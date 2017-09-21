Реальную опасность "групп смерти" представить всё ещё сложно. Дело «Синего кита» Эксклюзивные подробности уголовных дел о кураторах суицидальных групп в Челябинске. В изоляторах Челябинска сегодня содержатся два молодых москвича — 26-летний Илья Сидоров и 21-летний юноша, имя которого не называется. Оба посредством переписки в социальных сетях, по версии следствия, склоняли подростков к совершению самоубийств. И если первый был одиночкой и, по сути, от собственной недалёкости вёл переписку с одной школьницей из Еткуля, то второй — настоящий активный куратор суицидальных групп, он не только общался с жертвами, но и координировал «коллег». Подробности расследования уголовных дел, пугающая статистика и мнение стороны защиты одного из обвиняемых — в материале Znak.com. Илья Спартак: кит-одиночка Первое уголовное дело о доведении до самоубийства путем переписки в социальных сетях в Челябинской области возбудили 18 мая 2017 года, когда днём ранее в больницу попала 14-летняя девочка Карина (имя изменено) из Еткуля. 16 мая она наглоталась таблеток «валосердин» и слегка порезала руки. Школьницу спасли. Изучив её страницу, следователи пришли к выводу, что девочка стала жертвой игры в «Синего кита» — неизвестный на тот момент пользователь давал ей задания по причинению себе увечий. В начале июня в деле появляется фигурант — 26-летний почтальон из Москвы Илья Сидоров, зарегистрированный в сети как Илья Спартак. Его задерживают и привозят в Еткульский район, где на время следствия заключают под стражу. В суде и на первом допросе парень говорит, что всё признаёт, что переписывался с девочкой ради собственного интереса, сознаётся и в том, что требовал с Карины деньги, в противном случае угрожая убить её родных. В СМИ появляется информация, что он был куратором крупных суицидальных групп, однако этот факт не подтвердился. На деле Сидоров оказался одиночкой — некогда сам состоял в группе вроде «Тихий дом» и «Синий кит», а потом от нечего делать решил написать нескольким подросткам, которых фактически методом тыка нашел в тех же группах. Из всех только Карина совершила попытку самоубийства. «Сидорову вменятся один эпизод доведения до самоубийства несовершеннолетнего (статья 110 УК РФ), — рассказал руководитель следственного отдела по Коркино СУ СКР региона Андрей Михалев. — Он признаёт, что переписывался с девочкой, но утверждает, что ни к чему её не принуждал. Переписка именно с ним велась на протяжении нескольких месяцев, с апреля по июнь 2017 года. Попытку самоубийства девочка совершила 16 мая. Переписка в материалах дела имеется. Сейчас обвиняемый находится в психиатрическом диспансере, где проходит стационарную психолого-психиатрическую экспертизу». Вместе с тем столичный адвокат Ильи Сидорова Михаил С. придерживается другого мнения относительно причастности его доверителя именно к майской попытке самоубийства девочки. «В деле есть глубокие противоречия. Так, у меня имеется переписка Сидорова с Кариной — она начинается с 1 июня, то есть уже после того, как девочка пыталась покончить с собой. До этого, судя по всему, с ней переписывались другие лица, устанавливать которых следствие не желает, — отметил адвокат. — Сидорова просто удалось установить, так как он, требуя с Карины деньги, оставил номер своей банковской карты. Но ведь требование денег — это другая статья УК РФ». Адвокат частично показал корреспонденту Znak.com скриншоты переписки. Действительно, общение начинается с 1 июня и выглядит так, будто раньше потерпевшая и обвиняемый не переписывались на протяжении нескольких месяцев и не были виртуально знакомы. К тому же из общения видно, что девочка уже играла в «Синего кита». «Я его спрашиваю, зачем ты сразу оговорил себя, а он отвечает, что просто подписал протокол допроса и опять же просто так, по глупости, утвердительно отвечал на все вопросы. У Сидорова есть несколько диагнозов, которые нельзя разглашать, но можно сказать, что не от большого ума и у точно без явного умысла он писал Карине. А ведь Карина была готова к суициду даже задолго до 16 мая. Я изучил её страницу в социальных сетях — вся страница за длительный период времени пропитана атмосферой о готовящемся шаге в пропасть. Сам Сидоров не создавал никаких групп, не был их никаким куратором», — отметил адвокат. Действительно, страница Карины не вызывает положительных эмоций. Девочка явно очень страдала от сложных отношений с молодым человеком старше неё по возрасту, состояла в депрессивных группах, таких как «Передоз», «Каспийский груз», «Разбуди меня» и других. Она периодически размещала стихи и монологи о том, что хорошо бы уйти из этого мира, ставила фотографии с порезанными и забинтованными запястьями и записками о несчастной любви. Так, еще 6 мая она поставила фотографию с забинтованной рукой. В пользу того, что дело может оказаться не в почтальоне, говорит и тот факт, что в июле 2017 года Карина довела начатое до конца — её тело нашли во дворе дома. «Я всё понимаю, мой доверитель — далеко не самый умный человек, но он и не злодей, какого из него сделали СМИ, почему вопросы не задают родным девочки, которые должны были видеть, что с ней творится, и принять меры. Её страница в соцсетях такая, что сложно было заранее не заметить приближающуюся беду», — резюмировал адвокат. Сейчас Илья Сидоров вместе с защитником написал заявление на имя прокурора области, где указал, что он не знал, где живет девочка, не склонял её к самоубийству, считал, что игра несерьёзная. «В нашем случае уголовное дело возбуждено по факту преступления, которое произошло до внесения поправок в УК РФ (с июня 2017 года примечания к статье 110 УК РФ предусматривают наказание за склонение, призывы или содействие совершению суицида через интернет). Поэтому в нашем случае признаками объективной стороны статьи 110 УК РФ являются активные угрозы, реальные и осуществимые, а не мнимые и виртуальные. Таких угроз не было», — говорит адвокат. Куратор-вундеркинд Второе уголовное дело о доведении до самоубийства, возбужденное в июне 2017 года, расследуется в третьем отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области. Это первое в России производство, начатое уже после внесения поправок в Уголовный кодекс — об организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства и склонение к этому (статьи 110.2 и 110.1 УК РФ). По таким делам в настоящий момент в России нет ни судебной практики, ни уголовной. Дело о доведении до самоубийства путём склонения к этому через соцсети возбудили в Челябинске по факту попытки суицида 14-летней школьницы из Ленинского района. Серьезных последствий здесь удалось избежать — трагедию буквально успели перехватить, заметив, в какие игры играет школьница. У неё же нашли неопровержимые доказательства того, что она стала жертвой не просто одиночки, решившего развлечься, а настоящей группы, доводившей жителей России и СНГ до самоубийства. В конце июня по оперативным материалам, собранным сотрудниками отдела «К» ГУ МВД по Челябинской области, московские оперативники задержали ключевого куратора — им оказался 21-летний уроженец Москвы, живший в Подмосковье и работавший финансистом в крупнейшей финкорпорации. Юношу в условиях строжайшей секретности привезли в Челябинск и заключили под стражу. Заседание суда тогда прошло в закрытом режиме, самому фигуранту даже закрыли лицо, пока вели по коридору суда, — следствие постаралось максимально засекретить процесс, надеясь, что молодой человек даст показания на возможных соучастников. Через месяц МВД России опубликовало видео задержания молодого человека, в том числе показало его лицо. Но из-за того, что ранее о нем никакой официальной информации не было, СМИ решили, что речь идет уже о третьем задержании, которое связали с делом Ильи Сидорова, тем более что МВД показало переписку юноши с некой Кариной (тезку потерпевшей в деле Сидорова). «Эти два уголовных дела никак не связаны между собой, потерпевшие разные, просто имена совпали. Обвиняемый из Еткуля не был как таковым куратором, а вот у нас всё серьёзнее, — рассказал старший следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР области Дмитрий Ашарин. — Нашему фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений по трём статьям УК РФ — 110 в старой редакции („Доведение до самоубийства“), часть 3 статьи 110.1 („Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства“), часть 2 статьи 110.2 („Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства с использованием интернета“). Потерпевшими пока признаны два человека — 14-летняя девочка из Ленинского района Челябинска (поэтому расследование ведётся здесь), а также 18-летняя жительница Амурской области». По версии следствия, финансист — очень умный и образованный молодой человек, зарегистрировав ряд фейк-аккаунтов, курировал в 2017 году несколько суицидальных групп и координировал деятельность других кураторов. «С разных страниц и от имени разных лиц обвиняемый вел переписку с не менее чем 50-ю жителями России и стран СНГ, которых склонял к совершению самоубийств, — рассказал Дмитрий Ашарин. — Находил „жертв“ в социальных сетях, размещая на своих страницах хештеги: „тихий Дом“, „Синий кит“, „разбуди меня“, „F-57“ и другими. По этим тегами и переходили пользователи, подогретые интересом после ряда публикаций на эту тему в федеральных СМИ. А дальше с ними начиналась работа. Обвиняемый и те кураторы, кому он помогал, обрабатывали потенциальных жертв, в том числе используя методы из психологии. Например, разбудить в 4:20. Это известный в психологии приём. Если человека поднять в это время, то фактически его мозг будет ещё спать, но впитывать информацию. В это время проще всего склонить к необдуманным вещам». Всю переписку с жертвами обвиняемый после знакомства в соцсети «ВКонтакте» переводил в «Телеграм», который раньше вообще не отслеживался спецслужбами. Уже там участникам раздавались задания. Пока лишь устанавливается, есть ли погибшие среди тех, с кем «играл» обвиняемый. «Причастность обвиняемый признаёт частично, не отрицая лишь факт переписки, — отметил Дмитрий Ашарин. — Но огромный объем изъятого материала говорит о неопровержимой причастности молодого человека и об умысле. Скорее всего, действовал он просто из интереса. Переписывался с „жертвами“ на работе и дома, фактически круглосуточно». Все установленные в настоящий момент потерпевшие из благополучных семей, характеризуются очень положительно. Следствие пока находится только в начале пути. Точное количество пострадавших устанавливается. Страдают крупные города Более 10 детей и подростков добровольно ушли из жизни с начала 2017 года в Челябинской области. В прошлом году покончили жизнь самоубийством 28 несовершеннолетних, в 2015 году — 15. Среди них — примерно поровну девочек и мальчиков. «Статистика нескольких лет говорит о том, что в основном на такие шаги идут дети, живущие в крупных городах, — таких 62%, — отметила начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры Челябинской области Людмила Елчева. — Наиболее подвержены суицидальным настроениям дети 14-15-ти лет. Половина от всего количества воспитывается в полных благополучных семьях. Лишь очень небольшой процент — в детдомах. Только 33% детей оставляют предсмертные записки. Причиной чаще всего служат внутрисемейные конфликты и несчастная любовь. Настораживает, что большая часть подростков были яркими и активными детьми, любимцами в школе, участниками конкурсов, но в силу разных причин они не смогли справиться с теми или иными трудностями». По словам прокурора, в первом полугодии 2017 года выявлено 56 нарушений закона, которые косвенно могли способствовать совершению детьми суицидов. В суд направлено 15 исков о блокировке сайтов, которые склоняли к самоубийствам. znak.com . *** В Саратовской области снизилась активность «групп смерти». Об этом заявила инспектор по особым поручениям отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД региона Татьяна Батракова. По ее словам, постоянно проводится мониторинг по выявлению групп суицидальной направленности, определяются их организаторы. Особенное внимание уделялось детям и подросткам, которые там состояли. «Для каждого ребенка были сформированы программы реабилитации. Пытались чем-то занять досуг детей. Можно смело говорить, что проблема с так называемыми группами смерти уже так остро не стоит. Она снята», - сказала Татьяна Батракова. 4vsar.ru . *** Представители психиатрической службы Тюменской области озвучила печальную статистику прошлого года. За 12 месяцев в регионе зарегистрировано 16 завершенных детских суицидов. На протяжении трех лет количество самоубийств среди тюменских подростков снижалось – с 18 до восьми, а в прошлом году вновь произошел резкий рост. Специалисты не скрывают – его спровоцировали так называемые группы смерти. – До сих пор непонятно, почему именно подростки, проживающие в Тюменской области, были подвергнуты такой массированной обработке в социальных сетях. Сейчас опыт нашего региона по борьбе с «группами смерти» распространяется на всю страну. В частности киберпатруль – это молодежная организация, совершенно от нас не зависящая, – рассказал главный врач областной психиатрической Евгений Родяшин. В Тюменской области в прошлом году в срочном порядке был создан круглосуточный центр кризисной помощи. Правда, подростки, по словам специалистов, обращаются в него редко, в отличие от взрослых. 72.ru . *** По информации СПб ГКУ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С.Мнухина» в 2016 году на телефон «Доверия для детей и подростков» кризисного отделения поступило 306 (в 2017 году — 245) звонков от несовершеннолетних по суицидальной тематике. Из них от подростков, состоящих в «группах смерти» в 2016 году поступило 28 звонков, в 2017 году — уже 65. В связи с расстройством суицидального круга в 2016 году было госпитализировано 62 подростка, в 2017 году — 36... Несмотря на то, что в данном случае речь шла лишь о расширении полномочий работы комиссии, парламентарии оказались недовольны. Оксана Дмитриева спрашивала, сколько случаев суицида произошло в Петербурге, которые стали следствием воздействия и посчитала, что в данном случае изменения в документ вносятся лишь по формальному признаку без изучения вопроса со всех сторон досконально... spbformat.ru . *** В Минобрнауки решили защитить подростков от негативного влияния Интернета. В первую очередь речь идёт о так называемых группах смерти, пропагандирующих суицид среди молодёжи. Чиновники министерства уже поручили подведомственному ФГБУ "Российская академия образования" разработать "модель позитивной киберсоциализации молодёжи", которая должна отвлечь их от деструктивных сетевых сообществ. Детали программы пока не раскрываются, известно лишь, что на её разработку чиновники планируют потратить 150 миллионов рублей. Эксперты неоднозначно относятся к инициативе Минобрнауки. C одной стороны, говорят они, необходимость в создании программ по отвлечению молодёжи от деструктивного влияния Сети назрела уже давно, с другой — без активной блокировки уже действующих групп, пропагандирующих смерть, любая позитивная программа потерпит крах. Роскомнадзор регулярно закрывает подобные паблики, но интерес подростков к суицидальной субкультуре всё равно остаётся. По данным СМИ, опасная игра спровоцировала самоубийства 130 подростков по всей России. life.ru .