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Wednesday, 20 September 2017

Семилетнего мальчишку в ДТП убил планшет, говорят.

Погибший в ДТП школьник травмировал живот планшетом

В ГИБДД назвали возможную причину гибели 7-летнего мальчика в аварии под Красноярском.

Напомним, смертельная авария произошла 3 сентября на трассе «Железногорск – Подгорный». По предварительной информации, водитель «Тойоты Премио» не справилась с управлением и вылетела на «встречку», где врезалась в «Тойота Гайя». В результате ДТП 34-летняя девушка-водитель «Премио», 56-летняя женщина-водитель «Тойоты Гайя», а также 3 пассажира «Премио» – 33-летний мужчина и два мальчика 7 и 4 лет были доставлены в больницу. Позже 7-летний мальчик скончался в реанимации.

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Как пояснили в ГИБДД, погибший мальчик во время аварии играл в планшет. При столкновении с другим автомобилем ребенок электронным устройством сильно травмировал живот, что могло усугубить полученные в аварии повреждения даже не смотря на то, что он был пристегнут в автокресле. В связи с этим в ГИБДД просят водителей по возможности исключать во время поездки пользование детьми электронными устройствами без специальных креплений. Также автовладельцев попросили не загромождать лишними предметами полки у задних стекол, так как при аварии или резком торможении они так же могут причинить вред.

trk7.ru.

 
 
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