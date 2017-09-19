Денег таки снова нет, и вы держитесь там за что-нибудь. Правительство может внепланово повысить акцизы на топливо Дополнительные деньги нужны на дороги в Калининградской области и Крыму. Решение дополнительно поднять акцизы на топливо принято на бюджетных совещаниях в правительстве. Произойти повышение должно в два этапа – по 50 коп. за 1 л с 1 января и с 1 июля, рассказали несколько федеральных чиновников. Это существенно большее повышение акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом: индексация на инфляцию в 4%, т. е. примерно на 30 коп. за 1 л бензина и 23 коп. за 1 л дизельного топлива. Дополнительные доходы бюджетной системы составят 55–60 млрд руб., говорят чиновники. Около 60 млрд, оценивает директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов, плюс к тем 25 млрд руб., которые бюджет получит от индексации акцизов на инфляцию. Из-за повышения акциза на 50 коп. 1 л топлива в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 коп., цитирует федеральный чиновник письмо Минэнерго в Минфин и аппарат правительства, а есть еще рыночные риски роста цен до конца 2017 г. на 2,8 руб. за 1 л. При индексации на инфляцию средняя цена топлива может превысить в 2018 г. психологически важные 40 руб., цитирует он письмо. Минэнерго предлагает повышать акцизы 1 апреля и 1 сентября, дополнительные доходы составят 39 млрд руб. Представители Минфина, Минэнерго, Минтранса, вице-премьеров Аркадия Дворковича и Дмитрия Козака либо не ответили на запрос, либо отказались от комментариев, ссылаясь, в частности, на то, что бюджет еще не утвержден правительством. Наталья Тимакова, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева, не комментирует бюджет до его рассмотрения в понедельник на правительстве. Один из чиновников говорит: решение предварительное, но вряд ли в понедельник изменится. Могут учесть политические риски накануне выборов и решение пересмотреть, допускает другой чиновник: странно бороться с инфляцией, повышать МРОТ до прожиточного минимума и одновременно принимать решения, которые будут способствовать росту цен. Рентабельность переработки очень низкая, повышение акцизов критическим образом касается всех – производители топлива полностью или практически полностью заложат его в стоимость конечной продукции, уверен человек в одной из нефтяных компаний. Рост акцизов не создает большого риска для инфляции, отмечает главный экономист ING Дмитрий Полевой, но то, что правительство в последний момент перед внесением бюджета принимает такое решение, – нехороший знак: лоббистский напор усиливается, любые решения могут быть изменены в любой момент. Представители нефтяных компаний не говорят, как повышение акцизов скажется на них. Если внешние цены на нефтепродукты продолжат расти, а рубль не будет пропорционально укрепляться, то в условиях низкого спроса (особенно зимой) перенести акцизы максимально быстро будет практически невозможно, уверен Борисов. При наиболее неблагоприятном для отрасли сценарии маржа среднего российского НПЗ может снизиться с текущих 1400 до 1000–1100 руб. за 1 т, прогнозирует он. Инициатива исходит от Минтранса, которому нужны деньги, в частности, на строительство трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области, говорят несколько чиновников. Другой претендент на деньги – трасса «Таврида» в Крыму, указывает чиновник финансово-экономического блока. Представители глав Калининградской области и Крыма не смогли в воскресенье ответить на вопросы «Ведомостей». Прибавка к федеральному дорожному фонду может пойти на «Тавриду» и «Приморское кольцо», остальное – региональным дорожным фондам, замечает гендиректор Infranews Алексей Безбородов. Есть поручение президента увеличить в доходах от топливных акцизов долю регионов, напоминает федеральный чиновник. С 2015 г. она сокращалась, а федеральная выросла с 0 до 38,3% в этом году и достигнет в 2018 г. 42,6%. Президент Владимир Путин поручал проработать возможность с 2019 г. вернуть регионам акциз на топливо: иначе будем на телегах там ездить. За счет акцизов федеральный бюджет частично помогает регионам с общефедеральными проектами, объяснял тогда министр финансов Антон Силуанов, передача части доходов регионам создаст проблемы для федерального бюджета. Чтобы их не было, и пришлось повышать акциз, считает один из чиновников. Будет ли меняться федеральная доля в Бюджетном кодексе, выяснить не удалось. По нынешним нормам из дополнительных доходов регионам достанется около 35 млрд руб. vedomosti. *** Развитие Крыма предложили оплатить за счет сборов с операторов связи В правительстве ищут источники 165 млрд руб., необходимых для выполнения поручения по поддержке Крыма и Калининградской области. Поручение по сборам Увеличение сборов с телекоммуникационных операторов в резерв универсального обслуживания — один из вариантов выполнения поручения премьер-министра Дмитрия Медведева по поиску 165 млрд руб., необходимых для развития инфраструктуры Крыма и Калининградской области. Это следует из протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября (подлинность копии протокола РБК подтвердили два федеральных чиновника).​ В августе этого года во время поездки в Крым премьер сообщил, что поручил обеспечить финансирование «безусловной реализации» мероприятий по социально-экономическому развитию и обеспечению транспортной и информационной безопасности Крыма и Севастополя, а также Калининградской области. Деньги нужны на строительство объектов здравоохранения и общего образования, реконструкцию водовода Феодосия — Судак, строительство канализационного коллектора в Симферополе, капремонт автодороги Алушта — Феодосия, строительство волоконно-оптической линии связи по дну Балтийского моря до Калининградской области и др. Как сообщил РБК, один из вариантов получения средств на эти проекты — отказ от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» (под которыми имелся в виду Донбасс) и ряд других мер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, подтвердил, что «идет перераспределение» средств, но подчеркнул, что «речи о том, что Россия откажется от гуманитарной помощи, не идет». Резерв универсального обслуживания — это специальный фонд, куда сейчас все операторы отчисляют 1,2% выручки от услуг связи. По данным казначейства об исполнении бюджета, в 2016 году размер резерва составил 13,7 млрд руб., аналогичная сумма ежегодно заложена в бюджете на 2017–2019 годы. В протоколе по итогам заседания у Козака Министерству финансов, Министерству связи и массовых коммуникаций и Федеральной антимонопольной службе было поручено проработать вопрос об увеличении отчислений операторов. Кроме того, ведомства должны рассмотреть возможность сокращения бюджетных расходов на таксофоны и пункты коллективного доступа в интернет, которые государственный «Ростелеком» в рамках проекта устранения «цифрового неравенства» устанавливает по всей стране на деньги из резерва. Собеседники РБК в двух операторских компаниях, знакомые с итогами совещания, отмечают, что пункт об увеличении отчислений в резерв стал неожиданностью. «Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания сказал, что стоит прекратить финансировать установку и содержание таксофонов в регионах с высоким проникновением телефонии и перенаправить эти средства на строительство сетей для высокоскоростной передачи данных в регионах, — говорит один из источников РБК. — При этом речь шла именно о перераспределении средств, и откуда в протоколе появилось поручение об увеличении сборов в резерв, никто не знает». Нагрузка на абонентов По словам директора по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирины Левовой, если решение об увеличении отчислений в резерв будет принято, это может стать серьезной финансовой нагрузкой для операторов «с учетом ранее принятого «закона Яровой», на реализацию которого им необходимо будет выделить несколько триллионов рублей». «Если отменят «закон Яровой», то тогда, наверное, операторы смогут немного повысить размер отчислений в резерв универсального обслуживания», — предполагает Левова. С 1 июля 2018 года вступают в силу касающиеся операторов положения «закона Яровой» — пакет антитеррористических поправок, получивший свое неофициальное название по фамилии одного из авторов документа, депутата Госдумы Ирины Яровой. Они предписывают операторам хранить три года информацию о фактах коммуникации абонентов, а само содержание разговоров и переписки — до полугода. Звучали разные оценки, какие средства операторам предстоит потратить на хранение. По оценке комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям, операторам потребуется более 17 трлн руб. По оценке Минкомсвязи и Федеральной службы безопасности, сумма меньше, но также значительная — 4,5 трлн руб. Собеседник РБК, один из операторов, отметил, что инициатива по повышению размера сборов в резерв, как и финансирование «закона Яровой», может быть реализована только за счет абонентов. Профильная комиссия РСПП в июле предложила законодательно обязать всех российских абонентов отчислять средства на реализацию «закона Яровой» — речь идет о 3–5% среднемесячного счета, или 50–85 млрд руб. в год. В то же время операторам затруднительно увеличивать тарифы одновременно с учетом острой конкуренции, отметил гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Он напоминает, что до недавнего времени цены на услуги связи только снижались, а маржинальность бизнеса операторов сокращалась. «Впервые за долгое время операторам удалось немного повысить тарифы лишь во втором квартале этого года», — напомнил Анкилов. Представители МТС, «ВымпелКома» и «МегаФона» отказались от официальных комментариев. Позиция чиновников Представители Минфина и Минкомсвязи отказались официально комментировать, одобряют ли они предложение увеличить размер отчислений операторов в резерв и каким он может быть в случае положительного решения. Источник РБК, близкий к Минкомсвязи, сообщил, что министерство выступило против увеличения. Собеседник объяснил позицию тем, что резерв создавался для определенных целей — финансирования универсальных услуг связи, но часть средств, собранных в резерв, и так идет не на те цели, для которых предназначались, поэтому будет неправильно его увеличивать (резерв не является целевым, средства от него поступают сначала в бюджет и затем распределяются на программы). Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева сообщила РБК, что ведомство отправило в Минкомсвязь свои предложения по реформированию резерва. Она не ответила на вопрос, поддержала ли служба увеличение отчислений. Заева лишь отметила, что ФАС предложила оптимизировать использование средств резерва и оказывать универсальные услуги только в тех местах, где нет конкуренции или ее развитие экономически нецелесообразно. По сути, служба предложила способ сократить расходы по программе устранения цифрового неравенства. Высвободившиеся средства, по мнению ФАС, нужно тратить на персонализированные универсальные услуги. «То есть не поддерживать таксофоны и пункты коллективного доступа, а строить инфраструктуру, с помощью которой жители небольших населенных пунктов смогут пользоваться собственным телефоном и компьютером», — отметила глава управления ФАС. Решение, будет ли увеличен размер отчислений в резерв для операторов, примет правительство. Минфину было поручено доработать проект бюджета на 2018–2020 годы с учетом предложенных мер. Окончательный проект должен быть внесен в Госдуму 29 сентября. Что сейчас финансируют операторы С 2014 года государство назначило «Ростелеком» единственным оператором универсальных услуг и исполнителем по проекту устранения «цифрового неравенства». Он должен обеспечивать функционирование 147 тыс. таксофонов (согласно условиям оказания универсальных услуг любой гражданин России должен иметь пеший доступ к таксофону, не более одного часа пути) и более 20 тыс. пунктов коллективного доступа в интернет (они должны быть во всех населенных пунктах, где проживают 500 человек). До конца 2018 года «Ростелеком» должен организовать точки доступа в интернет более чем в 13 тыс. пунктов с населением в 250–500 человек, для чего нужно проложить 200 тыс. км волоконно-оптических линий. В течение десяти лет на проект устранения цифрового неравенства «Ростелеком» должен был получить из резерва 163 млрд руб. Но в 2016 году вместо 14,8 млрд руб. на эти цели в бюджете было заложено 8,9 млрд руб., часть средств резерва была направлена на другие цели. Из-за сокращения финансирования осенью 2016 года «Ростелеком» объявил о закрытии всех пунктов коллективного доступа в интернет. Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев говорит, что вопрос оптимизации затрат на универсальные услуги обсуждается давно. «Надо определять приоритеты, на которые будет достаточно денег — как с учетом объемов строительства новых объектов, так и с учетом их содержания», — сказал он. Вопрос увеличения отчислений операторов в резерв Костарев отказался комментировать. rbc. *** Какой самый верный способ заставить заволноваться человека? Тут и гадать не надо: просто нужно намекнуть, что его хотят оставить без денег. Вот и сейчас мы видим в интернете, как две стороны взволнованы: одна сторона напористо намекает, что ЛДНР собираются вскоре оставить без российской финансовой помощи, а вторая хватается за голову с криками «Да вы шо, правда, что ли?!». Ну, и сопутствующая неизбежная дискуссия многолетних оппонентов на тему: вот и дождались, сепаратюги, поматросили вас и бросили, не так разве? Выглядит это всё примерно так: «Правительство России намерено отказаться от оказания гуманитарной поддержки отдельным территориям Донбасса. Соответствующее поручение министерство финансов РФ получило по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло 1 сентября, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Поручение минфину предусматривает «исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019–2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям». Ну, и на закуску, чтобы вот совсем уже обидно стало, обязательно упоминают, что «Из протокола совещания у Козака следует, что средства будут перенаправлены на инфраструктурные проекты в аннексированном Крыму и в Калининградской области».«Скрипач не нужен» и всё такое. А мы на такие инсинуации ответим словами умнейшего человека, даже бери выше – киборга, Карлсона: «Спокойствие! Только спокойствие!». Вся фишечка-то – в датах. Какой там год указан? 2019. А что это значит? А значит это, как понятно каждому человеку с минимумом воображения, то, что «украинский вопрос» будет решён до этого срока. Фактически, те, кто искал не иллюзорные, а вполне реальные маркеры того, что во вполне обозримом будущем ЛДНР обретут долгожданный мир и смогут от выживания спокойно перейти к развитию – вот, пожалуйста. Через полтора года. Минфин шутить не любит. Там не на кофейной гуще гадают, а согласовывают с АП. Вопрос с введением миротворческого контингента на территорию АТО уже практически решён – согласились все, и США, и Германия, и даже Украина тоже практически согласилась. А это значит, что отведение тяжёлого вооружения будет не фиктивным, когда инспекции ОБСЕ могут просто завернуть силой от «нычек» с пушками, а вполне натуральным. jpgazeta.ru . *** Ситуация вокруг идеи о направлении миротворческой миссии в Донбасс будет зависеть от конструктивности позиции Киева и Вашингтона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы рассмотрения в ООН предложения о размещении миротворцев в Донбассе. При этом он призвал "не размывать сути российского предложения", где речь идет о миссии ООН, которая должна обеспечить безопасность работающих в зоне конфликта сотрудников ОБСЕ. Как известно, официальный Кремль придерживался позиции, что миротворцев ООН следует привлечь только на линии соприкосновения на Донбассе и согласовать их участие с боевиками ОРДЛО. В Киеве такой вариант назвали шизофреническим. 11 сентября после телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин заявил о готовности учесть в инициативе о миротворцах ООН в Донбассе их право охранять миссию ОБСЕ не только на линии соприкосновения, но и в других местах. 14 сентября пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что США выступают за размещение миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса, в частности на российско-украинской границе, и предоставлении им широкого мандата. 16 сентября спецпредставитель США по вопросу Украины Курт Волкер назвал три критерия, по которым США будет считать миротворческую миссию "настоящей" и достойной поддержки. В частности, по его словам, миротворцы должны контролировать украинскую сторону российско-украинской границы. Украинская сторона тоже неоднократно высказывала такую позицию. pravda.com.ua . Р. S . Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2018-2020 годы и макропрогноз на 2018-2020 годы в целом. Дефицит бюджета на 2018 год запланирован в размере 1,37% ВВП (1,332 трлн рублей). Прогнозируемый объем доходов бюджета - 15 трлн 182,14 млрд рублей, расходов - 16 трлн 514,6 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2019 года определен в размере 10 трлн 586,5 млрд рублей, внешнего - 71 млрд долларов, или 60,2 млрд евро. Объем ВВП на 2018-2020 годы прогнозируется в размере 97,46 трлн, 103,23 трлн и 110,24 трлн рублей соответственно. Верхний предел внутреннего госдолга по госгарантиям на 1 января 2019 года составит 2 трлн 375,3 млрд рублей, на 2020 год - 2 трлн 424,3 млрд рублей, на 2021 год - 2 трлн 473,3 млрд рублей. Предел внешнего долга по госгарантиям - 34,1 млрд долларов (или 28,9 млрд евро), 35,3 млрд долларов(29,9 млрд евро), 36,5 млрд долларов (30,9 млрд евро) соответственно. Из одобренного проекта также следует, что Россия в 2018 году сократит расходы на национальную оборону до 943 млрд рублей. В 2017 году расходы по статье "Национальная оборона" составили 1 трлн 21 млн рублей, из них Вооруженные силы получили 867 млрд 596 млн рублей. В 2019 году на национальную оборону будет выделено 860 млрд 629 млн рублей, в 2020 году расходы по этой статье составят 869 млрд 128 млн рублей. Согласно проекту, Вооруженные силы РФ в 2018 году получат 771 млрд 114 млн рублей, в 2019 году - 753 млрд 946 млн рублей, в 2020 году - 771 млрд 917 млн рублей. newsru.com .