|Новая геометрия
|Wednesday, 20 September 2017
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Тротуар - это лужа, со всех сторон огороженная поребриком.
Едва начинаются дожди, я всякий раз думаю: чиновников с депутатами хорошо бы высадить из персональных авто и заставить передвигаться по инновационной столице Красноярского края пешим порядком. Тогда они быстро поняли бы, что безастенчиво просаживать бюджетные средства на бульвары, смотровые площадки и прочий дурацкий пиар можно лишь в том случае, когда все прочие проблемы в городе решены.
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