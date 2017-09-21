Мечты сбываются. "Газпром": история семейного процветания. «Газпром»: родные и близкие Как живут и чем владеют родственники и партнеры руководителей подконтрольного государству газового концерна. Легкий реактивный самолет Beechjet 400A бортовой номер ES-NXT стоимостью примерно $7 млн с росчерком синей полосой по фюзеляжу и хвосту не смотрелся аутсайдером на выставке деловой авиации во «Внуково-3» осенью 2014 года. Его только что модернизировала американская Nextant Aerospace для неизвестного владельца из России. Светло-бежевые поворотные кресла у больших иллюминаторов, широкие столики и диван в салоне — все для удобного перелета восьми человек с максимальной скоростью 833 км в час. Этот компактный, но комфортабельный самолет был зарегистрирован в Эстонии, а управляла им эстонская компания FortAero. На своем сайте FortAero признается, что делает все для высокопоставленных клиентов, «в том числе глав интернациональных компаний и ведущих государственных деятелей, а также их партнеров и членов семей». И отмечает, как удобно и выгодно регистрировать самолеты в Эстонии — низкие налоги, либеральная политическая среда... У либеральной среды есть нюанс. В эстонском хозяйственном реестре общедоступны данные о лицензиях на бортовые радиостанции бизнес-джетов. И там упоминаются собственники самолетов. «Новая газета» выяснила, что лицензия на радиостанцию воздушного судна Beechjet 400A бортовой номер ES-NXT действовала с 2014 года и продлена до начала 2017 года. Все это время самолетом владела офшорная фирма Firmon Overseas Holdings, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Эта фирма упоминалась в отчете о совладельцах «Банка Россия» знакомого российского президента Юрия Ковальчука. Согласно документам банка, Firmon Overseas полностью контролировал петербуржец Иван Миронов — сводный брат члена правления «Газпрома» Кирилла Селезнева (ранее Селезнев подтвердил родство газете «Ведомости»). Мы решили выяснить, откуда у фирмы брата газпромовского топ-менеджера, бизнес-джет стоимостью около $7 млн? И чем владеют другие родственники и партнеры газпромовского начальства. История с газораспределением «Новая газета» сообщала об Иване Миронове в 2014 году, когда он вместе со своей знакомой — Татьяной Свитовой получил в общей сложности 11,7% акций «Банка Россия» от «дочки» «Газпром межрегионгаза», которым руководит Селезнев. В «Газпроме» тогда говорили, что продали непрофильные активы. А «Новая» и «Ведомости» установили связь бывших компаний Миронова с подрядчиками «Газпрома», которые получали контракты на миллиарды рублей. При этом Миронов не производит впечатления олигарха. Он работал замдиректора петербургской фирмы «Экспофорум-интернэшнл», которая управляет выставочным комплексом «Ленэкспо», известным, главным образом, по петербургскому международному экономическому форуму. Когда «Ведомости» в 2014 году спросили Миронова о его крупном бизнесе, он заявил, что «далек от всего этого». Знакомая Миронова — Татьяна Свитова — дочь старшего вице-президента «Банка Россия» Елены Свитовой и сестра Натальи Свитовой, которая также имела доли в газпромовских подрядчиках. Как выяснила «Новая газета», недавние партнеры фирм Миронова и Свитовых владеют долями в газораспределительных организациях системы «Газпрома» — горгазах и райгазах по всей России, которые транспортируют газ от магистрального газопровода до конечного потребителя, обслуживают внутридомовое газовое оборудование и проектируют сети регионального газоснабжения. Через Firmon Overseas Holdings Миронов контролировал офшор — CIS Strategic Industries Investment Fund на Каймановых островах, об этом тоже говорилось в отчете «Банка Россия». Каймановский офшор, в свою очередь, владел кипрской Exlaribo. А той принадлежит цепочка компаний, которая приводит к фирме «Эпос-Капитал». Наталья Свитова владеет фирмами, которые также приводят к этому «Эпосу» и еще паре компаний — «Профкапинвест» и «Бизнеспрофинвест». У последней было контрактов с газораспределительными предприятиями «Газпрома» на 47 млн рублей и до 2014 года — доля в еще одном газпромовском подрядчике (фирме «ВАГ»), который за пять лет получил контракты на 4 млрд рублей. Не только Миронов и Свитова владели «Эпос-капиталом», «Профкапинвестом» и «Бизнеспрофинвестом». Совладельцами там были пять взаимосвязанных компаний — московская «Инвестиционно-финансовая группа Менеджмент. Инвестиции. Развитие» («Группа МИР»), «Финансовый аналитический центр», «Межотраслевой вексельный дом топливно-энергетического комплекса» (ВД ТЭК), «Инвестиционный партнер» и «Сититрейд», которые получили доли больше чем в 30 газораспределительных организациях. Общая выручка 28 организаций, которыми они владеют сейчас, за два последних года превысила 40 млрд рублей. Стоимость их долей только в «Газпром газораспределение Нижний Новгород» эксперт оценивает в 6 млрд рублей. В «Газпроме» — это сфера ответственности Кирилла Селезнева. Он возглавляет «Газпром межрегионгаз» — стопроцентную газпромовскую «дочку», которая занимается реализацией газа на территории России: обеспечивает поставки всем категориям потребителей и участвует в газификации регионов. Газораспределительные организации входят в структуру «Газпром газораспределение» — «дочки» и подконтрольной организации «Газпром межрегионгаз». Селезнев — давний коллега и близкий знакомый главы «Газпрома» Алексея Миллера на протяжении больше 15 лет (он подтверждал это «Ведомостям»), они работали вместе в порту Санкт-Петербурга и в «Балтийской трубопроводной системе». Селезнев пришел в «Газпром» в 27 лет на должность помощника Миллера, замруководителя аппарата правления. В конце 1990-х Селезнев работал в петербургской «Группе МИР», у которой был тот же гендиректор, что теперь у одноименной московской группы. У московской «Группы МИР» с «Газпромом» давние отношения. По отчетам компании «Газпром газораспределение» за 2009—2010 годы, эта группа вместе с «Финансовым аналитическим центром» предоставила ей кредиты на 850 млн рублей. А позже, в свою очередь, «Группа МИР» получила от «Газпром газораспределения» кредит на 1,05 млрд руб­лей и еще 253,3 млн рублей от «Газпром межрегионгаза Нижний Новгород». В чем экономический смысл этих сделок, в «Газпроме» пока не объяснили. Связаться с Мироновым не удалось. Селезнев и «Группа МИР» не ответили на вопросы «Новой». История с патриотами Пять компаний, которые держат доли в газораспределительных организациях «Газпрома» («Финансовый аналитический центр», «Устюггаз», «Сититрейд», «Инвестиционный партнер» и «ВД ТЭК»), связаны между собой и с московской «Инвестиционно-финансовой группой Менеджмент. Инвестиции. Развитие» («Группа МИР»), появившейся в 2007 году. Офис этой группы расположен в центре Москвы в Архангельском переулке, дом 3, строение 1. Но корни «Группы МИР» уходят в Петербург. Там с 1994 года существовала одноименная группа, теперь уже ликвидированная. С московской ее связывал общий гендиректор и совладелец управляющей компании — «Межотраслевой вексельный дом топливно-энергетического комплекса» («ВД ТЭК»), который находится в том же офисе в Архангельском переулке. Московской «Группой МИР» сейчас владеют предприниматели с обширными связями в церковной среде. Львиная доля принадлежит «ВД ТЭК» Сергея Рудова. Он входит в попечительские советы крупных монастырей, а также Московской духовной академии, является членом Межсоборного присутствия Русской православной церкви и председателем благотворительного фонда «Общество друзей монастыря Ватопед на Святой горе Афон». Рудов был соорганизатором доставки в Россию Пояса Богородицы в 2011 году и Даров волхвов в 2014 году, которые демонстрировали в храме Христа Спасителя. А еще он — сопредседатель попечительского совета «Федерации практической стрельбы России». У совладельцев газпромовских предприятий есть и другие любопытные пересечения. Единственный собственник и гендиректор «Сититрейд» Алексей Пучкин — не только контролирует «Мультимодальный комплекс Усть-Луга» в порту, который связывали с партнерами и знакомыми бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Но и возглавляет фирмы (например, «Агростайл»), которые занимаются земельными участками. Половина «Агростайла» у компаний группы «Рота» бывшего депутата Госдумы Дмитрия Саблина. Саблин — первый заместитель председателя общественной организации «Боевое братство» и сопредседатель движения «Антимайдан», созданного в 2015 году, как было заявлено, с целью противостоять «пятой колонне» и «цветным революциям» в России. Рудов, «ВД ТЭК» и Пучкин не ответили на вопросы «Новой газеты». История с недвижимостью Зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов стал владельцем компаний, которые занимаются московской недвижимостью и связаны с финансово-промышленной корпорацией «Гарант-инвест» Алексея Панфилова. В начале 2017 года Круглов получил долю (20%) в «Эй. Пи. Траст Ко», а летом — половину фирмы «Пролетарский-Б». Все они связаны с «Гарант-инвестом», у которого в Москве несколько торгово-деловых центров — «ТДК Тульский» на площади Серпуховская застава, торговая галерея «Аэропорт» у одноименной станции метро, торговые центры «Коломенский», «Москворечье», «Ритейл парк» и «Пражский град». В группу также входит банк «Гарант-инвест». Алексей Панфилов и его отец Юрий также являются совладельцами «Эй. Пи. Траст Ко». Миноритарные совладельцы банка и «Гарант-инвеста» — Ирина Бирюкова и Екатерина Бирюкова. Первую называют дочерью заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петра Бирюкова. Среди миноритарных акционеров банка также бывший управляющий делами московской мэрии Виктор Коробченко. До того как Круглов получил 20% в «Эй. Пи. Траст Ко», у этой компании были доли в фирмах, владеющих ТДК «Тульский», а также торговой сетью «Мой магазин» и другими активами «Гарант-инвеста». Кипрская Vetturex, вместе с Кругловым владеющая (25,9%) «Эй. Пи. Траст Ко», также имеет долю в структуре «Гарант-инвеста», занимающейся коммерческой недвижимостью. И в самой корпорации «Гарант-инвест», где миноритарными собственниками были Бирюковы. В биографии Алексея Панфилова сказано, что он на общественных началах был советником заместителя мэра Москвы Бирюкова. Родственники Бирюкова могут быть связаны с подрядчиками, которые занимаются реконструкцией Москвы, как сообщал РБК. Бирюков отвечает за комплекс городского хозяйства, который выполняет план благоустройства московских улиц. РБК установил, что дочь Бирюкова — Ирина и Екатерина Бирюкова — владельцы 8,5% девелоперской компании «Гарант-инвест» числились также совладельцами фирмы «Вента», которая сдавала грузовики в аренду подведомственным Бирюкову городским предприятиям. «Новая газета» выяснила, что Ирина и Екатерина Бирюковы владели (каждая по 15%) фирмой «Стройбизнесхолдинг», у которой в собственности был подрядчик «Газпрома» — «Угрешский завод трубопроводной арматуры». За три года он получил от структур «Газпрома» подрядов на 1,75 млрд рублей. Угрешский завод также поставлял свою продукцию «Мосгазу» и «Мосводоканалу», в советы директоров которых входил Бирюков. С 2015 года завод заключил с ними контрактов на 617,7 млн рублей. Круглов, «Гарант-инвест» и московская мэрия не прокомментировали ситуацию. История с газобезопасностью С апреля 2017 года «Газпром тепло­энерго» возглавляет Артур Тринога — сын руководителя секретариата главы правительства Михаила Триноги. Артур Тринога, по данным СПАРК, — совладелец (25%) «Центра современной стоматологии» на Остоженке. «Мы предлагаем широкий спектр услуг по лечению, реставрации, протезированию зубов, коррекции прикуса, профессиональные гигиенические и эстетические процедуры», — говорится на сайте компании. Вместе с Триногой центром владеет глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров (у него тоже 25%). А их партнером является предприниматель Андрей Юнаков. К 2010 году у него было 40% стоматологического центра, но затем его доля снизилась. В 2010 году Юнаков контролировал пять компаний — ЧОО «Газохрана-М», ОП «Газохрана», ОП «Газзащита», ЧОО «Краснодаргазбезопасность» и ЧОП «Регионгаз-безопасность», которые впоследствии стали оказывать услуги газораспределительным предприятиям «Газпрома» и межрегионгазам. За пять лет они получили от предприятий «Газпрома» контрактов на 210 млн рублей. Артур Тринога не ответил на вопросы «Новой». «Ну совсем оборзели уже. Извините, просто слов нет других…» — не выдержал Владимир Путин на заседании правительственной комиссии по развитию электроэнергетики в декабре 2011 го­да. Тогда по его поручению выявили аффилированность руководителей энергетического комплекса с коммерческими организациями, которые имели признаки конфликта интересов. Он отметил, что нарушения закона нет, но призвал обратить внимание на то, что некоторые руководители подконтрольного государству энергетического комплекса и их родственники связаны с компаниями, которые делают бизнес в той же сфере и получают доход от предприятий энергетики, которыми руководят их родные. С тех пор прошло больше пяти лет, и о конфликтах интересов на высшем уровне больше не упоминали. Люди, близкие к «Газпрому», полагают, что о конфликте интересов в данных случаях речи не идет. И уверяют, что газпромовские предприятия, которые транспортируют газ от магистрального газопровода до конечного потребителя, в большинстве случаев далеко не самый прибыльный бизнес. Также обращают внимание на то, что частные инвесторы в него не рвутся. А некоторые газпромовские предприятия, совладельцами которых стали компании, связанные, например, с «Группой МИР», перестали быть убыточными. «Такие оправдания хороши на понятийном уровне, но не на юридическом. Тут могут быть признаки конфликта интересов, — делится мнением заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов. — Газораспределение — это отдельный бизнес, который может быть убыточным и прибыльным. У руководителей «Газпрома» и так большие компенсации и вознаграждения за то, что они присутствуют в советах директоров многочисленных газпромовских дочек. Если еще и их родственники пересекаются с той же сферой, на это должны обращать внимание и изучать, есть ли там личная заинтересованность топ-менеджеров». Миноритарные акционеры предприятий «Газпрома» правы, когда беспокоятся по этому поводу, полагает эксперт, поскольку закономерен вопрос: не влияет ли все это на финансовые показатели газового концерна? Старые газпромовцы. Наследие Бывшее газпромовское руководство времен Рема Вяхирева вместе с родственниками напрямую владело долями в компаниях, связанных с «Газпромом». «Никакого нарушения тут не было, поскольку закон это вообще никак не ограничивал», — говорит человек, близкий к газовому концерну. Некоторые из связей бывших топ-менеджеров и членов их семей с газпромовскими предприятиями продолжались довольно долго. Так, бывшему гендиректору компании по реализации газа «Межрегионгаз» (в настоящее время — «Газпром межрегионгаз») Валентину Никишину и членам его семьи принадлежала фирма «Кворум-Н». Она владела половиной «Центральной инвестиционной теплоэнергетической компании» (ЦИТЭК), у которой были доли (от 25% до 35%) как минимум в 16 компаниях «Межрегионгаза» в разных российских городах. И долей в УК «Регионгазфинанс», которая имела акции семи газораспредилительных организаций «Газпрома», по данным СПАРК. Никишин погиб в автокатастрофе в 2005 году. «ЦИТЭК» перешел под контроль его бывшего заместителя в «Межрегионгазе» Марины Безруковой и прекратил действовать только в марте 2017 года. Принадлежала «ЦИТЭКу» и доля в «Газэнергопромбанке», который сначала отошел структурам «Газпрома», а в 2010 го­ду объединился с «Банком Россия» Юрия Ковальчука. Дочь бывшего главы «Газпрома» Рема Вяхирева — Татьяна Дедикова и сын бывшего премьера Виктора Черномырдина — Виталий были совладельцами фирмы «Промэк-МГ», которой до 2003 года принадлежало 24% компании «Ресурс-МРГ», зарегистрированной по адресу московского офиса «Газпрома» на улице Наметкина, 16. «Ресурс-МРГ» владел долями (от 10% до 80%) как минимум в 37 «Межрегионгазах» по всей России, по данным СПАРК. Своя часть в «Ресурс-МРГ» была также у фирмы «Агрохимтэкс», где небольшой долей владел Николай Исаков — замгендиректора по работе с органами власти «Газпром межрегионгаза». А также у фирмы «Верта-техинвест», которой владели члены семьи бывшего замгендиректора «Газпром межрегионгаза» Алексея Веременко. Решение об исключении недействующего «Ресурса МРГ» из реестра принято в июле 2017 года. Суды с акционерами В 2013 году «Газпром» по решению правительства выкупил доли газораспределительных предприятий у государственного «Роснефтегаза». Миноритарные акционеры некоторых газораспределительных предприятий «Газпрома» надеялись, что им отправят предложение и в обязательном порядке купят их доли, как происходит в таких сделках. Но этого не произошло. «В 2013 году мы обратились в «Банк России», и он вынес обязывающие «Газпром» предписания, — рассказал Александр Клименко — глава юридической службы компании «Мириад Рус», которая представляла интересы миноритарных акционеров «Газпром газораспределения Нижний Новгород». — Параллельно мы обращались в Росимущество, Минэкономразвития, Минэнерго и правительство с требованием разработать и утвердить директиву, обязывающую «Газпром» исполнить требование закона. Но наши обращения привели лишь к отпискам». А осенью 2015 года совет директоров и основной акционер «Нижегородоблгаза» — группа «Газпром» одобрили дополнительную эмиссию в виде закрытой подписки в пользу трех компаний, на тот момент аффилированных с «Группой МИР». Цена эмиссии — 51 рубль за акцию, в три раза ниже рыночной, что подтверждается независимой оценкой, — полагает Клименко. «Предприятие «Газпрома» получило, на наш взгляд, в три раза меньше денег, чем могло получить. Доля миноритарных акционеров оказалась размыта более чем в два раза», — уверяет Клименко. Экономических оснований для эмиссии, по его мнению, не было: «Нижегородоблгаз» — прибыльная организация, имеющая свободные денежные средства на депозитах в банке (2,7 млрд рублей по итогам 2015—2016 годов). «Как могло произойти то, что благодаря такой эмиссии «Газпром» потерял контроль в «Нижегородоблгазе» (доля снизилась с 75% до 32%) и не получил за это денег?» — удивляется Клименко. На его взгляд, это привело к убыткам не только «Газпром», но и его акционеров. Итогом также стала отмена предписаний, обязывающих «Газпром» направить миноритариям предложения о выкупе их акций, так как доля группы «Газпром» в предприятии стала меньше 50%. «Как еще это объяснить, как не административным ресурсом?» — спрашивает юрист. «Мы не оценивали стоимость всех активов, имеющих отношение к перечисленным фирмам, но стоимость акций только в «Нижегородоблгазе», которые они получили в собственность, может составлять около 6 млрд рублей», — полагает эксперт. Люди, близкие к «Газпрому», объяснили ситуацию тем, что у газового концерна было недостаточно средств для того, чтобы заплатить и «Роснефтегазу», и миноритариям, поэтому был найден юридический способ уладить эту проблему. Эстонские крылья Эстонская FortAero — оператор самолета Beechjet 400A (Nextant 400XTI) с регистрационным номером ES-NXT, которым владела фирма Ивана Миронова, имеет очень интересную историю. В 2013 году упраздненная, ныне — национальная авиакомпания Эстонии Estonian Air продала свою «дочку» — Estonian Air Regional малоизвестной FortAero, зарегистрированной в конце 2012 года. Сделка удивила эстонский рынок, поскольку никто не понимал, кто за ней стоит. Эстонские «Деловые ведомости» вышли тогда с заголовком «Номинальные держатели», обнаружив, что владельцами FortAero числятся три человека — Аарон Райхштейн, Вадим Опрышко и Ляля Михайлова. Райхштейн в прошлом работал в Москве, в издательском доме «Коммерсантъ», в 2003 году был директором газеты «Газета» в Петербурге, возглавлял «Трехгорную мануфактуру», а в 2006 году — издательский дом «Коммерсантъ Украина». В Эстонии его имя было связано с двумя десятками компаний, местная пресса сообщала, что, по его словам, в Таллин он попал случайно, приехав навестить друга. В эстонской компании ответили,что не имеют отношения к сводному брату члена правления «Газпрома» Ивану Миронову и к члену правления «Газпрома» Селезневу. Есть еще одно любопытное пересечение. Фирма Terramart Development, которую, согласно отчету «Банка Россия», контролировал Миронов, имела эстонский филиал (сейчас находится в ликвидации). Управляющей этого филиала была Наталия Асташова, которая, по данным эстонского реестра, управляет всего двумя фирмами, в том числе оператором самолетов деловой авиации Aviasole Business Aviation. Этот Aviasole предлагает клиентам самолет Falcon 900LX. Связавшись с менеджером Aviasole, «Новая газета» выяснила, что там знают о самолете Beechjet 400A с регистрационным номером ES-NXT и перенаправляют по поводу него в компанию FortAero. novayagazeta.