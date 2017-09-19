Железные горцы ищут счастья по миру. Даже атомного. УЛИТЫ ЛАЮТ — СОБАКИ ЕДУТ Давеча мне сказали, будто строительство могильника РАО близ Нашгорода отложено аж на три года. Премьер Медведев-де такое распоряжение подписал... «Упс», - подумал ваш корреспондент. Во-первых, как я ухитрился такую сенсацию проглядеть? А во-вторых, почему до сих пор весь интернет не исписан триумфальными сводками Совинформбюро мистагога Феди Марьясова о стратегической победе над Корпорацией Ада? Пришлось запускать поисковик, но и это не помогло. Даже хуже. Состоялся визит представителей СМИ Красноярского края на пункт финальной изоляции РАО ФГУП «НО РАО» организовало визит представителей СМИ Красноярского края напервый действующий в России пункт финальной изоляции твердых радиоактивных отходов. Перед делегацией выступили руководитель Новоуральского отделения филиала Северский Вячеслав Александров и руководитель центра общественных связей ФГУП «НО РАО» Никита Медянцев. В ходе визита журналисты смогли познакомиться с техническими характеристиками и технологическими особенностями хранилища, вопросами обеспечения долговременной безопасности объекта и планами его эксплуатации. norao.ru . *** Журналисты из Красноярска и Железногорска, представители администрации и Совета депутатов ЗАТО Железногорск приняли участие в техническом туре в Новоуральск, в ходе которого ознакомились с работой первого в России пункта финальной изоляции радиоактивных отходов 3–4 класса опасности. В ближайшем будущем в стране будет запущено еще несколько подобных объектов. Предполагается, что они, в частности, примут и твердые отходы с железногорского ГХК. Первый в России пункт финальной изоляции радиоактивных отходов 3–4 класса был запущен в прошлом году под Новоуральском, в полутора часах еды от Екатеринбурга. По словам директора новоуральского филиала «НО РАО» Вячеслава Александрова, решение о размещении объекта принималось на уровне правительства России. Его проектированием занимался профильный институт в Озерске. Строительство велось в рамках федеральной целевой программы в 2008–2015 годах Уральским электрохимическим комбинатом. По завершении работ объект был передан национальному оператору. Он представляет собой приповерхностное захоронение длиной 140 м, шириной 24 м и глубиной 7 м. «Поскольку это первый пункт приповерхностного захоронения в РФ, с учетом ФЗ № 190 был проведен большой комплекс изыскательских работ. Выполнялись, в том числе инженерные, геологические изыскания, которые подтвердили возможность размещения данного объекта на этой территории», – подчеркнул Александров. По его словам, объект предусматривает несколько барьеров безопасности. «Это и стенка защитного контейнера, и буферный материал, который размещается между упаковками, и строительные конструкции – толщина бетонных стен и перекрытий объекта составляет 70 см, – и покрывающие экраны. Но основную функцию по ограничению распространения радиоактивных веществ в окружающую среду и воздействия на человека, безусловно, выполняют геологические барьеры. Здесь это грунты и массив скальной породы. По окончании приема радиоактивных отходов, после заполнения хранилища, будет проведена работа по его закрытию дополнительными барьерами безопасности – сверху будут сооружены глиняные замки, песчаные слои. Хранилище останется под землей, сверху будет лишь холм, покрытый зеленой травой», – рассказал Александров. Площадка хранилища под Новоуральском позволяет разместить 55 тыс. кубометров отходов. Предполагается, что она проработает около 20 лет и будет выведена из эксплуатации в 2036 году. Александров отметил, что объект предназначен для захоронения отходов 3–4 класса опасности. «Это спецодежда, фильтры вентиляционных систем, шлаки от термо­ликвидации газовых центрифуг, переработки строительных конструкций и частей оборудования – то есть обычный набор от эксплуатационной деятельности любого предприятия ядерной отрасли. Ни о каком отработанном ядерном топливе речи не идет», – подчеркнул он. Тем не менее, в рамках проектирования, по его словам, специалисты отрабатывали все возможные риски – в том числе угрозу смерча, урагана, падения самолета, теракта, непреднамеренных действий персонала. «Эта работа показала, что воздействие на персонал и население при подобных гипотетических авариях не будет превышать нормативов, и загрязняющие вещества не смогут покинуть территорию хранилища», – сказал Александров. При этом, по его словам, на объекте ведется постоянный радиационный и экологический контроль, в том числе с помощью наблюдательных скважин, которые позволяют следить за состоянием защитных барьеров. Предусмотрен также контроль атмосферного воздуха, снегового покрова, травы, оценивается радиационное загрязнение спецодежды, кожных покровов персонала. Размещено здесь и оборудование для оценки поступающих на захороне­ние грузов, в частности, на площадке смонтирована спектрометрическая установка. Кроме того, объект оборудован пунктом для дезактивации автотранспорта, контейнеров, санитарной обработки персонала. «Технологический процесс таков: на автотранспорте предприятия-поставщики доставляют сюда упаковки с радиоактивными отходами. Здесь мы с использованием крана либо погрузчика разгружаем их, проводим входной контроль и дальше с помощью козлового крана и полуавтоматических захватов размещаем упаковки в хранилище. Спуск персонала туда не требуется, все происходит в автоматическом режиме», – рассказал Александров. В декабре 2016 года объект принял первую партию отходов от Уральского электрохимического комбината – 13 контейнеров объемом 47 кубометров. Во второй половине сентября текущего года планируется встретить следующую партию отходов. Александров отметил, что НО РАО удалось добиться понимания со стороны жителей Новоуральска, и к настоящему моменту противников у проекта практически не осталось. «Когда проходили общественные слушания, связанные со строительством хранилища, всех жителей Новоуральска очень волновало, что такой объект появится рядом с городом. Людей интересовала возможность распространения радионуклидов с ветром, возможность их попадания в источники водоснабжения Новоуральска и так далее. Мы встречались с заинтересованными жителями и конкретно по каждому вопросу давали разъяснения. После слушаний мы предложили общест­венности участвовать в мониторинге экологической обстановки на площадке объекта. Сейчас у нас налажен активный диалог, в мае этого года в присутствии общественников мы провели отбор проб, а позднее вместе обсудили полученные результаты. Они убедились, что их опасения были напрасными», – сказал Александров. По словам руководителя центра общественных и международных связей НО РАО Никиты Медянцева, аналогичные новоуральскому, но более крупные хранилища сейчас проектируются в Северске Томской области (150 тыс. кубометров) и Озерске Челябинской области (200 тыс. кубометров). Возможно, что какое-то из них примет и отходы Горно-химического комбината. «На ГХК тоже есть отходы 3 и 4 класса, но в Красноярском крае не предполагается создание пункта их финальной изоляции. Соответственно, их придется куда-то везти», – сказал Медянцев. При этом он напомнил, что под Железногорском планируется разместить подземную исследовательскую лабораторию для отходов 1 и 2 классов. «Летом 2015 года мы прошли этап слушаний по строительству лаборатории. Дело в том, что захоронение отходов 1 и 2 класса невозможно создать, не проведя комплекс подземных исследований в непосредственном месте расположения объекта. И только после доказательства безопасности выбранного места, способа и предпола­гаемых к использованию технологий можно идти за лицензией для размещения там радиоактивных отходов и достройки этого объекта до пункта захоронения. На данный момент решения о том, что в крае создается пункт захоронения, нет. Есть решение только о подземной лаборатории», – подчеркнул Медянцев. Сейчас, по его словам, идет подготовка к выходу на строительную площадку объекта. «Мы уже закупили определенное оборудование длительного цикла и готовимся к тому, чтобы приступить к созданию поверхностных объектов для подземной исследовательской лаборатории», – сказал Медянцев. Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев, комментируя итоги визита, отметил, что опыт Новоуральска вполне реально применить и на красноярской земле. «Надо всегда смотреть, как реализуются современные проекты в других территориях, чтобы перенимать их лучший опыт. Поэтому сегодня мы достаточно внимательно обсуждаем все то, что связано с работой национального оператора по обращению с радиоактивными отходами в Свердловской области, в Новоуральске. Тем более, что в Железногорске будет реализован проект строительства подземной исследовательской лаборатории, в которой планируется изучать возможность захоронения отходов. Результаты этого проекта через несколько лет покажут, куда нам двигаться в будущем. Но мы уже сегодня видим, что атомная энергетика развивается, она востребована, поэтому здорово, если у нас будут все компетенции и технологические переделы, которые позволят нам чувствовать себя современной державой по отношению к другим странам мира», – заключил Медведев. dela.ru . *** Как всегда молодец г-н Чебурашкин, что тут скажешь. Интересно, перед какими конкретно державами он себя чувствует суперменом сейчас, и до чего надеется досидеть в Сером доме? Кроме того, лично мне представляется преудивительной поездка железных горцев в Новоуральск, а не наоборот. Да, там погребок для РАО уже функционирует, и — если верить самим атомщикам — общественные протесты удалось задавить на корню. Ну и что? В бывшем Красноярске-26 ни во что конкретное «зелёный» шум так и не вылился, напомню. Даже Русский Богатырь Федя Марьясов прочно увяз в бюрократической переписке и уже оттуда не выберется, похоже. Это значит, что никаких реальных проблем, кроме финансовых, у проекта могильника высокоактивных РАО нет и не предвидится. То есть, толпы экскурсантов со всего мира именно сюда должны ездить, а вовсе не на смешные свалки ветоши и фонящих железячек в других ЗАТО. Кроме того, знаю я эти поездки: ничего действительно интересного там не показывают и не рассказывают. Шаг вправо, шаг влево — расстрел. Это не снимай, туда не заходи. С тем же успехом можно денёк-другой у себя в гостинице пробухать. Много экономичней получится. Хоть у заместителя главного врача КБ-51 и депутата Сергея Шаранова спросите. Он что-то зачастил в эти поездки. Вместо отпуска использует, надо полагать? И раз уж мы снова вспомнили про могильник и подземную лабораторию, вот откуда, похоже, ноги растут у несостоявшейся сенсации. Редкий журналист долетит до середины пресс-релиза: «Срок создания в России единой государственной системы обращения с радиоактивными отходами (ЕГС РАО) сдвинут на четыре года вперед — до 2025 году, это обусловлено сроками строительства ряда объектов такой системы, соответствующее постановление правительства опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации. Единая государственная система обращения с радиоактивными отходами создается в России в целях организации и обеспечения безопасного и экономически эффективного обращения с радиоактивными отходами, в том числе их захоронения. ЕГС РАО создается в три этапа. На первом этапе были созданы нормативные и организационные основы этой системы, включая проведение в установленном порядке первичной регистрации радиоактивных отходов и мест их размещения. На втором этапе, до 2018 года, создается система захоронения низкоактивных и среднеактивных отходов. На третьем этапе было намечено до 2021 года создать, в частности, систему захоронения наиболее опасных, высокоактивных РАО. Такие отходы образуются в том числе при переработке отработавшего ядерного топлива. В то же время, до 1 января 2021 года предусмотрен ввод в эксплуатацию в Нижне-Канском гранитоидном массиве в Красноярском крае объектов подземной исследовательской лаборатории для проведения исследований с целью подтверждения безопасности создания там пункта глубинного захоронения высокоактивных РАО. Ввести в действие этот пункт захоронения намечено в 2024 году. Поэтому по нынешнему постановлению кабинету министров предлагается третий этап создания ЕГС РАО продлить до 1 января 2025 года. фцп-ярб2030.рф .