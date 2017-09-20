Холуй или вор: для "сити-менеджера" Пешкова выбор невелик. КИСЕЛЬНЫЕ БАРЫШНИ НА БЕРЕГАХ МАЗУТНЫХ РЕК Два месяца прошло с момента публикации материала про закупки мазута для МП «Гортеплоэнерго». Реакции от властей — ноль. Точнее, реакция уползает куда-то в глубокие ануса минуса. Состояние тяжелейшего дежа вю никак не оставляет вашего корреспондента. Такое ощущение, что на дворе по-прежнему девяносто шестой, в Сером доме здорово погрели руки на муниципальном заказе, но говорить об этом вслух решается в целом городе буквально кучка наиболее отмороженных депутатов и журналистов. Хотя нет, даже не так. От кучки «невменяемых» депутатов не осталось вообще никого. Коммунист Дубровский осмелился, правда, на последней сессии Совдепа задать вопрос «сити-менеджеру» про формирование теплового тарифа на основе закупки джипов для коммерсантов-посредников. Но тут же сам испугался и залёг обратно в окоп. Что же до журналистов... ЦИРК И КЛОУНЫ Два месяца полной муниципальной тишины насчёт фактического хищения у железных горцев в 2015-2016 годах сорока миллионов рублей любому нормальному человеку говорят лишь об одном. В Сером доме отлично знают, чья кошка мясу съела, и старательно пучат глазки, чтобы не закричать от ужаса. Из той же корзиночки — подозрительно знакомая апатия бюджетных СМИ, в рабочем состоянии способных неделями возмущаться по поводу любой задрипанной собачечки. Лично я такую фигуру умолчания наблюдаю практически третий десяток лет, едва речь заходит о действительно горячих темах, поэтому «дорожная карта» более или менее знакома уже. Ну и вот. В последнем номере газеты «Город и горожане» в смертельный бой брошена была персонально редактор Глазунова. Но поскольку ничего по существу вопроса возразить она не могла, то попросту пересказала (в меру невеликого разумения своего) спич Сергея Пешкова на сессии. Причём жанр заметки ясен был изначально, ибо называлась она с потугой на советский агитпроп «В некоторых СМИ...» Вот основные вехи этого произведения: 1. «Заказные сюжеты и статьи о Красноярскнефтепродукте», 2. «Разлад между акционерами КНП», 3. «На 3 слова правды — 97 вольного перевода: все вокруг воруют, а жители Железногорска вынуждены платить, а власть ничего не делает», 4. «Когда городом управляла команда Баховцева, мазут закупался через посредников». Поскольку уровень умственного и нравственного развития Елены Глазуновой остался сильно далеко в семидесятых годах прошлого века, стадию «Переход на+личности» мы на сей раз отработаем на фактах, дабы не тратить почём зря время читателей. Строго говоря, её вообще можно было исключить из программы, но воспитательный момент требует хотя бы лёгкого профилактического массажика. РЫБАК РЫБАКА ВИДИТ ИЗДАЛЕКА Как известно, штатский генерал-полковник Федерального агентства специального строительства Михаил Калинин сейчас находится под следствием по абсолютно профильной для Нашгорода статье Уголовного кодекса. Но зимой и весной 2016 года он ещё вполне был ого-го и даже активно кочевал по местным СМИ с боевыми рассказами про свою битву с коррупцией. Существенным подспорьем ему служили договоры на информационное обслуживание, которые варяги Калинина успели заключить едва ли не со всеми окрестными СМИ. По стольнику на нос, на первых порах. Не избежал этой сладкой участи и муниципальный таблоид. Практически дословно процитируем сообщение странички местных строительных партизан в социальной сети «ВКонтакте» от 5 мая прошлого года. Что очень важно — она доступна и сегодня, в отличие от заметки, речь про которую пойдёт ниже: «Заключен договор с Глазуновой Еленой Игоревной, как с ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ. Согласно пункта 1.2. договора Исполнитель обязуется оказать услуги по подготовке и написанию информационных материалов о деятельности ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» с их последующим опубликованием в газете и на сайте газеты "Город и Горожане”. Что же мы имеем - учредители: Администрация ЗАТО г. Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреждение ЗАТО г. Железногорск "Центр общественных связей". Лицо принятое на работу главным редактором - Глазунова Елена Игоревна. Возникает вопрос, почему договор заключен не с учредителем газеты либо уполномоченным юридическим лицом, а с физическим лицом? Глазунова Е.И. пишет статьи и публикует их в газете "Город и горожане", как информационные, получает за это заработную плату, но на самом деле все статьи и публикации о ГУССТ 9 проплачены ей, как физическом лицу, т.е. все статьи заказные? Работа проплачена дважды? Просим данный материал считать официальным обращением к Администрации ЗАТО г. Железногорск, с просьбой дать правовую оценку деятельности нанятого вами сотрудника». Сами понимаете, никакого ответа на данное «обращение» от Пешкова не последовало. Глазунову не уволили за нахальное шурование возле кармана родного — и очень сильно дотируемого из городского бюджета — издания. Почему? Ну, рука руку моет, слыхали же? Тот самый случай. Спецкадры для работы по спецзаказу должны иметь некоторые преференции. Иначе кто же пойдёт в критические дни подставляться за пойманных за язык либо за руку чиновников? Глазунова убого, но истово исполняла данную функцию ещё при Катаргине. А поскольку нынешняя власть недалеко от него ушла, работа идёт по старой кальке: враньё, умолчания и передёргивания. «На три слова правды - девяносто семь вольного перевода», ага. «НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА» Кстати, о мазуте. «Когда городом управляла команда Геннадия Баховцева, - гневается маленькая редакторша, - мазут закупался Гортеплоэнерго как раз через посредников — и до сих пор никакого уголовного дела, заметьте, и разоблачающих статей и сюжетов». Хм, видимо, это упрёк. И упрёк, видимо, мне - за недоработку. А вообще-то, отсутствие уголовного дела в ситуации, когда на Баха перед выборами рыли компромат в режиме 24х7 десятки человек, но так ничего и не нарыли, должно каким-то образом сегодня реабилитировать менеджеров «Красноярскнефтепродукта», что ли? Ой-ой-ой... Придётся, раз такое дело, акцентировать ещё два принципиальных момента. Уволенного «сити-менеджером» директора «Гортеплоэнерго» история должна была растереть в порошок и пустить по ветру. Как же: расхититель народного добра же ж и могильщик котельной на девятом квартале вдобавок! Тем не менее, я собственными глазами видел потом Геннадия Баранникова в телерепортаже с очередного дня энергетика. В первом ряду среди приглашённых в конторе «ГТЭ» сидел он, т.е. никаких претензий по части закупок не оказалось к бывшему директору не только со стороны правоохранительных органов, но и со стороны новых властей и даже пострадавшего предприятия. Довольно странный случай, не правда ли? Совсем недавно, буквально месяц назад, «Город и горожане» публично отмечали день рождения Геннадия Баховцева. Людмила Кротова тогда только-только предложила вашему корреспонденту пошевелить мазутную тему в зомбоящичке. Ещё никто и подумать не мог, что восьмилетней давности пыльные слухи о воровстве Баха вновь придётся доставать из походного сундучка, чтобы перебить острую вонь от миллионов «Красноярскнефтепродукта». Очень неудобно получилось в итоге. Как всегда. Высокий профессионализм, чо. И ещё. Технология «Сам дурак» в мировой истории занимает, конечно, достойное место, но при чём тут Баховцев вообще? А это тоже просто. Ни Пешков на сессии, ни Глазунова в заметке не осмелились назвать по имени ни те СМИ, в которых будируется мазутная тема, ни тем более вашего корреспондента, как главного закопёрщика. Оно и понятно: страшно. А от полупарализованного Баха какие неприятности могут быть? Никаких. Значит, вор он, а вовсе не посредники «КНП» и, возможно, ещё целый ряд ответработников. КАК НЕ ПУТАТЬ ТЁПЛОЕ С МЯГКИМ Если уж возвращаться в прошлое, то уголовного дела восемь лет назад, верно, не было. Но тот же депутат Сергей Пешков едва не выпрыгивал из штанов в точном соответствии с диагнозом глазуновской заметки: «Некоторым захотелось заварить новое мазутное дело». И разжигательных сюжетов тогда местное ТВ выдало на-гора столько, что с избытком хватило бы на троих генералов Калининых. Много всего было, кроме одного — фактуры. Сегодня мы имеем дело с совершенно другим случаем. Результатами полицейской проверки в краевом ГУВД по обращению миноритарного члена совета директоров «Красноярскнефтепродукта» Евгения Максименкова стали семьдесят страниц самых убойных сведений. Нас абсолютно не должны беспокоить мотивы, по которым он затеял эту бучу и слил затем документы депутатам Законодательного Собрания Красноярского края. Вернее, попытался слить. Господа слуги народные оказались сплошь людьми понимающими и реагировать на эту взрывную базу данных не стали, дабы не расстраивать губернатора Толоконского и его приближённых. Вы спросите, при чём тут краевая администрация? Ну, я уже говорил, что помимо Максименкова в совете директоров заседают: - зампред краевого «правительства» Юрий Лапшин, - первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики региона Михаил Бершадский, - замминистра промышленности, энергетики и торговли Василий Чернов, - а также руководитель агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края Андрей Самохин. После полутора лет проверок оперативники управления по борьбе с коррупцией вплотную вышли на стадию возбуждения уголовного дела. Мне представляется, что в камере персонажи нашего июльского материала очень скоро осознали бы свою вину, начали каяться и попутно спалили бы не одну репутацию из тех, на кого железным горцам сегодня велено молиться. Но — не срослось. Почему? На этом моменте ваш корреспондент два месяца назад останавливался специально. Типа, для особо одарённых. В тревожные дни, когда призрак наручников и параши уже вовсю веял над «КНП» и его старшими партнёрами, полиция обратилась к председателю регионального «правительства» с просьбой оценить экономическую целесообразность деятельности фирмы и провести служебную проверку, т.к. владельцем ея на 77,3 процента являлась краевая администрация. И что же они услышали в ответ? Что именно на описанной мною схеме наскрозь убыточное акционерное общество заработало ОДИННАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, а раз так — где же тут состав преступления?! Ещё раз подчёркиваю: это была консолидированная позиция председателя «правительства» и вице-губернатора, курирующего антикоррупционную работу. Сиречь, ближайших соратников господина гауляйтера. Поэтому дяденьки в погонах утёрлись и сдали и бумажки в архив. Но сорок «лимонов» прибыли ДВУХ посредников только за ЧЕТЫРЕ месяца отопительного сезона 2015-2016 годов никуда от этого не делись. И железным горцам остаётся лишь задуматься над тем, по какой причине Вадим Медведев и Сергей Пешков старательно уклоняются теперь от обсуждения данной арифметики. Проще говоря, хочется ли им потрафить старшим товарищам или же денежки «КНП» плотно за горлышко держат? Последнее, между прочим, очень и очень вероятно. Если кто позабыл, в сентябре 2015-го Ачинский НПЗ стоял на ремонте, и в МП «Гортеплоэнерго» вынуждены были приобретать топливо для котельных в других местах. Отдел продаж «КНП» подготовил список предложений из трех предприятий и отправил в ЗАТО, после чего из Железногорска в Красноярск ушла 29.09.2015г. заявка на поставку мазута М100 именно от Итатского НПЗ. То есть, по сомнительной тропинке работы с тремя посредниками Виктор Дранишников двинулся сам. А когда Сергей Пешков с трибуны сессии Совдепа говорит о том, что «Гортеплоэнерго» мазут покупало напрямую у «КНП», а не у посредников, он самым постыдным образом шельмует правду. Либо по глупости и подлости, либо уклоняясь от уголовной ответственности. ЭТО ТАКАЯ ФИЛОСОФИЯ Пару слов о разборках в самом «КНП» всё-таки придётся сказать. А то, боюсь, действительно непонятно, почему зажёг весь этот джихад москвич Максименков. Ещё в январе, когда практически никто в Нашгороде про такую фирму и слыхом-то не слыхивал, «Уран-Батор» воспроизводил следующую заметку: «Виктор Толоконский объявил о продаже госпакета акций компании «Красноярскнефтепродукт». Главной причиной он назвал падение прибыли: «Этот актив не дает нам никакой отдачи, создает только массу проблем самого разного уровня». Глава Красноярского края считает, что «прибыль предприятия невелика и ее съедают издержки на обслуживание банковских кредитов». В финансовых отчетах КНП говорится, что общий долг предприятия равен почти 2,3 млрд. руб. На рынке топлива «Красноярскнефтепродукт» выглядит динозавром — во всех уголках края компании принадлежит 137 АЗС и 4 нефтебазы. В Красноярске у компании 26 колонок: больше только у сети «25 часов» (43 АЗС) и у «Газпромнефти» (37). В конце 2015 года на заправках КНП заливался каждый 5-й литр бензина — компания контролирует 18% розничного и 10% мелкооптового рынка. В прошлом году по итогам торгов КНП заключило 1654 соглашения на поставку ГСМ на сумму в 2,4 млрд руб. В 2015 общая сумма госконтрактов предприятия составила почти 1,7 млрд. Как компания с такими показателями оказалась неэффективной? Член совета директоров КНП, представитель мелких акционеров Евгений Максименков заявил, что буквально за год прибыль компании снизилась в 125 раз . В 2015 году компания заработала 101 млн, в 2016 году компании выставили плановый показатель прибыли всего в 700 тыс. руб. «На предприятии в течении долгих лет складывалась очень странная система закупок. Фактически она позволяла выводить деньги с предприятия. КНП покупал топливо у одних игроков и перепродавал его. КНП никогда не покупал топливо на бирже. Всегда появляются посредники, которые перепродавали топливо с комиссией. В начале 2016 года КНП закупало мазут по цене 11 тыс. руб. за тонну при возможности купить этот мазут по цене 4 тыс. руб.», — утверждает собеседник. Максименков не исключает, что сделки с ними могли заключаться из-за того, что кто-то из сотрудников КНП связан с этими фирмами, в итоге предприятие недополучило прибыль в несколько десятков миллионов рублей». Вот именно на эту контору не может нарадоваться, в частности, Вадим Медведев. «У нас в Железногорске такая философия, что мы должны задавать новые стандарты, а каждый шаг должен улучшать качество жизни железногорцев, - говорил он ещё три года назад. - Мы адресно ведем переговоры, чтобы найти решение вопросов, связанных с обновлением сервиса, услуг и в целом улучшения городской среды». Новые стандарты, запомнили? Философия, запомнили? Тогда едем дальше. То есть, пошагово шагаем. НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО Отдельно хочется отметить то ледяное спокойствие, с каким в Сером доме высчитывают 10-процентную дань в пользу посредников на муниципальных закупках мазута. Любой нормальный руководитель в подобной ситуации обязан сказать, что её не должно быть вовсе. Но Сергей Пешков и начальник Контрольно-ревизионной службы Совдепа Владимир Лифанов ловким - профессиональным? - прыжком перемахивают этот скользкий момент и непринуждённо начинают высчитывать, сколько рублей в тепловом тарифе аборигены подарили жуликам. Получается не очень много (в процентном соотношении), поэтому и тот, и другой мгновенно успокаиваются и призывают к тому же нас с вами. Дескать, даже если вас и обокрали, то в рамках разумного, а посему — какая вам разница, кто именно это сделал? То есть, задача снижения тарифа стоит для Серого дома на первом месте, якобы, но в случае с закупками топлива для МП «Гортеплоэнерго» она почему-то мгновенно отходит на второй план. Почему? В составе Совета директоров ОАО «Красноярскнефтепродукт» заседают, помимо перечисленных ответработников, ещё два человека. Один — это уже известный нам Евгений Максименков. А про второго, судя по комментариям на «Уран-Баторе», нам вскоре придётся порассказать более подробно. «П рофессиональный директор» Владимир Суроткин аборигенам постарше должен быть известен в качестве заместителя секретаря парткома НПО ПМ. А красноярцам любого возраста — в качестве, например, директора ЗАО «Красноярское представительство ОАО ГМК «Норильский никель». Теперь, вот, Родина доверила ему сторожить бабло «Красноярскнефтепродукта». Мне бы очень хотелось получить от бывшего земляка комментарии если не по описанному выше схематозу, то хотя бы насчёт заключения регионального управления Федеральной антимонопольной службы, в котором чёрным по белому сказано было: «КНП» заключил с липовым контрагентом «антиконкурентное соглашение, которое привело к ограничению доступа хозяйствующим субъектам на рынок». Впрочем, это пустяки. К г-ну Суроткину у нас должны возникнуть вопросы значительно менее теоретического свойства. В отличие от местных депутатов и чиновников, чьё ментальное мычание является слишком показательным, чтобы сомневаться хоть чуть-чуть относительно их профессиональной пригодности, как минимум. За два месяца ни один из них не потребовал даже проверить изложенную в газетных, телевизионных и интернет-сюжетах информацию. Знаете, почему? Всё потому же: страшно. Никто из них ни на секунду не сомневается в том, что всё рассказанное нами — чистая правда, от первого до последнего слова. Терпежу не хватило только Пешкову, как видите. Нервный пассажир попался, хоть и спортсмен.