Президентские выборы в Нашгороде стартовали. В Железногорске готовят предвыборный «блог-актив» В мэрии ЗАТО «город Железногорск» стартовала программа обучения группы активистов, которая будет являться «блогерским активом» города и вести работу в социальных сетях до марта 2018-го года, когда состоятся выборы Президента РФ, об этом «Пресс-Лайну» сообщил источник в Горсовете ЗАТО. — Чиновники мэрии набрали группу активистов, которая насчитывает примерно 15 человек, — рассказал источник. — Только 1 или 2 из них имеют хотя бы какое-то отношение к интернету — один из них, например, администрирует местный паблик «ВКонтакте». Все остальные — это обычные чиновники, набранные по принципу «им можно доверять». Теперь у мэрии стоит задача обучить их хотя бы азам работы в соцсетях: как писать посты, как комментировать. Ничего этого они не умеют, но задача поставлена и придётся её выполнять. Кто выступил инициатором подобного предвыборного проекта, сама мэрия, ГХК или это задача, поставленная на уровне края, — не уточняется. Однако, в Горсовете «Пресс-Лайну» рассказали, что н а проект выделено определённое финансирование и его источники «вряд ли официальные и находятся внутри мэрии». Интересно, что даже если создание подобного «блогерского актива» — локальная инициатива администрации ЗАТО, она находится вполне в русле общефедеральных трендов. Так, по информации «Независимой газеты», Кремль действительно намерен активно использовать в ходе предстоящих выборов президента агитацию через новые медиа . В отличие от США, где этот метод успешно применяется уже вторую кампанию подряд, в нашем случае ставка, видимо, будет сделана не столько на рост рейтинга главного кандидата, сколько на повышение явки. press-line.ru . Социальные лифты — штука странная. Одни, как видите, по первому свистку власти несутся к столу, теряя штаны на бегу. Другие... О, это просто волшебно, я считаю! Страшнейшая идеологическая диверсия в отношении нашей молодёжи совершена была сегодня. В то время, как лучшие представители народа сражаются в интернет-окопах супротив Барака Обамы и прочих жыдобендер, политически отсталая часть общества по-прежнему живёт так, словно никакого крымнаша не было и Гейропа с её извращениями нам всё ещё друг, товарищ и почти брат. Это возмутительно! Но ещё более странно и страшно, что источником отравленной воды является государственный канал. Кому и зачем нужна эта клоунада в столь тревожный исторический момент, мы-то с вами отлично знаем. На Донбассе не стихают бои. В Сирии наши соколы в стопиццотый раз добивают вражеских террористов и спасают своих. Через год президентские выборы, на которые лезет кровавый Госдеп руками уголовника Навального. А чем занята наша молодёжь, спрашивается? Чёрт знает чем занята она! Работы Дугина с Кургиняном не конспектирует. В конкурсах строевой пенсии не участвует. И если бы только это... Железногорский спидкубер стал участником шоу на канале «Россия» Роман Страхов, 23-летний программист из Железногорска, который может собрать кубик Рубика во время езды на велосипеде задом наперед, стал участником шоу «Удивительные люди» на канале «Россия 1». Отборочная комиссия шоу талантов проехала по 40 городам России, стран СНГ и ближнего зарубежья, и, по информации организаторов, из тысяч претендентов в проект попали только 48 человек, в число которых вошёл и Роман. В своём интервью журналу Starhit Роман рассказал, что совсем не волновался на кастинге, так как привык собирать головоломки на публике. Железногорец довольно спонтанно пришел к увлечению сборкой кубика Рубика. Молодой человек с детства любил решать интересные задачи. Однажды он случайно наткнулся на эту головоломку. В какой-то момент Страхов решил собирать головоломку с закрытыми глазами во время езды на BMX-велосипеде. По словам молодого человека, он увлекается экстремальными видами спорта, в том числе прыжками на батуте. «Эта идея пришла мне в голову случайно. Есть трюк, когда нужно ехать задом наперед. Я подумал: «Почему бы не совместить». Сначала падал, хотя оператор говорил, когда нужно повернуть. Но потом у меня все же получилось собрать кубик, и я поделился своим достижением на форуме», — рассказал журналу Роман. Что касается родителей, то в начале творческого пути они не одобряли увлечение сына. Они думали, что это будет мешать учебе. Но как только Роман начал завоевывать мировые титулы в этом деле, они поняли, что ошибались. prmira.ru . Видите, как глубоко болезнь зашла? В двадцать три года Гайдар уже успел вдоволь подушить контру в Тамбовской губернии и Хакасии и несколько раз пролечиться в дурке. А тут детский сад какой: ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперёд... Нет, так мы мировую буржуазию не одолеем. Срочно позвоните г-ну Чебурашкину и скажите, что «определённое финансирование» требуется увеличить как минимум в тысячу раз. И немедленно призвать в строй все возраста. Кубики отобрать. Взамен выдать листовки про Путин за Железногорск потому что Железногорск за Путина. С прошлого раза много должно остаться. Нехай садятся на свои лисапеды и объезжают электорат. Время дорого. Путать войну с обедом — преступно.