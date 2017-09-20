 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Темохранитель arrow На "Единой России" лучше сэкономить  
Wednesday, 20 September 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Сухой закон это:
спасение страны
несусветная глупость
имитация деятельности



результаты

Комментарии
  • Раздвоение лояльности
    Любое дело надо довести до абсурда. Принцип Питера, если не ошибаюсь? >>>

  • Зощенко возвращается
    Учли, наверное, то, что его отец всю жизнь отработал в НПО/ИСС. Так сказать, "дети за отцов". >>>

  • Честное-рrечестное
    "Приколы Ленинградского-26 продолжают множиться". Это от того, что Вождя забыли. А вот то, что творилось на Свердлова 18... >>>

  • Воспаление блогалища
    В мире символ России - это пьяный медведь, пляшущий под балалайку. В это замечательное сочетание надо как-то вваять вело... >>>

  • Остров невезения
    Надо совсем немного продержаться до того времени, когда яблони зацветут на южном берегу моря Лаптевых. >>>

  • Живите в радости
    "НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА" В советские времена не было практически таких проблем с наркотой, как теперь. А ещё, есть и... >>>

  • Воспаление блогалища
    Авиша чтоль в большую игру подрядили? Он в своем Подслушано итак неплохо анус Едру полирует будучи активным членом после... >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

На "Единой России" лучше сэкономить Печатать E-mail
Tuesday, 19 September 2017

Феерической красоты структуру выстроил всё-таки Путин.

ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ

В судебных хрониках «Уран-Батора» сегодня сразу два пополнения — и какие!

Конкурсный управляющий подрядчика «Росатома» – АО «Спецтеплохиммонтаж» (СТХМ) попросил Арбитражный суд Томской области признать незаконным финансовое пожертвование этой компании местному отделению «Единой России». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса», иск Евгений Казюрин направил 15 сентября. Он оспаривает перечисление со стороны АО в пользу партии 1,15 млн руб.

В иске он ссылается на закон о банкротстве, согласно которому могут оспариваться сделки, заключенные в течение трех лет до введения процедуры банкротства. «Сделки были совершены с целью причинить вред имущественным правам кредиторов: на момент заключения сделок должник отвечал признаку неплатежеспособности, и сделки совершены с заинтересованным лицом», - говорится в заявлении Казюрина. Он отмечает, что исполнительный директор СТХМ Максим Кормашов и гендиректор компании Дмитрий Кормашов являются родственниками, Кормашов был депутатом думы Томской области V созыва (2011-2016 гг.), состоял во фракции партии «Единая Россия» и был членом партии.

«Таким образом, добровольные пожертвования денежных средства в размере 1 млн 150 тыс. рублей в адрес Томского регионального отделения партии "Единая Россия" имеют признаки подозрительных сделок и могут быть признаны арбитражным судом недействительными», - цитирует агентство исковое заявление.

В 2016 г. Арбитражный суд Томской области ввел в СТХМ конкурсное производство по заявлению ООО «Сибрегионстрой» с требованиями на сумму 1,6 млн руб., которые были признаны обоснованными, напоминает «Интерфакс». В реестр кредиторов включены требования ООО «ПСК "Пентар" (2,328 млн руб.), ВТБ (1,557 млн руб.), АО "Сибирский химический комбинат" (1,199 млн руб.), Газпромбанка (417 000 руб.). К делу также приобщены материалы ФСБ и МВД, но их суть не раскрывается. В 2015 г. к СТХМ было подано 125 исков на общую сумму 356 млн руб., в 2016 г. – 36 исков на общую сумму 32 млн руб.

В 2014 г. СТХМ получил подряд "Росатома" на строительство хранилища препаратов государственного радиевого фонда на территории ФГУП "ГХК" в Железногорске, а также контракт на реконструкцию и техническое перевооружение механосборочного и корпусного производства АО "Красмаш", добавляет "Интерфакс". Совладельцами компании являются в равных долях ее руководитель Дмитрий Кормашов, а также его братья Артем и Максим. Предприятие «Спецтеплохиммонтаж» было создано в 1980 г. для выполнения специальных монтажно-строительных работ на объектах химического и ядерно-энергетического комплекса. В частности, оно занималось строительством Сибирского химического комбината (СХК) и Томского нефтехимического комбината (ТНХК, ныне – «Томскнефтехим»).

vedomosti.

***

Фирма «СТХМ» для Нашгорода с некоторых пор была очень сильно не чужая, в связи с чем «Уран-Батор» посвятил ей с десяток публикаций. Однако такого славного перехода от чистого, экономического криминала к политическому грабежу не ожидал даже ваш корреспондент. А тут и мухи слетелись.

Предприятие-банкрот в Красноярском крае перечислило деньги «Единой России»

В Железногорске Красноярского края АО «Спецтеплохим­монтаж», признанное банкротом, перечислило региональному отделению «Единой России» «помощь» в размере 1,15 млн рублей.

Заявление о признании этой сделки недействительной подал в адрес арбитражного суда Томской области конкурсный управляющий компании Евгений Казюрин. Документ оказался в распоряжении ДЕЛА.ru. Зарегистрированный в Томской области «Спецтеплохиммонтаж», филиал которого работает в крае, был признан банкротом еще в январе 2016 г. На предприятии ввели процедуру наблюдения. Согласно материалам дела, сумма его долгов за 2013–2014 гг. превысила 15,7 млн рублей.

При этом предприятие дважды, в сентябре 2014 г. и августе 2015 г., перечисляло на расчетный счет Томского регионального отделения «Единой России» «добровольные пожертвования» – деньги в общей сумме 1,15 млн рублей. «Вышеуказанные сделки были совершены с целью причинить вред имущественным правам кредиторов: на момент заключения сделок должник отвечал признаку неплатежеспособности и сделки совершены с заинтересованным лицом», – говорится в заявлении конкурсного управляющего. Там же отмечено, что исполнительным директором АО «Спецтеплохиммонтаж» (и родственником генерального директора предприятия) является Максим Кормашов – член партии «ЕР», депутат Законодательной думы Томской области:

«Соответственно имеется заинтересованность Кормашова Максима Борисовича по отношению к Томскому региональному отделению Всероссийской политической партии «Единая Россия», так как он выдвигался кандидатом в депутаты Законодательной Думы Томской области V Созыва от партии «Единая Россия». Управляющий просит признать сделку – перечисление 1,15 млн руб. партии «ЕР» – недействительной и вернуть деньги в конкурсную массу общества для расчета с кредиторами.

По мнению вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Алексея Кулеша, случай выходит далеко за рамки допустимого: «Как бывший арбитражный управляющий, много лет проработавший в этой сфере, я понимаю удивление конкурсного управляющего. Такое действительно встречается крайне редко. Предприятие годами не платит налоги и зарплату своим работникам – люди приходят с жалобами на него уже 4 года, – однако при этом вносит свой посильный вклад в работу партии «Единая Россия». «Думаю, здесь имеют место личные связи, если не сказать о выводе денежных средств из банкротящейся компании – что уже является уголовным преступлением», – заключает Кулеш.

dela.ru.

Image

Грозный депутат Кулеш — в центре, в оранжевеньком.

И ещё одна, ничуть не менее очаровательная новость из зала суда. Звёзды нынче как-то особенно удачно легли, надо полагать. Помните, за что посадили недавно Виктора Бойко? Ну и вот:

«В Арбитражный суд Красноярского края обратился руководитель компании «Портал». Истец требует с ФГПУ «Главное военно-строительное управление № 9» 582,9 млн рублей убытков. Так, компания Спецстрой и ООО «ГеоСтар» заключили договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ на объектах военного городка в поселке Шилово Новосибирской области. «ООО «ГеоСтар» обеспечило компанию строительными материалами на сумму 691,9 млн руб., из которых использовано материалов на сумму 107,5 млн рублей», — говорится в сообщении. Остальные материалы, по мнению истца, удерживались ответчиком. В связи с этим руководство «ГеоСтар» понесло серьезные убытки.

При этом право требования возмещения убытков автоматически перешло от «ГеоСтар» к ООО «Портал», так как между фирмами был заключен договор цессии (уступки требования). Отмечается, что судья пока не принял исковое заявление к производству. Вопрос о рассмотрении дела будет принят в течение 5 дней. Добавим, федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №9» зарегистрировано в Железногорске. Владельцами компании являются ООО «Спецстрой» и министерство имущественный и земельных отношений Красноярского края.

sibnovosti.

Вечер определённо перестаёт быть томным. Дымком тянет уже буквально со всех сторон. Интересно, где вспыхнет в первую очередь?

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама
Железногорская городская ритуальная служба





Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
событий нет

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить