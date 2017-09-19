|Улиты лают - собаки едут
|Monday, 18 September 2017
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Железные горцы ищут счастья по миру. Даже атомного.
УЛИТЫ ЛАЮТ — СОБАКИ ЕДУТ
Давеча мне сказали, будто строительство могильника РАО близ Нашгорода отложено аж на три года. Премьер Медведев-де такое распоряжение подписал...
«Упс», - подумал ваш корреспондент. Во-первых, как я ухитрился такую сенсацию проглядеть? А во-вторых, почему до сих пор весь интернет не исписан триумфальными сводками
Состоялся визит представителей СМИ Красноярского края на пункт финальной изоляции РАО
ФГУП «НО РАО» организовало визит представителей СМИ Красноярского края напервый действующий в России пункт финальной изоляции твердых радиоактивных отходов.
Перед делегацией выступили руководитель Новоуральского отделения филиала Северский Вячеслав Александров и руководитель центра общественных связей ФГУП «НО РАО» Никита Медянцев. В ходе визита журналисты смогли познакомиться с техническими характеристиками и технологическими особенностями хранилища, вопросами обеспечения долговременной безопасности объекта и планами его эксплуатации.
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Журналисты из Красноярска и Железногорска, представители администрации и Совета депутатов ЗАТО Железногорск приняли участие в техническом туре в Новоуральск, в ходе которого ознакомились с работой первого в России пункта финальной изоляции радиоактивных отходов 3–4 класса опасности. В ближайшем будущем в стране будет запущено еще несколько подобных объектов. Предполагается, что они, в частности, примут и твердые отходы с железногорского ГХК.
Первый в России пункт финальной изоляции радиоактивных отходов 3–4 класса был запущен в прошлом году под Новоуральском, в полутора часах еды от Екатеринбурга. По словам директора новоуральского филиала «НО РАО» Вячеслава Александрова, решение о размещении объекта принималось на уровне правительства России. Его проектированием занимался профильный институт в Озерске. Строительство велось в рамках федеральной целевой программы в 2008–2015 годах Уральским электрохимическим комбинатом. По завершении работ объект был передан национальному оператору. Он представляет собой приповерхностное захоронение длиной 140 м, шириной 24 м и глубиной 7 м.
«Поскольку это первый пункт приповерхностного захоронения в РФ, с учетом ФЗ № 190 был проведен большой комплекс изыскательских работ. Выполнялись, в том числе инженерные, геологические изыскания, которые подтвердили возможность размещения данного объекта на этой территории», – подчеркнул Александров. По его словам, объект предусматривает несколько барьеров безопасности. «Это и стенка защитного контейнера, и буферный материал, который размещается между упаковками, и строительные конструкции – толщина бетонных стен и перекрытий объекта составляет 70 см, – и покрывающие экраны. Но основную функцию по ограничению распространения радиоактивных веществ в окружающую среду и воздействия на человека, безусловно, выполняют геологические барьеры. Здесь это грунты и массив скальной породы. По окончании приема радиоактивных отходов, после заполнения хранилища, будет проведена работа по его закрытию дополнительными барьерами безопасности – сверху будут сооружены глиняные замки, песчаные слои. Хранилище останется под землей, сверху будет лишь холм, покрытый зеленой травой», – рассказал Александров.
Площадка хранилища под Новоуральском позволяет разместить 55 тыс. кубометров отходов. Предполагается, что она проработает около 20 лет и будет выведена из эксплуатации в 2036 году. Александров отметил, что объект предназначен для захоронения отходов 3–4 класса опасности. «Это спецодежда, фильтры вентиляционных систем, шлаки от термоликвидации газовых центрифуг, переработки строительных конструкций и частей оборудования – то есть обычный набор от эксплуатационной деятельности любого предприятия ядерной отрасли. Ни о каком отработанном ядерном топливе речи не идет», – подчеркнул он. Тем не менее, в рамках проектирования, по его словам, специалисты отрабатывали все возможные риски – в том числе угрозу смерча, урагана, падения самолета, теракта, непреднамеренных действий персонала. «Эта работа показала, что воздействие на персонал и население при подобных гипотетических авариях не будет превышать нормативов, и загрязняющие вещества не смогут покинуть территорию хранилища», – сказал Александров.
При этом, по его словам, на объекте ведется постоянный радиационный и экологический контроль, в том числе с помощью наблюдательных скважин, которые позволяют следить за состоянием защитных барьеров. Предусмотрен также контроль атмосферного воздуха, снегового покрова, травы, оценивается радиационное загрязнение спецодежды, кожных покровов персонала. Размещено здесь и оборудование для оценки поступающих на захоронение грузов, в частности, на площадке смонтирована спектрометрическая установка. Кроме того, объект оборудован пунктом для дезактивации автотранспорта, контейнеров, санитарной обработки персонала. «Технологический процесс таков: на автотранспорте предприятия-поставщики доставляют сюда упаковки с радиоактивными отходами. Здесь мы с использованием крана либо погрузчика разгружаем их, проводим входной контроль и дальше с помощью козлового крана и полуавтоматических захватов размещаем упаковки в хранилище. Спуск персонала туда не требуется, все происходит в автоматическом режиме», – рассказал Александров.
В декабре 2016 года объект принял первую партию отходов от Уральского электрохимического комбината – 13 контейнеров объемом 47 кубометров. Во второй половине сентября текущего года планируется встретить следующую партию отходов. Александров отметил, что НО РАО удалось добиться понимания со стороны жителей Новоуральска, и к настоящему моменту противников у проекта практически не осталось. «Когда проходили общественные слушания, связанные со строительством хранилища, всех жителей Новоуральска очень волновало, что такой объект появится рядом с городом. Людей интересовала возможность распространения радионуклидов с ветром, возможность их попадания в источники водоснабжения Новоуральска и так далее. Мы встречались с заинтересованными жителями и конкретно по каждому вопросу давали разъяснения. После слушаний мы предложили общественности участвовать в мониторинге экологической обстановки на площадке объекта. Сейчас у нас налажен активный диалог, в мае этого года в присутствии общественников мы провели отбор проб, а позднее вместе обсудили полученные результаты. Они убедились, что их опасения были напрасными», – сказал Александров.
По словам руководителя центра общественных и международных связей НО РАО Никиты Медянцева, аналогичные новоуральскому, но более крупные хранилища сейчас проектируются в Северске Томской области (150 тыс. кубометров) и Озерске Челябинской области (200 тыс. кубометров). Возможно, что какое-то из них примет и отходы Горно-химического комбината. «На ГХК тоже есть отходы 3 и 4 класса, но в Красноярском крае не предполагается создание пункта их финальной изоляции. Соответственно, их придется куда-то везти», – сказал Медянцев. При этом он напомнил, что под Железногорском планируется разместить подземную исследовательскую лабораторию для отходов 1 и 2 классов. «Летом 2015 года мы прошли этап слушаний по строительству лаборатории. Дело в том, что захоронение отходов 1 и 2 класса невозможно создать, не проведя комплекс подземных исследований в непосредственном месте расположения объекта. И только после доказательства безопасности выбранного места, способа и предполагаемых к использованию технологий можно идти за лицензией для размещения там радиоактивных отходов и достройки этого объекта до пункта захоронения. На данный момент решения о том, что в крае создается пункт захоронения, нет. Есть решение только о подземной лаборатории», – подчеркнул Медянцев.
Сейчас, по его словам, идет подготовка к выходу на строительную площадку объекта. «Мы уже закупили определенное оборудование длительного цикла и готовимся к тому, чтобы приступить к созданию поверхностных объектов для подземной исследовательской лаборатории», – сказал Медянцев.
Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев, комментируя итоги визита, отметил, что опыт Новоуральска вполне реально применить и на красноярской земле. «Надо всегда смотреть, как реализуются современные проекты в других территориях, чтобы перенимать их лучший опыт. Поэтому сегодня мы достаточно внимательно обсуждаем все то, что связано с работой национального оператора по обращению с радиоактивными отходами в Свердловской области, в Новоуральске. Тем более, что в Железногорске будет реализован проект строительства подземной исследовательской лаборатории, в которой планируется изучать возможность захоронения отходов. Результаты этого проекта через несколько лет покажут, куда нам двигаться в будущем. Но мы уже сегодня видим, что атомная энергетика развивается, она востребована, поэтому здорово, если у нас будут все компетенции и технологические переделы, которые позволят нам чувствовать себя современной державой по отношению к другим странам мира», – заключил Медведев.
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Как всегда молодец г-н Чебурашкин, что тут скажешь. Интересно, перед какими конкретно державами он себя чувствует суперменом сейчас, и до чего надеется досидеть в Сером доме?
Кроме того, лично мне представляется преудивительной поездка железных горцев в Новоуральск, а не наоборот. Да, там погребок для РАО уже функционирует, и — если верить самим атомщикам — общественные протесты удалось задавить на корню. Ну и что? В бывшем Красноярске-26 ни во что конкретное «зелёный» шум так и не вылился, напомню. Даже Русский Богатырь Федя Марьясов прочно увяз в бюрократической переписке и уже оттуда не выберется, похоже. Это значит, что никаких реальных проблем, кроме финансовых, у проекта могильника высокоактивных РАО нет и не предвидится. То есть, толпы экскурсантов со всего мира именно сюда должны ездить, а вовсе не на смешные свалки ветоши и фонящих железячек в других ЗАТО.
Кроме того, знаю я эти поездки: ничего действительно интересного там не показывают и не рассказывают. Шаг вправо, шаг влево — расстрел. Это не снимай, туда не заходи. С тем же успехом можно денёк-другой у себя в гостинице пробухать. Много экономичней получится. Хоть у заместителя главного врача КБ-51 и депутата Сергея Шаранова спросите. Он что-то зачастил в эти поездки. Вместо отпуска использует, надо полагать?
И раз уж мы снова вспомнили про могильник и подземную лабораторию, вот откуда, похоже, ноги растут у несостоявшейся сенсации. Редкий журналист долетит до середины пресс-релиза:
«Срок создания в России единой государственной системы обращения с радиоактивными отходами (ЕГС РАО) сдвинут на четыре года вперед — до 2025 году, это обусловлено сроками строительства ряда объектов такой системы, соответствующее постановление правительства опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации. Единая государственная система обращения с радиоактивными отходами создается в России в целях организации и обеспечения безопасного и экономически эффективного обращения с радиоактивными отходами, в том числе их захоронения.
ЕГС РАО создается в три этапа. На первом этапе были созданы нормативные и организационные основы этой системы, включая проведение в установленном порядке первичной регистрации радиоактивных отходов и мест их размещения. На втором этапе, до 2018 года, создается система захоронения низкоактивных и среднеактивных отходов. На третьем этапе было намечено до 2021 года создать, в частности, систему захоронения наиболее опасных, высокоактивных РАО. Такие отходы образуются в том числе при переработке отработавшего ядерного топлива.
В то же время, до 1 января 2021 года предусмотрен ввод в эксплуатацию в Нижне-Канском гранитоидном массиве в Красноярском крае объектов подземной исследовательской лаборатории для проведения исследований с целью подтверждения безопасности создания там пункта глубинного захоронения высокоактивных РАО. Ввести в действие этот пункт захоронения намечено в 2024 году. Поэтому по нынешнему постановлению кабинету министров предлагается третий этап создания ЕГС РАО продлить до 1 января 2025 года.
фцп-ярб2030.рф.
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