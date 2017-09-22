Похоже, в Кремле сами не рады своим инновациям в политике. Место ненецкой казни Как заполярные казаки воюют с язычниками и их идолами, а ретивый поп обращает в православную веру детей ненцев. На аватарке атамана Акулова — мультяшный богатырь и слоган «За Русь святую морду разобью любую». Акулов атаманствует не где-нибудь на теплой Кубани, а в заполярном Нарьян-Маре. Возглавляет «Арктический казачий круг». Акуловские казаки в Ненецком округе не единственные. По соседству, в районе Пустозерска, обитают конкуренты — «Пустозерская станица», члены которой сначала именовали себя «Пустозерским казачьим кругом», но после непродолжительных дискуссий снизили градус. Но если уступать, то только своим, братьям-казакам. В остальном пустозерцы непримиримы к врагам веры и отечества. В этом году таковыми почему-то оказались ненецкие идолы, установленные в безлюдном месте близ Пустозерска. Идолам объявили они священную войну под благосклонным взглядом местного епископа Иакова, который к язычеству непримирим как апостол. Скульптурная группа, на которую ополчились казаки, называется «Хэбидя Тен» — «священная память». Установлена в память о предках всех ненецких родов, в разные годы казненных на этом самом месте. Ирина Ханзерова, журналист, автор эскиза памятника и вице-президент ненецкой ассоциации «Ясавэй», рассказывает: — Пустозерск основали на территориях старых ненецких поселений. Естественно, ненцы не собирались их отдавать и несколько раз штурмовали город. Их ловили и казнили на Лиственничном мысу — там росло много лиственниц. Всего было повешено около тысячи ненцев. Со временем лиственницы там перевелись, а мыс стали называть Висельничным. Там мы в 1999 году и поставили памятник. В то время никакой епархии здесь не было, но был священник, который строил собор в центре Нарьян-Мара. Храм возводили из лиственниц, и он выделил нам несколько бревен для изготовления памятника. Никакой религиозной розни не было. Была память и взаимное уважение. По словам Ирины, взаимное уважение пошло на спад с образованием Нарьян-Марской епархии, во главу которой был 5 лет назад поставлен епископ Иаков, увлеченный идеей миссионерства. — Язычество — нашу веру — он не считает религией, придя на последнюю нашу встречу, вообще заявил, что здоровается только с православными. Утверждает, что язычники — дикари, приносящие человеческие жертвы, — сетует Ирина. С епископом в августе она встречалась по экзотическому поводу: в администрации округа их пытались помирить после появления на одном из архангельских ресурсов публикации под заголовком «Баренц-секретариат против православия». Автор утверждал, что международные организации и журналисты под видом помощи коренным народам устраивают в Арктике «религиозный майдан». После прочтения этого опуса хочется немедленно оказать квалифицированную помощь автору, но, как ни странно, среагировали на него не врачи, а чекисты. В тексте пересказывалось выступление Ирины на традиционной весенней встрече журналистов Баренц-региона, где Ханзерова повествовала о тлеющем в НАО религиозном конфликте. По мнению автора пасквиля, цель подобных высказываний — ни больше, ни меньше, чем «вывод из-под российского суверенитета Северного морского пути». Ирину, правда, Северный морской путь как-то не беспокоит. Больше беспокоит массовое крещение ненецких детей, которое владыка Иаков завел в интернате. Тундровые дети проводят там каждый учебный год, но раньше школа была отделена от церкви. — В этом году, точно знаю, крестили восемь детей 7—8 лет из общины «Ямб То». Там стопроцентные язычники. Какая может быть осознанная перемена веры в таком возрасте? Отец Иаков на вопрос об этом ответил: «Крестили, чтоб очистить души». У нас, значит, души черные? Или он себя с богом перепутал? У директора интерната Людмилы Паншиной, которой «Новая» задала вопрос о крещении, свой ответ. По ее словам, несколько лет назад их захлестнула волна суицидов. К церкви обратились в надежде на помощь. Говорит, помогло. По словам Людмилы, крещения проводятся только добровольно. Разговор с епископом у Ханзеровой тогда не получился: отец Иаков заявил, что отвечать будет, лишь когда к нему будут обращаться уважительно: «Владыко». А Ирина — что этого он волен требовать от своей паствы, к числу которой она не относится. Епископ Иаков — человек требовательный. Во время августовского юбилейного рейса к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы» он стал самой запоминающейся персоной, порекомендовав пассажирке надпись Tokio на футболке заменить надписью «Вологда», североамериканский пейзаж в каюте — на виды Суздаля, а песни опального Макаревича, звучавшие по судовому радио, — на более патриотичного Лозу или казачий хор. Кроме того, «неистовый служитель культа» успевал попросить перекреститься каждого нырявшего в прорубь на полюсе, включая мусульман, а также сходить на штурм медпункта. Там, правда, батюшка потерпел поражение: освятить санчасть медики ему не дали, заявив, что за медпомощью обращаются не только православные. Дома епископ особой веротерпимости себе не позволяет. На сайте епархии можно обнаружить целую подборку текстов, иллюстрирующих неравную борьбу с «шаманом Колей» с Вайгача, который провел некие обряды в Заксобрании Петербурга. В истории прекрасно все — даже то, что «очистить» парламент пригласил Николая депутат-коммунист. После чего депутат-единоросс Милонов созвал заседание контрольной группы, поставив на повестку вопрос «О подрыве авторитета Законодательного собрания в связи с проведением в нем религиозного обряда». За Колю заступились «Коммунисты России», назвав его «неформальным лидером ненецкого пролетариата». На том и закончилось. С ненецкими казаками договориться сложнее, чем с Колей. Тем паче, что конфликт казаков и коренного населения древний: край некогда заселялся казачеством, вытеснившим с насиженных мест ненецкие роды. Противостояние было долгим и кровавым. В той или иной мере его эхо слышится и сейчас. Современные казаки в этом году намалевали на памятнике «Хэбидя Тен» надпись: «Прокляты идолы, свят Бог». По словам Ирины Ханзеровой, они обещали вернуться и идолов срубить. В ответ ненцы написали заявление в ФСБ, сравнив такие угрозы с уничтожением православных крестов: например, на площади Ленина в Нарьян-Маре (епископ упорно зовет ее Богоявленской) стоит такой крест. Если бы кто-то пригрозил его уничтожить, едва ли реакция борцов с экстремизмом заставила бы себя ждать. Меж тем ненцы готовы нести дежурство около своей святыни. Святилище — памятник ушедшим. На скульптуре прикреплен бубен с надписью: «В память предков наших, защищавших свое право на исконные земли, в память всех ушедших поколений ненцев…» Свои исконные земли ненцы готовы защищать и сейчас. novayagazeta. Р.S. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин задержан по делу о поджоге автомобилей около адвокатской конторы Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя. Также задержаны Юрий Калинин (брат лидера «Христианского государства»), Александр Баянов и Денис Манталуца. По данным «Интерфакса», им предъявлено обвинение по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога из хулиганских побуждений. РИА Новости сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что задержанный Александр Баянов дал признательные показания. Он рассказал о поджоге машин у офиса адвоката Добрынина, а также о попытке поджога кинотеатра в Ярославле. По словам источника, Баянов рассказал, что в окна и двери киноклуба «Нефть» в Ярославле он с сообщниками забросил бутылки с горючей смесью. Видеоролик об этом был опубликован «Христианским государством». Однако гендиректор клуба «Нефть» Андрей Алексеев утверждал, что в действительности никакого пожара не было. «Это просто провокация», — сказал Алексеев про ролик. Автомобили около адвокатской конторы Константина Добрынина были подожжены в ночь на 11 сентября. Пострадали две машины. По словам Добрынина, ни одна из них не принадлежит сотрудникам конторы. «Медуза» 14 сентября опубликовала интервью Александра Калинина, в котором лидер «Христианского государства» предупреждал, что некоторые люди готовы на «жесткие действия» против проката фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. «Может дойти и до страшного. У нас есть примеры великих святых, которые за богохульство и святотатство сажали на кол. У нас все-таки воинствующее христианство — православие», — заявил Калинин. meduza. *** О деятельности организации «Христианское государство — Святая Русь» известно немногое. В начале 2017 года она разослала более сотни писем в российские кинотеатры с угрозами поджечь кинотеатры, если в них будут показывать фильм Алексея Учителя «Матильда». В сентябре ситуация повторилась — именно на письма с угрозами от «ХГ» ссылалась представитель объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» Александра Артамонова, объясняя решение не показывать «Матильду». При этом за предположительно связанные с «Матильдой» поджоги студии Алексея Учителя и автомобилей рядом с московским офисом адвоката режиссера Константина Добрынина организация на себя ответственность не брала. Лидер «ХГ» Александр Калинин также утверждал, что именно с «Матильдой» связаны эвакуации в торговых центрах, школах и других зданиях и пространствах по всей России; впрочем, и в этом случае Калинин заявлял, что занимаются этим некие «сторонники борьбы с безрассудством и безнравственностью», но не члены «ХГ». В своих интервью представители «Христианского государства» утверждают, что в организации состоит более 300 человек, а существует она в том или ином виде с 2010 года. На сайте «ХГ», который перестал работать 14 сентября, указывалось, что региональные отделения организации есть в 13 городах России, включая, например, Уссурийск и Дивеево; счетчик количества участников «ХГ» показывал, что в движении состоит уже почти пять тысяч человек. Никаких подтверждений тому, что у «Христианского государства» есть какие-либо сторонники и региональные отделения, при этом не существует. Юридическое лицо с таким или похожим названием в России не зарегистрировано. Главный источник информации о «ХГ» на данный момент — аккаунт Александра Калинина во «ВКонтакте»; отдельного паблика «Христианского государства» в соцсети нет. У Калинина чуть более пяти тысяч друзей; он подписан на многие консервативные или православные паблики — от страниц Никиты Михалкова и Федора Достоевского до сообщества «Крест или хлеб». Согласно его аккаунту во «ВКонтакте», Александру Калинину 33 года; сейчас он, насколько можно судить, живет в Липецке, куда несколько лет назад переехал из Норильска. Его жена Марина занимается бизнесом: в конце 2010 года, вскоре после женитьбы на Калинине, она зарегистрировалась в родном Норильске как индивидуальный предприниматель; согласно ЕГРЮЛ, занималась Калинина поставкой продуктов питания. Через полгода ИП Калининой прекратил свою деятельность, а с 2013 года она значилась генеральным директором липецкого Центра пенсионного страхования (ЦПС, в августе 2017-го организация была снята с учета). В качестве единственного контактного телефона ЦПС был указан мобильный Калинина. О самом Калинине известно и того меньше. В середине сентября 2017 года он удалил все свои записи во «ВКонтакте» и свой ютьюб-канал. Насколько можно судить, выкладывать ролики на ютьюб он начал в 2013-м; в первом из них, по сообщению «Лайфа», будущий лидер «ХГ» рассказывал, что открыл для себя религию после того, как пережил клиническую смерть. После публикации интервью Калинина сам он прекратил отвечать на звонки корреспондента «Медузы». О том, что история «ХГ» началась с клинической смерти Калинина, говорил и Мирон Кравченко — второй человек, дававший комментарии СМИ от имени организации. На официальном сайте «ХГ» он обозначен как «руководитель отдела по взаимодействию со СМИ» (Калинин также называл его «руководителем „ХГ“ по центральному региону»). В 2000-х годах Кравченко возглавлял отдел пропаганды националистической организации «Российский общенациональный союз» (РОНС; признана экстремистской и запрещена в России); в этом качестве он, в частности, в мае 2006-го давал комментарии «Коммерсанту» после нападений активистов РОНС на гей-вечеринки в Москве. Согласно биографической справке на сайте «АртПолитИнфо», как публицист Кравченко сотрудничал, например, с журналами «Медведь» и Penthouse. Утверждается, что в 2004 году он вступил в «Союз православных хоругвеносцев» (на звонки «Медузы» представители организации не ответили), а с 2007-го по 2012-й состоял в Сергиево-Посадском филиале Центрального казачьего войска; в частности, «верстал и редактировал войсковую газету». На атамана Сергиево-Посадского филиала Павла Турухина дважды, в 2007-м и в 2016-м, заводили уголовные дела по обвинению в создании экстремистского общества и возбуждении национальной ненависти; в его «ВКонтакте» много постов против фильма «Матильда». На вопросы «Медузы» Турухин не ответил. В начале 2010-х Кравченко пытался организовать националистические силы на базе мурманской ячейки партии «Великая Россия», а впоследствии «занимался бизнесом». Председатель «Великой России» Андрей Савельев сообщил «Медузе», что Кравченко действительно работал координатором в мурманском отделении партии. «В партию он принят не был, поскольку со своими обязанностями не справился и исчез бесследно, оборвав все контакты, — сказал Савельев. — Занимался он своими „попытками“ не более двух-трех месяцев. Результат был близким к нулю». В середине 2010-х, после смены власти на Украине, Мирон Кравченко переехал в Киев, где, по данным все того же «АртПолитИнфо», был координатором «Русского эмигрантского клуба» и «дискуссионной площадки „Русскій клубъ въ Украинѣ“». В частности, в июле 2015 года Кравченко участвовал в учредительной конференции «Антипутинского информационного фронта», на которой заявлял о том, что «оккупационные войска» на Украине не должны ассоциироваться с русскими, потому что это разыгрывает «любимую карту [Путина]» — «карту русофобии в Украине». В августе 2015-го активисты «Фронта» провели перед посольством Азербайджана в Киеве «малочисленный пикет», требуя освободить азербайджанских политзаключенных. Украинский политолог Сергей Пархоменко рассказал «Медузе», что познакомился с Кравченко осенью 2014 года на конференции «Кубань — это Украина», где обсуждались судьбы украинского населения Кубани. После этого Пархоменко несколько раз пересекался с Кравченко — в частности, на собраниях «Антипутинского информационного фронта». «Мирон позитивные вещи делал — в СМИ и социальных сетях отговаривал от участия в войне, против идей „русского мира“», — рассказал политолог. По его словам, Кравченко постоянно метался между ультраправыми идеями и радикальным христианством. Не найдя работы в Киеве и не получив на Украине статус беженца, в конце 2015 года он уехал жить в Белоруссию. В 2016-м Кравченко писал Пархоменко, что присоединился к борьбе христианства против мирового еврейского заговора. «Ребят посадят, Путин скажет, что всех победил, а [депутата Госдумы] Поклонскую назначат главным монархистом», — предсказал Пархоменко судьбу «Христианского государства». В какой-то момент после отъезда с Украины Кравченко вернулся в Россию. По данным ЕГРЮЛ, Мирон Кравченко был владельцем и генеральным директором липецкой компании «ООО „Мобильные технологии“», которая существовала с октября 2015-го по июль 2017-го и указала при регистрации самые разные виды услуг — от печати газет до разведочного бурения. Связываться с компанией предлагалось все по тому же мобильному номеру Александра Калинина. Указаны на сайте «ХГ» и еще двое «руководителей» организации. Один из них — «руководитель отдела духовно-нравственного и патриотического воспитания» Николай Фомин; его номер телефона, приведенный на сайте «ХГ», совпадает с номером, который Калинин указывает во «ВКонтакте» как свой личный. Человек по имени Николай Фомин есть в друзьях у Александра Калинина; на вопросы «Медузы» он не ответил. Еще один заявленный руководитель «ХГ» — «руководитель отдела координации и контроля региональных отделений» Юрий Ломов. Такого человека в друзьях у Калинина нет; номер телефона Ломова, указанный на сайте «ХГ», также принадлежит Калинину. Государство из двух человек 18 сентября в «Медузу» обратился Василий Крюков, националист из «Русского общенационального союза», сбежавший из России в Германию после того, как на него возбудили уголовное дело по 282-й статье УК РФ. Крюков работал депутатом в Ижевске, состоял во Всероссийской организации болельщиков и после погромов на Манежной площади в 2010 году, по его словам, встречался вместе с другими болельщиками с Владимиром Путиным (именно за выступление на митинге памяти болельщика «Спартака» Егора Свиридова, убийство которого повлекло за собой погромы, Крюкова собирались судить). Крюков подтверждает: в «Христианском государстве» состоят только два человека — Калинин и Кравченко. Оба — его давние знакомые, с которыми он общался в националистических кругах; Кравченко он называет другом, с ним они пересекались и в РОНС, и в Киеве (по словам Крюкова, Кравченко — гражданин Украины). С Калининым Крюков несколько раз разговаривал по телефону. Кравченко звал Крюкова присоединиться к «Христианскому государству» в начале 2017 года. По словам Крюкова, Кравченко объяснял, что нужно создавать православное государство в противовес «Исламскому государству»; при этом в тот момент цели «ХГ» заявлялись как «информационные». Крюков утверждает: Кравченко рассказывал ему, что организацию поддерживают «высокие люди в Кремле», не уточняя, впрочем, кто именно этим занимается. Крюков сравнивает эту ситуацию с сотрудничеством между бывшим депутатом Госдумы, бывшим лидером прокремлевского молодежного движения «Россия молодая» Максимом Мищенко и создателем движения «Русский образ» Ильей Горячевым, который в июле 2015 года получил пожизненное заключение как создатель «Боевой организации русских националистов», ответственной за серию убийств и нападений. При этом на своем ютьюб-канале Крюков выкладывал интервью с Кравченко, который сообщает, что «Христианское государство» «готово идти до самых радикальных мер, вплоть до собственной смерти» в рамках борьбы с «Матильдой». Еще в одном видео, выложенном Крюковым, лидер «ХГ» Калинин рассказывает, как познакомился с генералом ФСО, когда ездил в Архангельский собор в Кремле на могилу Ивана Грозного. Как рассказывает Калинин, по пути он нашел микрофон телеканала «Россия», позвонил на телеканал и сообщил о находке. Через полчаса ему якобы позвонил оператор телеканала. В благодарность он подарил Калинину фотоальбом про Кремль с логотипом ФСО на обложке. После этого лидеру «ХГ», по его словам, перезвонил отец оператора, который оказался «высоким офицером» ФСО. «Если хотите поприсутствовать на службах в Кремле, звоните — я выпишу пропуск», — якобы сообщил он Калинину. «После этого у нас появился вход на службы, но и не только — есть и еще всякие интересные моменты», — утверждает лидер «Христианского государства». Крюков считает, что «Христианское государство» создано при поддержке ФСБ, — впрочем, никаких подтверждений своей версии он «Медузе» не представил. Председатель партии «Великая Россия» Андрей Савельев заявил «Медузе», что Калинин — «бывший прапорщик ФСБ». Об этом ему якобы рассказал один из бывших сотрудников ФСБ. По словам Савельева, в 2013 году «ХГ» организовало «вооруженное нападение» на штаб-квартиру «Великой России» в Москве. Нападение произошло после того, как в партии обнаружили «крота» и решили его исключить. «Крот», утверждает Савельев, пришел на собрание по поводу исключения с подмогой. «Группа трусов, которые показали нам свои кастеты и травматы, но шуганулись от пары ножей. Возглавляет [„ХГ“] полный ублюдок, за ним — целый шлейф покрытых властями преступлений», — сказал Савельев. По словам Савельева, активисты «ХГ» избивали людей, пытавшихся защищать свои гаражи от сноса в Москве, срывали православные конференции. «Это организация бандитов под крышей полиции или ФСБ, которая выполняет разного рода грязную работу по заказам своих хозяев», — сказал Савельев. «Медузе» не удалось найти подтверждений нападения на офис «Великой России». «Ни Мирон, ни Калинин ничего не поджигают. Всем этим занимаются специально обученные люди, — заявляет Крюков. — Спецслужбы давно могли бы пресечь деятельность этих „активистов“ — начиная от формального возбуждения уголовного дела и заканчивая неформальным решением по поводу их активностей». По его словам, все это необходимо «для разрушения общества»: «Чтобы в том числе демонизировать стороны — что якобы есть „православные террористы“, которым противостоят поклонники Булата Окуджавы, либеральная интеллигенция. Что будет дальше? Будут кровавые эксцессы». Боевое православие По мнению опрошенных «Медузой» исследователей, новый подъем фундаменталистских настроений и эскалация околорелигиозного насилия начались в 2012 году, когда проходил процесс над Pussy Riot, а в СМИ широко обсуждались дорогие часы и квартиры патриарха Кирилла. При этом Верховский отмечает, что околоправославные группы (например, люди, называющие себя казаками) часто прибегали к «ограниченному насилию» — они могли разгромить выставку или кого-то побить, но так, чтобы не привлекать слишком пристального внимания правоохранительных органов. Ту же точку отсчета — 2012 год — называл основатель одного из самых заметных и агрессивных православных движений «Сорок сороков» Андрей Кормухин. «Когда начались информационные атаки на патриарха, произошел скандал с Pussy Riot, стало понятно, что пришла пора православным христианам выйти наконец за ограду храма и встать на защиту своей веры», — объяснял он в интервью сайту Pravoslavie.ru. Тогда же, в 2012-м, в публичном поле появилась и организация «Святая Русь» (не путать с «Христианское государство — Святая Русь»), пообещавшая в связи с делом Pussy Riot устроить «православные патрули» для защиты церквей. Впрочем, толком эти патрули так и не появились. Cтраница лидера «Святой Руси» Ивана Отраковского во «ВКонтакте» и в 2017 году выглядит как своего рода образец православного фундаментализма. Иконы царской семьи здесь соседствуют с выступлениями против «толерантности — жидовствующей ереси наших дней» и постами в поддержку активистов основанного Дмитрием Энтео движения «Божья воля», разгромивших в августе 2015 года выставку скульптур Вадима Сидура, которая, по их мнению, оскорбляла чувства верующих. Уровень насилия в этой борьбе, по мнению специалистов, будет только расти. «Если деятельность Энтео — это было такое мелкое хулиганство, то теперь мы имеем дело со следующим этапом», — уверен Верховский. Он считает, что «боевое православие» становится возможным при участии «элементов националистического толка» — в том числе тех, кто воевал в Донбассе или просто радикализовался на фоне войны на Востоке Украины (как заявлял протоиерей Александр Пелин, транспаранты против «Матильды» на крестный ход в Петербурге 12 сентября пронесла «группа людей, назвавших себя „Народным ополчением Донбасса“»). meduza .