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Железногорск
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  • Раздвоение лояльности
    Любое дело надо довести до абсурда. Принцип Питера, если не ошибаюсь? >>>

  • Зощенко возвращается
    Учли, наверное, то, что его отец всю жизнь отработал в НПО/ИСС. Так сказать, "дети за отцов". >>>

  • Честное-рrечестное
    "Приколы Ленинградского-26 продолжают множиться". Это от того, что Вождя забыли. А вот то, что творилось на Свердлова 18... >>>

  • Воспаление блогалища
    В мире символ России - это пьяный медведь, пляшущий под балалайку. В это замечательное сочетание надо как-то вваять вело... >>>

  • Остров невезения
    Надо совсем немного продержаться до того времени, когда яблони зацветут на южном берегу моря Лаптевых. >>>

  • Живите в радости
    "НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА" В советские времена не было практически таких проблем с наркотой, как теперь. А ещё, есть и... >>>

  • Воспаление блогалища
    Авиша чтоль в большую игру подрядили? Он в своем Подслушано итак неплохо анус Едру полирует будучи активным членом после... >>>

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Это успех, я считаю Печатать E-mail
Tuesday, 19 September 2017

Окодемия стартапофф. Мастер-класс для даунов-инноваторов.

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