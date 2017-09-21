Тротуар - это лужа, со всех сторон огороженная поребриком. Едва начинаются дожди, я всякий раз думаю: чиновников с депутатами хорошо бы высадить из персональных авто и заставить передвигаться по инновационной столице Красноярского края пешим порядком. Тогда они быстро поняли бы, что безастенчиво просаживать бюджетные средства на бульвары, смотровые площадки и прочий дурацкий пиар можно лишь в том случае, когда все прочие проблемы в городе решены. *** *** ***