Феерической красоты структуру выстроил всё-таки Путин. ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ В судебных хрониках «Уран-Батора» сегодня сразу два пополнения — и какие! Конкурсный управляющий подрядчика «Росатома» – АО «Спецтеплохиммонтаж» (СТХМ) попросил Арбитражный суд Томской области признать незаконным финансовое пожертвование этой компании местному отделению «Единой России». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса», иск Евгений Казюрин направил 15 сентября. Он оспаривает перечисление со стороны АО в пользу партии 1,15 млн руб. В иске он ссылается на закон о банкротстве, согласно которому могут оспариваться сделки, заключенные в течение трех лет до введения процедуры банкротства. «Сделки были совершены с целью причинить вред имущественным правам кредиторов: на момент заключения сделок должник отвечал признаку неплатежеспособности, и сделки совершены с заинтересованным лицом», - говорится в заявлении Казюрина. Он отмечает, что исполнительный директор СТХМ Максим Кормашов и гендиректор компании Дмитрий Кормашов являются родственниками, Кормашов был депутатом думы Томской области V созыва (2011-2016 гг.), состоял во фракции партии «Единая Россия» и был членом партии. «Таким образом, добровольные пожертвования денежных средства в размере 1 млн 150 тыс. рублей в адрес Томского регионального отделения партии "Единая Россия" имеют признаки подозрительных сделок и могут быть признаны арбитражным судом недействительными», - цитирует агентство исковое заявление. В 2016 г. Арбитражный суд Томской области ввел в СТХМ конкурсное производство по заявлению ООО «Сибрегионстрой» с требованиями на сумму 1,6 млн руб., которые были признаны обоснованными, напоминает «Интерфакс». В реестр кредиторов включены требования ООО «ПСК "Пентар" (2,328 млн руб.), ВТБ (1,557 млн руб.), АО "Сибирский химический комбинат" (1,199 млн руб.), Газпромбанка (417 000 руб.). К делу также приобщены материалы ФСБ и МВД, но их суть не раскрывается. В 2015 г. к СТХМ было подано 125 исков на общую сумму 356 млн руб., в 2016 г. – 36 исков на общую сумму 32 млн руб. В 2014 г. СТХМ получил подряд "Росатома" на строительство хранилища препаратов государственного радиевого фонда на территории ФГУП "ГХК" в Железногорске, а также контракт на реконструкцию и техническое перевооружение механосборочного и корпусного производства АО "Красмаш", добавляет "Интерфакс". Совладельцами компании являются в равных долях ее руководитель Дмитрий Кормашов, а также его братья Артем и Максим. Предприятие «Спецтеплохиммонтаж» было создано в 1980 г. для выполнения специальных монтажно-строительных работ на объектах химического и ядерно-энергетического комплекса. В частности, оно занималось строительством Сибирского химического комбината (СХК) и Томского нефтехимического комбината (ТНХК, ныне – «Томскнефтехим»). vedomosti. *** Фирма «СТХМ» для Нашгорода с некоторых пор была очень сильно не чужая, в связи с чем «Уран-Батор» посвятил ей с десяток публикаций . Однако такого славного перехода от чистого, экономического криминала к политическому грабежу не ожидал даже ваш корреспондент. А тут и мухи слетелись. Предприятие-банкрот в Красноярском крае перечислило деньги «Единой России» В Железногорске Красноярского края АО «Спецтеплохим­монтаж», признанное банкротом, перечислило региональному отделению «Единой России» «помощь» в размере 1,15 млн рублей. Заявление о признании этой сделки недействительной подал в адрес арбитражного суда Томской области конкурсный управляющий компании Евгений Казюрин. Документ оказался в распоряжении ДЕЛА.ru . Зарегистрированный в Томской области «Спецтеплохиммонтаж», филиал которого работает в крае, был признан банкротом еще в январе 2016 г. На предприятии ввели процедуру наблюдения. Согласно материалам дела, сумма его долгов за 2013–2014 гг. превысила 15,7 млн рублей. При этом предприятие дважды, в сентябре 2014 г. и августе 2015 г., перечисляло на расчетный счет Томского регионального отделения «Единой России» «добровольные пожертвования» – деньги в общей сумме 1,15 млн рублей. «Вышеуказанные сделки были совершены с целью причинить вред имущественным правам кредиторов: на момент заключения сделок должник отвечал признаку неплатежеспособности и сделки совершены с заинтересованным лицом», – говорится в заявлении конкурсного управляющего. Там же отмечено, что исполнительным директором АО «Спецтеплохиммонтаж» (и родственником генерального директора предприятия) является Максим Кормашов – член партии «ЕР», депутат Законодательной думы Томской области: «Соответственно имеется заинтересованность Кормашова Максима Борисовича по отношению к Томскому региональному отделению Всероссийской политической партии «Единая Россия», так как он выдвигался кандидатом в депутаты Законодательной Думы Томской области V Созыва от партии «Единая Россия». Управляющий просит признать сделку – перечисление 1,15 млн руб. партии «ЕР» – недействительной и вернуть деньги в конкурсную массу общества для расчета с кредиторами. По мнению вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Алексея Кулеша, случай выходит далеко за рамки допустимого: «Как бывший арбитражный управляющий, много лет проработавший в этой сфере, я понимаю удивление конкурсного управляющего. Такое действительно встречается крайне редко. Предприятие годами не платит налоги и зарплату своим работникам – люди приходят с жалобами на него уже 4 года, – однако при этом вносит свой посильный вклад в работу партии «Единая Россия». «Думаю, здесь имеют место личные связи, если не сказать о выводе денежных средств из банкротящейся компании – что уже является уголовным преступлением», – заключает Кулеш. dela.ru . Грозный депутат Кулеш — в центре, в оранжевеньком. И ещё одна, ничуть не менее очаровательная новость из зала суда. Звёзды нынче как-то особенно удачно легли, надо полагать. Помните, за что посадили недавно Виктора Бойко? Ну и вот: «В Арбитражный суд Красноярского края обратился руководитель компании «Портал». Истец требует с ФГПУ «Главное военно-строительное управление № 9» 582,9 млн рублей убытков. Так, компания Спецстрой и ООО «ГеоСтар» заключили договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ на объектах военного городка в поселке Шилово Новосибирской области. «ООО «ГеоСтар» обеспечило компанию строительными материалами на сумму 691,9 млн руб., из которых использовано материалов на сумму 107,5 млн рублей», — говорится в сообщении. Остальные материалы, по мнению истца, удерживались ответчиком. В связи с этим руководство «ГеоСтар» понесло серьезные убытки. При этом право требования возмещения убытков автоматически перешло от «ГеоСтар» к ООО «Портал», так как между фирмами был заключен договор цессии (уступки требования). Отмечается, что судья пока не принял исковое заявление к производству. Вопрос о рассмотрении дела будет принят в течение 5 дней. Добавим, федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №9» зарегистрировано в Железногорске. Владельцами компании являются ООО «Спецстрой» и министерство имущественный и земельных отношений Красноярского края . sibnovosti. Вечер определённо перестаёт быть томным. Дымком тянет уже буквально со всех сторон. Интересно, где вспыхнет в первую очередь?