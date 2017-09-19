ЖИВИТЕ В РАДОСТИ

Криминальные хроники бывшего Соцгорода. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. ЛОГИЧНЫЙ ФИНАЛ Сотрудники полиции в Железногорске задержали виновника дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 63-летний мужчина. 13 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение, что на улице 60 лет ВЛКСМ неизвестный на иномарке сбил местного жителя, после чего скрылся. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудниками полиции со слов очевидцев и данных видеорегистраторов была составлена ориентировка на автомобиль. Стражи порядка отработали все машины в Железногорске и Красноярске, подходящие под описание ориентировки. Нарядами полиции проверялись дворы, гаражи, садовые кооперативы. В результате работы сотрудниками полиции личность подозреваемого была установлена. Им оказался местный житель 1974 года рождения. Злоумышленник скрывался дома, автомобиль им был спрятан в поселке Первомайском. В настоящее время мужчина задержан. Следователями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека» Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание на срок до 5 лет лишения свободы. 24.мвд.рф . И ещё комментарий из социальных сетей: «Официально безработный. Он скрывался от следствия дома. Утверждает, что был трезв. А скрылся, потому что испугался. Водительский стаж с 2000 года. Начиная с 11 года он 40 раз привлекался к административной ответственности. В основном за превышение скорости». Ручки же отрывать надо, не? К слову. «В течении недели в Железногорске произошло более 10 дорожно–транспортных происшествий, в двух из них, люди получили травмы различной степени тяжести. В одном ДТП человек погиб. Основной причиной этих происшествий дорожные полицейские считают неправильный выбор скоростного режима и стиля вождения во время дождя. В предстоящие дни прогнозируются проливные дожди, а также ожидается понижение температурного режима с порывами ветра. Это значительно усложнит дорожную обстановку...» НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков на улице Свердлова был задержан безработный и ранее судимый гражданин 1987 года рождения, у которого изъяли гашиш массой 2,02 гр. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств». Максимальная санкция — до трёх лет. ЖУЛИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ Удивительно просто лоханулся 29-летний абориген, нашедший где-то в сети объявление о продаже колёс для автомобиля «БМВ» по низкой цене. Перевёл сорок тысяч на указанный счёт — и сел ждать манны небесной. А когда не дождался, пошёл жаловаться на Северную. Там его утешили сообщением о том, что по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») обидчику может обломиться до пяти лет принудительного отдыха. Вас бы утешило? ЖИВИТЕ В РАДОСТИ В дежурную часть МУМВД обратилась 29-летняя местная жительница, у которой из квартиры пропали 55 тысяч рублей. Оглядевшись по сторонам, полимилиция взяла в разработку безработного и судимого сожителя потерпевшей, 1996 г.р. Тут же выяснилось, что вьюнош решил поразвеяться в ночном клубе краевого центра и софинансирование нашёл поблизости, хоть и не согласованное. Теперь он задержан «в порядке статьи 91 УПК РФ» и готовится отвечать по ч. 2 ст. 158 УК. Это тоже пять лет по максимуму. Вторая квартирная кража на неделе оказалась существенно менее сочной. 30-летний РСН через окно залез к соседке и сумел поживиться там 2000 рублей с копейками. Уголовный розыск оборвал готовящийся праздник жизни и намерен обеспечить пассажиру посадку на срок до шести лет. Следующий РСН, тоже тридцати лет отроду, выпасал овец в некоем кафе и там ухватил за рога 39-летнюю жительницу краевого центра. «В процессе совместного проведения вечера, - пишет милиполиция, - женщина ненадолго отлучилась, оставив гаджет на столе. Злоумышленник, воспользовавшись ее отсутствием, похитил телефон и скрылся». После чего был пойман и присаживается на законную двушечку. ОХОТА НА ДОРОГАХ *** *** *** *** НАМЁК НЕ ПОНЯТ Иногда государственная фантазия реально ставит в тупик. На какие обстоятельства, к примеру, намекает названием акции «Здравствуйте, я ваш участковый!»? Соответствующую комедию с переодеваниями жулика в тётку Чарлея помнят все, я надеюсь? Ну и какое отношение имеют к ней замначальника отдела участковых уполномоченных Ренат Халиков и участковый Михаил Бурий, которые давеча в микрорайоне рассказывали туземцам о своей работе? Что это за фиги в кармане вообще? «Мероприятие было проведено совместно с представителями уголовно-исполнительной инспекцией. Полицейские сообщили о состоянии оперативной обстановки на обслуживаемой территории. Также ими были обозначены задачи, поставленные на 2017-2018 год. Стражи порядка отметили, что в ходе дальнейшей работы планируется увеличение количества проводимых мероприятий, имеющих цель качественного улучшения охраны общественного порядка, а также снижения криминогенной обстановки на территории участкового пункта полиции. В завершении полицейские еще раз напомнили местным жителям телефоны и адреса, куда они всегда могут обратиться за помощью. Участковые уполномоченные полиции вручили жителям визитные карточки и информационные буклеты с правовой информацией. Ренат Равильевич Халиков поблагодарил всех участников собрания за активную жизненную позицию и проявленный интерес к деятельности органов внутренних дел». Хм.