигня». Посетителей дачи Курковой ждет насыщенная программа. С утра вместе с хозяйкой они заряжают воду, вечером — свои ночные рубашки. Потом их дружно сжигают. Одновременно с одеждой уходят проблемы, накопленные за всю жизнь. Затем выходят в астрал — по вопросам здоровья, бизнеса, любви. Очищают свой кармический род, просят прощения у предков. А еще проводят конкурсы наподобие «Алло, мы ищем таланты», поют под караоке. Куркова — еще и руководитель школы парапсихологии и рекордсмен книги Гиннесса по восстановлению зрения (правда, поисковик официального сайта не выдает никакой информации по фамилии целителя). «После первого сеанса уже виден эффект. Зрение у всех улучшается на сто процентов. Я беру деньги только в конце приема. Услуга стоит всего лишь три тысячи рублей. Ко мне приезжала женщина из Владивостока, которая одним глазом ничего не видела. Через шесть сеансов начала различать движение руки на расстоянии. Я заставляю человека излечивать себя самостоятельно. Если приведете с собой друга, я верну вам десять процентов от суммы». Не я нуждаюсь в деньгах, а вы — в том, чтобы заплатить Во время кофе-брейка к магистру народной медицины Владимиру Дмитриеву подходит коллега лет шестидесяти. — Володя, помоги, упала, ударилась виском о стол. Мужчина берет за руку женщину, прикрывает глаза и начинает что-то бубнить себе под нос. — Ты лучше приложи руку к виску, — умоляет она. Дмитриев достает из кармана маятник — с виду обычный камешек, подвешенный за обычную нитку. — Отмена ушиба, отмена энергии удара, — твердо произносит он. И маятник вдруг начинает двигаться. Целитель целует руку женщине и говорит, что все в порядке. Она удаляется. Дмитриев обращается ко мне: — О чем это говорит? Об уровне работы, которую мы делаем. Ко мне обращаются такие же целители, как я. Они говорят: «Мы видим свет, который исходит от тебя и ложится нам на руку, а мы свету доверяем». Я практикую с детства. У каждого человека есть дар. Давайте я вас посмотрю. Маятник снова двигается. — Порча есть? Нет. А проклятие? Да, есть, — спокойным голосом произносит Дмитриев. — Вы хотите жить с проклятием дальше? Нет, тогда просите. Обратитесь сначала вот туда (показывает пальцем в потолок), по-человечески попросите Создателя разрешить вам обратиться к целителю за помощью, а потом — ко мне. — Владимир Владимирович, снимите проклятие. — Автоматический возврат проклятия. Нивелировать общее комплексное воздействие на Диану. Щелкает пальцами девять раз. Потом снова обращается к маятнику. Все чисто. Можно дома встать на весы и увидеть, что вместе с темной силой уходит и «лишний» вес. В текущей жизни на мне нет проклятий, но есть кармические. О них можно будет поговорить при личной встрече. Попытку фотографа заснять избавление от проклятия на телефон Дмитриев пресекает. «Себе заберешь проклятие». «Я не считаю себя целителем, я медиум, посредник. А еще у меня есть церковный чин молитвотерапевта. Я очень долго работал на молитвах, вычитывал людей. В церковь почему люди ходят? У них нет прямого контакта с Богом, и им нужен посредник в виде священника. А еще под куполом мощное торсионное поле, хотя там тоже черные плазмоиды летают. Встречаются прозорливые батюшки. Один говорит прихожанам: «К экстрасенсам не ходите, проклянет Бог». А когда я подхожу к нему, он спрашивает: «Целишь?» Киваю головой — и он меня благословляет. Потому что прозорливый батюшка понимает — есть служение Богу, а есть институт церкви — работа. Это разные вещи». Когда Дмитриеву было пять месяцев, он получил первую порчу — «чтобы не родился». В пять лет пережил клиническую смерть — «чтобы дальше не жил». Потом работал как все: устроился на завод, был директором магазина Военторг и книжного издательства. А на пенсии вернулся к своему истинному предназначению. Медиум протягивает мне половинку листа бумаги формата А4, где говорится о его услугах. Там же номер телефона и пометка: «Работы делаются на безвозмездной основе». — А вы действительно работаете бесплатно? — интересуюсь я. — Да, конечно. Вот, смотри, — достает маятник. — Я нуждаюсь в деньгах? Нет. А Диана нуждается в том, чтобы заплатить за мою работу, откупиться, так сказать? Да. Видишь, это ты нуждаешься. Попросила выиграть выборы Пока в зале читают доклады, в коридоре уединился полулысый мужчина с большими зелеными глазами и кустистыми усами. Алексей Лукъянов приехал из Самары. В одной руке он держит рамку, в другой — агитку кандидата в депутаты от партии ЛДПР, сопредседателя оргкомитета конгресса Валентины Егозиной. Сегодня в Москве выбирают муниципальных депутатов. — А что это вы делаете? — спрашиваю. — Да это Егозина меня попросила выиграть выборы. За то, чтобы исцелять больных, Лукъянов уже заплатил в общей сложности около 250 тысяч рублей. Теперь хочет на курсы повышения квалификации — «медицинскую астрологию». — Раньше по поликлиникам бегал, а теперь чувствую себя здоровым. Поправился. Я поздно пришел в нетрадиционную медицину, в 58 лет. Моя дочка живет в Израиле и пишет мне теперь периодически смс: «Папа, мне плохо». Я смотрю ее, лечу. Расстояние не имеет значения для хорошего целителя, поле-то одно. Три дня подряд в коридоре маячит женщина сорока лет, с рюкзачком за спиной и блестками на глазах. Ирина ищет качественного биоэнергета. Первым делом интересуется у меня: «Меньше восьми сантиметров?» Я не понимаю, о чем она говорит, но на всякий случай киваю головой. Женщина нервно гладит живот. «У меня миома 18 на 20 сантиметров, врачи не могут ее вылечить. Она резко выросла за последние месяцы. Я до этого ходила к одной целительнице. Платила за сеанс три тысячи рублей. Сначала приезжала к ней лично в Тверь. Но билеты на поезд обходились дорого, и целительница согласилась лечить меня на расстоянии. В общей сложности я больше 50 тысяч ей отвалила. Но лучше мне не стало. Я стала ее закидывать смсками, интересоваться, почему нет результата. А она мне потом пишет: «Как вы меня замучили!» Я загремела в больницу, еле живая осталась. Миома резко выросла. Все болячки наружу повылазили. Печень и селезенка болят, почки одеревенели». Ирина тогда обратилась к другому целителю. Та ей сказала, что энергетический удар пришелся от «черненькой женщины с проседью» — после конфликта. Стало понятно: это бывшая целительница. «Подозреваю, раз она меня лечила на расстоянии, то значит, мощный энергет. Но мне сказали, что удар у нее вышел случайно. Порчу она специально не наводила. Видимо, ей стоит чихнуть, как что-то вылетает изнутри». Ирина надеется, что новый целитель ей поможет. Сущности из Рейкьявика, Путин и синтетическое белье У Анатолия Гусева в руках розовый переливающийся лист, бережно упакованный в прозрачный файл. С виду обычная голографическая бумага. «Это защита от иностранных сущностей, — объясняет он. — Вчера залетали сюда сущности из Рейкьявика и Лос-Анджелеса, поэтому я принес этот защитный лист. Он сразу же обламывает им крылья. Радиус действия — сто метров». Гусев приехал из Нижегородской области с двумя спортивными сумками, полными бумаг. Он ищет возможность запатентовать свои изобретения. По его словам, сейчас идет информационная война, в которой противник применяет оружие массового поражения — психические вирусы сознания. Результатом колдовства могут быть ухудшение здоровья человека и возникновение психических заболеваний: шизофрении и абулии. Шапочка из фольги — старомодная защита биополя от «информационной радиации». В домашних условиях Гусев советует посветить лазерной указкой или пультом от телевизора над головой. А еще он придумал более инновационный способ. Всего за тысячу рублей он протягивает мне помятый конверт, в котором лежат «антивирусник» (именно так он его называет) — это четыре наклейки на телефон, компьютер и прочую технику. Оберег на люстру и на шею. Биокорректор, способный за две-пять минут очистить воду, продукты питания и человека от вибрации чужеродных земных духов и ауральных сущностей. В брошюре, вложенной в конверт, говорится, что первейшими источниками информационного заражения являются мобильный телефон, интернет, телевизор, фен, холодильник, синтетическое нижнее белье и почему-то лаванда. Один из самых губительных способов передачи психических вирусов — СМИ. Гусев держит в руках последний выпуск газеты «Коммерсант», взятый на стенде гостиницы. Достает из кармана камешек, подвешенный на нитке, и демонстрирует свои сверхъестественные способности. - Вот, смотрите. Маятник крутится против часовой стрелки. Это означает, что газета несет негативные программы — она поворачивает нас на 90 градусов, а это уже чревато колдовством, шизофренией, болезненным безволием… А вы какую газету читаете? — Интернет-журнал «Такие дела». Записывает на стикере, прикладывает руку. В другой — держит маятник, который снова начинает крутиться против часовой стрелки. — В «Таких делах» на 90% процентов негатив, зло. Это из-за того, что в 2015 году на издание пришел энергетический удар из Иерусалима. На обложке газеты «Коммерсант» — Владимир Путин. Над его головой качается маятник Гусева. — Вот видите, у него все в порядке, — говорит целитель. — Как у всех президентов, у Путина есть экстрасенс, — добавляет коллега Гусева из Коломны, Николай Кириленко. — Иначе бы его физически не существовало. Один энергетический удар, и он бы слег в кровать. Но вам, девушка, лучше не обращаться за информацией о президенте. Когда я подключаюсь, там (указывает на потолок) все сразу же выявляют. Девушка с Сириуса — Мария, вы откуда? — С Сириуса. Во время перерыва к народной целительнице Злате-Марии, девушке с бантиком на голове, в чешуйчатой майке из пайеток, широких бархатных штанах и блестящих туфельках, стекается народ. — Наши враги — технократические цивилизации, — рассказывает Злата-Мария. — Цель пришедших на землю, как я — вернуть землю в коалицию наших союзников (Сирианско-плеядеанский союз), как это было прежде. Развернуть человеческое ДНК, убрать программы кодов старения, смерти и болезней. Ибо человек изначально вечен. Злата-Мария занимается квантовой физикой и генетикой. Она придумала установку Узариус — так называемую «машину времени», которая может сократить энергетический возраст человека. Переписать ДНК человека, переструктурировать, вылечить раковую опухоль и даже ДЦП. Сейчас нарабатывается статистика по этим вопросам. — На земле присутствуют четырнадцать представителей внеземных цивилизаций. — А как их отличить от обычных людей? — спрашиваю я. — Они обладают какими-то сверхъестественными способностями? Целительница смотрит на меня с усмешкой. Выдерживает паузу, а потом говорит: — Сверхъестественные способности — это обычное явление. Они есть у всех. У вас — тоже. Вы имеете сине-кобальтовую ауру и восьмерки в роду. А это значит, что можете входить в информационное поле и получать ответ на любой вопрос, как будто телевизор смотрите. Телепатия, телекинез, менять свойства вещей — это все про вас. … Конференция закончилась. Участникам раздали кубки в виде древнегреческой богини победы Ники и сертификаты. 76-летней Валентине Горценко, травнице из Тамбова с серебристыми косичками и цветастым платком, повязанным на затылке, так и не дали слова. Подарили коробку конфет «Марсианка», пожелали здоровья на прощание, но не предложили помочь добраться хотя бы до вокзала. Валентина Ивановна передвигается муравьиными шагами: одной рукой держится за стеночку, другой — за деревянную палочку. Тащит за собой тяжелую сумку на колесиках — с едой, молитвословами и торчащим из-под ткани рулоном туалетной бумаги. — Сколько стоит ваш прием? — интересуюсь я. — Я денег не беру. Это большой грех. На что мне деньги, я же их в могилу с собой не заберу?! В понедельник выясняется, что сопредседатель оргкомитета, выдвинутая в депутаты муниципального образования, проиграла выборы. Ее коллега, помощник Жириновского, печально досадует: «Единороссы снова украли голоса». takiedela.ru .