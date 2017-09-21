Явно не деньги тормозили строительство на Ленинградском, 26. ПРОШЛОЕ НЕ УХОДИТ НИКОГДА Кому на Руси жить хорошо? Да всё тем же, не сомневайтесь. Трагикомедия со строительством т.н. социального дома на Ленинградском, 26, обрастает всё более удивительными подробностями. Напомню, аккурат с началом лета фактический производитель работ по федеральной программе, красноярская фирма «Культбытстрой» ушла с площадки, сославший на почти двухсотмиллионные долги перед нею со стороны юридического подрядчика, фирмы «Экономжилстрой». Всё лето чиновники с депутатами старательно развешивали железным горцам (и прочим россиянам) на уши изощрённейшую лапшу. Объяснения конфликту подыскивались самые разные, вплоть до совершенно анекдотических: «Культбытстрой», мол, взял слишком высокий темп, сильно вышел из графика и потому платежи чуть-чуть запаздывают. Вот пройдёт-де ещё неделька-другая, и всё устаканится. Однако «Культбытстрой» на объект вернулся лишь в сентябре, причём внятно объяснить перемену в его позиции не сумел никто. Зампред Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш объявил избирателям, что ситуацию спасает выделение 70 млн рублей из регионального бюджета на покупку служебных квартир. Обе газеты решили почему-то, что директор «Экономжилстроя» взял банковский кредит и срочненько ублаготворил субподрядчика и этих денег. Не первый год наблюдая, однако, за Сергеем Сергеевым, «Уран-Батор» активно усомнился даже в возможности подобного развития событий. Не тот зайчик бывший начальник муниципального УКСа, чтобы вешать на себя чужие проблемы. Ну и вот: «В Красноярске скандально известный долгострой расположенный в Железнодорожном районе ушел с молотка за 124,5 млн рублей. При этом начальная цена лота составляла 268,1 млн рублей. Такое понижение цены вызвано отсутствием заявок на участие в торгах. Обладателем объекта стал москвич Петр Петров. При этом выгодоприобретателем по сделке в документах числится строительная компания из Железногорска «Экономжилстрой». Отметим, строительство было остановлено 9 лет назад после банкротства застройщика «Сибстоун». При этом директор фирмы похитил деньги дольщиков и перепродавал квартиры по несколько раз. На сегодняшний день готовность дома оценивается в 51%. Площадь здания – 30,7 тыс. кв.м, строение рассчитано он на 255 квартир». sm-news.ru . И ещё раз: «В лот вошла сама высотка и право аренды двух земельных участков площадью около 9,4 и 8 тыс. кв.м. Торги стартовали 31 июля, и каждые пять рабочих дней стоимость лота снижалась на 10%. В итоге заявки подали 4 участника – ООО «Мегаполис», Денис Требушевский, Василий Евсеев (все из Красноярска) и Петр Петров (Москва). Именно столичному представителю и достался лот, поскольку он выдал более щедрое предложение по цене – 124,5 млн руб. При этом выгодоприобретателем сделки является вовсе не сам москвич, а зарегистрированный в Железногорске Сергей Сергеев. Он же, по сведениям из открытых источников, является гендиректором строительной компании «Экономжилстрой». На счету застройщика в городе – панельный дом на ул. 60 лет Октября. Кроме того, как следует из информации на сайте компании, она занимается достройкой дома другого скандального обанкротившегося застройщика – «Стройтехники» – на ул. Пролетарской. В мае 2016 г. компания подписала с мэрией договор аренды участка в переулке Светлогорском под строительство жилого дома. Также Сергеев является учредителем ряда других красноярских компаний, связанных со строительством». dela.ru . Удивления достойная новость, согласитесь. В самый разгар кризиса с «Культбытстроем» г-н Сергеев отнюдь не ищет денежки, чтобы закрыть долги, а преспокойно вкладывается в новый недострой с длиннющей и запутанной криминальной историей. Отсюда мы вправе сделать два вывода. Никаких проблем с рублёвой массой у директора «Экономжилстроя» не было и нет, во-первых. А во-вторых, ситуация на Ленинградском, 26, его нисколечко не беспокоила на самом деле. СПРАВКА «УРАН-БАТОРА» Впервые в наших летописях ООО «Экономжилстрой» возникло десять лет назад, когда фирма за 10 бюджетных миллионов подрядилась заменить 11 лифтов в доме №48 по проспекту Курчатова. Годом позже Серый дом радостно отрапортовал о том, что коммерсанты ухитрились возвести по тендеру десятиэтажный дом за девять месяцев вместо пятнадцати. Потом было строительство лыжной базы «Снежинка». А в 2009-м «Экономжилстрой» победил в конкурсе на право разбавить жилой фонд пос. Первомайский двумя многоквартирными домами по 60 квартир, общей стоимостью свыше 200 млн рубликов. В те годы никаких отчётливых претензий к фирме не обнаруживалось, несмотря на очень характерное её происхождение. Начнём с директоров. «Родился Вячеслав Голик 20 января 1966 года в городе Веймар (Германия) в семье военнослужащего. В 1989 году с красным дипломом окончил Ленинградский механический институт по специальности «летательные аппараты». По распределению был направлен в город Красноярск–26. С 1989 по 1996 гг работал конструктором в «НПО ПМ». В это же время окончил аспирантуру. С 1996 года занялся строительным бизнесом. В 2003 году стал директором ООО «ЭкономЖилСтрой» ( отсюда ). « В рыночную экономику наш герой ринулся в 1992 году, как минимум, создавши в компании двоих единомышленников товарищество с ограниченной ответственностью «БОБ и К». В мае 2007 года Голик – вместе с Евгением Васильевым - по телефону из Канады комментировал для «Информ-Экспресса» ход хоккейного чемпионата, что позволило людям внимательным сделать кое-какие выводы о причинах удачной бизнес-карьеры нашего героя...» Весной 2010-го Голик двинулся на выборы (и проиграл их) по списку «Справедливой России» *1 , что позволило нам слегка заглянуть к нему в персональные закрома. «Помимо зарплаты (1 млн. рублей) от сдачи в наём жилого помещения он получил в 2008 году 120 тысяч, от продажи машины – 820 тысяч, и ещё акций каких-то скинул на 1.700 рублей. Квартира в краевом центре («Сведения представлены не полностью»). Автомобили: «Тойота Ландкрузер» (2008), «Тойота Камри» (2004), «Рено Меган Классик» (2001). Владелец железногорского ООО «Экономжилстрой», 30% красноярских ООО «СПК», ООО «Экономжилстрой» и ООО «Русь Инвест». А где-то между ними болтается 6% долей в ООО «Офис-М» ( отсюда ). В июле 2010-го свежеиспечённый «сити-менеджер» Пешков навестил площадки по проезду Поселковый, 5 и ул. Калинина,13, где «ЭкономЖилСтрой» всё ещё култыхался со строительством «социальных» домов. «Один находится в стадии завершения работ. Для другого на ближайшей сессии будет рассматриваться вопрос выделения дополнительных 12,5 млн рублей, которые необходимы для выполнения теплового контура и временной консервации объекта до решения вопроса дальнейшего финансирования», - не без удивления пожали плечиками заколючинские СМИ. «Именно с директором ООО «Экономжилстрой» ещё по весне Медведев с Пешковым вели душеспасительные беседы относительно своевременного – к празднику - завершения строительства хотя бы одного «социального» дома на Девятке. Это даже почему-то ставилось в заслугу новой власти, хотя денег на второй дом она так и не отыскала, предпочтя заткнуть за бюджетный счёт рот обитателям улицы Узкоколейной. Однако этим дело не ограничилось. С приближением юбилея речи вождей отчего-то стали менее оптимистичными. Не будет, мол, готов дом к празднику – да и чёрт с ним». Вместо обещанного финансирования Голика совершенно неожиданно назначили... директором муниципального управления капитального строительства. Смешнее выбора трудно было придумать, ибо новому директору в обозримом будущем предстояло принимать в эксплуатацию два жилых объекта у собственного предприятия. Однако Пешкова это нисколечко не смутило. А точнее, не Пешкова — он, как всегда в сложный момент, соскочил с поезда. Комментарии по назначению Голика давал и.о. главы администрации Сергей Проскурнин. И уже в этот час всё стало понятно умным людям. «Время назначения безвестных, а то и вовсе сомнительных личностей закончилось. С приходом новой команды пришли другие порядки», - разъяснил непонятливым зрителям кротовский «Открытый город». *** «К началу учебного года из ремонта не вышли три детских сада и актовый зал 96-й школы. Голик в сентябре навестил «Мегаполис» на дамбе и объявил, что тот буксует. Медведев назвал ситуацию «вызовом новой власти». Под угрозой изъятия оказались 10 млн рублей. «Правительство Красноярского края обязало завершить реконструкцию дамбы 5 декабря. Пришлось привлечь субподрядную организацию из Красноярска», - радовалось городское радио… Первый из «социальных» домов на девятом «Экономжилстрой» сдал в эксплуатацию на полтора месяца позже Дня города. Про второй чиновники стали говорить осторожно: «До конца года». Впрочем, Медведева и тут пронесло. Он вновь заговорил про «молодёжный микрорайон», про «масштабы асфальтирования дорог» и т.д. А его зам Владимир Тюрин приехал в сороковые ясли и там объявил: ремонт будет завершён в этом году. Мы добились! А покуда обнаружилось, что новосёлы никак не могут занять обещанные им квартиры на девятом. «Бюрократические проволочки», видите ли. Октябрь 2010-го в летописи «обновлённого» УКСа ознаменовался известием о том, что 35 млн рублей, выделенные на установку пластиковых окон в школах и детских садах, будет осваивать вполне конкретный исполнитель. Из Красноярска. А на очередной ремонт фонтана у ЗАГСа Серый дом выделил ещё семь «лимонов», после чего фирмы «Арис» и «Ковчег» начали реставрацию, но «без нового кафеля, на него не хватило средств». В ноябре операция «Окна» была проведена с ошеломляющим успехом. Все шесть участников аукциона неправильно составили заявки, так что контракт достался фирме «СЛМ-Монтаж» Сергея Лихтенвальда . Та приступила к работе, не дожидаясь даже документального оформления сделки. Нарушение санитарных норм – нам только в радость, прокомментировал это событие «Открытый город». А ещё в 101-й школе был, наконец, завершён ремонт туалета для мальчиков. На дамбу «зашёл третий подрядчик». В 2011 году в ЗАТО начнётся строительство микрорайона «Молодёжный», поклялся Вадим Медведев. А Вячеслав Голик добавил: фонтан возле ЗАГСа «закончат через неделю». И снова соврал... Пластиковые окна красноярские умельцы принялись ставить в мороз, однако местные чиновники, с Пешковым во главе, взирали на их усилия не без явной симпатии. Несмотря на жалобы конкурентов Лихтенвальда в УФАС и регулярно срываемые сроки выполнения заказа. Ясли №40 и дамбу, впрочем, строители тоже не сдали к назначенной дате. Закалин заявил, что теперь виной тому – брак красноярских «специалистов», сосватанных Проскурниным и К. Что же касается «социального» дома на девятке, то его заселят «не раньше февраля», - сообщил Вадим Медведев. Далее события покатились, точно снежный ком с горы. В январе 2011-го в Сером доме заговорили о том, что по дамбе нужно объявлять новый конкурс, на 3 млн рублей, которые ещё предстоит где-то изыскать. Сергей Проскурнин пояснил журналистам, что пластиковые окна «СТМ-Монтаж» непременно вставила бы – если б не зима! А так… Ни на одном объекте ремонт не завершён пока. В феврале общественный интерес был умело смещён от многочисленных косяков УКСа и Серого дома к теме свалки в Новом Пути. Тем временем приборы учёта в школах и садиках начала без проекта и сертификатов устанавливать московская (!) фирма «Ресурс-Финанс». В марте Медведев провозгласил с телеэкрана: «Ремонт д/с №40 мы в ближайшее время завершим». Голик уточнил: к апрелю - непременно. Да и на устранение выявленных недоделок по пластиковым окнам много времени и сил у подрядчика не уйдёт. Зато новый дом на девятом квартале строители сдадут в августе. А уже сданный и два месяца пустующий – кровь из носу – начнёт заселяться в самое ближайшее время! «Комиссии проводятся каждые две недели», - отрапортовал УКС в мае относительно хода работ на 40-х яслях. К концу месяца всё будет сделано, но надо найти дополнительно 2 млн рублей. Для реконструкторов фонтана новых денег не потребовалось, но час «Ч» сместился сперва на конец мая, затем на июнь и июль. Параллельно в УКСе заговорили о необходимости вложить в данный пятачок муниципальной земли ещё 10 млн рублей. Тем временем, Вадим Медведев обозначил новые сроки сдачи жилого дома на девятке: третий квартал. И попросил строителей поторопиться с починкой д/с в пос. Подгорный. В июле как-то без особых сенсаций обнаружилось, что сороковые ясли по-прежнему не функционируют. УКС пригласил население на разборку ветхих домов «в целях экономии». Оказалось, что снести одно такое здание стоит 2 млн рублей. А в бюджете заложено всего по 500 тысяч. «Мы, как никогда, активизировали строительство социального жилья», - протрубил Вадим Медведев. А парашютисту Голику продлили контракт сразу на три года» ( отсюда ). *** Потом было ещё много чего интересного. В мае 2012-го, например, директор 103 школы решила поднапрячь власти на предмет строительства нового спортзала. И в сентябре специальная комиссия управления капитального строительства приступила к рассмотрению заявок восьми претендентов на освоение 61 млн рубликов, выделенных региональным бюджетом на строительство. Правда, УКСом с января рулил уже видный заколючинский единоросс Сергей Свиридов: « Первую часть электронных заявок комиссия рассматривала 21 сентября. И вот тут-то, натурально, запели птички божии в горних высях. Одно за другим, подчинённые Свиридова зарубили по различным причинам семь коммерческих предложений из восьми и отказали семи предприятиям в допуске к аукциону. Оставшееся в автоматическом режиме получило три дня спустя контракт по максимальной цене в 61.070.17 рублей 66 копеек. Если верить интернету, красноярское ООО «ЭкономЖилСтрой» создано было летом 2004 года . На сайте краевой федерации спортивного боулинга в качестве генерального директора фирмы был представлен бывший начальник железногорского УКСа, бывший директор МУП «Центр финансового содействия « Регион » и вообще активнейший сподвижник Катаргина Сергей Сергеев *2 . После Сергеева «молодой и энергичный» номер раз поставил рулить «Регионом» предпринимателя Евгения Васильева . Тот вроде бы занимался продвижением железногорских финансовых «инноваций» по Красноярскому краю, но в деле этом совершенно не преуспел. Зато позднее пресса назвала его официальным владельцем реконструированного после пожара кинотеатра «Космос». А г -н Сергеев в роли начальника УКСа немало сил вложил в перестройку кинотеатра... К «ЭкономЖилСтрою» судьба оказалась милостивой. Профессионалы из УКСа мастерски отстрелили всех его конкурентов на дальних подступах. Так, шестерым участникам размещения заказа из восьми было поставлено в вину, например, отсутствие в заявке сведений о товарном знаке «Трапа чугунного эмалированного ГОСТ 1811-97» и «Трубы стальной водогазопроводной сварной оцинкованной». Впрочем, самое удивительно здесь не то, разумеется, что семь конкурсантов сделали такое впечатляющее количество совершенно идентичных ошибок, а то, что избежать их повторения смог лишь «ЭкономЖилСтрой» ( отсюда ). Май 2014-го: «По приблизительному подсчету директора фирмы «ЭкономЖилСтрой» Вячеслава Голика, изначально в проекте был упущен определенный объем работ. В частности, нет крыши над коридором-переходом, соединяющим здание школы со спортзалом, отсутствует утепление перехода, нет деревянных ограждений в самом зале, еще ряд других досадных мелочей. Руководитель УКСа Сергей Свиридов уверяет, что по всем этим работам осталось провести конкурс и решить проблему с финансированием». И так далее, и тому подобное. . *1 На выборах Голик конкурировал со Свиридовым на одном округе. Тут-то и обнаружилось, что в собственности у Голика находятся доли в фирме «Просистемлаб», созданной в своё время супругами Проскурниными. Судьба – дама неразборчивая, но очень упрямая. *2 А ещё одной из фирм Сергея Сергеева принадлежит, оказывается, пресловутый Дом Шамро . Но эта вишенка способна утрамбовать любой тортик, поэтому давайте сделаем вид, что про неё забыли.