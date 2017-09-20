Путинские губернаторы это такой паноптикум, доложу я вам... Бандеровские прихвостни Губернатор Владимирской области Светлана Орлова резко отреагировала на негативные публикации в ряде региональных СМИ о ее встрече с президентом России Владимиром Путиным. «А у нас «Зебра» сплетница, а с ними еще бандеровские прихвостни, вместо того, чтобы говорить, что сделано… Уже школьники пятнадцатилетние говорят, что столько сделано в области, а есть те, кто пишет плохо. А потому что они — иностранные агенты, они ничего хорошего не напишут», — цитирует издание «ПроВладимир» главу региона. Руководитель комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области Рита Шляхова высказалась еще более красноречиво. Она заявила, что деятельность оппозиционных СМИ нацелена на «психологическую дестабилизацию руководства региона», и назвала СМИ «информационными скунсами». «Мы работаем в абсолютно спокойном, нормальном, штатном режиме. Информационные скунсы могут исходить злобой, но собаки лают, а караван идет», — цитирует Риту Шляхову «Зебра ТВ». ИА REGNUM отмечает, что разговор о роли СМИ во Владимирской области начался из-за вопроса о строительстве школы на 1,2 тысячи мест в микрорайоне 8-ЮЗ Владимира. Эта проблема поднималась на встрече Владимира Путина и Светланы Орловой. Президент тогда передал главе региона зеленую папку с вопросами, которые поступили во время прямой линии. Также президент уточнил: чиновники отчитались, что школа построена, а до сих пор у половины школы не возведены даже стены. На это Светлана Орлова ответила, что школа будет сдана в конце 2017 года. Напомним, что ранее Светлана Орлова уже обвиняла местные СМИ в отстаивании интересов тех, кто платит деньги. К примеру, в октябре 2015 года дело даже дошло до того, что депутаты Законодательного собрания Владимирской области обвинили СМИ региона в необоснованных нападках на губернатора. В итоге они приняли решение создать очередную рабочую группу. На этот раз по мониторингу актуальных вопросов социально-экономического развития области. ИА REGNUM отмечает, что губернатор Владимирской области Светлана Орлова в последнее время часто говорит о неких «проплаченных публикациях» во владимирских СМИ. К примеру, на пресс-конференции, которая прошла 23 сентября, Светлана Орлова заявила, что все это происходит из-за того, что она многим наступила на хвост, когда начала наводить порядок в области. Однако, по ее словам, все это тщетно — Орлова, по собственному признанию, в 90-е не боялась бандитов в Приморье. Кроме того, губернатор намекнула, что к публикациям могут быть причастны некие «гарантирующие поставщики». scandaly.ru .